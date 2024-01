Startschuss Neue Weltordnung: Bewusstseinskontrolle und wie wir uns ihr entziehen (Video)

Teile die Wahrheit!

Corona wir zu Recht als eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Es ging bei den Maßnahmen nicht, wie von offizieller Seite noch immer behauptet wird, um Gesundheitsschutz, sondern um Gedanken- und Bewusstseinskontrolle.

In Kla.TV klärt Propagandaforscher Jason Christoff im Interview mit Reiner Fuellmich über die vielfältigen Methoden der Bewusstseinskontrolle auf, die mehr als hundert Jahre alt sind. Von Frank Schwede

Corona hat die Welt nachhaltig verändert. Viele leiden noch heute unter den Spätfolgen der drakonischen und menschenverachtenden Maßnahmen wie Isolation und Maskentragen.

Masken sind nur eins von vielen Mitteln der Bewusstseinskontrolle, ein politischer Kontrollmechanismus der zur Zerstörung des Individuums angewendet wird, ähnlich wie eine Burka. Masken entpersönlichen, während sie gleichzeitig der Person das Gefühl geben, keine Stimme zu haben. Die Maske ist eine Barriere.

Im MK Ultra Projekt Monarch musste das Popidol Michael Jackson eine Maske tragen, um das er schweigt. Zuletzt flüsterte Jackson nur noch, wenn er nicht vor dem Mikrofon stand.

Masken kontrollieren den Verstand von außen nach Innen. Sie kontrollieren, was wir sagen können und was nicht, etwa aus Angst, als rassistisch bezeichnet zu werden. Gleichzeitig dämpft die Maske unsere Sprache, dass wir nicht gehört werden, um Worte und Geist zu kontrollieren. Das versteht man unter Bewusstseinskontrolle.

Menschen, die sich niemals freiwillig dazu entschlossen hätten, sich zu fügen, wurden unter der vorgetäuschten Corona-Pandemie erpresst und genötigt, eine Maske zu tragen, um beispielsweise den Job nicht zu verlieren.

Wer aber ist für all das Leid, das den Menschen während Corona angetan wurde, verantwortlich? Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, handelt es sich bei den Verantwortlichen um eine kleine und überschaubare Anzahl machtbesessener Superreicher und deren Steigbügelhalter in Politik und Medien, die einerseits das Gefühl der Macht genießen, andererseits auch sehr viel Geld damit verdient haben.

Das einzige, was für die Inszenierung nötig war, war ein gut ausgearbeitetes Drehbuch. Corona war also nichts anderes als ein interaktiver Film, in dem die Bevölkerung die Schauspieler waren, während Politik und Medien die Regisseure waren und die die Anweisungen erteilten.

Das Ganze hat nur deshalb so gut funktioniert, weil die Angst eines der wichtigsten Instrumente zur Konditionierung der Bürger war. Davon ist auch der Propagandaforscher Jason Christoff überzeugt, der in einem Interview mit Reiner Fuellmich auf Kla-TV verrät, dass die Weltherrscher ihre Macht einzig aus der Täuschung der Menschen, der Leichtgläubigkeit und dem Gehorsam beziehen. (Wie die Covid-Pandemie das Ziel der Vereinten Nationen, die Eine-Welt-Regierung zu werden, vorangebracht hat)

MK Ultra-Methoden sind uralt

Jason Christoff, der kürzlich erst einen Vortrag vor dem Europäischen Parlament im Rahmen des internationalen Covid-Gipfels gehalten hat, leitet ein internationales Institut für psychologische Umprogrammierung. Die Absolventen werden geschult, Gedanken- und Verhaltenskontrolle, Gehirnwäsche und psychologische Manipulation zu erkennen.(mRNA-Erfinder: „WEF orchestriert Pandemien, um eine neue Weltordnung einzuleiten“)

Der Forscher sieht in der Manipulation der Persönlichkeit so etwas wie Selbstsabotage, weil die Betroffenen viele unlogische und irrationale Dinge tun, zu denen sie sich unter normalen Bedingungen nicht hinreißen lassen würden.

Beispielsweise die nächtlichen Ausgangssperren bei Corona, die im Rahmen der tatsächlichen Pandemiebekämpfung absolut keinen Sinn machen würden, weil ein Virus schließlich in der Nacht nicht gefährlicher ist als untertags. Oder das Tragen einer Maske im Freien in bestimmten Straßenabschnitten.

Warum wurde die Bevölkerung zwischen den Jahren 2020 und 2023 durch Politik und Medien zu solchen absurden Maßnahmen genötigt? Kla-TV verrät der Forscher, dass die Methoden nicht neu sind, auch wenn sie die meisten Menschen nicht kennen:

„Diese Taktiken sind, wie Cathy O´Brien bereits sagte, schon viel älter. Sie reichen Hunderte von Jahren zurück. Und wie Cathy angedeutet hat, arbeiten die Leute, mit denen wir es hier zu tun haben – Mr. Global – nicht mit kurzfristigen, sondern mit Hundertjahreszielen, und das aus gutem Grund.“

Die US Amerikanerin Cathy O´Brien war 15 Jahre lang Sex-Sklavin im MK Ultra Programm „Projekt Monarch“ der CIA. Heute kämpft sie für die Opfer um Gerechtigkeit und klärt darüber auf, wozu Menschen fähig sind.

Elektroschocks, Folter, Drogen und satanisch ritueller Missbrauch führten bei Cathy O´ Brien zu einer dissoziativen Identitätsstörung. Von der Schulwissenschaft wird sie ignoriert und als Verschwörungstheoretikerin bezeichnet. Auch Cathy O´Brien und auch ihre Tochter Kelly mussten eine Maske tragen. O´Brien sagt:

„Sie und ich waren auf MK Ultra konditioniert worden, sodass unsere Schänder die Macht über Leben und Tod über uns hatten. Wir waren auf Ebenen programmiert worden, die den Herzschlag, das Blinzeln der Augen und die Atmung kontrollieren, wie militärische Spezialeinheiten es ertragen müssen.“

Die Kontrolle der Luft, die wir mit jeder Sekunde atmen, war unter Corona eine ultimative Macht. Dadurch, dass die Medien ständig mit Übergriffen und Strafen denjenigen drohten, die sich nicht an das Tragen der Maske gehalten haben, wurde die Kontrolle deutlich verstärkt. Dazu sagte O´Brien:

„Die Verräter der Neuen Weltordnung wissen genau, was sie tun, und ich weiß es auch. Deshalb blieb ich zuversichtlich, keine Maske zu tragen, während ich mitfühlend verstehe, warum es den Menschen so schwer fiel, die Maske abzunehmen.“

Den Menschen die Augen öffnen

Jason Christoff geht es darum, den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie begreifen und verstehen, warum es wirklich geht – denn diejenigen, die die Zaubertricks verstehen, kann der Magier nicht mehr beeindrucken, so der Forscher.

Den Initiatoren von Corona ging es in erster Linie um Gruppenkonformität – und Corona war ganz sicher nicht die letzte groß angelegte psychologische Operation.

Darüber sind sich Cathy O´Brien und Jason Christoff im Klaren.

Das, mit dem wir es bei Corona und bis heute in der gesamten westlichen Politik zu tun haben, ist die sogenannte „Asch-Gruppenkonformität“. Sie ist nach Worten von Jason Christoff eines der ältesten und bekanntesten Forschungsexperimente der Psychologie und die Grundlage aller psychologischen Manipulationen. Jason Christoff in Kla-TV:

„Der Mensch ist neurologisch darauf ausgerichtet, mitzumachen, mitzubekommen, zu erkennen, was die Herde sagt, denkt oder tut, und sich ihr anzuschließen, um in der größeren Gruppe Sicherheit zu finden. Das ist die Grundlage, der Gruppenkonformität.“

Tatsache ist also, dass die Psychologie während der Covid-Operation als Waffe gegen die breite Bevölkerung eingesetzt wurde, weil selbst Experten nicht mehr bestreiten können, dass die Covid-Maßnahmen nicht der klinischen Virologie, sondern vielmehr der Verhaltenspsychologie dienten.

Schon Edward Bernays, der Autor der Bücher Propaganda und Die Kristallisierung der öffentlichen Meinung hat herausgefunden, dass, wenn man allein in einem Raum sitzt und nur die Macht einer imaginären Gruppe wahrnimmt, sich die Konformität tatsächlich mithilfe dieser imaginären Gruppe aufbauen lässt.

Und noch ein weiterer wichtiger Aspekt kam unter Corona hinzu: die zum Teil große Sympathie der Bevölkerung gegenüber den Regierungsvertretern, die die Maßnahmen zu verantworten hatten.

Auch das war nach Meinung vieler Experten allein nur durch die immense Angst, die von Politikern und Medien geschürt wurden, möglich. Die Rede ist hier vom Stockholm-Syndrom.

Der Begriff stammt von dem schwedischen Psychiater Nils Bejoret. Er bezieht sich auf einen fünftägigen Banküberfall in Stockholm. Viele der Bankangestellten, die als Geiseln genommen wurden, sympathisierten mit ihren Entführern, manche verliebten sich sogar in sie, als Ergebnis des immensen Traumas, der Angst und dem Stress.

Internationale Organisationen, die sich mit Verhaltensforschung befassen, wie die britische SAGE und die BIT Corporation kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung durch Isolation effektiv umerzogen wurde.

Mit Angst den IQ senken

Zudem wurde Angst erzeugt, um den IQ zu senken und das konforme Verhalten im limbischen System über die Angstreaktion zu steigern und die Menschen durch widersprüchliche Informationen in einem ständigen Zustand der Verwirrung gehalten, weil schließlich Verwirrung die effektivste Form von Gehirnwäsche ist, die von den Massenmedien übernommen wurde.

Regierungen verstecken sich spätestens sein Corona gerne hinter den Medien. Das ist quasi ihre Art und Weise, wie sie mit ihren Bürger umgehen. Die Medien übernehmen in diesem Fall eine sehr wichtige und vor allem konditionierende Funktion. Jason Christoff nennt in Kla-Tv ein Beispiel:

„(…) Ein Paradebeispiel dafür ist der Film „Captain America“ von 2011, den ihr vielleicht gesehen habt. Natürlich arbeitet diese Gruppe wie Cathy O´Brien ja auch sagte, in Hundertjahres-Zielen. Sie haben diesen Plan also schon lange vor seiner jetzigen Ausführung in ihren Hinterzimmern ausgetüftelt.

Dieser Ausschnitt ist aus „Captain America“ aus dem Jahr 2011. Es handelt es sich um einen Filmausschnitt von einer Zehntelsekunde. Wir sehen das Corona-Bier links über seiner Schulter und dann das Coronavirus rechts an seiner Schulter. Wir sehen auch den geflügelten Adler, der ein altes Zeichen für die Sonne ist, den Sonnenstamm.“ (…) Oder bei dem Film „Contagion“, wo die Wiederholung dieser speziellen Szene eingefügt wurde. (…)

Die Wiederholungen sich absichtlich in allen Medien eingeflochten, weil das Unterbewusstsein alle Wiederholungen bis zum Tag, an dem man stirbt, aufzeichnet. Es sagt nicht, „Moment“, das ist ein alter Film, aber das hier ist ein neuer Film. Das Unterbewusstsein zählt buchstäblich nur die Wiederholungen des gesamten Lebens auf.“

Medien beeinflussen nach Worten von Jason Christoff die Menschen mehr als sie wahrhaben wollen. Medien sind, wie der Forscher richtig betont, ein Konditionierungsprogramm mit bestimmten Zielen.

Christoff sagt, dass der durchschnittliche Amerikaner bis zu seinem 18. Lebensjahr im Durchschnitt 16.000 Morde im Fernsehen zu Gesicht bekommen hat. Und laut Cathy O´Brien macht es keinen Unterschied, ob man einen Mord im Fernsehen sieht oder live erlebt. Jason Christoff in Kla-TV:

„Der Traum dieser Gruppe der Neuen Weltordnung ist das, was passiert, wenn man all diese Morde sieht. Es gibt diese alte Bezeichnung „The Cremation of Care“, also die Einäscherung des Mitgefühls. Die Fähigkeit, eine Herzensverbindung mit der Welt zu haben, wird ausgelöscht. Man verliert also die Fähigkeit des Mitgefühls. Man stumpft ab. Es ist also fast wie eine Abtrennung der Seele, des Geistes, des Gotteskomplexes oder des Gottesbewusstseins.“

Das sind nach Worten des Forschers alles alte Rituale und auch der Alkohol gehört seinen Worten nach dazu, der in Ägypten erfunden wurde, um die Sklavenrasse während des Baues der Monumente im alten Ägypten zu beruhigen.

Viele aufgewachte Menschen stellen sich mittlerweile die Frage, warum haben so viele Menschen bei Corona mitgemacht. Vor allem, warum haben so viele Ärzte geschwiegen und mitgemacht. Jason Christoff ist sich sicher, dass auch das Teil des Plans war. Christoff sagt:

„Es war ein vollständig chemisches MK-Ultra-Trauma und eine visuelle-auditive-Infizierung des kollektiven neurologischen Systems bis zu dem Punkt, an dem wir wahrscheinlich von Psychopathen umgeben waren. Ich denke, sie könnten umprogrammiert werden. Sie müssten sich aus ihrem chemischen Wohlfühlkoma befreien und ihre Bildschirme ausschalten, weil diese Dinger das Nervensystem traumatisieren.

Wenn Sie diese Einflüsse aus ihrem Leben verbannen würden, könnten sie ihre Moral, ihre Ethik neu entfachen und wieder Kontakt zu dem aufnehmen, was man nur als menschliche Seele bezeichnen kann.“

Die Gedankenkontrolle ist zweifellos das wichtigste Instrument bei der Umsetzung der Neuen Weltordnung und somit der Schaffung einer neuen Sklavengesellschaft.

Um dieses Ziel zu verhindern, ist es nach Worten von Cathy O´Brien wichtig, dass die Menschen in die Geisteskraft kommen, friedlich gegen die Neue Weltordnung demonstrieren, um sich auf diese Weise Gehör zu verschaffen.

