Nächste Pandemie durch arktische “Zombie”-Viren freigesetzt wegen Klimaerwärmung in Sibirien?

Wissenschaftler des WEF warnen, dass die globale Erwärmung dazu führen könnte, dass uralte Viren, die im Permafrostboden schlummern, auftauen und eine Pandemie auslösen, die von der Schifffahrt in Sibirien ausgeht.

Ähnlich wie die im Labor gezüchteten Coronaviren die freigesetzt wurden, scheinen nun weitere Erreger vorbereitet zu werden und die globale Erwärmung dafür verantwortlich machen … natürlich aus Russland. Drei Fliegen auf einen Schlag.

Auf der WEF Jahrestagung war in mehreren Panels und Vorträgen immer wieder von der „Krankheit X“ die Rede, die viel gefährlicher sein sollte als Corona. Man weiß zwar noch nicht, welchen Namen das Virus erhalten wird, aber es ist offenbar schon klar welche Eigenschaften es haben wird.

Die Verbindung mit der Klima-Angst soll helfen, Umbau und Zerstörung der Wirtschaft und die Einführung neuer globaler Machtstrukturen mit den westlichen Oligarchen an der Spitze durchzusetzen.

In der britischen Daily Mail werden die offenbar geplanten nächsten Schritte so skizziert:

Uralte, im Permafrost eingeschlossene Mikroben könnten bald freigesetzt werden, so die Wissenschaftler

Die globale Erwärmung hat zu einer verstärkten Schifffahrt in Sibirien und anderen arktischen Regionen geführt

Dies könnte zu einem weiteren Auftauen des Permafrosts führen, wodurch eine weitere globale Pandemie droht

Die Daily Mail weiß weiter zu berichten, Wissenschaftler hätten davor gewarnt, dass uralte “Zombie-Viren”, die im sibirischen Permafrost gefangen sind, bald freigesetzt werden und eine neue tödliche Pandemie auslösen könnten, da der Schiffsverkehr in der Region zunimmt.

Sie wüssten schon seit Jahren, dass “Methusalem-Mikroben” – Zellen, die seit Zehntausenden von Jahren im Permafrostboden schlummern – das Risiko bergen, sich wie ein Lauffeuer zu vermehren und auszubreiten, wenn sie aus ihrer eisigen Umklammerung befreit werden.

Sie behaupten weiter, dass das Jahr 2023 das mit Abstand wärmste Jahr seit Beginn der globalen Aufzeichnungen im Jahr 1850 sei. Daher sei auch das Risiko einer tödlichen Pandemie durch Zombie-Viren ist höher denn je, da immer mehr Permafrostböden, die ein Viertel der nördlichen Hemisphäre bedecken, schmelzen. (Der ehemalige Impfstoffwissenschaftler von Bill Gates prognostiziert einen starken Bevölkerungsrückgang: „bis zu 30-40 % in hochgeimpften Ländern“)

Auch der World Wide Fund for Nature (WWF) berichtet, dass die Durchschnittstemperatur in der Arktis bereits dreimal so schnell gestiegen ist wie der globale Durchschnitt und dass die Region die höchste durchschnittliche Temperaturveränderung aufweist.(Geheimplan aufgedeckt: Regierungs- und Pfizer-Dokumente implizieren Entvölkerungsplan)

Die von Wissenschaftlern gemessenen Daten betätigen diese Behauptungen allerdings nicht, sondern zeigen das genaue Gegnteil. In Sibirien wurden im Sommer 2023 die tiefsten Temperaturen seit 90 Jahren gemessen. Auch jetzt im Winter werden im hohen Norden extrem niedrige Temperaturen beobachtet, gepaart mit starken Schneefällen.

Eine neue Studie von Allan Astrup Jensen über den zeitlichen Trend der arktischen Meereisbedeckung zeigt, dass es in den letzten 17 Jahren keinen rückläufigen Trend bei der sommerlichen Meereisausdehnung gab:

Die Beobachtungen der Expedition des Alfred Wegener Instituts mit dem Forschungseisbrecher Polarstern haben ergeben, dass dass im heurigen Sommer das Meereis dicker und fester war als in den Jahren zuvor.

Mail Online zitiert den Wissenschaftler Jean-Michel Claverie, Genetiker an der Universität Aix-Marseille in Südfrankreich, der behauptete: Das Entscheidende am Permafrost ist, dass er kalt, dunkel und sauerstoffarm ist, was perfekt für die Konservierung von biologischem Material ist.

Wissenschaftler wüssten seit Jahren, dass “Methusalem-Mikroben”, Zellen, die Zehntausende von Jahren im Permafrost geschlummert haben, das Risiko bergen, sich wie ein Lauffeuer zu vermehren und auszubreiten.

Auch die durch die globale Erwärmung verursachte verstärkte Schifffahrt in der Region könnte noch mehr uralte Krankheitserreger freisetzen, die extrem schwer zu bekämpfen sind. Man weiß also über diese „Methusalem“ Mikroben nichts außer dem, dass sie schwer zu bekämpfen sind.

Das Immunsystem der Menschen ist aber genau für die Bekämpfung solcher Erreger eingerichtet. Mit Wissenschaft haben solche Aussagen nichts zu tun, aber alles mit Wahrsagerei und der gezielten Verbreitung von Panik und Angst.

Und weiter wird behauptet, das Verschwinden des arktischen Meereises, das durch die globale Erwärmung verursacht wird, stelle ein massives Risiko für die menschliche Gesundheit dar.

„Das ermöglicht eine Zunahme von Schifffahrt, Verkehr und industrieller Entwicklung in Sibirien. Es sind riesige Bergbauvorhaben geplant, bei denen riesige Löcher in den tiefen Permafrost gebohrt werden, um Öl und Erze zu fördern”, behauptete Claverie gegenüber Mail Online.

Diese Arbeiten würden riesige Mengen an Krankheitserregern freisetzen, die dort noch gedeihen. Die Bergleute werden hineingehen und die Viren einatmen. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein.

Claverie und ein Team von anderen Wissenschaftlern hatten zuvor Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigten, dass etwa einer von hundert antiken Krankheitserregern größere Störungen in Ökosystemen verursachte.

Auch wenn diese Zahl gering erscheint, behauptet das Team, dass bei den derzeitigen Raten jedes Jahr vier Sextillionen Zellen aus dem Permafrost entweichen.

„Die Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Virus ist gering, aber es gibt so viele potenzielle Viren“, sagte Corey Bradshaw, der Direktor des Global Ecology Laboratory an der Flinders University in Australien, gegenüber CNN.

Es geht offenbar darum Angst und Panik zu verbreiten um einerseits eine globale Medizindiktatur mit Impfpflicht von Geburt bis zum Tod für noch mehr reale und eingebildete Viren zu verhängen, deren Einhaltung nur mit einer globalen digitalen Identität kontrolliert werden kann.

Wie wir bei den der jüngsten weltweiten Impfkampagne sehen, wurden Zig Millionen Todesfälle und hunderte Millionen Impfschäden verursacht. Es läuft auf eine malthusianische Bevölkerungsreduktion hinaus.

Regelrecht skurril ist die innere Widersprüchlichkeit der Behauptungen. Das EU-Klimawandel Service behauptet, der Oktober 2023 sei der wärmste seit 125.000 Jahren gewesen, aber in den Permafrostböden seien Viren aus der Antike eingefroren.

Es stimmt allerdings, dass es sowohl in der antiken als auch in der mittelalterlichen Warmzeit deutlich wärmer war, als in der jetzigen modernen Warmzeit.

Eine Begründung, warum die Erreger aus der Römerzeit gefährlicher sein sollten als das was heute grassiert, wird nicht gegeben. Dabei waren damals hygienische Verhältnisse und die Ernährungssituation sicher nicht besser als heute und die Menschheit ist dennoch nicht ausgestorben.

Es war sogar eine Zeit der kulturellen und wissenschaftlichen Hochblüte.

Gates im TED-Talk: Viren und Krankheiten suchen und rasch dagegen impfen

Diese TED-Talks sind sehr informativ. Es ist immer gut zu wissen, welche Zukunftspläne Bill Gates für uns hat. Am 3. April 2015 erzählte er über seine Pläne zur Militarisierung des Gesundheitswesen, wie hier berichtet.

Die folgende Reaktion auf Covid war weitaus schädlicher als jeder Nutzen der Reaktion. Der hier vorgestellte „GERM“- Plan sollte Sie in Angst und Schrecken versetzen. Sie werden nach Viren jagen und dann in Panik reagieren. Menschen, die ihr Leben damit verbringen, auf neue Viren zu warten, übertreiben gerne deren Auswirkungen.

In diesem TED-Talk schlägt Gates das Global Epidemic Response and Mobilization GERM-Team vor, das sich aus Menschen aus der ganzen Welt zusammensetzt, die über ein breites Spektrum an Fachwissen verfügen: Epidemiologie, Genetik, Datensysteme, Diplomatie, schnelle Reaktion, Logistik, Computermodellierung, Kommunikation und mehr.

Wenn sie nicht aktiv vor Ort arbeiten, sind die meisten von ihnen in den Gesundheitsbehörden der einzelnen Länder zu Hause, einige aber auch in den Regionalbüros der WHO und am Hauptsitz in Genf.

Durch Investitionen in die Überwachung von Krankheiten, in Forschung und Entwicklung sowie in verbesserte Gesundheitssysteme können wir nach Ansicht von Gates “eine Welt schaffen, in der jeder die Chance hat, ein gesundes und produktives Leben zu führen, ein Leben frei von der Angst vor der nächsten Pandemie”.

So steht es in den Gates-Notes:

So würde eine GERM-Reaktion funktionieren: Die Seuchenüberwachungsexperten des Teams würden nach möglichen Ausbrüchen Ausschau halten. Sobald ein Ausbruch entdeckt wird, sollte GERM in der Lage sein, einen Ausbruch zu erklären und mit den nationalen Regierungen und der Weltbank zusammenzuarbeiten, um sehr schnell Geld für die Reaktion aufzubringen.

Experten für Produktentwicklung würden Regierungen und Unternehmen bei der Auswahl der dringendsten Medikamente und Impfstoffe beraten. Leute, die sich mit Computermodellierung auskennen, würden die Arbeit von Modellierern auf der ganzen Welt koordinieren.

Und das Team würde bei der Ausarbeitung und Koordinierung von Maßnahmen helfen, z. B. bei der Frage, wie und wann Grenzschließungen durchgeführt und die Verwendung von Masken empfohlen werden sollten.

Doch die Reaktion von GERM auf einen aktiven Ausbruch ist nur ein Teil der Arbeit.

Die wichtigste Aufgabe des Teams ist die Unterstützung bei der Durchführung von Übungen zur Reaktion auf einen Ausbruch, bei denen getestet wird, ob die Welt auf den nächsten großen Ausbruch vorbereitet ist. Militärs führen regelmäßig Kriegsspiele durch, um ihre Bereitschaft zu testen – wir sollten das Gleiche mit Krankheitsbedrohungen tun.

In den meisten Ländern können diese Übungen von den lokalen Verantwortlichen für öffentliche Gesundheit und Militär durchgeführt werden, wobei GERM als Berater und Prüfer fungiert. In einigen einkommensschwachen Ländern sollte die Welt in den Aufbau dieser Kapazitäten investieren und bei Bedarf Ressourcen zur Verfügung stellen.

Das GERM-Team wäre auch für die Entwicklung einer Checkliste für die Pandemievorsorge zuständig, ähnlich derjenigen, die Flugzeugpiloten vor jedem Start befolgen und die viele Chirurgen heute während einer Operation verwenden.

Eine Checkliste klingt nach einem so offensichtlichen Instrument, aber nur sehr wenige Orte hatten einen solchen Plan, als COVID ausbrach. Eine von GERM entwickelte Checkliste könnte überall eingesetzt werden und dazu beitragen, dass die Regierungen mit einer effizienten und wirksamen Reaktion vorbereitet sind.

GERM wird aber nicht nur dazu beitragen, Pandemien zu stoppen. Die Gruppe wird die allgemeine Gesundheit auf der ganzen Welt verbessern, insbesondere in den ärmsten Ländern.

Neu auftretende Krankheiten werden immer oberste Priorität haben, aber wenn es keine aktive Pandemiebedrohung gibt, wird das Team seine Fähigkeiten durch Hilfe bei tödlichen Krankheiten wie Polio und Malaria aufrechterhalten.

Am 18. März 2015 rief der Oligarch öffentlich zu einem ehrgeizigen neuen Projekt auf: der Schaffung einer globalen, militarisierten, supranationalen Behörde, die in der Lage ist, entschieden auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu reagieren. Bill Gates’ Artikel “The Next Epidemic – Lessons from Ebola”, der im renommierten New England Journal of Medicine (NEJM) erschien, war ein “globaler Aufruf zum Handeln”, der auf maximale Wirkung ausgelegt war.

Ein Meinungsbeitrag von Gates in der New York Times, der zeitgleich mit dem NEJM-Artikel erschien, löste eine Flut von Medienberichten aus, die die Argumente des Multimilliardärs unkritisch abfeierten.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 22.01.2024