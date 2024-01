Schnallen Sie sich an!

Teile die Wahrheit!

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Passagierflugzeug und der Kapitän fliegt geradewegs auf einen Hurrikan der Kategorie 5 zu.

Der Flugbegleiter sagt ganz ruhig: „Der Kapitän hat das Anschnallzeichen eingeschaltet, weil wir mit Turbulenzen rechnen müssen“.

Natürlich ist diese Situation absurd, denn kein Pilot eines Passagierflugzeugs würde seine Passagiere einer solchen Gefahr aussetzen.

Aber tragischerweise tun Regierungen manchmal genau das.

Manchmal tun sie es im Kleinen, z.B. wenn ein kleines Land den Kollektivismus einführt, nur um Jahrzehnte später festzustellen, dass der Kollektivismus nicht wirklich funktioniert, und schließlich, wie Maggie Thatcher sagte: „Das Geld der anderen Leute geht uns aus“.

Dann gibt es eine Periode der Depression, gefolgt von einer Periode des Wiederaufbaus, in der die Wähler entscheiden, ob sie vernünftig sind und den Kollektivismus aufgeben oder ob sie dumm sind und das kollektivistische Rätsel von vorn beginnen wollen.

(So absurd die letztere Entscheidung klingen mag, sie wird allzu oft getroffen. Vor allem Argentinien tut dies seit fast achtzig Jahren).

Aber je größer das Land, desto größer die Katastrophe, wenn alles zusammenbricht. Und so ist es nur logisch, dass die Schäden katastrophal sein werden, wenn das weltweit größte Imperium sein Verfallsdatum überschritten hat. (Sogar die Mainstream-Medien beginnen zuzugeben, dass die Welt „am Rande“ des völligen Chaos steht)

Der Schaden des Zyklons wird sich auf das Imperium selbst konzentrieren, und die Menschen innerhalb des Imperiums werden unmittelbar betroffen sein, aber die Auswirkungen werden weit über seine Grenzen hinaus zu spüren sein.

Je enger ein Land wirtschaftlich mit dem Imperium verbunden ist, desto stärker wird das kleinere Land den Schaden zu spüren bekommen. Wenn unter anderem die USA derzeit der wichtigste Handelspartner eines Landes sind, dann wird dieses Land einen so großen Schaden erleiden, dass seine Wirtschaft mit der der USA zusammenbrechen könnte.

Aber warum jetzt darüber reden? Ja, die USA sind in der Tat in Schwierigkeiten, sowohl intern als auch extern. Dennoch werden in den Medien regelmäßig Staatschefs und andere Experten zitiert, die uns versichern, dass der Sturm, auf den wir zusteuern, nur vorübergehende Turbulenzen verursachen wird und „Kategorie 5“ eine starke Übertreibung ist.

Werfen wir einen kurzen Blick darauf.

Die USA sind im letzten halben Jahrhundert von der größten Gläubigernation zur größten Schuldnernation geworden. Gleichzeitig ist das Lohnniveau so stark gestiegen, dass die USA keine in den USA produzierten Waren mehr verkaufen können, nicht einmal an Amerikaner, und die große Mehrheit ihrer Waren in Fabriken vorwiegend in China und Mexiko produzieren lassen.

Leider verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und diesen Ländern immer mehr. Gegenüber China rasseln die USA sogar mit dem Säbel.

Aber mit Europa hatte das US-Imperium immer ein Ass im Ärmel. Trotz seiner selbstzerstörerischen Kampagne, die Produktion fossiler Brennstoffe im eigenen Land zu beenden, hat es jahrzehntelang Flüssiggas nach Europa geliefert, das hauptsächlich über den Hamburger Hafen verschifft und von dort verteilt wurde.

Inzwischen ist Deutschland ein Bündnis mit Russland eingegangen, von dem es auch Gas für die deutsche Industrie bezieht. In den vergangenen Jahren hat Russland eine direkte Pipeline von Russland nach Deutschland gebaut, um Gas billiger als jedes andere Land liefern zu können (zu etwa 11 % des Preises, zu dem US-Gas geliefert werden kann).

In der Annahme, dass diese Pipeline 2022 in Betrieb gehen würde, hat Deutschland dummerweise alle seine Kernkraftwerke abgeschaltet und sich damit selbst in eine Sackgasse manövriert.

Das Öffnen des Ventils von Nord Steam II wäre natürlich ein großes Ereignis gewesen, denn es hätte nicht nur billigeres Gas für Europa bedeutet, sondern auch das Ende der Vorherrschaft der USA über Europa und eine Verschiebung des Handelsgleichgewichts zugunsten Russlands.

Doch bevor es dazu kommen konnte, wurde die Pipeline sabotiert.

Es schien, als sei die Hegemonie der USA gerettet, denn Europa würde auf amerikanisches Gas zurückgreifen, auch wenn es lähmend teuer war.

Doch dann trat eine unerwartete Wende ein. Deutschland ging auf Einkaufstour und stellte fest, dass es Gas aus China, Indien und Saudi-Arabien beziehen konnte. Es war zwar teurer als das Gas von Nord Steam, aber immer noch billiger als das amerikanische Gas.

Seltsam, denn weder China noch Indien sind Gasproduzenten. Woher kam also das Gas? Da China, Indien und Russland zu den BRICS-Staaten gehören, war es das gleiche Gas, das Deutschland über Nord Stream bekommen sollte, nur etwas teurer, weil es über eine viel längere Strecke transportiert werden musste und auch Zwischenhändler bezahlt werden mussten.

Wie hat sich die Situation verändert? Nun, amerikanisches Gas war nach wie vor das teuerste und daher am wenigsten nachgefragte Gas, und Russland war wirtschaftlich nicht mehr am Ende, sondern verkaufte mehr Gas als zuvor und erlebte einen Boom zu einer Zeit, als ein Großteil der Welt in wirtschaftliche Turbulenzen geriet.

Und in den folgenden anderthalb Jahren sollte Deutschland feststellen, dass es seine Produkte nicht mehr international verkaufen konnte, weil die Produktionskosten jetzt noch höher waren als zuvor.

Kürzlich wurde im Bundestag verkündet, dass jedes dritte deutsche Industrieunternehmen das Land verlassen wolle, die meisten mit dem Ziel China.

Wenn es den USA nicht gelingt, die Situation zu retten, wird es mit ihrer Hegemonie über Europa (und ihrem Anspruch auf ein Imperium) bald vorbei sein.

Es stimmt, dass es im östlichen Mittelmeer große Öl- und Gasvorkommen gibt. Wenn es gelänge, sie zu erobern, hätten die USA vielleicht eine Chance. Aber die Rechte an diesen Feldern lagen bei Palästina, und die USA waren dafür bekannt, dass sie Palästinas Erzfeind Israel nach Kräften unterstützten.

Was war zu tun?

Nun, obwohl die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel eine der weltweit am besten gesicherten Grenzen ist, durchbrach die Hamas diese Grenze an mehreren Stellen und begann einen Amoklauf, bei dem angeblich schreckliche, unmenschliche Taten begangen wurden.

Beweise für diese Taten wurden nicht vorgelegt, aber sie wurden öffentlich gemacht und führten zu einem „Selbstverteidigungs“-Vergeltungsschlag Israels, bei dem der Gazastreifen systematisch zerstört und seine Bevölkerung dezimiert wurde. Trotz weltweiter Proteste gegen diesen Vergeltungsschlag und wiederholter Warnungen der UNO und anderer, dass Israel den Gazastreifen nicht übernehmen dürfe, beharrt der israelische Präsident darauf, dass Israel niemals vor der Hamas sicher sein wird, wenn es nicht die Zerstörung des Gazastreifens beendet und die Kontrolle über die Trümmer übernimmt.

Die Öl- und Gasfelder werden dann einen neuen Besitzer haben.

An diesem Punkt wäre es für die Welt, insbesondere für die Amerikaner, ratsam, sich zurückzulehnen und das Geschehen aus der Ferne zu beobachten. Auch wenn Israel eine Vorreiterrolle spielt, ist die Welt in zwei Lager gespalten: die BRICS und die Globalisten der Ersten Welt. Erstere sind bereits in der Mehrheit und wachsen schnell.

Der US-Präsident scheint bei der Beschreibung seiner Position zu Israel/Palästina wiederholt vom schwarzen zum weißen Hut und wieder zurück zu wechseln. Das lässt das Weiße Haus heuchlerisch und unglaubwürdig erscheinen, aber der Präsident kann kaum anders. Er sitzt zwischen einem Fels und einer Zeitbombe.

Ich schreibe selten über tagesaktuelle Ereignisse, sondern konzentriere mich lieber auf das Gesamtbild – das große Ganze -, aber dies könnte ein Moment sein, in dem es für den Leser wichtig ist, sich vom aktuellen Medienlärm zurückzuziehen und zu überlegen, inwieweit seine eigene Zukunft vom Ausgang dieser Ereignisse abhängt.

Der Jet-Pilot hat sich in einen Hurrikan der Kategorie 5 verwandelt, und für diejenigen, die an Bord sind, wäre es in der Tat an der Zeit, sich anzuschnallen.

Anmerkung der Redaktion: Leider haben die meisten Menschen keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn eine Regierung außer Kontrolle gerät, geschweige denn, wie sie sich darauf vorbereiten können.

Wie kann man sich im Falle einer Wirtschaftskrise schützen?

…

Quellen: PublicDomain/internationalman.com am 05.01.2024