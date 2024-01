Mainstream-Presse und Ampel-Politiker versuchen Bauernproteste zu delegitimieren: Was passiert morgen?

Die Ampel-Parteien und die Mainstream-Medien rüsten rhetorisch gegen die Bauern auf. Auf der anderen Seiten werden die Bauernproteste dagegen vor allem von der AfD, den Freien Wählern, von der Wagenknecht-Gruppe, der Werteunion und Teilen der CSU unterstützt.

ie Mainstream-Presse und verschiedene Politiker der Ampel-Parteien versuchen, die Bauernproteste in schlechtes Licht zu rücken und zu delegitimieren. Der Vorfall im schleswig-holsteinischen Ort Schlüttsiel, wo Robert Habeck daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen, wird aufgebauscht und in den Vordergrund gerückt, obwohl Zeugen berichteten, dass die Aktion größtenteils friedlich verlief und die wenigen Menschen am Anlegekai diesen erst dann drängelnd betraten, als die Fähre von Habeck bereits wieder ablegte.

Dieser Vorfall wird mit dem Zitieren von einigen ausgewählten Bauern-Plakaten verschiedener Traktoren-Konvois als Grund genommen, die Bauernproteste zu diffamieren.

Es beginnt wieder das Spiel der Spaltung:

Genauso wie die Demonstranten der Friedensbewegung als »Putinversteher«, die Anti-TTIP-Demo als Bündnis aus Neurechten und Altlinken, die Demonstranten gegen die Corona-Lockdowns und gegen Impfzwang als »Corona-Leugner«, die Kritiker der Ampel-Energiewende als »Klima-Leugner«, die Proteste gegen die illegale und ungezügelte Masseneinwanderung als »rechtspopulistisch« diffamiert wurden, so wird nun auch die Bauernbewegung mit all diesen Protesten verglichen und mit Schimpfworten belegt.

Der Journalist Nikolaus Blome bezeichnete die Bauern am Kai von Schlüttsiel als »Kartoffel-Mob«. Annalena Baerbock sprach vom »Gepöbel« und Cem Özdemir wittert »Fanatiker« und »Radikalinskis«.

Verständnis bekommen die Bauernproteste vor allem von der AfD, den Freien Wählern, von Teilen der CSU und der Werteunion sowie von dem Bündnis von Sahra Wagenknecht. (Kommt es zum Generalstreik in Deutschland? – Bauern-Demos und Protest im ganzen Land (Videos))

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung: »Die Schuld für die Bauernwut liegt allein bei der existenzgefährdenden Ampelpolitik« [siehe auch Bericht »n-tv«].

Und er ergänzt: »Viele fürchten um die Zukunft ihrer Höfe, weil die angekündigten Einschnitte Tausende Euro Mehrbelastung im Jahr bringen. Die Bauern merken seit Jahren, dass es ihnen durch immer mehr falsche Vorgaben ideologisch an den Kragen geht.«

Hier ein Beispiel auf der BLÖD-Zeitung:

Was rollt da morgen auf uns zu?

Bauern wollen ab morgen Land lahmlegen +++ Behörden in Sorge vor Extremisten +++ Neue Details zu Habeck-Angriff

Solch eine Wut-Woche hat Deutschland schon lange nicht mehr gedroht!

Ab morgen gehen in ganz Deutschland die Bauern auf die Barrikaden, um gegen die Politik der Ampel zu demonstrieren. Erwartet werden Autobahnblockaden, Sternfahrten, Protestcamps, Kundgebungen überall im Land. Der Bauernverband erwartet die Teilnahme von „Zehntausenden Treckern“.

Die Aktionen sollen riesig werden. Auch viele Gastronomen, Lkw-Fahrer und Einzelhändler haben angekündigt, sich zu beteiligen. Dazu kommt: Die Lokführer könnten wieder streiken.

Die Sorge geht um, dass die Proteste komplett außer Kontrolle geraten könnten. Es wächst das Unbehagen, wer da in der nächsten Woche alles bei den Demonstrieren mitmarschieren könnte.

Das BKA warnt in der „WELT am SONNTAG“: Für die anstehende Aktionswoche gibt es Mobilisierungsaufrufe aus der rechtsextremen Szene und dem Querdenker-Milieu!

Immer wieder tauchen Bilder mit NS-Anspielungen auf (Titelbild). Und es wird mit Gewalt gedroht: So hängen Ampel-Politiker-Figuren an Galgen, Fotos davon werden im Netz verbreitet. Auch die AfD ruft Anhänger zur Teilnahme an den Protesten auf.

Wie schnell die Bauern-Proteste in Gewalt umkippen können, zeigte eine Wut-Aktion gegen Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne).

Am Donnerstag hatten Landwirte versucht, eine Nordsee-Fähre zu stürmen. An Bord: Habeck, der aus einem Kurzurlaub auf der Hallig Hooge kam. Das Schiff musste in letzter Sekunde wieder ablegen, um den Minister in Sicherheit zu bringen.

Wie bedrohlich die Situation war, schildert eine Familie. „Die Stimmung war sehr aufgeheizt, keiner wusste, was passieren wird“, sagte die Frau, die mit Mann und Kindern an Bord war, der dpa. Auch der über 80-jährige Großvater war dabei. Ihren Namen möchte die Familie nicht öffentlich nennen.

„Wir blieben möglichst weit hinten an Deck, um die Kinder zu schützen. Die Kinder haben richtig Angst bekommen, es war wirklich unheimlich.“ Die Demonstranten hätten in Richtung Habeck gerufen: „Komm‘ raus, du Feigling“. Auf einem Schild sei ein aufgemalter Galgen zu sehen gewesen.

Radikale Symbole in Schleswig-Holstein: In Süderlügum baumelt eine Ampel am Galgen

Nachdem die Fähre angelegt hatte, habe sich die Familie an den Händen haltend durch die Menge von Bord gedrängt. „Durch die pöbelnden Demonstranten durch. Die nichts Besseres zu tun hatten, als auch auf die verängstigten Kinder einzubrüllen“, so die Mutter.

An der Aggro-Aktion gegen Habeck gibt es heftige Kritik. Vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler. Selbst CSU-Chef Markus Söder, der sich gerne an der Seite der Bauern zeigt, sagte gestern: „Natürlich lehnen wir radikale Attacken ab. Alles muss auf dem Boden des Rechtsstaates stattfinden!“

Bauernpräsident Joachim Rukwied (62) versucht jetzt Schadensbegrenzung. „Aktionen wie in Schlüttsiel schaden unseren politischen Anliegen. Wir wollen in der kommenden Woche friedlich und geordnet demonstrieren“, so Rukwied zu BILD.

Und macht glasklar: „Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben! Wir sind Demokraten und da findet ein politischer Wechsel wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt.“

Die Frage, wie man sich von den Radikalen abgrenzt, beschäftigt auch die Brummi-Fahrer, die ab nächster Woche gegen die Mauterhöhung protestieren. „Man kann bei keiner Demonstration ausschließen, dass sich auch Chaoten einklinken. Oder dass irgendwelche Kräfte, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, versuchen, politisches Kapital daraus zu schlagen“, sagt Dirk Engelhardt (50), Chef des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung.

Einen Grund, die Proteste wegen der befürchteten Eskalationen abzusagen, sehen die Gastwirte nicht.

Wir solidarisieren uns mit den Bauern und werden ab Montag auch bei den Kundgebungen dabei sein“, erklärt Thomas Geppert, Geschäftsführer des bayrischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). „Wir protestieren gegen die massive Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie, die Betriebe in den Ruin treibt und Arbeitsplätze vernichtet.“

Die Auswirkungen der Proteste auf das öffentliche Leben sind zurzeit schwer abzuschätzen. Beispiel Schule. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, rechnet erst mal nicht damit, dass viele Schüler wegen blockierter Straßen Probleme haben werden, zur Schule zu kommen.

Doch sollten die Trecker Straßen blockieren und Schulbusse ausbremsen, „erwarte ich, dass die Polizei ihren Job macht, so wie bei den Klimaklebern auch“.



Ende des Auszugs.

Eilantrag gegen Demoverbot am 8. Januar

Gegen das totalitäre Teilverbot einer Demonstration der Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern am 8. Januar durch das zuständige Landratsamt hat der Anwalt Markus Haintz nun einen Eilantrag eingereicht.

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern planen für den 8. Januar Proteste im ganzen Land. Dafür haben sie angekündigt, vier Stunden lang, von 7 bis 11 Uhr, Straßen und Autobahnauffahrten und -abfahrten zu blockieren. Grund dafür sind die von der Vernichtungstruppe in Berlin vorgesehenen Subventionskürzungen – vor allem für Agrardiesel.

Die Bundesregierung unternahm am Donnerstag einen ihrer politischen Schachzüge und kündigte an, die Kürzungen zum Teil zurückzunehmen. Trotzdem wollen die Landwirte den Autobahnverkehr weitgehend lahmlegen. Darüber hinaus hat auch die private Initiative “Unternehmeraufstand” in 25 Städten und auf einigen Landstraßen in MV Autokorsos und Sternfahrten angemeldet.

Der zuständige Landrat hat für den angezeigten Fahrzeugkorso sowohl zeitlich als auch bezüglich der Streckenlänge ohne tragfähige Begründung beschränkt, also teilweise verboten.

Der Rechtsanwalt Markus Haintz teilt auf X mit, gegen das nur noch als totalitär zu bezeichnende Teilverbot einen Eilantrag nach § 80 V VwGO beim Verwaltungsgericht Greifswald eingereicht zu haben.

Der Fall sei seiner Kanzlei kurzfristig am Freitagabend übertragen worden, da der zunächst beauftragte Anwalt “keine Lust mehr hatte”, sich der Sache anzunehmen.

Im Erzgebirgskreis hat der CDU-Landrat Rico Anton ebenfalls zu totalitären Mitteln gegriffen und 24! Versammlungen, die für den 8. Januar im Erzgebirgskreis angemeldet waren, verboten.

Zudem wurden Spontanversammlungen präventiv untersagt. “Anarchie verhindern!“, lautet die Parole, unter der nun das besagte Fass zum Überlaufen gebracht werden könnte.

…

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net/journalistenwatch.com am 07.01.2024