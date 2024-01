Numerologie: Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert Japan

Teile die Wahrheit!

Am 01. Januar gab es eine Erdbebenserie auf der japanischen Noto-Halbinsel im Nordosten von Honshu. Das Hauptbeben hatte eine Magnitude von 7,5 und ein Hypozentrum in 9 km Tiefe.

Es lag wenige Kilometer vor der Küste und es wurden bis zu 100 cm hohe Tsunami-Wellen erzeugt. Doch die große Katastrophe blieb aus. Dennoch erweisen sich die Schäden entgegen ersten Berichten nun doch als größer und es ist von mindestens 30 Todesopfern die Rede.

Gut 46.000 Personen wurden gaus dem Katastrophengebiet evakuiert, da immer noch starke Erdbeben mit Magnituden im 5er-Bereich auftraten. Heute schwächste sich die Bebenserie ab, aber es gibt immer noch Nachbeben.

Insgesamt wurden mehr als 200 Gebäude zerstört oder stark beschädigt. Besonders groß waren die Zerstörungen in der Stadt Wajima. Dort kippte ein siebenstöckiges Wohngebäude um und fing Feuer. Auch an anderen Lokationen gab es Brände. Gut 1000 Menschen wurden in Notunterkünften auf dem örtlichen Militärflughafen untergebracht.



Im ganzen Land wurden Einsatzkräfte mobilisiert und in der betroffenen Region geschickt. Doch die Rettungskräfte gelangten nur mit Verzögerung in die Region, da zahlreiche Straßen zerstört wurden. Auch ein lokaler Flughafen musste gesperrt werden, da in seiner Start- und Landebahn Risse aufgetreten waren.

Ministerpräsident Fumio Kishida gründete einen Krisenstab zur Koordinierung der Hilfen und meinte, dass die Suche und Rettung von Verschütteten ein Kampf gegen die Zeit sei.

Bedenkt man die Stärke des Hauptbebens, das laut EMSC eine Magnitude von 7,5 hatte und laut USGS auf Mw 7,6 kam, dann hätte man noch deutlich größere Schäden erwarten können. Hier hatte man noch Glück gehabt, dass das Epizentrum nicht unmittelbar in einem Ort lag und große Tsunamis ausblieben.

Die zerstörerische Kraft eines Bebens ist auch nicht alleine von seiner Magnitude abhängig, sondern auch von der Tiefe des Erdbebenherds und den geologischen Gegebenheiten des Untergrundes. (Mysteriöse „blaue Lichter“ blinken am Himmel, kurz vor dem Erdbeben in Marokko – werden Energiewaffen vermehrt eingesetzt? (Videos))

Numerologie

Dies war natürlich ein vom Menschen verursachtes Erdbeben, und wir können mehr davon erwarten, da das Jahr 2024 eine Numerologie von 44 hat , die des Militärs und der Erdbeben. Von Joachim Bartoll

2024 = 20 + 24 = 44

Erdbeben = 44

Militär = 44

Und es traf die „Westküste“ Japans mit zahlreichen „Nachbeben“.

Westküste = 44

Nachbeben = 44

Wenn man an Wetter und „Naturkatastrophen“-Kriege denkt, etwa an von Menschen verursachte rituelle Erdbeben in Zahlen, denkt man sofort an die katholische Kirche, ihren militärischen Jesuitenorden und ihren übergeordneten General Arturo Sosa.

Arturo Sosa wurde am 12. November 1948 geboren und dieses Erdbeben wurde am 1. Januar, dem Neujahrstag 2024, genau 50 Tage nach seinem Geburtstag ausgelöst.

Obwohl von sechs Toten berichtet wurde, verwendeten die Medien immer wieder den Ausdruck „mehrere Tote“.

Neujahr = 50

Mehrere Tote = 50, 50

Katastrophe = 50

Jesuiten = 50

Das Erdbeben wurde im Zeitraum von 3 Monaten und 6 Tagen, also 36 , nach dem Jahrestag der Anerkennung des Jesuitenordens durch Papst Paul III. am 27. September 1540 ausgelöst.

Das Erdbeben erschütterte die Halbinsel Noto in der Präfektur Ishikawa in Japan und insbesondere die Stadt Suzu.

Ishikawa = 36

Suzu-Stadt = 36

Der 1. Januar lag ebenfalls 13 Wochen und 5 Tage, wie 135 , nach dem Jahrestag der Gründung des Jesuitenordens. Die Medien berichteten von „sechs Toten“ in der Präfektur „Ishikawa“.

Sechs Tote = 135

Ishikawa = 135

Der derzeitige Papst ist Papst Franziskus, der erste Jesuit, der Papst der katholischen Kirche ist. Papst Franziskus wurde am 17. Dezember geboren und dieses Erdbeben wurde in Japan am ersten Tag des „neuen“ Jahres, genau 15 Tage nach seinem Geburtstag, ausgelöst.

Japan = 15

Neu = 15

Und natürlich war die Zahl der Todesopfer, als ich dies veröffentlichen wollte, gerade auf 15 gestiegen , wie in den 15 Tagen nach dem Geburtstag von Papst Franziskus.

Beachten Sie auch, dass sich die Halbinsel Noto und Papst Franziskus überschneiden, was sie zu einem perfekten Ziel macht.

Noto-Halbinsel = 175, 58, 68, 1050

Papst Franziskus = 175, 58, 68, 1050

Außerdem passt das am Neujahrstag ausgelöste Erdbeben, eine „Umweltkatastrophe“, perfekt zu Papst Franziskus und dem gregorianischen Kalender der katholischen Kirche (da das eigentliche „Neujahr“ mit der Frühlings-Tagundnachtgleiche beginnt und nicht am erfundenen gregorianischen 1. Januar).

Neujahr = 58, 58

Umwelt = 58, 58

Katastrophe = 58, 58

Papst Franziskus = 58, 58

Noto-Halbinsel = 58

Gregorianisch = 58

Freimaurerei = 58

Die Freimaurer = 58

Kalender = 58

Das eigentliche Gründungsdatum des Jesuitenordens ist der 15. August 1534, als sich Ignatius von Loyola und seine sechs Freunde in Montmartre außerhalb von Paris in einer Krypta unter der Kirche Saint-Denis trafen und der Orden der Gesellschaft Jesu gegründet wurde.

Dieses Erdbeben der Stärke 7,5 durch die „Weltmächte“ am „Neujahrstag“ wurde 140 Tage nach der Gründung des Jesuitenordens ausgelöst.

Und wie immer wird man dafür die falsche „Klimakrise“ verantwortlich machen.

7,5 Magnitude = 140

Die Weltmächte = 140

Neujahrstag = 140

Klimakrise = 140

140 Tage entsprechen 20 Wochen am Tag, und das erste Nachbeben ereignete sich um 16:18 Uhr Ortszeit. Bei dem Erdbeben und seinen Nachbeben kamen mindestens „sechs“ Menschen ums Leben.

16:18 Uhr = 20, 20

Sechs = 20, 20

Ishikawa = 20

Jesuit = 20

Der japanische Premierminister ist Fumio Kishida und dieses Erdbeben am Neujahrstag ereignet sich 157 Tage nach seinem Geburtstag am 29. Juli.

Neujahr = 157

157 Tage entsprechen 5 Monaten und 4 Tagen, also 54 . Und das Beben traf Ishikawa.

Ishikawa = 54

Jesuitenorden = 54

Japan = 54

Neujahrstag = 54

Natürlich ist es auch dasselbe wie 22 Wochen und 3 Tage, wie 223 , die umgekehrte Skull and Bones-Freimaurerei-Zahl von 322. Und da es die freimaurerischen Orden innerhalb des Militärs sind, die diese Operationen im Auftrag der Jesuiten durchführen.

Die Zahl 223 wird im Drehbuch häufig verwendet, da diese Operationen hinter der Illusion einer „Naturkatastrophe“ verborgen bleiben.

Beachten Sie auch, dass die Medien das Beben der Stärke 7,5 weiterhin als „starkes Erdbeben“ bezeichneten. Dieser Satz wurde in allen aktualisierten Berichten wiederholt.

Naturkatastrophe = 223

Starkes Erdbeben = 223

Denken Sie daran, dass die Eliten und die katholische Kirche alle ihren „ursprünglichen“ Sonnengott verehren, den Saturn. Alle diese Ereignisse sind Hommagen an Saturn, und die Zahl 223 geht auch auf den Orden 322, Skull and Bones, zurück, der ein Siegel/Logo eines Totenkopfes mit gekreuzten Knochen trägt.

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 223

Hommage an Saturn = 233

Natürlich ist ein „starkes Erdbeben“ auch ein Code für ein „Freimaurerritual“.

Mächtiges Erdbeben = 88, 88

Freimaurerritual = 88, 88

Wenn man nun vorwärtszählt, waren es am 1. Januar genau 30 Wochen bis zum nächsten Geburtstag des Premierministers. Auch dieses Erdbeben erschütterte Japan um 16:10 Uhr

Japan = 30, 30

16:10 Uhr = 30

Außerdem gab es am 1. Januar eine Numerologie mit 26 Datumsangaben, die dem Drehbuch eines Bebens entsprach und an der Westküste für Chaos sorgte.

1.1.24 = 1 + 1 + 24 = 26

Beben = 26

Chaos = 26

Westküste = 26

Eine weitere perfekt inszenierte „Naturkatastrophe“, ausgelöst durch das japanische Freimaurer-Militär in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und ihrem Jesuitenorden.

…

