Shitstorm in Deutschland wegen «Masturbationsräumen» für die Kleinkinder: Räume für «Doktorspiele» sind in Schweizer Kitas normal

Der Schweizer Mainstream berichtet über perverse Praktiken im Alpenland:

Deutsche Kitas wollen kindlicher Sexualität Raum geben – und handeln sich einen Shitstorm ein. Die Kitas planten Masturbationsräume und Doktorspiele – Teile eines Sexualkonzepts, das in der Schweiz zumindest in der Theorie teilweise schon Realität ist. (LGBT-Lektüre und Porno-Bilderbücher: Wie der Staat die Kinder sexualisiert und indoktriniert)

Masturbations-Räume einrichten und Doktorspiele erlauben – so lautet der Plan einer katholischen Kita in Kerpen-Türnich im deutschen Nordrhein-Westfalen, im Rahmen eines Sexualkonzepts. Die Idee laut den Verantwortlichen: «Freiräume für das Ausprobieren kindlicher Sexualität» schaffen.

Doch das Konzept sorgt für rote Köpfe – allen voran bei deutschen Politikern, beispielsweise Vertretern der Alternative für Deutschland (AfD). Inzwischen wurde das Programm von der Kita-Webseite entfernt und die Behörden haben sich eingeschaltet – etwa die Kerpener Jugendamt oder gar das Landesjugendamt.

Es ist nicht das erste solche Projekt, das in Deutschland Wellen schlägt. Mehrere Versuche, der Entfaltung der frühkindlichen Sexualität Raum zu geben, sorgen für Skandale. So etwa im Frühjahr 2023 als eine Kita in Hannover einen sogenannten «Körpererkundungsraum» einführen wollte.

Der Grund: Doktorspiele fanden zuvor offenbar im Gebüsch oder in den Waschräumen statt. Die Kita schickte den Eltern im Vorfeld einen Zehn-Punkte-Plan. Doch die liefen Sturm. Kurz darauf gab es einen Stopp vom Kultusministerium. (Erschütternde Beweise für Kinderhandel: Werden die jungen Opfer bei Onlinehändlern angeboten?)

Raum für sexuelle Ausdrucksformen

In der Schweiz ist die Möglichkeit für «Doktorspiele» im geschützten Rahmen Teil der Sexualpädagogik vieler Kindertagesstätten und finden Platz in deren Konzepten, beispielsweise in demjenigen der Kita im Kinderhaus Entlisberg – betrieben von der Stadt Zürich.

So heisst es unter Punkt 6.1.3.: «Wir bieten den Kindern geschützte Orte an, in die sie sich zurückziehen können und in denen auch sinnliche Körpererkundungen (Doktorspiele) gefahrlos stattfinden dürfen.» Damit wolle man der kindlichen Neugierde Raum geben.

Auf Anfrage heisst es bei der Stadt Zürich: «Aus sexualpädagogischer Sicht sind Doktorspiele und Körpererkundungen Bestandteil einer normalen Entwicklung. Deshalb sollten diese nicht aktiv verhindert oder Kinder beschämt werden, wenn sie Interesse daran bekunden», so Sarah Jost, Sprecherin der Sozialen Einrichtungen und Betriebe.

Hierfür gäbe es Rückzugsorte: «Es sind keine eigenen Räume, sondern etwas zurückgezogenere Nischen innerhalb der Räume, in denen die Kitakinder sind. Beispielsweise ein Spielzelt oder ein ruhigeres Eckchen.»

Sie stellt klar: «Kinder werden jedoch nicht dazu animiert. Es ist auch immer eine Fachperson in der Nähe.» Ausserdem werde den Eltern in jedem Fall aktiv kommuniziert, wenn die Kinder Neugierde am Körper zeigen.

Das Konzept, das sich an den übergeordneten Konzepten der Branchenorganisationen orientiere, diene den Mitarbeitern ihrer Kitas und der Krisenintervention als Arbeitsgrundlage und soll ihnen in sexualpädagogischen Fragen Orientierung und Sicherheit bieten.

Erlaubt auch durch Verhaltenskodex

Auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz macht sich für Sexualpädagogik stark. Im Kita-Verhalteskodex (Ausgabe 2019) heisst es unter dem Titel «Dökterle»-Spiel: «Das Erforschen des eigenen Körpers ist für Kinder eine wichtige Erfahrung und kann Teil des «Dökterle»-Spiels sein. Es gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes, wenn es ein einvernehmliches Spiel zwischen Kindern etwa gleichen Alters ist.» Wichtig sei dabei, dass die Kinder freiwillig daran teilnehmen und kein Machtgefälle entstehe.

Festgehalten wird weiter: «Erwachsene nehmen nicht an den kindlichen Handlungen teil. Das Spiel wird unauffällig beobachtet.» Und: «Entsteht die Gefahr einer Grenzverletzung, unterbrechen die Mitarbeitenden das Spiel und erklären den Kindern den Grund für das Einschreiten.»

Aufklärung sorgte für Proteste

Die Sexualpädagogik ist in der Schweiz zumindest in der Theorie erwünscht, in der Praxis sorgte das Thema jedoch auch hier hin und wieder für Proteste. So etwa als im Jahr 2011 in Basel-Stadt der Sexkoffer vorgestellt wurde. Dieser sollte mit Holzpenisen und Plüschvulvas zur sexuellen Aufklärung an Schulen eingesetzt werden.

Als Reaktion darauf wurde die Volksinitiative «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule» lanciert – und mittlerweile wieder zurückgezogen. Weil die Sex-Koffer wieder verschwanden. Es wurde publik, dass der Kopf des Komitees, Benjamin Spühler, ein verurteilter Kinderschänder ist. Das Komitee distanzierte sich von ihm.

Der Sexualkundeunterricht aber blieb Bestandteil des Schweizer Lehrplans und ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch.

Kommentar:

Und diesen Leuten vertraut man Kinder an: Kita bot Kindern Masturbations-Raum an

Was geht eigentlich in den Köpfen von Leuten vor, denen man seine Kinder anvertraut und die dann so etwas dann veranstalten? In einem Kindergarten im nordrhein-westfälischen Krepen wurde Kindern offenbar ein Masturbations-Raum angeboten, um sich “körperlich zu entdecken und zu befriedigen”.

Das “pädagogische Konzept” des katholischen Kindergartens St. Rochus in Krepen beschäftigte nicht nur die Kerpener Verwaltung und den Landtag, sondern dürfte auch die Eltern, die ihre Kinder vertrauensvoll in die Hände dieser Einrichtung gegeben haben, mindestens in Rage versetzt haben.

Denn: in benannter Einrichtung beschäftigte sich die Kindergartenleitung in übergriffiger Art und Weise mit der Frühsexualisierung der Kleinen, dem Fördern von „Doktorspielen“ und bot ihnen „Räume für Masturbation“ an.

Die AfD hatte das Thema auf die politische Tagesordnung gesetzt.

Im sexualpädagogischen Konzept, das auch auf der Internetseite der katholischen Einrichtung einsehbar war – zwischenzeitlich aber entfernt wurde- hieß es, einzelne Kinder dürften sich „ihren Bedürfnissen entsprechend in einen geschützten Raum zurückziehen, um sich körperlich zu entdecken und zu befriedigen (dies ist in öffentlichen Räumen und im Beisein Anderer nicht erlaubt)“.

Weiter hieß es bei den Möchte-gern-Freudianern: „Wenn ein Kleinkind an seinen Geschlechtsteilen spielt und diese mit sichtlichem Genuss berührt, weiß es nichts von gesellschaftlichen Tabus, von dem, was sich nicht gehört‘, geschweige denn davon, dass das, was es tut als unanständig oder schmutzig angesehen wird.

Es erforscht und entdeckt seinen Körper und dort, wo es sich besonders gut anfühlt, verweilt es gerne.“

Das übergriffige Sexual-Konzept der katholischen Einrichtung rief schon im November die Behörden auf den Plan. Mehrere Jugendämter, Kita-Leitung und das Erzbistum Köln als Träger sahen sich die Kita vor Ort an.

Das Ergebnis: Alles nur ein “Missverständnis” bzw. das Konzept wurde „missverständlich interpretiert“, so die dünne Erklärung des Trägers. „Aus diesem Grund wurde dieses Konzept bereits im November 2023 aus dem Internet entfernt und befindet sich seitdem in Überarbeitung.“

Man wolle alle Kitas in der Stadt beim Thema Sexualität sensibilisieren, hieß es dann. Weiter wurde von dem Erzbistum Köln auf Anfrage der Bild kategorisch erklärt, dass es einen Raum „in den Kinder sich für Körpererfahrungsprozesse zurückziehen können“, nicht gebe. Aber:

„Im alten Konzept der Einrichtung St. Rochus gab es Formulierungen, die missinterpretiert werden können.“ Na klar!

Quellen: PublicDomain/blick.ch/journalistenwatch.com am 22.01.2024