„Leave the World Behind“ – Ein Film zeigt die perfekte US-amerikanische Apokalypse

Da der wirtschaftliche, moralische und politische Niedergang der Vereinigten Staaten immer schneller voranschreitet, sollte jeder, der sich für den Niedergang der heutigen USA interessiert, „Leave the World Behind“ sehen.

Heutzutage produziert Hollywood endlose Mengen kulturellen Schrotts – Superhelden-Franchise-Epen, die laut Martin Scorsese nichts mehr mit Kino zu tun haben; langweilige, langatmige, ehrfürchtige Biopics („Oppenheimer“ und „Maestro“); und die krude #metoo-Propaganda des „Barbie“-Films.

Im vergangenen Monat kam jedoch ein bemerkenswerter US-amerikanischer Film in die Kinos, der sich durch seinen politischen Realismus und seine Einsicht auszeichnet.

Es handelt sich um „Leave the World Behind“, ein dystopisches politisches Traktat, bei dem Sam Esmail Regie führte, das Buch schrieb und produzierte, und das auf einem 2020 veröffentlichten Roman von Rumaan Alam basiert.

In dem Film spielen drei bekannte Hollywood-Stars mit: Julia Roberts, Ethan Hawke und Kevin Bacon. Ihre Mitwirkung an einem derart ikonoklastischen Film ist nicht nur überraschend, sondern auch ein großes Verdienst.

Esmail wurde in New Jersey geboren. Seine Eltern waren ägyptische Einwanderer. Alam wurde in Washington als Sohn von Einwanderern geboren, die aus Bangladesch in die USA kamen. Es ist sicherlich ihr Migrationshintergrund, der die einzigartige und kritische Perspektive des Films auf die heutigen USA ausmacht.

Der Film ist düster und pessimistisch – ein Spiegelbild des dramatischen Niedergangs der USA als Weltmacht seit den 1960er-Jahren sowie des gegenwärtigen Zustands des akuten inneren kulturellen und politischen Zerfalls des Landes.

Das ist durchaus verständlich – kein intelligenter und politisch bewusster zeitgenössischer US-amerikanischer Filmemacher könnte sich den selbstgefälligen Optimismus zu eigen machen, der die USA in den 1950er- und 60er-Jahren prägte.

Die Handlung des Films – eine Familie aus der Mittelschicht Brooklyns macht Urlaub in einer Villa auf Long Island, um dann in eine Reihe von Katastrophen verwickelt zu werden, die sich nach und nach als Teil eines politischen Putsches der Elite entpuppen – könnte nur in den posttrumpischen USA spielen.

Tatsächlich spiegelt der Film auf unheimliche Weise eine Vorhersage wider, die der scharfsinnige konservative politische Kommentator P. J. O’Rourke kurz vor seinem Tod im Jahr 2022 machte. (Hollywood-Programmierung: „Leave the World Behind“ – hat Obama uns gezeigt, wie die Apokalypse aussieht? (Videos))

O’Rourke verachtete Donald Trump und hielt ihn für einen Possenreißer, erkannte aber, dass seine politische Bedeutung in der Tatsache lag, dass er ein plumper und unfähiger Vorbote eines Landes war, das leicht von einer kompetenten Elitediktatur regiert werden könnte.

O’Rourkes Einsicht in Trump ist in der Tat das zentrale Thema von „Leave the World Behind“. Der Film handelt von einem erfolgreichen Staatsstreich, dessen Vorbote Trump war und den die kulturell und politisch zerfallenden USA nicht zu begreifen, geschweige denn zu verhindern in der Lage sind.

300x250

Die Unruhen vom 6. Januar waren ein plumper Aufstand, der von Trump angezettelt wurde, um Vizepräsident Mike Pence daran zu hindern, das Wahlergebnis von 2020 zu bestätigen. Die Unruhen waren kein Putschversuch – und Trump hat, wie O’Rourke erkannte, mehr mit dem absurden französischen Politiker General Boulanger aus dem 19. Jahrhundert (dessen Versuch, die Dritte Republik im Jahr 1889 zu stürzen, scheiterte) gemeinsam als mit einem Hitler oder Mussolini.

„Leave the World Behind“ schildert einen erfolgreichen modernen politischen Putsch, der sich qualitativ von faschistischen Putschen unterscheidet und von globalen Eliten durchgeführt wurde.

Die Entstehung des Putsches wird in einem Gespräch zwischen dem Besitzer der Villa, einem wohlhabenden schwarzen Fondsmanager (gespielt von Mahershala Ali) und der misanthropischen Frau der Familie aus Brooklyn (gespielt von Roberts) enthüllt, die seine palastartige Residenz auf Long Island gemietet hat.

300x250 boxone

Als der Urlaub der Familie durch eine Reihe von Katastrophen gestört wird – ihre technischen Geräte funktionieren nicht mehr; ein Öltanker läuft auf den Strand auf, an dem sie schwimmen; Flugzeuge fallen vom Himmel; Flugblätter, die fälschlicherweise eine ausländische Invasion suggerieren, werden von Drohnen abgeworfen; und Hunderte von selbstfahrenden Teslas krachen ineinander und blockieren Autobahnen –, erzählt Ali Roberts von einem Gespräch, das er kürzlich mit einem seiner reichen Kunden mit Verbindungen zum Verteidigungsministerium und zu Waffenherstellern hatte.

Der Kunde hatte kurz zuvor sein beträchtliches Vermögen ins Ausland verlagert und erzählte Ali ausführlich, wie einfach es wäre, in den fortgeschrittenen westlichen Gesellschaften einen Staatsstreich zu inszenieren.

Zunächst würde man die Bevölkerung isolieren, indem man alle technischen Geräte ausschaltet. Dann würde man durch die Verbreitung von Desinformationen in der Bevölkerung für Verwüstung sorgen. Schließlich würden interne Kämpfe ausbrechen und die Gesellschaft würde aufgrund ihrer eigenen internen Spaltung und politischen Apathie zusammenbrechen.

Während sich die Katastrophen um sie herum auftürmen, erkennen Ali und Roberts, dass genau dies geschieht – und dass sie machtlos sind, etwas dagegen zu tun.

Anklänge an die „Machtelite“ von C. Wright Mills und den „militärisch-industriellen Komplex“ von Eisenhower in einem modernen, erschreckend totalitären Gewand – außer dass es sich bei den Eliten, die hinter dem erfolgreichen Putsch stehen, der im Film die USA überrollt, um globale Eliten handelt, was die Tatsache widerspiegelt, dass die Weltwirtschaft heute eine wirklich globalisierte ist.

Die Themen der kulturellen Dekadenz und der Abhängigkeit von der Technologie werden in dem Film anschaulich dargestellt. Die Szene mit den außer Kontrolle geratenen Teslas ist so erschreckend wie prophetisch.

Roberts und Ali verstehen nur deshalb, was passiert, weil Ali eine enge Verbindung zu den Eliten hat, die den Putsch inszenieren. Niemand sonst im Film – einschließlich Roberts‘ genialem Akademiker-Ehemann, gespielt von Ethan Hawke – hat irgendeine Ahnung von dem, was geschieht.

Der eigentliche Schrecken im Herzen des Films entsteht jedoch durch die Darstellung der jugendlichen Kinder der Hauptfiguren.

Die drei Kinder werden als willenlose Opfer einer völlig wertlosen Populärkultur dargestellt, die ihnen jegliches Verständnis für sich selbst und die Gesellschaft, in der sie leben, abspricht.

Sie sind völlig abhängig von der Technologie und tauchen in eine leere Promi-Kultur ein, die von der Realität völlig abgekoppelt ist. Selbst die Beziehungen zu ihren Eltern sind bedeutungslos und oberflächlich.

Roberts‘ Teenager-Sohn verbringt seine Zeit damit, zu masturbieren und anzügliche Fotos von Alis Tochter zu machen, während sie sich im Bikini am Swimmingpool sonnt. Diese wiederum versucht, den mittelalten Hawke in Lolita-Manier sexuell zu verführen.

Die kleine Tochter von Roberts und Hawke ist besessen von der Fernsehsendung „Friends“, und die einzige Zuneigung, zu der sie fähig ist, ist auf die Figuren dieser geistlosen Seifenoper fixiert.

er Film endet damit, dass die Tochter von Roberts und Hawke in eine nahegelegene Villa einbrechen und sich mit Junkfood vollstopfen, während in der Ferne New York einem nuklearen Angriff ausgesetzt ist, der offenbar von abtrünnigen Elementen des Militärs verübt wurde.

Während sich die nukleare Wolke ausbreitet, verschafft sich die Tochter Zugang zu einem Atombunker im Keller des Hauses und sieht sich zwanghaft die letzte Folge von Friends an – völlig ahnungslos, was draußen passiert und was ihr eigenes Schicksal ist.

Der Film endet damit, dass sie grinsend, narzisstisch und schwachsinnig auf den Fernsehbildschirm starrt.

Seit der Veröffentlichung des Films im letzten Monat haben Esmail und Roberts in Interviews versucht, dem Film eine positive Wendung zu geben – indem sie andeuteten, dass auch die anderen Charaktere schließlich ihren Weg in den Atombunker gefunden haben könnten.

Angesichts des unerbittlich pessimistischen Tenors des Films ist dies jedoch sicherlich nebensächlich. Wie D. H. Lawrence einmal sagte: „Traue immer der Geschichte, niemals dem Erzähler.“

„Leave the World Behind“ ist ein außergewöhnlicher und fesselnder Film. Jeder, der sich für den kulturellen und politischen Niedergang der heutigen USA interessiert, sollte sich die Mühe machen, ihn anzusehen.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 02.01.2024