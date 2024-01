Biden völlig fertig: „Sein Gebiss ist verrutscht!“ US-Präsident mit Schock-Auftritt bei Wahlkampfrede (Videos)

Joe Biden hat im US-Bundesstaat South Carolina den nächsten Schock-Auftritt hingelegt. Er verhaspelte sich bei seiner Wahlkampfrede und hatte Mühe, einen geraden Satz zustande zu bringen. Twitter zeigte sich entsetzt und ist sicher: Der US-Präsident ist krank.

Joe Biden befindet sich bereits im Wahlkampf-Modus und hat derzeit eigentlich vor allem eine große Aufgabe: Das amerikanische Volk davon zu überzeugen, dass er für eine zweite Amtszeit als US-Präsident fit genug ist.

Doch bei einem Wahlkampfauftritt in der republikanischen Hochburg South Carolina hat er diese Aufgabe gehörig vermasselt. Stattdessen säte der 81-Jährige erneut Zweifel an seiner geistigen Gesundheit. Was war passiert? (Nächster bizarrer Auftritt Bidens: „Ich habe einen Code, um die Welt in die Luft zu jagen“ – genug Beweise für Amtsenthebung)

Joe Biden krank? US-Präsident schockt mit Nuschel-Rede in South Carolina

Als Joe Biden am Samstag (27.01.2024) in South Carolina über die Südgrenze der Vereinigten Staaten sprach, ein Thema, welches vor allem bei den Republikanern immer wieder für Zündstoff und Diskussionen sorgt, hatte der US-Präsident Mühe, einen geraden Satz zu formulieren.

Immer wieder verschluckte der 81-Jährige seine Worte und stolperte von Satz zu Satz. Auf diversen X-Accounts (vormals Twitter) wurde das Video bereits geteilt.

„Erbärmlich und peinlich!“ Joe Biden bekommt keinen geraden Satz zu Stande

An einer Stelle innerhalb seiner Rede nuschelte Joe Biden völlig wirr und zusammenhangslos: „Asylbeamte, Asylbeamte. Und über 100 hochmoderne Inspektions-, Injektions- und Kontrollmaschinen. Um Fentanyl aufzuspüren und zu stoppen. Unsere Südwestgrenze.“ (Putin: Russland hat „schlüssige Beweise“, dass die US-Wahl 2020 „manipuliert“ wurde – Biden soll durch Michelle Obama ersetzt werden)

Der Wortsalat, den Joe Biden von sich gab, zog auch die Aufmerksamkeit der Republican National Committee Research Group auf sich. Diese zog ein knallhartes Urteil über den US-Präsidenten: „Biden ist unfähig, einen zusammenhängenden Satz zu bilden. Das ist einfach nur erbärmlich und peinlich.“

„Sein Gebiss ist verrutscht!“ US-Präsident Biden für Nuschel-Rede verspottet

Ähnlich sehen es zahlreiche Amerikaner und Amerikanerinnen auf X. „Er sollte nicht im Amt sein!“, findet ein X-Nutzer. „Das ist ein totaler Witz und wir sind das Gespött der Welt … es ist einfach nur traurig“, stimmte ein anderer zu.

„Sein Gebiss ist verrutscht“, glaubt dieser User. „Selbst die Medikamente wirken nicht mehr“, vermutetet ein anderer. „Was soll’s? Steckt ihn in seinen Schlafanzug und bringt ihn ins Bett.

Er hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen“, fordert dieser X-Nutzer.

Joe Biden had a bad night in South Carolina. He kept slurring and having difficulty speaking. This is sad to watch. Why does Jill Biden allow this to continue?pic.twitter.com/V8ciV7zVjJ — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 28, 2024

Joe Biden ersetzt – Michelle Obama als Kandidatin bei der US-Wahl 2024?

„Alles Teil des Plans, damit Michelle einspringen kann…..“, heizt dieser Nutzer die Spekulationen um Michelle Obama als demokratische Kandidatin bei der US-Wahl 2024 an.

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, die frühere First Lady könnte den amtierenden Präsidenten beerben. In den Umfragen liegt Michelle Obama weit vorn und hätte gute Chancen auf einen Einzug ins Weiße Haus.

Angst vor Sturz? Joe Biden verlässt Air Force One über kleine, kurze Treppe

Übrigens war Joe Bidens Nuschel-Rede nicht das Einzige, worüber auf Twitter gelästert wurde. Auch seine Ankunft in South Carolina hatte bereits für Hohn und Spott gesorgt. Denn anstatt die Air Force One über die lange Treppe zu verlassen, hatte der US-Präsident die kleine, kurze Treppe genutzt. Die Netz-Gemeinde vermutet, dass der 81-Jährige so einem Sturz entgehen wollte.

Auch Fragen der Anwesenden soll Biden nach der Landung nicht beantwortet haben. Angeblich aus Angst, sich zu verhaspeln oder wirre Aussagen zu treffen, die keinen Sinn ergeben.

🛑🛑🇺🇸🇺🇸#Biden beantwortet nach seiner Ankunft in South Carolina keine Fragen. Er verlässt das Flugzeug erneut über die kurze Treppe um einem Sturz zu entgehen. pic.twitter.com/VHOYzy38oW — Deutsch365 (@deutsch365) January 27, 2024

Erst Anfang Januar leiste sich Biden einen weiteren Faux-Pas:

Joe Biden völlig orientierungslos: Hilflos wie ein Kleinkind! First Lady muss zur Hilfe eilen

Die jüngsten öffentlichen Auftritte von Joe Biden geben Grund zur Sorge. Erneut zeigte sich der US-Präsident völlig orientierungslos. First Lady Jill Biden musste ihrem Ehemann sogar zu Hilfe eilen. Twitter zeigte sich entsetzt und ist sicher: Der US-Präsident ist krank.

Die Peinlich-Schlagzeilen um Joe Biden wollen nicht abreißen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania zeigte sich der US-Präsident erneut völlig orientierungslos. Aufnahmen der bizarren Szenen sind auf dem X-Account „RNC Research“ zu finden.

Joe Biden krank? First Lady muss US-Präsident von der Bühne führen

Nachdem der 81-Jährige seine Rede, in der er unter anderem davor gewarnt hat, Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen, beendet hatte, holte er seine Frau Jill Biden auf die Bühne. Die First Lady fällt ihrem Ehemann direkt in die Arme, allerdings wirkt die Umarmung (vor allem von seiner Seite) sehr unbeholfen und steif.

Doch damit noch nicht genug. Ein weiteres von „RNC Research“ veröffentlichtes Video zeigt, wie Jill Biden den US-Präsidenten an die Hand nimmt und ihn von der Bühne führt. Ungelenk und scheinbar orientierungslos, in welche Richtung er gehen muss, folgt Joe Biden seiner Frau.

Joe Biden immer wieder völlig orientierungslos bei öffentlichen Auftritten

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Joe Biden ohne Hilfe den Weg nicht gefunden hätte. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte der US-Präsident immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil er in der Öffentlichkeit die Orientierung verloren hatte. Sogar in seinem eigenen Garten im Weißen Haus hat sich der 81-Jährige bereits verlaufen.

„Es ist erbärmlich!“ Joe Biden für wirren Auftritt verhöhnt

Im Netz zeigten sich die Nutzer und Nutzerinnen schockiert und amüsiert zugleich. „Es ist erbärmlich zu sehen, wie der Oberbefehlshaber von der Bühne geführt wird. Aber Jill ist speziell dafür da, um sicherzustellen, dass Biden den Weg von der Bühne findet und nicht abgelenkt wird, wenn er versucht, unsichtbaren Leuten die Hand zu schütteln“, zeigte sich diese Nutzerin entsetzt.

„Dr. Jill hat Biden tatsächlich von der Bühne geführt, weil er nicht weiß, wohin er gehen soll oder was er tut“, ist sich diese Nutzerin sicher.

Schock-Auftritt von Joe Biden entfacht Demenz-Spekulationen

Andere haben echte Zweifel an Joe Bidens Eignung als US-Präsident. „Dieser Typ ist einfach nicht geeignet, Präsident zu sein“, kommentierte ein User. „Sie hat ihn nicht ‚begleitet‘, sie hat ihn geführt. Sie ist sein Babysitter und Betreuer. Sonst würde er im Kreis laufen, über Kabel stolpern oder mit verwirrten Händen die Wände anstarren“, ist diese Nutzerin sicher.

„Mein Opa sah genauso aus, bevor seine Demenz ihn in den Rollstuhl und dann in eine starrende Trance versetzte“, schrieb eine dritte Userin.

Biden, after an angry speech on „democracy,“ comes back to yell, „I UNDERSTAND POWER!“ pic.twitter.com/c9UxB7KDuN — RNC Research (@RNCResearch) January 5, 2024

Jill, Ed.D., escorts Biden off the stage following his remarks pic.twitter.com/jCaV2Rtk49 — RNC Research (@RNCResearch) January 5, 2024

…

