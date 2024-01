Teile die Wahrheit!

In ihrem verzweifelten Bestreben, die Kontrolle zu behalten, manipulieren die US-Eliten das Narrativ und setzen gleichzeitig auf eine aggressive Militarisierung. Russlands strategische Schritte und Chinas wachsender Einfluss stellen die westliche Hegemonie jedoch vor große Herausforderungen.

Ausgewählte Akteure, die in den Silos der Macht am Beltway verstreut sind und fleißig als Boten für die Leute arbeiten, die im Hegemon wirklich das Sagen haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Konfrontation mit Russland ohne Wenn und Aber zum Zusammenbruch der gesamten NATO führen, die jahrzehntelange eiserne Umklammerung Europas durch die USA zunichte machen und letztlich den Untergang des Imperiums herbeiführen würde.

Früher oder später würden die unzerstörbaren roten Linien, die in das unverrückbare russische Objekt eingearbeitet sind, zum Verhängnis werden.

Die US-Eliten sind klüger als das. Sie mögen sich durch kalkulierte Risiken auszeichnen. Aber wenn so viel auf dem Spiel steht, wissen sie, wann sie sich absichern und wann sie aufgeben müssen.

Der “Verlust” der Ukraine – jetzt ein grafischer Imperativ – ist es nicht wert, den Verlust der gesamten Hegemonialfahrt zu riskieren. Das wäre ein zu großer Verlust für das Imperium.

Während sie also angesichts des beschleunigten imperialen Sturzes in einen geopolitischen und geoökonomischen Abgrund immer verzweifelter werden, ändern sie verzweifelt das Narrativ – eine Domäne, in der sie sich auszeichnen.

Und das erklärt, warum die verwirrten europäischen Vasallen in der von der NATO kontrollierten EU jetzt in völliger Panik sind.

Davos bot diese Woche eimerweise Orwellschen Salat. Die wichtigsten, verzweifelten Botschaften: Krieg ist Frieden. Die Ukraine verliert nicht (Kursivschrift von mir) und Russland gewinnt nicht. Daher muss die Ukraine viel mehr bewaffnet werden.

Doch selbst der Norweger Wood Stoltenberg wurde aufgefordert, die neue Linie, auf die es ankommt, einzuhalten: “Die NATO bewegt sich nicht nach Asien. Es ist China, das sich uns nähert.” Das gibt dem Begriff der sich bewegenden tektonischen Platten eine ganz neue, verrückte Bedeutung. (Russen-TV deutet an, dass die Entscheidung für einen 3. Weltkrieg getroffen wurde)

Lasst den “Kriege für immer”-Motor laufen

In Washington herrscht ein völliges Vakuum an “Führung”. Es gibt keinen “Biden”. Es gibt nur das “Team Biden”: eine Firmenkombo mit minderwertigen Botschaftern wie dem De-facto-Neocon Little Blinkie.(Die drei großen Konflikte, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden)

300x250

Sie tun, was ihnen von den reichen “Spendern” und den finanziell-militärischen Interessen, die in Wirklichkeit das Sagen haben, gesagt wird, und rezitieren Tag für Tag die gleichen alten, klischeegesättigten Sätze, wie kleine Schauspieler in einem Theater des Absurden.

Nur ein einziges Exponat reicht aus.

Reporter: “Sind die Luftangriffe im Jemen erfolgreich?”

Der Präsident der Vereinigten Staaten: “Nun, wenn Sie sagen, sie funktionieren, halten sie die Houthis auf? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja.”

300x250 boxone

Das Gleiche, was als “strategisches Denken” durchgeht, gilt für die Ukraine.

Der Hegemon wird nicht in einen Kampf in Westasien hineingezogen – so sehr das völkermörderische Arrangement in Tel Aviv im Tandem mit den US-Zio-Cons ihn auch in einen Krieg gegen den Iran hineinziehen will.

Dennoch wird die imperiale Maschinerie so gesteuert, dass der Motor der Ewigen Kriege ununterbrochen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft.

Die verantwortlichen Eliten sind weitaus erfahrener als das gesamte Team Biden. Sie wissen, dass sie in dem Land, das bald 404 sein wird, nicht gewinnen werden.

Aber der taktische Sieg ist bisher gewaltig: enorme Profite aus der rasenden Bewaffnung; die totale Aushöhlung der europäischen Industrie und Souveränität; die Reduzierung der EU auf den Unterstatus eines niedrigen Vasallen; und von nun an viel Zeit, um neue Stellvertreterkrieger gegen Russland zu finden – von polnischen und baltischen Fanatikern bis hin zur gesamten Takfiri-neo ISIS-Galaxie.

Von Plato bis zur NATO ist es vielleicht noch zu früh, um zu sagen, dass für den Westen alles vorbei ist. Was fast vorbei ist, ist die aktuelle Schlacht, die sich um das Land 404 dreht.

Wie Andrej Martjanow selbst betont, war es wieder einmal an Russland, “mit der Demontage dessen zu beginnen, was heute zum Haus der Dämonen und des Schreckens im Westen und durch den Westen geworden ist, und sie tut es wieder auf russische Art – indem sie es auf dem Schlachtfeld besiegt.”

Dies ergänzt die detaillierte Analyse, die der französische Historiker Emmanuel Todd in seinem neuen Buch “Handgranate” vorlegt.

Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wie Davos einmal mehr deutlich machte, werden sie nicht aufgeben.

Eine chinesische Weisheit besagt: “Wenn du einen Mann mit einem Pfeil treffen willst, triff zuerst sein Pferd. Wenn du alle Banditen fangen willst, dann fang zuerst ihren Anführer”.

Das “Oberhaupt” – oder die Oberhäupter – sind sicherlich noch lange nicht gefangen. BRICS+ und die Entdollarisierung könnten ab diesem Jahr eine Chance haben.

Das Endspiel der Plutokraten

In diesem Rahmen sind selbst die massiven Korruptionsfälle zwischen den USA und der Ukraine, bei denen Ringe und Ringe von Diebstählen aus der üppigen US-Hilfe” involviert sind, wie kürzlich vom ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Andrej Derkatsch aufgedeckt, nur ein Detail.

Dagegen wurde und wird nichts unternommen. Schließlich fällt das Pentagon selbst bei jeder Prüfung durch. Bei diesen Prüfungen wurden übrigens nicht einmal die Einnahmen aus der massiven, milliardenschweren Heroinoperation in Afghanistan berücksichtigt – wobei das Camp Bondsteel im Kosovo als Verteilungszentrum für Europa eingerichtet wurde. Die Gewinne wurden von US-Geheimdienstmitarbeitern inoffiziell eingestrichen.

Als Fentanyl das Heroin als einheimische US-Plage ablöste, war es sinnlos, Afghanistan weiter zu besetzen – das dann nach zwei Jahrzehnten im reinen Helter Skelter-Modus aufgegeben wurde, wobei über 7 Milliarden Dollar an Waffen zurückblieben.

Es ist unmöglich, einem gehirngewaschenen kollektiven Westen all diese imperialistischen konzentrischen Ringe der Korruption und des institutionalisierten organisierten Verbrechens zu beschreiben. Die Chinesen sind wieder einmal die Retter in der Not.

Der Taoist Zhuangzi (369 – 286 v. Chr.): “Mit einem Frosch, der in einem Brunnen lebt, kann man nicht über den Ozean reden, mit einer Sommermücke kann man kein Eis beschreiben, und mit einem Ignoranten kann man nicht vernünftig reden.”

Ungeachtet der kosmischen Demütigung der NATO in der Ukraine bleibt dieser Stellvertreterkrieg gegen Russland, gegen Europa und gegen China die Lunte, die noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen Dritten Weltkrieg auslösen könnte.

Wer darüber entscheiden wird, ist eine äußerst seltene Plutokratie. Nein, nicht Davos: das sind nur ihre clownesken Sprachrohre.

Russland hat in Windeseile ein militärisches Fabrikationssystem reaktiviert, das jetzt etwa das 15-fache der Kapazität vom Januar 2022 hat. Entlang der Frontlinie stehen etwa 300.000 Soldaten, und im Hintergrund bereiten sich zwei Zangenarmeen mit jeweils Hunderttausenden von mobilen Truppen darauf vor, die ukrainische Armee doppelt einzukesseln und zu vernichten.

Selbst wenn das Land 404 im Jahr 2024 völlig besiegt sein sollte, muss noch einmal betont werden, dass die Sache noch lange nicht vorbei ist. Die Führung in Peking ist sich darüber im Klaren, dass der Hegemon ein derartiges Wrack ist, das sich auf dem Weg zur Abspaltung befindet, dass der einzige Weg, es zusammenzuhalten, ein Weltkrieg wäre.

Es ist an der Zeit, T.S. Eliot in mehr als einer Hinsicht neu zu lesen: “Wir hatten die Erfahrung, aber wir haben die Bedeutung verpasst, / und die Annäherung an die Bedeutung stellt die Erfahrung wieder her.”

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/informationclearinghouse.blog am 30.01.2024