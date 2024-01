NBC News hat zugegeben, dass der „Tiefe Staat“ daran arbeitet, einen Militärputsch gegen Donald Trump auszulösen, wenn er bei der Wahl 2024 von den Amerikanern frei und fair gewählt wird.

Der bombastische NBC-Artikel deckt eine Verschwörung der Linken auf, die illegal die Kontrolle über das Militär übernehmen will, falls Trump das Weiße Haus betritt.

Mollie Hemingway von The Federalist berichtete über die Geschichte und diese gefährliche und verfassungswidrige Machtübernahme wird von NBC als gut dargestellt, weil sie Trump untergraben wird, „wenn er von den Amerikanern frei und fair gewählt wird.“

Thegatewaypundit.com berichtet: „Die zivile Kontrolle des Militärs ist Teil der Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie. Das demokratische Projekt wird nicht durch die Existenz eines mächtigen stehenden Militärs bedroht, solange zivile und militärische Führer – und die Basis, die sie anführen – eine wirksame zivile Kontrolle übernehmen und umsetzen“, so War on the Rocks.

„Die zivile Kontrolle wird innerhalb der Exekutive für operative Befehle durch die Befehlskette ausgeübt, die vom Präsidenten über den zivilen Verteidigungsminister bis zu den kämpfenden Kommandeuren reicht.“

Jetzt gibt es eine konzertierte Anstrengung einer Koalition aus öffentlichen Interessengruppen und Gesetzgebern, um jeglichen Versuchen, die Befugnisse des Präsidenten zu „missbrauchen“, zuvorzukommen und sie zu vereiteln. (Melania Trumps Mutter ist im Alter von 78 Jahren im „Trump der 7. König“-Wahlritual gestorben)

Dazu gehört die genaue Beobachtung von Trumps Grundsatzerklärungen und den Interviews seiner Verbündeten, um die Richtung einer möglichen zweiten Trump-Regierung einzuschätzen.

Zu den Hauptakteuren dieser Präventivmaßnahme gehören Democracy Forward und Protect Democracy, linksextreme Organisationen, die in der Vergangenheit Trumps Regierung vor Gericht angefochten haben.

Sie bereiten sich auf Rechtsstreitigkeiten vor und versuchen, Allianzen zu bilden, um Machtmissbrauch vom ersten Tag an entgegenzuwirken.

NBC News berichtet:

Donald Trump löst bei denen, die das Innenleben des Pentagons verstehen, Befürchtungen aus, dass er das überparteiliche US-Militär in den muskulösen Arm seiner politischen Agenda verwandeln würde, indem er sich über die Diktatur äußert und die Gewaltenteilung abwertet, die den zwei Jahrhunderten des Landes zugrunde liegt.

300x250

Ein Kreis von ernannten Personen, die von Trumps politischer Tätigkeit unabhängig waren, hielt ihn von Ideen ab, die die Grenzen der Macht des Präsidenten in seiner letzten Amtszeit überschritten hätten, heißt es in Büchern, die sie geschrieben und vor dem Kongress abgegeben haben.

Die meisten waren am Ende verschwunden. Viele ehemalige Beamte befürchten, dass Trump sich in einer neuen Amtszeit stattdessen mit Loyalisten umgeben wird, die nicht bereit sind, Nein zu sagen.

Trump hat neue Fragen zu seinen Absichten aufgeworfen, wenn er die Macht wiedererlangt, indem er eine Rechtstheorie aufstellte, nach der ein Präsident nahezu alles ungestraft tun könnte – einschließlich der Ermordung politischer Rivalen –, solange der Kongress nicht die nötigen Stimmen aufbringen kann, um ihn anzuklagen werfen Sie ihn aus dem Amt.

300x250 boxone

Nun bereitet sich ein lockeres Netzwerk öffentlicher Interessengruppen und Gesetzgeber auf Trumps mögliche Rückkehr vor und schmiedet in aller Stille Pläne, um alle Bemühungen zur Ausweitung der Macht des Präsidenten zu vereiteln, wozu auch gehören könnte, das Militär unter Druck zu setzen, seinen politischen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Diejenigen, die sich an der Aktion beteiligten, sagten gegenüber NBC News, dass sie Trumps frühere Aktionen und politische Positionen für 2024 studieren, damit sie bereit sind, wenn er im November gewinnt.

Dazu gehört die Vorbereitung rechtlicher Schritte und das Versenden von Briefen an Trump-Beauftragte, in denen die Konsequenzen dargelegt werden, die ihnen drohen, wenn sie Verfassungsnormen untergraben.

Kritiker argumentieren, dass präventive Maßnahmen zur Einschränkung dieser Nutzung verfassungswidrigen Handlungen gleichkämen und den Weg für einen „Militärputsch“ ebnen könnten, um den Willen des amerikanischen Volkes zu untergraben.

Der Kern des Arguments der Kritiker des NBC-Berichts besteht darin, dass der Tiefe Staat eine orchestrierte Anstrengung unternimmt, Trumps Autorität zu untergraben, die ihm rechtlich und demokratisch zustehen würde, sollte er die Wahlen im Jahr 2024 gewinnen.

Die Amerikaner befürchten, dass die im NBC-Bericht beschriebenen Maßnahmen keine Schutzmaßnahmen für die Demokratie darstellen, sondern Schritte zu deren Abbau darstellen.

NBC reports the left is plotting ways to have military not be under civilian control. This dangerous and unconstitutional usurpation of power is being framed by NBC as good because it will undermine Trump if he is freely and fairly elected by Americans. https://t.co/HtmYhy3l5u

— Mollie (@MZHemingway) January 14, 2024