Was extreme Ereignisse auf der Sonne und Erde wirklich auslösen (Video)

2024 begann mit einem Paukenschlag. Eine ungewöhnliche Wetterlage über Nordeuropa mit Schwerpunkt Deutschland, wo zeitgleich eine große Protestwelle durch das Land zog und ein Erdbeben der Stärke 7,6 in Zentraljapan.

Zwei Ereignisse zum Jahresauftakt, die möglicherweise keinen natürlichen Ursprung haben. Was tatsächlich dahinterstecken könnte und weitere interessante Fragen versucht Biophysiker Dieter Broers gemeinsam mit dem kanadischen Filmemacher Frank Jakob in einem Realitätsabgleich zu beantworten. Von Frank Schwede

Das Ereignis, mit dem das Jahr 2023 endete, ist zwar an den meisten spurlos vorübergegangen, doch es bietet einen Erklärungsansatz, warum das neue Jahr weltweit so chaotisch begonnen hat.

Das Ereignis, von dem hier die Rede ist, fand nicht auf der Erde statt, sondern auf der Sonne. Die Rede ist von einer X-5 Class Sonneneruption, die sich am letzten Tag des Jahres ereignete. Bereits einen Tag später kam es in Japan zu einem schweren Erdbeben der Stärke 7,6.

Das geht nach Aussage von Dieter Broers auf das Konto des Flare, der nach Aussage von Dr. Tamitha Skov, Heliophysik-Professorin an der Millerville University, die Erde nur gestreift hat.

Frank Jacob, der sich die Bilder aus Japan im Internet angesehen hat, glaubt, dass viele Bilder von aktuellen Ereignissen manipuliert sind oder mit Bildern aus früheren ähnlichen Ereignissen dokumentiert werden.

Interessant ist nach Aussage von Jacob, dass bereits viele Informationen und Bilder des Bebens und einer zur gleichen Zeit stattgefundenen Explosion eines Unterwasservulkans bereits wieder aus dem Netz entfernt wurden.

Jakob kritisiert, dass man mittlerweile skeptisch hinterfragen muss, ob Bilder über eine Katastrophe echt oder manipuliert sind. In der Vergangenheit hat sich leider sehr häufig herausgestellt, dass Berichte über Naturkatastrophen bewusst gefälscht oder mit Aufnahmen früherer Ereignisse bebildert wurden. (Startschuss Neue Weltordnung: Bewusstseinskontrolle und wie wir uns ihr entziehen (Video))

Ein weiteres noch immer aktuelles Ereignis ist die ausgesprochen ungewöhnliche Großwetterlage im Norden Europas. Ende Dezember hat sich in 32 Kilometer Höhe eine ungewöhnliche Polarwirbel-Struktur gebildet, die Meteorologen in dieser Form bisher noch nicht beobachtet haben. Auch Dieter Broers ist fasziniert von den Wetterkarten. Er sagt:

„Vor allem die Extreme der Wetterlagen sind sehr ungewöhnlich. Wir haben es hier tatsächlich mit einer unfassbaren Wetteranomalie zu tun haben, die ganz Europa erfasst hat, wobei der Schwerpunkt in Deutschland liegt.“

Wetter und Psyche

Interessant dabei ist nach Worten des Biophysikers, dass diese außergewöhnliche Wettersituation genau zu der Zeit kam, als die große Protestwelle über Deutschland hinweg rollte.

Auch Dieter Broers kann Wettermanipulation in diesem Fall nicht ausschließen. Auch andere Beobachter haben die Vermutung geäußert, dass der Polarwirbel, der sich zum Zeitpunkt der Proteste über Deutschland erstreckt hat, kein Zufall war, sondern mithilfe einer Wetterwaffe ausgelöst wurde, weil ja die Proteste lange Zeit im Vorfeld angekündigt wurden und somit genügend Zeit bestanden hat, die Anomalie vorzubereiten.

Doch das Wetterereignis über Nordeuropa hat nach Worten von Broers noch eine andere Auswirkung, nämlich auf die Psyche. Es verstärkt nämlich die Wetterfühligkeit, die wiederum verknüpft ist mit psychischen Auffälligkeiten wie Unruhe, Gereiztheit, Magen-Darmprobleme und weiteren Symptomen, für die oft keine einfache medizinische Erklärung zu finden ist.

Bei diesem Ereignis war nicht nur der Alpenraum betroffen, wie es etwa bei Föhnwetterlage häufig der Fall, sondern das ganze Land. Also auch die nördlich gelegenen Bundesländer. Broers erklärt dazu:

„Das ist ein Ereignis, dass unsere Psyche enorm beeinflusst. So ein Ereignis führt oft auch dazu, dass wir Dinge erkennen, die wir verdrängt haben. Sollte es sich hier tatsächlich um Wettermanipulation handeln, müssen wir in Betracht ziehen, dass gewollt ist, mit dem Phänomen ein psychisches Ereignis auszulösen.“

Broers erklärt, dass für solche Zwecke in der Vergangenheit häufig die HAARP-Anlange in Alaska eingesetzt wurde, um etwa die Ionosphäre mit Mikro- und Hochfrequenzwellen zu beeinflussen.

Für diesen Prozess werden laut Broers in der Regel Frequenzen im ELF-Bereich eingesetzt. Dabei handelt es sich um neurologische Frequenzen, die mit denen unsere Gehirnzellen takten, so der Biophysiker.

Auch in den aktuellen Schumann-Frequenzen erkennt Broers Auffälligkeiten. Die Frequenzen bewegen sich nach Worten des Biophysikers aktuell in einem Bereich, in dem sie unser Unterbewusstsein triggern, gleichzeitig aber sind auf der Frequenz-Grafik Muster, Wellenlinien, zu erkennen, die Broers vermuten lassen, dass hier versucht wird gegenzusteuern.

Die Schumann-Frequenz bewegt sich zwischen sechs und fünfzig Zyklen. Vier der insgesamt acht Frequenzen im ELF (Extrem Low Frequency) –Bereich. Sie wirken unmittelbar auf unser Gehirn: F1, F2,F3 und F4 – wobei F1 als Leitfrequenz gilt, deren Mittelwert bei 7,84 Hz liegt.

F1 wird gerne auch als Pulsschlag oder Taktgeber der Erde bezeichnet. Um die Hintergründe besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, in welchen Frequenzbereichen sich unsere Gehirnwellen bewegen:

Alpha-Wellen = 7 bis 14 Hz, Beta-Wellen = 14 bis 30 Hz, Theta-Wellen = 3 bis 7 Hz und Delta-Wellen = 0,5 bis 3 Hz.

Das Geheimnis der Frequenzen und ihre Wirkung

Alles, was sich um uns herumbewegt, schwingt in einem zugeordneten Frequenzbereich, wobei sich die Frequenzen gegenseitig beeinflussen, wenn sie synchron auf Resonanz abgestimmt sind.

Die Rede ist hier von Informationen, die wir in das Erdmagnetfeld senden. Diese Informationen beeinflussen jeden Menschen. Damit ist bewiesen, dass Informationen ausschließlich nur durch Resonanz vermittelt werden.

Das heißt, wenn der geistige Fokus der Bevölkerung auf bestimmte Themen gelenkt wird, die zu Angst und Wut führen, gehen Menschen, die ähnlich empfinden mit diesem Zustand in Resonanz. In diesem Fall spricht man von Kohärenz.

Soziale Kohärenz erfordert, dass Gruppenmitglieder aufeinander eingestimmt und emotional miteinander verbunden sind, sodass die emotionale Energie der Gruppe durch die Gruppe im Ganzen organisiert und reguliert werden kann.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsache sollte im Hinblick auf die aktuelle Weltlage klar sein, dass die Situation, in der sich die Menschheit befindet, kein Zufall ist. Vor allem vor dem Hintergrund, was jeder einzelne mit seinem Bewusstsein bewirken und auslösen kann.

Auf den Punkt gebracht heißt das, dass sich die Menschheit gerade im Kreis dreht, weil mehr als fünfzig Prozent, also knapp mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, in einer verzweifelten und ausweglosen Lage befindet und Angst, Wut und Verzweiflung ins Feld sendet. So, wie es politisch gewollt ist.

Deshalb könnte Broers mit seiner Vermutung, dass bewusst gegengesteuert wird, recht haben. Der Biophysiker sagt, dass die gesamte neuronale Aktivität unseres Gehirns nach dem gleichen Wirkungsmechanismus wie Sonne und Erde kommuniziert, nämlich mittels EM-Wellen.

Das beweist einmal mehr, dass die Sonne eine Vormachtstellung hat und das erklärt auch, warum sie von den Eliten verteufelt wird und Leute wie Bill Gates alles versuchen, um die Sonne durch den Einsatz von Geoengineering zu verdunkeln.

Weiter berichtet Broers von einer Vision, die er um die Weihnachtszeit hatte, laut der in nächster Zeit weitere ereignisreiche Dinge geschehen werden, die die Menschheit weiter in der Angst halten.

Trotzdem zeigt sich der Physiker optimistisch, weil er überzeugt ist, dass bereits ein Großteil der Menschheit erwacht und dazu befähigt ist, diese Welle negativer Prozesse auf der Erde aufzulösen.

Das erfordert soziale Kohärenz. Sie ist die Voraussetzung für ein stabiles und harmonisches Miteinander, um das Chaos zu beenden, was allerdings von der Gegenseite nicht erwünscht ist, die weiter versuchen wird, so viel Chaos und Zerstörung wie möglich ins Feld zu bringen.

Broers sagt, dass es jetzt wichtig sei, sich täglich für rund zehn Minuten zurückzuziehen, um in den inneren Zustand der Ruhe und der Freude zu gehen. Broers sagt:

„Studien haben gezeigt, dass Heiler, die große Dingen geleistet haben, zu diesem Zeitpunkt eine starke 8 Hertz-Wellen ins Feld gesendet haben. Wir sind diejenigen, die jetzt in Erscheinung treten sollten, um die Welt zu verändern.“

Wir sind nämlich Sender und Empfänger in einer Person. Das ist nach Worten des Physikers der Beweis, dass schon eine ganze Weile daran gearbeitet wird, das Bewusstsein der Menschen durch künstliche geschaffene chaotische Simulationen zu beeinflussen, etwa durch soziale Spaltung, Umerziehung, Frühsexualisierung von Kindern und Rassenhass, um die wichtigen Punkte zu nennen, die zur Zerstörung der Gesellschaft beitragen.

Um diesen Prozess zu stoppen, ist es wichtig, dieser Simulation keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, um sie aus dem Feld zu bekommen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass wir, ganz egal, in welcher Stimmungslage wir uns befinden, ständig Frequenzen in das Feld senden, die das, was wir Realität nennen, beeinflussen.

Das ist nach Worten von Dieter Broers und Frank Jacob unsere Möglichkeit, die Dinge und das Geschehen zu ändern, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge des Alltags lenken.

21.01.2024