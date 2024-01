Wo ist die Bundeslade heute und wird sie bald der ganzen Welt offenbart? (Video)

Teile die Wahrheit!

Wenn die Entdeckung der Bundeslade öffentlich bekannt gegeben wird, wird sie als die größte archäologische Bombe in der Geschichte der Welt gefeiert und wird auch spirituell von äußerster Bedeutung sein.

Aber es aus der Kammer herauszuholen, in der es versteckt ist, wird nicht einfach sein. Direkt unter dem Tempelberg gibt es mindestens 45 große Tunnel, von denen viele sehr instabil sind. Von Michael Snyder

Jeder größere Grabungsversuch könnte zum Einsturz eines oder mehrerer dieser Tunnel führen. Darüber hinaus wäre es äußerst kompliziert, die Genehmigung aller notwendigen Behörden einzuholen, um irgendetwas unter dem Tempelberg herauszuholen.

Und sobald die Bundeslade der Welt offenbart wird, wird dies wahrscheinlich massive Unruhen in der gesamten islamischen Welt auslösen. In diesem Moment gibt es also viele Hindernisse, die der Arche im Weg stehen, das Licht der Welt zu erblicken.

Einer jüdischen mündlichen Überlieferung zufolge wurde die Bundeslade während der Tage von König Josia in eine spezielle unterirdische Kammer direkt unter Salomos Tempel gebracht …

Aus dem Buch der Chroniken geht hervor, dass König Josia 22 Jahre vor der Zerstörung des Tempels Salomos die Bundeslade aus dem Allerheiligsten entfernen ließ und in das „Haus überführte, das Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel, baute“ ( 2 Chronik 35:3 ). Dies ist verwirrend, da das von Salomo erbaute Haus typischerweise mit dem Tempel in Verbindung gebracht wird, in dem bereits die Bundeslade untergebracht war.

Einer jüdischen mündlichen Überlieferung zufolge wurde die Bundeslade tatsächlich in eine unterirdische Kammer gebracht, die nur durch ein komplexes System versteckter Tunnel unter dem Tempelberg in Jerusalem zugänglich war.

Diese unterirdische Kammer wurde vermutlich von König Salomon erbaut, der Jahrhunderte zuvor die zukünftige Zerstörung des Tempels vorhersah und in den architektonischen Plänen des Gebäudes selbst auf das Überleben der Bundeslade vorbereitete. Als die Zeit gekommen war und die Gefahr deutlicher wurde, wurde die Bundeslade an ihren vorgesehenen Versteck verlegt, wo sie bis heute verbleibt.

Ich glaube, dass Salomo direkt unter dem Tempel eine spezielle unterirdische Kammer errichtete, in der die Bundeslade aufbewahrt werden sollte, falls es zu einem Krieg oder einem anderen größeren Notfall kommen sollte.

Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jeremia die Bundeslade während der babylonischen Belagerung von dieser unterirdischen Kammer in eine andere unterirdische Kammer gebracht hat, wo sie derzeit ruht.

Heutzutage stimmen die meisten ernsthaften Wissenschaftler, die die Beweise sorgfältig untersucht haben, darin überein, dass sie irgendwo da unten liegen.

1981 stieg Rabbi Yehuda Getz in die Tunnel unter dem Tempelberg hinab, um nach der Bundeslade zu suchen …

Im Jahr 1981, nur einen Monat nach der Veröffentlichung des Indiana-Jones-Films, wurde Rabbi Yehuda Getz, der Rabbiner der Klagemauer, gerufen, in die Tunnel hinabzusteigen, während sie noch auf der Suche nach der verlorenen Bundeslade gegraben haben.

Wenn Sie parallel zur Klagemauer folgen, gibt es eine Stelle, an der sich die Mauer zu einem riesigen Durchgang öffnet. Dieser prächtige Korridor, im Volksmund Warren’s Gate genannt, ist etwa 5,40 breit und 11 Meter hoch. Die Verbindung mit dem Namen Warren beruht darauf, dass er ursprünglich im Jahr 1867 von einem britischen Archäologen namens Charles Warren entdeckt wurde.

Während das große Tor Jahrhunderte zuvor von Saladin nach seiner Eroberung Jerusalems versiegelt wurde, hätte es in früheren Jahrhunderten theoretisch als Durchgang durch die Klagemauer unter dem Tempelberg gedient. In der Zeit des Zweiten Tempels diente es als einer der Toreingänge zum Tempelberg, und zwar nicht irgendein Tor, sondern das Tor in unmittelbarer Nähe des Allerheiligsten, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde.

Getz konnte das Tor durch eine sehr kleine Öffnung von etwa 60 cm Breite umgehen und hatte das Gefühl, dem Standort der Bundeslade sehr nahe zu sein.

Doch dann wurden muslimische Gläubige über der Erde auf das Geschehen aufmerksam und es kam zu einer gewaltigen Konfrontation.

Die Öffnung, durch die Getz ging, wurde verschlossen und der Durchgang, den Getz fand, „bleibt unerforscht“ …

Obwohl das Tor blockiert war, als Rabbi Getz sich dem Gebiet näherte, entdeckte das Ausgrabungsteam eine kleine, 60 cm breite Öffnung. Nachdem er ein kurzes Gebet gesprochen hatte, stieg der Rabbi in den Durchgang hinab, der seit Hunderten von Jahren verlassen war.

Das Gebiet war mit Wasser und Abwasser gefüllt und musste daher geräumt werden, um das Gelände ordnungsgemäß ausheben zu können. Rabbi Getz rief ein Ingenieurteam, um den Durchgang zu betreten, aber die lauten Geräusche erregten die Aufmerksamkeit der muslimischen Gläubigen oben, die durch Mannlöcher in den Tunnel stürmten.

Während sie Werkzeuge trugen, um das Loch zu verschließen, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen muslimischen Gläubigen und Jeschiwa-Studenten, die kamen, um den Rabbiner zu unterstützen.

Gemäß dem israelischen Status-Quo-Gesetz ist der Zugang zum Tempelberg nur muslimischen Gläubigen gestattet, wobei der Besuch nicht-muslimischer Touristen zu bestimmten festgelegten Zeiten gestattet ist. Dennoch behauptete Rabbi Getz, dass das Gesetz nicht auf Gebiete unter der Oberfläche des Tempelbergs anwendbar sei und dass dort Ausgrabungen erlaubt sein sollten. Aufgrund der sensiblen Natur der heiligen Stätte wurde die Öffnung von den israelischen Behörden verschlossen und der Durchgang bleibt unerforscht.

Am 6. Januar 1982 sagt Ron Wyatt, dass er tatsächlich die Bundeslade gefunden hat …

„Als wir diesen Ort gefunden hatten, wusste ich im Grunde, dass ich in diese Böschung vordringen musste, denn es gab mehrere Anzeichen dafür, dass es sich nur um ein System von Tunneln und Kammern handelte und dass ich im Grunde einfach in die Kammer gehen musste.

Ich gehe Kammer für Kammer, Tunnel für Tunnel und was auch immer systematisch durch, bis ich die Bundeslade gefunden habe oder bis ich sie nicht mehr gefunden habe. Und so fanden wir es jedenfalls am 6. Januar 1982 gegen 14 Uhr. Und als ich es fand, befand es sich in einer Situation, die ich nicht vorhergesehen oder erwartet hatte, nämlich in einer Kammer, die völlig mit scheinbar Trümmern gefüllt war.

Und es stellte sich heraus, dass es sich um eine Ansammlung von Materialien für die Einrichtung des ersten Tempels handelte, die zuerst mit Tierhäuten bedeckt waren, dann mit Brettern bedeckt waren und diese dann mit Steinen bedeckt waren, ganz so, wie sie gerade in die Finger kamen.

Es sah aus, als ob es in Eile erledigt worden wäre, als hätten sie sich einfach alles geschnappt, was auch immer sie kriegen konnten, um den Platz zu füllen, und ich war immer noch ein wenig unklar, warum das getan werden sollte, aber ich sehe nicht, dass ich das alles zu wissen brauche. Wenn Gott etwas tut, weiß ich einfach, dass es perfekt gemacht ist.“ (Wyatt-Interview, 1999).

Wyatt informierte die jüdischen Behörden über seine Entdeckung, aber wir wissen nicht, ob sie jemals weiterverfolgten.

Was wir jedoch wissen, ist, dass jüdische Führer behaupten, zu wissen, wo sich die Bundeslade heute befindet.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt das Temple Institute auf seiner offiziellen Website öffentlich zu , dass es genau weiß, wo sich die Bundeslade befindet …

Die Bundeslade ist eines der faszinierendsten Themen rund um den Tempel. Es gibt viele Theorien darüber, was mit der Bundeslade passiert ist, und es gibt zahlreiche Spekulationen über ihren tatsächlichen Standort.

Manche glauben, dass es zusammen mit anderen Tempelgefäßen, wie zum Beispiel denen, die auf dem römischen Denkmal, dem Titusbogen, abgebildet sind, in den Vatikan gebracht wurde. Es gibt viele authentische, alte historische Chroniken und noch populärere Legenden, die bezeugen, dass viele heilige Gefäße nach Rom gebracht wurden. Dies gilt jedoch nicht für das Allerheiligste des Ersten Tempels, die Bundeslade.

Während einige behaupten, Beweise dafür zu haben, dass sich die Arche in Äthiopien befindet, und den Kinobesuchern natürlich in „Jäger des verlorenen Schatzes“ eine fantasievolle Version der Geschichte geboten wurde, ist der Ausdruck „verlorene“ Arche in Wirklichkeit keine zutreffende Beschreibung für den Standpunkt des jüdischen Volkes – weil wir immer genau wussten, wo es ist.

Die Bundeslade ist also „verborgen“ und ziemlich gut versteckt, aber sie ist nicht verloren.

Die Überlieferung berichtet, dass König Salomon, als er den ersten Tempel baute, durch göttliche Inspiration bereits wusste, dass er irgendwann zerstört werden würde. So beaufsichtigte Salomo, der weiseste aller Menschen, den Bau eines riesigen Systems aus Labyrinthen, Tunneln, Kammern und Korridoren unterhalb des Tempelbergkomplexes.

Er befahl, in den Eingeweiden der Erde einen besonderen Ort zu errichten, wo die heiligen Gefäße des Tempels im Falle einer drohenden Gefahr versteckt werden könnten.

Die Überlieferung aus dem Midrasch lehrt, dass König Josia von Israel, der etwa vierzig Jahre vor der Zerstörung des Ersten Tempels lebte, den Leviten befahl, die Bundeslade zusammen mit der ursprünglichen Menora und mehreren anderen Gegenständen in diesem geheimen Versteck zu verstecken, das Salomo vorbereitet hatte.

Dieser Ort ist in unseren Quellen verzeichnet, und heute gibt es diejenigen, die genau wissen, wo sich diese Kammer befindet. Und wir wissen, dass die Bundeslade immer noch da ist, ungestört, und auf den Tag wartet, an dem sie offenbart wird.

Vor einigen Jahren wurde versucht, in Richtung dieser Kammer Tunnel auszuheben. Dies führte zu weit verbreiteten Unruhen unter den Muslimen. Sie haben viel zu verlieren, wenn die Bundeslade enthüllt wird – denn sie wird der ganzen Welt beweisen, dass es tatsächlich einen Heiligen Tempel gab und dass die Juden somit tatsächlich einen Anspruch auf den Tempelberg haben. (Die offizielle Position des islamischen Wakf, der Körperschaft, die über den Tempelberg herrscht, ist, dass es nie einen Heiligen Tempel gab und dass die Juden keinerlei Rechte an diesem Ort haben.)

Aber zu wissen, wo die Arche ist, und sie herauszuholen, sind zwei völlig verschiedene Dinge.

Wann wird die Arche endlich von der ganzen Welt gesehen?

Interessanterweise heißt es in einem alten jüdischen Text mit dem Titel „Abhandlung über die Gefäße“, dass die Bundeslade erst „am Tag der Ankunft des Messias“ offenbart wird …

In einem Text namens „ Abhandlung über die Gefäße “ heißt es, dass die Bundeslade „erst am Tag des Kommens des Messias, des Sohnes Davids, offenbart werden soll …“.

Als ich zum ersten Mal von dieser alten Passage hörte, fand ich sie äußerst faszinierend.

Natürlich glaube ich, dass die Bibel auch zu diesem Thema etwas sehr Konkretes zu sagen hat.

Wie ich in meinem neuen Buch darlege, sollte eine korrigierte Übersetzung des ursprünglichen Hebräischen des ersten Satzes von Daniel 9:27 etwa so lauten …

„Der Bund wird eine Woche lang mit vielen bestätigt (oder gestärkt)“.

Die Bundeslade war schon immer die physische Darstellung des Bundes Gottes mit seinem Volk.

Die Bundeslade wurde seit mehr als 2.600 Jahren nicht mehr öffentlich gesehen, und wenn sie also in unserer Zeit wieder auftaucht, würde das definitiv die Realität dieses Bundes „bestätigen“.

Behalten wir also in den kommenden Tagen alle Neuigkeiten rund um die Bundeslade im Auge.

Denn sobald die Entdeckung der Bundeslade enthüllt wird, wird sich alles ändern.

Video:

Video: