WEF-Wissenschaftler machen jetzt aus abgetriebenen Babys krebsresistente Gehirne

Ein Team von WEF-Wissenschaftlern hat bekannt gegeben, dass es ihnen gelungen ist, aus abgetriebenen Babyteilen ein im Labor gezüchtetes, krebsresistentes Gehirn zu erschaffen.

Wissenschaftler am Máxima-Zentrum für pädiatrische Onkologie im vom WEF kontrollierten Land Niederlande sagen, dass sie das Gehirn von abgetriebenen Föten gezüchtet haben, die sich in der Schwangerschaftsperiode von 12 bis 15 befanden.

Dailymail.co.uk berichtet: Bisher haben Wissenschaftler bei der Züchtung anderer Miniorgane ursprüngliches Gewebe in einzelne Zellen zerlegt, indem sie embryonale oder pluripotente Stammzellen verwendet haben, um bestimmte Bereiche des Gehirns zu züchten und zu replizieren.

Diese Entdeckung veranlasste Wissenschaftler dazu, darüber nachzudenken, das Miniorgan zur Modellierung von Hirntumor zu verwenden und sich speziell auf die Entwicklung bei Kindern zu konzentrieren, in der Hoffnung, dass es zu einer Heilung führen wird.

„Diese neuen aus fötalem Gewebe gewonnenen Organoide können neue Erkenntnisse darüber liefern, was die verschiedenen Regionen des Gehirns formt und was die zelluläre Vielfalt schafft“, so Dr. Delilah Hendriks, Gruppenleiterin am Princess Máxima Center für pädiatrische Onkologie und Postdoktorandin am Hubrecht Institute und Oncode Investigator, die die Studie gemeinsam verfasst haben.

Anonyme Spender erklärten sich damit einverstanden, dass Wissenschaftler das Gewebe ausschließlich für Forschungszwecke verwenden.

Die Forscher wollten wissen, ob sie ein langfristig expandierendes Organ mit der gleichen zellulären Komplexität wie ein menschliches Gehirn schaffen könnten.

Unter Verwendung des fötalen Hirngewebes schnitt das Team das Gewebe in kleine Stücke und ordnete sie in einer Schale an, bevor es die Kulturen auf einen Orbitalschüttler legte.

In den ersten vier bis acht Tagen stellten die Forscher fest, dass sich mehrere 3D-Strukturen bildeten und weiter wuchsen, während sie im Aussehen immer noch dem Gehirngewebe ähnelten.

Das Team stellte fest, dass sich das fetale Gehirnorganoid durch die Spaltung innerhalb von 20 bis 30 Tagen nach der Kultivierung auf die doppelte ursprüngliche Größe zurückbilden würde.

Dieser vollständige Prozess dauerte acht Monate, wobei die Minigehirne schließlich eine Größe von 1.500 Kubikzentimetern erreichten. Zu diesem Zeitpunkt verlangsamte sich das Wachstum, konnte aber aufrechterhalten werden.

Anschließend konzentrierte sich das Team auf sein Hauptziel, die Bekämpfung von Hirntumoren, und nutzte einige der neu gebildeten Organoide zur Entwicklung von Minitumoren.

Das Team nutzte CRISPR-Cas9, eine Gen-Editing-Technik, bei einer kleinen Anzahl von Zellen in den Organoiden, um ein Krebsgen namens TP53 zur Modellierung von Hirntumor einzuführen.

Crispr-Cas9 ist ein Werkzeug zur präzisen Bearbeitung der in Bakterien entdeckten DNA.

Es dauerte drei Monate, bis das Gen die gesunden Zellen vollständig übernommen hatte, die gleichen Merkmale typischer Krebszellen nachbildete und das Potenzial für die Krebsmedikamentenforschung zeigte.

Ihre in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass es möglich sein könnte, die Organoide für die Suche nach einem Heilmittel gegen Krebs zu verwenden, und „könnten die Hirnforschung revolutionieren“.

„Gehirnorganoide aus fötalem Gewebe sind ein unschätzbares neues Werkzeug zur Untersuchung der menschlichen Gehirnentwicklung“, sagte Co-Autorin Dr. Benedetta Artegiani.

„Unser neues, aus Gewebe gewonnenes Gehirnmodell ermöglicht es uns, besser zu verstehen, wie das sich entwickelnde Gehirn die Identität von Zellen reguliert.“

„Es könnte auch helfen zu verstehen, wie Fehler in diesem Prozess zu neurologischen Entwicklungskrankheiten wie Mikrozephalie sowie anderen Krankheiten führen können, die auf eine gestörte Entwicklung zurückzuführen sein können, einschließlich Hirntumor bei Kindern.“

Bei fast 16.000 Kindern zwischen der Geburt und dem 19. Lebensjahr wird in den USA jedes Jahr Krebs diagnostiziert, bei 4.000 davon werden Gehirn- und Rückenmarkstumoren diagnostiziert.

Nach Angaben der American Cancer Society sind Gehirn- und Rückenmarkstumoren für etwa jede vierte Krebserkrankung im Kindesalter verantwortlich, und etwa jedes vierte Kind, bei dem Hirntumor diagnostiziert wurde, schafft es nicht.

Aus diesem Grund ist das Princess Máxima Center bestrebt, eine Lösung zu finden, und glaubt, dass die erfolgreiche Entwicklung der Mini-Gehirne die Wissenschaftler einer Heilung einen Schritt näher bringen wird.

„Wir arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft und ohne Grenzen zusammen, um die Überlebensrate und Lebensqualität krebskranker Kinder zu verbessern.“ Jetzt und auf lange Sicht sagte das Princess Máxima Center und fügte hinzu: „Weil Kinder ihr ganzes Leben vor sich haben.“

Universität Pittsburgh gibt Organraub an Babys zu, die nach der Geburt auf grausame Weise abgetrieben wurden

Die Universität Pittsburgh hat zugegeben , dass sie bei grausamen Abtreibungen routinemäßig Organe von lebend geborenen Babys entnimmt.

Judicial Watch und das Center for Medical Progress haben im Rahmen einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) Dokumente vom US-Gesundheitsministerium (DHHS) erhalten, aus denen hervorgeht, dass die University of Pittsburgh satte 2,7 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln für die Nierenentnahme erhalten hat von lebenden Babys, die anschließend von unmoralischen Ärzten abgetrieben wurden.

„Pitt gibt jetzt gegenüber den Nachrichtenmedien zu, dass die abgetriebenen Babys zu dem Zeitpunkt, als ihnen die Nieren für Zuschussgelder der [National Institutes of Health] herausgeschnitten wurden, noch am Leben waren“, sagte David Daleiden, Gründer und Präsident des Center for Medical Progress.

Daleiden fuhr fort: „In Pitts Förderantrag für GUDMAP wurde dies der Bundesregierung mitgeteilt und dass Abtreibungen zur Weheneinleitung, bei denen das Baby als Ganzes aus der Mutter herausgedrückt wird, ‚zur Gewinnung des Gewebes‘ genutzt würden.“

„Die klare Bedeutung des GUDMAP-Zuschussantrags und der Erklärung der Universität Pittsburgh besteht darin, dass Pitt und die Abtreibungsanbieter von Planned Parenthood, die für ihre ‚Forschungs‘-Abtreibungen verantwortlich sind, es ermöglichen, dass Babys, von denen einige bereits im lebensfähigen Alter sind, lebend zur Welt kommen, und sie dann zu töten, indem man ihnen die Nieren herausschneidet“, fügte er hinzu.

Bigleaguepolitics.com berichtet: Es ist erwähnenswert, dass die National Institutes of Health auch die verrückte Wissenschaft in Wuhan, China, finanziert haben, die wahrscheinlich zur COVID-19-Pandemie sowie zu den dramatischen und dauerhaften Veränderungen in der Gesellschaft geführt hat.

Big League Politics hat darüber berichtet, wie die Bundesregierung regelmäßig die Ermordung von Babys finanziert, um die medizinische Forschung durch abscheulich unethische Mediziner voranzutreiben, die aus dem gleichen Holz geschnitzt sind wie Mengele:

„ Die Food and Drug Administration (FDA) hat Steuergelder ausgegeben, um verstümmelte fetale Teile von Babys zu kaufen, die bei Spätabtreibungen ermordet wurden, heißt es in E-Mails, die Judicial Watch erhalten hat.

Judicial Watch erhielt E-Mails mit Korrespondenz zwischen der FDA und dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Advanced Bioscience Resources (ABR). Aus den E-Mails geht hervor, dass die FDA frische fetale Teile von der ABR-Firma gekauft hat, um teuflische Experimente durchzuführen, die grotesk unethisch sind.

Die FDA gab zwischen 2012 und 2018 Zehntausende für dieses Programm aus, bevor es von der Trump-Regierung endgültig eingestellt wurde. Da Trump aus dem Amt gestürzt ist und der vom Präsidenten eingesetzte Joe Biden eingesetzt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass diese Art illegaler, staatlich unterstützter Menschenhandelsoperationen in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden.

ABR versendete fetale Teile, manchmal mit der Aufschrift „frisch; auf nassem Eis“ an die FDA seit Jahren. Einige der Babys wurden im Schwangerschaftsstadium von 16 bis 24 Wochen ermordet, was bedeutet, dass sie außerhalb des Mutterleibs gelebt haben könnten. Die FDA verlangte auch das verstümmelte Gewebe ermordeter Jungen, schrieb aber, dass „unbestimmtes Geschlecht oder weiblich besser ist als kein Gewebe.“

Es ist klar geworden, dass die lukrative Industrie des Handels mit menschlichen Körperteilen, die bei Abtreibungen entnommen werden, von mächtigen Interessen geschützt wird .“

Die Abtreibungsindustrie ist das Werk Satans, und Bundesrichter haben die Ermordung von Millionen Kindern als vermeintlich verfassungsgemäß zugelassen.

Amerika wird wie Sodom und Gomorra fallen, ohne ein authentisches religiöses Erwachen für Christus, das diese Übeltäter endgültig außer Gefecht setzt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.01.2024