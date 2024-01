Klimawandel Lügen-Propaganda in den Altmedien über Grönland

Klimaschutz ist die neue Version der „Covid-Schutzimpfung“. Der digital-finanzielle Komplex, das WEF in Davos und die verschiedenen globalen Organisation wie UNO, WHO aber auch die EU machen massiv Druck mit der Agende vom „menschengemachten“ Klimawandel.

Die Medien haben noch einen Gang zugelegt dabei, mit glatter Lügenpropaganda.

Kürzlich lief in ARTE ein Bericht über Grönland und andere nördliche Regionen. Es wurde gezeigt wie Eisbrüche ins Meer stürzen und dazu erklärt, hier können man den Klimawandel direkt sehen.

Aufgenommen war der ganze Film im Hochsommer. Zwischendurch wurde mal erzählt, dass das Eis mit einer Geschwindigkeit vom 60 cm pro Tag fließe. Dass dann überhängendes ins Meer stürzt, passiert tatsächlich seit Millionen von Jahren. Seltener im nordischen Winter, öfter im Sommer.

Interessant war die Erzählung eines Forschers man habe unter der 3 Kilometer dicken Eisschicht auch Pflanzen- und Baumreste gefunden. Diese seien etwa 18 Millionen Jahre alt. Wieso hat man aber nicht die Pflanzenreste gefunden, die eine am 23. Juli 2023 erschienene Studie auf ein Alter von 416.000 Jahren datiert hatte.

„Das ist wirklich der erste kugelsichere Beweis dafür, dass ein Großteil des grönländischen Eisschildes verschwand, als es warm wurde”, sagte der Wissenschaftler Paul Bierman von der University of Vermont zu den Studienergebnissen.

Genau: 416.000 Jahre oder 18 Millionen – wir machen uns wie Pipi Langstrumpf die Welt wie sie uns gefällt. Klimawandel!

Wo Grönland vor 18 Millionen Jahren tatsächlich war, wissen wir nicht genau. Selbst die größten Landmassen und Platten bewegen sich um mehrere Zentimeter pro Jahr. (Klimafakten: Zur Wahrscheinlichkeit einer kleinen Eiszeit um 2030-2035 – Auswertung der Datensätze)

Die Verschiebungen binnen 18 Millionen Jahren können sehr wohl Hunderte oder Tausende Kilometer in eine völlig andere Klimazone betragen haben.

Dabei ist Eisbedeckung von Grönland zuletzt sogar gewachsen, wie das Bild oben zeigt. Grönland widersetzt sich dem Narrativ nun schon seit Jahrzehnten. Nach einer kurzen, starken Erwärmung von 1994 bis Anfang der 2000er Jahre sind die mittleren jährlichen Landoberflächentemperaturen (LST) seit etwa 2003 ohne Trend.(Klima: Kleine Eiszeit von 2020 bis 2053 – NASA-Daten: Seit 2014 ist es um 0,16 Grad kälter geworden)

Seit 2012 hat sich Grönland sogar abgekühlt (Fang et al., 2023).

Das hindert jedoch die Altmedien nicht solche Schlagzeilen zu produzieren:

Die Klima-Aktion

Der Klimawandel steht seit Jahren ganz oben auf der Agenda der Globalisten. Er ist das trojanische Pferd der menschenfeindlichen Technokraten. Bereits im Jahr 2010 haben renommierte Klimawandel-“Experten” behauptet, dass “die Menschen nicht weit genug entwickelt sind“, um den Klimawandel zu bekämpfen, und dass “es notwendig sein könnte, die Demokratie für eine Weile auf Eis zu legen.”

In jüngerer Zeit, im Jahr 2019, veröffentlichte Bloomberg Artikel mit Überschriften wie “Climate Change Will Kill National Sovereignty As We Know It” (Der Klimawandel wird die nationale Souveränität, wie wir sie kennen, zerstören), und Wissenschaftler sagen uns:

Staaten werden nicht in der Lage sein, globale Krisen wie den Klimawandel zu lösen, solange sie ihre Souveränität nicht aufgeben.

Seit Jahren wird der Klimawandel als Grund dafür verkauft, dass wir „gezwungen” sein könnten, Demokratie oder Souveränität aufzugeben.

Das sei „alternativlos“. Parallel dazu gibt es eine anhaltende Propagandaerzählung, die darauf abzielt, den “Klimawandel” von einem Umweltproblem zu einem Problem für Alles zu machen.

Zu diesem Zeitpunkt sind sich alle nationalen Regierungen einig, dass der Klimawandel ein dringendes Problem ist, das eine globale Zusammenarbeit zur Lösung erfordert.

Sie veranstalten große Gipfeltreffen im 70.000 Teilnehmern im Winter in Ländern mit 26 Grad Tagestemperaturen und reisen mit Tausenden Privatjets an und ab. Sie unterzeichnen internationale Abkommen, die die Nationalstaaten zu bestimmten Maßnahmen verpflichten – zum Wohle des Planeten.

Nachdem dieses Modell etabliert ist, wird der Geltungsbereich des “Klimawandels” nun auf alle andern Gebiete ausgeweitet. Der “Klimawandel” wird zur Antwort auf jede Frage:

Natürlich hatte der “Klimawandel” schon immer Auswirkungen auf Energie und Verkehr.

Nach Covid wurde der “Klimawandel” bereits in eine “Gesundheitskrise” umgetauft.

Jetzt wird uns gesagt, dass der “Klimawandel” eine Nahrungsmittelkrise verursacht.

Es wird uns gesagt, dass der internationale Handel klimabewusst sein muss.

Die Weltbank sagt uns, dass eine Bildungsreform den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen wird.

Der Internationale Währungsfonds IWF sagt uns, dass jedes Land der Welt Kohlendioxid besteuern sollte, und in einem kürzlich erschienenen Artikel, dass digitales Zentralbankgeld (CBD) gut für die Umwelt sein kann.

Landwirtschaft und Lebensmittel, öffentliche Gesundheit, Energie und Verkehr, Handel, Steuer- und Abgabenpolitik, sogar Bildung. Nahezu jeder Bereich der Regierung wird jetzt potenziell durch den “Klimawandel” abgedeckt.

Es braucht gar keine offizielle Eine-Welt-Regierung mehr, sondern nur noch ein einziges Gremium von “unparteiischen internationalen Klimaexperten”, die den Planeten retten sollen.

Durch die Linse des “Klimawandels” wären diese Experten befugt, jeder Nation auf dem Planeten die Regierungspolitik in fast jedem Lebensbereich zu diktieren – pardon, zu empfehlen.

Das ist eine globale Regierung in der modernen Welt, nicht zentralisiert, sondern verteilt. Cloud-Computing. Ohne offizielle Existenz oder Autorität, und daher ohne Rechenschaftspflicht, und die alle ihre politischen Entscheidungen durch einen Filter leitet – den Klimawandel.

Die meisten oder alle Länder der Welt werden den meisten oder allen Empfehlungen folgen, aber jeder, der diese Gremien als globale Regierungen bezeichnet, wird mit Faktenchecks von Correctiv oder Politifact versorgt, in denen hervorgehoben wird, dass “UN-Expertengremien KEINE globale Regierung darstellen, weil sie keine gesetzgebende Macht haben“.

Und damit das jeder glaubt, dreht man schöne Filme an Hochsommertagen, wie grönländisches Eis ins Wasser stürzt. Man braucht wahrscheinlich gar nicht lange zu warten um eine beeindruckende Sequenz zusammenschneiden zu können.

…

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 08.01.2024