Sogar die Mainstream-Medien beginnen zuzugeben, dass die Welt „am Rande“ des völligen Chaos steht

Überall um uns herum tobt ein „perfekter Sturm“, und unsere Welt steht so kurz davor, in völliges Chaos zu stürzen, dass sogar die Mainstream-Medien darüber sprechen. Von Michael Snyder

Die letzten Jahre waren eine Zeit, in der mehrere große Kriege ausbrachen, Seuchen den gesamten Planeten lahmlegten, die schlimmste globale Nahrungsmittelkrise in der modernen Geschichte ausbrach und wir von einer scheinbar endlosen Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht wurden.

Es besteht jedoch ein wachsender Konsens darüber, dass noch schwierigere Zeiten vor uns liegen. Während einer Diskussionsrunde zum Thema „Face the Nation“ am Sonntag gestand CBS News-Korrespondentin Catherine Herridge tatsächlich, dass sie besorgt ist, dass „2024 das Jahr eines Black Swan-Ereignisses sein könnte“ …

„Face the Nation“ von CBS News veranstaltete an Heiligabend eine Diskussionsrunde, bei der verschiedene Redner Gelegenheit hatten, Vorhersagen für 2024 zu machen. Während die meisten Vorhersagen relativ banal waren, stach eine davon heraus und veranlasste Kritiker, über ihre mögliche Bedeutung zu rätseln .

Die Netzwerkkorrespondentin Catherine Herridge, die Frau eines Oberstleutnants der US-Luftwaffe, schlug vor, dass „2024 das Jahr eines Black Swan-Ereignisses sein könnte.“ Dies ist ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen, das sehr schwer vorherzusagen ist.“

Ich stimme ihr zu, aber ich glaube nicht, dass es nur ein „Schwarzer-Schwan-Ereignis“ sein wird, mit dem wir konfrontiert werden.

Insbesondere nannte Herridge mehrere Gründe, warum sie das Bedürfnis verspürte , eine so „dunkle“ Vorhersage abzugeben …

Herridge teilte den anderen CBS News-Diskussionsteilnehmern am Sonntag mit, dass es eine Reihe von Bedenken gebe, die in ihre „dunkle“ Vorhersage eingeflossen seien, darunter, dass „diese Art von anhaltend erhöhter Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, die Kriege in Israel, auch in der Ukraine und wir sind in diesem Land so gespalten, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Und ich denke, das schafft einfach fruchtbaren Boden für unsere Gegner wie Nordkorea, China und den Iran.“ (Letzte Chance, dem Unausweichlichen zu entkommen?)

Hmmm…

Mir kommt es so vor, als hätte ich das alles schon einmal irgendwo gehört.

Ich kann es einfach nicht genau sagen …

Natürlich liegt sie genau richtig.

Im bevorstehenden neuen Jahr wird so viel passieren.

Auch CNN mischt sich mit ein. Das Folgende stammt aus einem gerade veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Wie 2023 das ‚Jahr des Abgrunds‘ war und 2024 schlimmer werden könnte“ …

Es hätte unendlich schlimmer kommen können. Aber das Zurückhalten vor dem Abgrund im Jahr 2023 hat große Krisen lediglich auf das Jahr 2024 verschoben. Die Welt nach Covid ist erschöpft, knapp bei Kasse, aber letztendlich angespannter als seit Jahrzehnten.

Überschattet wird alles von einer schwächelnden Hypermacht, die im besten Fall durch die Präsidentschaftswahlen abgelenkt wird und im schlimmsten Fall durch Abstimmungsstreitigkeiten und politischen Extremismus zerfällt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereinigten Staaten mit ihren eigenen Traumata beschäftigt sein werden, verstärkt jedes Risiko. Die geopolitische Gegebenheit einer US-Reaktion wird fehlen und autoritäre Ambitionen oder eine radikale Umwälzung der Weltordnung befeuern. 2024 könnte 2023 rational und nüchtern erscheinen lassen.

Sehr gut gesagt.

Wenn CNN anfängt, Artikel zu veröffentlichen, die so klingen, als wären sie von mir geschrieben worden, ist das eindeutig ein Zeichen dafür, dass die Zeit sehr knapp ist.

Ebenso wie Herridge ist auch der Autor des CNN-Artikels zutiefst besorgt über den aktuellen Stand des Konflikts in der Ukraine …

Nach zwei Wochen an der Front ist klar, dass Kiew im kommenden Winter vor einer existenziellen Krise steht. Ohne westliche Hilfe wird es nicht überleben. Sie kann das Ausmaß der Herausforderungen, vor denen sie steht, nicht zugeben, ohne von einigen US-Republikanern als Verlierer bezeichnet zu werden, der einer US-Finanzierung nicht würdig ist.

Es stimmt.

Ohne westliche Hilfe wird die Ukraine nicht überleben.

Und selbst wenn die Finanzierung auf das vorherige Niveau zurückgeführt wird, werden die Russen weiter an Boden gewinnen.

Irgendwann wird die Regierung in der Ukraine extrem verzweifelt sein, und dann wird es dort sehr „interessant“ werden.

Unterdessen verschärft sich der Krieg im Nahen Osten immer weiter.

Am Dienstag führte das US-Militär eine Reihe von Angriffen auf vom Iran unterstützte Streitkräfte im Irak durch …

Auf Anweisung von Präsident Joe Biden führte das US-Militär um 1:45 GMT die Angriffe im Irak durch, wobei wahrscheinlich „eine Reihe von Kataib-Hisbollah-Kämpfern“ getötet und mehrere von der Gruppe genutzte Einrichtungen zerstört wurden, sagte das US-Militär.

„Diese Angriffe zielen darauf ab, diejenigen Elemente zur Rechenschaft zu ziehen, die direkt für Angriffe auf Koalitionsstreitkräfte im Irak und in Syrien verantwortlich sind, und ihre Fähigkeit zur Fortsetzung der Angriffe zu beeinträchtigen. Wir werden unsere Streitkräfte stets schützen“, sagte General Michael Erik Kurilla, Chef des US-Zentralkommandos, in einer Erklärung.

Ein US-Stützpunkt im irakischen Erbil, der US-Streitkräfte beherbergt, wurde am Montag von einer Einwegdrohne angegriffen, was zu den jüngsten US-Opfern führte.

Vom Iran unterstützte Streitkräfte haben US-Truppen im Irak und in Syrien bereits mehr als 100 Mal angegriffen.

Ob die Biden-Regierung bereit ist, dies öffentlich zuzugeben oder nicht, die Wahrheit ist, dass sich die USA bereits im Nahen Osten im Krieg befinden.

Könnten wir uns bald auch mit China im Krieg befinden?

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat gerade eine ziemlich bedrohliche Erklärung zu Taiwan abgegeben …

Präsident Xi Jinping versprach am Dienstag, entschieden zu verhindern, dass jemand „Taiwan in irgendeiner Weise von China spaltet“, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua, etwas mehr als zwei Wochen bevor Taiwan einen neuen Führer wählt.

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan trotz der starken Einwände der Regierung in Taipeh als sein eigenes Territorium und hat den militärischen und politischen Druck erhöht, um seine Souveränitätsansprüche durchzusetzen.

Die Chinesen werden vor den bevorstehenden Wahlen in Taiwan nicht einmarschieren.

Und ich glaube nicht, dass die Chinesen in den ersten Monaten des Jahres 2024 einmarschieren werden.

Aber eine Invasion steht mit Sicherheit bevor .

Seit Jahren fordere ich meine Leser auf , sich Russland, China und Israel anzusehen.

Jetzt stehen wir vor einer Zeit globaler Konflikte und viele glauben, dass 2024 das Jahr sein wird, in dem wir endlich den Punkt überschreiten, an dem es kein Zurück mehr gibt.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 02.01.2023