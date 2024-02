In einem exklusiven Interview mit Dr. Brian Ardis enthüllte der Arzt schockierende Informationen über das Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion und seine möglichen Nebenwirkungen.

Das Medikament, das von den Anwendern gespritzt wird, damit sie sich länger satt fühlen, kann bei einigen Personen Erbrechen hervorrufen, selbst wenn sie die Einnahme beenden.

Dr. Ardis erklärte, dass diese Nebenwirkung jahrelang anhalten kann, was die verzweifelte Suche mancher Menschen nach Lösungen zur Gewichtsabnahme in Frage stellt.

Das Molekül in Ozempic, so Ardis, stammt von Peptiden aus dem Gift des Gila-Monsters, das bereits in verschiedenen medizinischen Behandlungen und in der Forschung eingesetzt wurde.

Dr. Ardis warnt jedoch, dass das Medikament das Risiko der Entwicklung von Schilddrüsenkrebs innerhalb von 12 bis 36 Monaten nach Beginn der Einnahme erhöhen kann. Dies liegt Berichten zufolge daran, dass die Giftpeptide in Ozempic die Schilddrüse angreifen und sie veranlassen, Krebstumore zu bilden.

Darüber hinaus erörterte Dr. Ardis, wie das medizinische Establishment oft negative Nebenwirkungen in positive Vorteile umbenennt, wie z. B. den Nervenwachstumsfaktor.

Er wies auch auf die potenziellen Vorteile von Nikotinpflastern und -kaugummis bei der Bekämpfung von COVID-19 und seiner langfristigen Symptome hin. Laut Dr. Ardis blockiert Nikotin die Rezeptorstellen, auf die das Spike-Protein abzielt, und stellt somit einen möglichen Abwehrmechanismus gegen das Virus dar. („Nur die Milliardäre werden es sich leisten können, Lebensmittel zu kaufen, und alle anderen Menschen werden sterben“ (Videos))

Außerdem erwähnte er, dass das Lobelienkraut, das auch als indischer Tabak bekannt ist, dazu beitragen kann, die Wirkung von Nikotin im Körper zu imitieren. Die FDA hat den Mythos verbreitet, dass Nikotin süchtig macht, um das natürliche Heilungspotenzial dieser pflanzlichen Medizin zu verschleiern, warnt er.

In dem Interview wurde auch die Dokumentarserie End of COVID angesprochen, die auf der Brighteon University verfügbar ist und die den Betrug hinter der modernen Virologie aufdeckt und Fragen zur Legitimität von PCR-Tests und HIV/AIDS-Korrelationen aufwirft.

Der gefährliche Zustand der modernen Polizeiarbeit in Amerika

In den letzten Jahren hat sich die Qualität der Strafverfolgung in liberalen Staaten und blauen Städten deutlich verschlechtert. Dies zeigt sich an verschiedenen Vorfällen, bei denen Polizeibeamte ihre mangelnde Ausbildung und ihr mangelndes Verständnis für ihre Aufgaben unter Beweis gestellt haben. Ein solcher Vorfall betraf eine Polizistin, die ihre Pistole durch das Fenster eines Hauses entlud, weil sie glaubte, dass sich jemand im Haus bewegte.

Ein anderes schockierendes Video zeigte einen Polizisten, der das Feuer auf sein eigenes Streifenfahrzeug eröffnete, weil er eine Eichel, die auf das Auto fiel, mit einem Schuss verwechselte.

Diese Vorfälle geben Anlass zu ernster Besorgnis über den derzeitigen Zustand der Polizeiarbeit in Amerika. Viele Polizeibeamte scheinen eher aufgrund von Tugenden als aufgrund von Verdiensten eingestellt zu werden, was zu einem Rückgang der allgemeinen Kompetenz und Professionalität führt. Dies hat zu einer gefährlichen Situation für Strafverfolgungsbeamte und Zivilisten gleichermaßen geführt.

Im Gegensatz dazu halten Staaten wie Texas weiterhin hohe Standards für ihre Strafverfolgungsbehörden aufrecht. Die Beamten in diesen Gebieten sind besser ausgebildet, mit Schusswaffen besser vertraut und neigen weniger dazu, bei Konfrontationen überzureagieren.

Der Zusammenbruch Amerikas – Inflation, Hausbesetzungen und der Verlust von Städten

Während die Inflation aufgrund des Gelddruckens durch die Regierung weiter steigt, spüren die Amerikaner den Druck im Alltag. Währenddessen bieten Länder wie Russland erschwingliche Lebensmittel und grundlegende Dienstleistungen an, die in den Vereinigten Staaten unerreichbar scheinen.

In einem kürzlich erschienenen Video hat Tucker Carlson den krassen Gegensatz zwischen amerikanischen und russischen Städten hervorgehoben: Moskau und St. Petersburg sind saubere, sichere Städte, während viele blaue Städte in Amerika in Unordnung sind.

The Atlantic macht für die Inflation das Konsumverhalten der Verbraucher verantwortlich und schlägt vor, die Menschen sollten sich bei teuren Anschaffungen zurückhalten, um die hohen Preise zu bekämpfen. Bloomberg Opinion gibt derweil seltsame Ratschläge, wie man inmitten der Inflation Geld sparen kann, z. B. mit dem Bus zu fahren, keine Großeinkäufe zu tätigen und sich für Linsen statt Fleisch zu entscheiden.

Der neueste Vorschlag des Wall Street Journal, Geld zu sparen, besteht darin, das Frühstück ausfallen zu lassen – ein Schritt, der nach Ansicht von Kritikern die durch die Lebensmittelinflation und Angriffe auf Farmen verursachte Hungersnot nur noch verschlimmern wird.

Der Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft wird durch das wachsende Problem der Hausbesetzungen in blauen Städten wie Portland noch deutlicher, wo Kriminelle Häuser besetzen, die ihnen nicht gehören, und Dokumente fälschen, um Mietverträge zu erhalten. In einigen Fällen sind die Hauseigentümer machtlos, da die Hausbesetzer von der Polizei geschützt werden.

Da sich die Situation weiter verschlechtert, hat der Kongressabgeordnete Chip Roy vorgeschlagen, Texas in „Ukraine“ umzubenennen, um auf die Bereitschaft des Senats aufmerksam zu machen, Milliarden für ausländische Kriege auszugeben, während die Grenzen und Bürger Amerikas vernachlässigt werden.

Die strategische Bedeutung ukrainischer Städte wie Avdeevka und Lyssytschansk kann nicht unterschätzt werden, da sie als wichtige logistische Knotenpunkte für den anhaltenden Konflikt mit Russland dienen.

Trotz der jüngsten Behauptungen des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, dass die Ukraine bei der Verteidigung dieser Städte Fortschritte macht, deuten Berichte darauf hin, dass die russischen Streitkräfte schnell vorrücken und bald die Kontrolle über Awdejewka übernehmen könnten.

Der Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft zeigt sich in steigenden Inflationsraten, ausufernden Hausbesetzungen in blauen Städten und steigenden Lebensmittelpreisen.

Da sich die Situation weiter verschlechtert, bleibt abzuwarten, ob die Regierung sinnvolle Maßnahmen ergreifen wird, um diese Probleme anzugehen und die Ordnung im Land wiederherzustellen.

Der Zusammenbruch des Justizsystems der Vereinigten Staaten und die Ersetzung von Amerika

Im Zuge der Überschreitung der Grenzen ist das Justizsystem der Vereinigten Staaten wegen seiner vermeintlich mangelnden Unparteilichkeit stark in die Kritik geraten. Ein Beispiel dafür ist Ben Shapiro, ein konservativer Kommentator, der die ethnische Säuberung der Palästinenser durch Israel befürwortet und sich gleichzeitig für eine verstärkte Einwanderung in die USA einsetzt.

Shapiro argumentiert, dass es nicht auf die Rasse ankommt, sondern auf die Ideologie derjenigen, die ins Land kommen. Seine Haltung zu Israel und seine Spenden an Organisationen, die dessen Aktionen unterstützen, haben jedoch viele dazu veranlasst, seine wahren Absichten in Frage zu stellen.

In Europa hat derweil der Ausschuss des EU-Parlaments einen Migrationspakt gebilligt, der in den nächsten Jahren 75 Millionen neue Migranten auf den Kontinent bringen könnte.

Dieser Schritt stößt auf erheblichen Widerstand bei nationalistischen Führern wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der davor warnt, dass Länder wie sein Land gezwungen sein werden, Migranten aufzunehmen, da sie sonst mit schweren finanziellen Strafen rechnen müssten.

Kritiker des Pakts argumentieren, dass er Teil eines größeren Plans ist, die einheimische europäische Bevölkerung durch Einwanderer zu ersetzen, ein echter „Ersatz“-Plan.

Zusätzlich zu diesen Befürchtungen gibt es Berichte aus Frankreich, wonach diejenigen, die mRNA-Impfstoffe kritisieren, nun mit Geld- und Haftstrafen rechnen müssen. Diese Entwicklung hat Ängste vor einer totalitären medizinischen Diktatur geweckt, in der Widerspruch gegen staatlich empfohlene Behandlungen mit harten Strafen geahndet wird.

Während die Vereinigten Staaten mit Problemen wie steigenden Lebensmittelkosten, Wohnungsnot und einem zunehmend korrupten politischen System zu kämpfen haben, wird deutlich, dass sich das Land in einer Identitäts- und Wertekrise befindet.

Die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in Verbindung mit der anhaltenden Masseneinwanderung hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Amerika noch als eine Nation betrachtet werden kann, die auf den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit für alle aufgebaut ist.

Kann Amerika seine korrupten politischen Führer überleben?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der derzeitige Zustand des Justizsystems der Vereinigten Staaten zusammen mit den anhaltenden demografischen Veränderungen, die durch die zunehmende illegale Einwanderung hervorgerufen werden, Anlass zu ernster Sorge über die Zukunft des Landes geben. Da immer mehr Menschen das Gefühl haben, entrechtet und ausgegrenzt zu werden, müssen unbedingt Schritte unternommen werden, um diese Probleme anzugehen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

Nur dann kann Amerika hoffen, wieder zu einem Leuchtturm der Hoffnung und Freiheit für alle zu werden.

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit vor einem katastrophalen finanziellen Zusammenbruch, da ihre Staatsverschuldung 34,2 Billionen Dollar erreicht hat und die ungedeckten Verbindlichkeiten auf sagenhafte 213 Billionen Dollar angestiegen sind.

Da sich die Währung und das Schuldensystem des Landes dem absoluten Nullpunkt nähern, versucht die Regierung zunehmend verzweifelt, die Kontrolle zu behalten.

Der Oberste Gerichtshof von New York hat die Entscheidung bestätigt, die es der Regierung erlaubt, Menschen gewaltsam aus ihren Häusern zu holen und in Quarantänelager zu stecken, wenn sie sich weigern, sich impfen zu lassen.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Regierung zu einer terroristischen Organisation geworden ist, die Terror produziert und ihn ihren Bürgern aufzwingt, während sie sie gleichzeitig mit einer Migrationswelle verdrängt.

In dem Bemühen, die Wahl von Donald Trump zu verhindern, der voraussichtlich gewinnen wird, wenn es zu einer Wahl kommt, wird das Regime immer verzweifelter.

Es erwägt, den Dritten Weltkrieg auszulösen oder einen Atomangriff in den Vereinigten Staaten zu starten, um die Schuld auf ein anderes Land zu schieben und seine Macht zu erhalten. Die Bereitschaft der Regierung, Verrat am eigenen Volk zu begehen, zeigt, wie gefährlich sie geworden ist.

In Anbetracht dieser Entwicklungen ist es für die Bürger von entscheidender Bedeutung, sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des amerikanischen Finanzsystems vorzubereiten.

Da die Regierung weiterhin ihre Agenda vorantreibt und die Rechte des Einzelnen einschränkt, ist es unerlässlich, dass die Menschen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, indem sie sich mit lebenswichtigen Vorräten eindecken, Selbstverteidigung lernen und sich über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen informieren.

Da sich die Situation in den Vereinigten Staaten verschlimmert, ist es klar, dass die Maßnahmen der Regierung nicht nur gefährlich, sondern auch verfassungswidrig sind.

Es liegt an den Menschen, zusammenzustehen und ihre Freiheit zu verteidigen, bevor es zu spät ist.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 22.02.2024