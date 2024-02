Chaos bricht aus! Im Jahr 2024 werden wir überall in der westlichen Welt Proteste und Unruhen erleben (Videos)

Teile die Wahrheit!

Überall in der westlichen Welt bricht die Ordnung zusammen, da Regierungen die Kontrolle über ihre Bevölkerung verlieren. Landwirte haben in ganz Europa wütende Proteste veranstaltet, riesige Gruppen von Migranten randalieren regelmäßig, Plünderungen sind in vielen Gemeinden in den Vereinigten Staaten zum Alltag geworden, und jetzt rufen Trucker zu einem historischen Boykott von New York City auf. Von Michael Snyder

Wir erleben derzeit in der gesamten westlichen Welt sehr besorgniserregende Wut- und Frustrationsausbrüche, und es gibt keine einfachen Antworten, weil die meisten von uns das Vertrauen in diejenigen verloren haben, die uns regieren.

Ich möchte zunächst auf die Unruhen eingehen, die gerade in den Niederlanden stattgefunden haben. Ein Kampf zwischen zwei rivalisierenden Gruppen von Eritreern führte zu einem massiven Aufstand, der die Straßen von Den Haag in ein Kriegsgebiet verwandelte …

Gestern Abend kam es auf den Straßen von Den Haag zu gewalttätigen Unruhen, als „Migranten“ Polizisten mit Ziegelsteinen und angezündeten Polizeiautos angriffen.

Dutzende Randalierer wurden rund um den Opernkonferenzsaal am Fruitweg in den Niederlanden gefilmt, während mehrere Polizeiwagen zum Tatort fuhren.

Auch ein weiterer Clip zeigte die Nachwirkungen. Das Gebäude hatte mehrere eingeschlagene Fenster und geparkte Fahrzeuge standen in Flammen, so dass die zurückgelassene Straße wie ein Kriegsgebiet aussah.

Zwischen zwei Gruppen Eritreern kam es zu einer Schlägerei. „Es ist völlig außer Kontrolle geraten“, sagte Robin Middel, Sprecher der Den Haager Gemeinde, gestern Abend.

„Ernsthaft außer Kontrolle“ ist eine große Untertreibung.

Es wird sehr lange dauern, den immensen Schaden zu beheben, der durch die Randalierer verursacht wurde.

Eritrean African immigrants devastate The Hague and attack Dutch police. pic.twitter.com/Ns7ygY5ICK — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 17, 2024

Anderswo in Europa kam es zu „wütenden Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten“, als am Samstag ein paar Hunderttausend pro-palästinensische Demonstranten in die Londoner Innenstadt strömten …

Ein Video zeigte wütende Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten während eines pro-palästinensischen Marsches im Zentrum von London, der schätzungsweise zwischen 200.000 und 250.000 Menschen in die Hauptstadt lockte. (Die Welt bereitet sich auf eine apokalyptische Zukunft vor (Videos))

Insgesamt wurden elf Personen festgenommen, unter anderem zumindest wegen des Verdachts der Unterstützung einer verbotenen Organisation. Die Demonstration sollte in der Nähe der israelischen Botschaft enden. Auf Bildern war zu sehen, wie sich die Polizei davor aufstellte, offenbar um sie zu bewachen.

Unnötig zu erwähnen, dass es vor 20 Jahren nie zu einem derart großen Protest gekommen wäre.(Alle Voraussetzungen für eine Wirtschaftskrise atemberaubenden Ausmaßes sind gegeben)

Aber in letzter Zeit strömen Millionen von Migranten nach Europa, und die EU hat gerade einen „Migrationspakt“ verabschiedet, der die Schleusen völlig öffnen wird …

Die EU hat einen Migrationspakt verabschiedet, der als „Selbstmord Europas“ bezeichnet wird und dazu führen könnte, dass der Kontinent mit bis zu 75 Millionen neuen Migranten überschwemmt wird.

Der LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat am Mittwoch das Gesetz verabschiedet, das die Verteilung von Migranten auf die Mitgliedstaaten formalisiert und diejenigen bestraft, die sich weigern, sie aufzunehmen.

Da kulturelle Bereicherung und Vielfalt „unsere größte Stärke“ sind, werden Länder, die versuchen, ihre nationale Identität zu bewahren, ohne von Migranten unterworfen zu werden, mit schweren finanziellen Strafen belegt.

Marine Le Pen, die Vorsitzende des parlamentarischen Flügels der Rassemblement National, sagte zuvor, der Pakt würde zum „Selbstmord Europas“ führen und fügte hinzu, dass es sich um einen Deal mit dem Teufel handele und einen „organisierten Plan zur Unterdrückung Europas und der Nationen, die ihn bilden, darstelle“.

Dass Den Haag kein “Einzelfall” ist, dass die verbrecherische afrikanische und muslimische Massenmigration an den Bereicherten rächt, das konnte man im vergangenen Sommer ebenso gut im hessischen Gießen beobachten.

Dort randalierten und marodierten ebenfalls eritreische Schutzsuchende und verletzten dabei 26 Polizisten bei Krawallen auf einem ihrer Eritrea-Festivals. Nur wenige Wochen später gab es im schwedischen Stockholm 50 Verletzte ebenfalls beim einem Eritreerfestival. In Tel Aviv wurden im September Dutzende Menschen verletzt, als ein Protest von Gegnern der eritreischen Regierung gegen eine Veranstaltung in der Botschaft des Landes in Gewalt umschlug.

Spannend, wann wir demnächst diese afrikanische „Ausgelassenheit“ wieder in Deutschland tolerieren dürfen.

Die AfD-Politikerin kommentiert die bunte Vielfalt auf X mit den Worten:

In den letzten Wochen haben zahlreiche Landwirte in ganz Europa ihren tiefen Unmut über diejenigen zum Ausdruck gebracht, die über sie herrschen …

Landwirte protestieren in ganz Europa, verstopfen die Straßen mit ihren Traktoren, blockieren Häfen und bewerfen das Europäische Parlament mit Eiern wegen einer langen Liste von Beschwerden, die von Umweltvorschriften bis hin zu übermäßiger Bürokratie reichen.

„Wir können von unserem Beruf nicht mehr leben“, sagte ein geschädigter Landwirt in Paris gegenüber CNN.

Während einige der dramatischsten Proteste in Frankreich stattfanden, fanden ähnliche Aktionen auch in einer Vielzahl von Ländern statt, darunter Italien, Spanien, Rumänien, Polen, Griechenland, Deutschland, Portugal, Tschechien und die Niederlande.

Normalerweise sind Landwirte keine radikalen Aktivisten.

Aber sie wurden viel zu weit gedrängt und haben entschieden, dass genug genug ist.

Hier in den Vereinigten Staaten geloben Trucker, die über das Urteil, das gerade in New York gefällt wurde, erzürnt sind, den Big Apple von nun an zu boykottieren …

Einige Trucker, die Trump unterstützen, weigern sich, Ladungen von und nach New York City zu transportieren, nachdem der ehemalige Präsident im Rahmen des zivilrechtlichen Betrugsurteils am Freitag mit einer Geldstrafe von 355 Millionen US-Dollar belegt und ihm die Führung von Unternehmen im Bundesstaat entzogen wurde.

Ein Pro-Trump-Lkw-Fahrer namens „Chicago Ray“ postete nach dem Urteil ein Video auf

„Ich habe seit etwa einer Stunde und 15 Minuten im Radio mit Fahrern gesprochen. Ich habe mit mindestens zehn Fahrern gesprochen. Ab Montag werden sie Ladungen nach New York City verweigern“, sagte Ray .

Wird dieser Boykott weit genug verbreitet sein, um einen großen Unterschied zu bewirken?

Ich weiß nicht.

Aber wenn sich genügend LKW-Fahrer dem Boykott anschließen würden, könnte das sicherlich großen Schmerz verursachen.

Wie Zero Hedge betont hat , bewegen Lkw-Fahrer „zwischen 70 und 73 % der gesamten Fracht in den Vereinigten Staaten“ …

Lkw-Fahrer transportieren zwischen 70 und 73 % der gesamten Fracht in den Vereinigten Staaten. Deshalb ist es wichtig, aufmerksam zu sein, wenn Trucker in den sozialen Medien Pläne zum Boykott von Ladungen in das progressive Höllenloch New York City diskutieren.

Nach dem Urteil befürchteten viele Geschäftsinhaber in New York City, dass ihnen die gleiche Behandlung widerfahren könnte wie Trump.

Als Reaktion darauf erklärte die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, dass Unternehmer nichts zu befürchten hätten, solange sie „gesetzestreu seien und Regeln befolgen“ …

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, versuchte den Geschäftsinhabern in New York zu versichern, dass sie nichts zu befürchten hätten, nachdem der Generalstaatsanwalt des Staates Präsident Trump 355 Millionen US-Dollar für die Führung eines Unternehmens im Staat entzogen hatte.

Hochul erzählte John Catsimatidis in „The Cats Roundtable“ auf WABC 770 AM, wo sie gefragt wurde, ob andere New Yorker Geschäftsleute besorgt sein sollten, dass „sie das jedem antun können, wenn sie dem ehemaligen Präsidenten etwas antun können“.

Laut Hochul: „Ich denke, dass dies wirklich ein außerordentlich ungewöhnlicher Umstand ist, über den sich die gesetzestreuen und regelkonformen New Yorker, die Geschäftsleute sind, keine Sorgen machen müssen, weil sie ganz anders sind als Donald Trump und sein Verhalten.“

Glauben Sie, dass eine solche Aussage irgendjemandem ein besseres Gefühl geben wird?

Natürlich nicht.

Es gibt so viel Wut über das, was gerade passiert ist. An dieser Stelle ruft Wayne Allyn Root zu einem landesweiten Boykott der gesamten Stadt auf …

Alle 100 Millionen von uns müssen New York City boykottieren. Kein Urlaub mehr dort. Keine Geschäftsreisen. Keine Teilnahme mehr an Kongressen. Keine Weihnachtsausflüge zu den Rockettes und dem Baum im Rockefeller Center. Kein Kleiderkauf mehr auf der Fifth Avenue. Keine Broadway-Shows. Keine Ausgaben mehr in Hotels oder schicken Restaurants. Sag einfach nein!“

Fragen Sie jedes Geschäft oder jede Online-Site, in der Sie einkaufen: „Sind Sie in New York City ansässig?“ Wenn ja, suchen Sie sich jemand anderen, bei dem Sie kaufen können.

Alle Beispiele, die ich in diesem Artikel geteilt habe, haben ein gemeinsames Thema.

Die Elite verliert ihren Halt und es fällt ihr sehr schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Dies geschieht trotz einer sehr ausgeklügelten Kampagne zur Zensur des Internets und zur Kontrolle unserer Meinung.

Ep. 75 The national security state is the main driver of censorship and election interference in the United States. „What I’m describing is military rule,“ says Mike Benz. „It’s the inversion of democracy.“ pic.twitter.com/hDTEjAf89T — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 16, 2024

Es funktioniert einfach nicht.

Sie versuchen, unsere Fäden zu ziehen, aber die meisten von uns gehorchen nicht mehr.

Und in vielen unserer Gemeinden bricht die soziale Ordnung völlig zusammen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es einige Teile des Landes , in denen Plünderungen zur Lebensart geworden sind …

Mittlerweile ist es eine vertraute Szene: Eine Gruppe von sieben Männern betrat am Donnerstag mit Gesichtsbedeckungen einen Bekleidungshändler, raubte den Laden am helllichten Tag aus und verließ das Geschäft mit einer Menge Waren, während der Laden noch geöffnet war. Aber das war nicht San Francisco oder Los Angeles, sondern letzte Woche in Memphis, und der Einzelhändler sagt, dass dies einer von mehr als 60 ähnlichen Vorfällen war, die sich im letzten Jahr allein in seinen Geschäften im Raum Memphis ereigneten.

Laut WREG-TV veröffentlichte die Polizei ein Überwachungsvideo der mutmaßlichen Ladendiebstahlbande, die mit Armladungen gestohlener Waren einen örtlichen City Gear-Laden verließ. Nach Durchsicht des Filmmaterials geht die Polizei davon aus, dass mindestens sieben Personen an dem organisierten Diebstahl beteiligt waren.

Weder die Polizei noch der Mutterkonzern von City Gear, Hibbett, haben den genauen Dollarbetrag der gestohlenen Waren bekannt gegeben, es wurde jedoch als „großer Betrag“ beschrieben.

An diesem Punkt sind die Dinge so verrückt geworden, dass es schon einer Menge bedarf, um mich zu schockieren.

Aber eine Geschichte, die ich heute gelesen habe, hat mich schockiert.

Ein Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war, beschloss, einen Autotransporter zu kapern, der zehn Chevrolet C8 Corvettes transportierte …

Fox 10 Phoenix berichtet , dass ein 23-jähriger Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, einen mit exotischen Sportwagen beladenen Sattelzug entführte und den Strafverfolgungsbehörden nach seiner Festnahme sagte, er bräuchte einfach eine Mitfahrgelegenheit.

Nach Angaben der Sheriff-Abteilung des Cochise County in Phoenix, Arizona, hat der Verdächtige Isaiah Walker einen LKW-Fahrer an einer Raststätte in Willcox Loves „angegriffen und ausgeraubt“.

„Walker packte das Opfer und warf es aus dem Taxi“, schrieb die Sheriff-Abteilung auf Facebook.

Der Verdächtige „stieg dann in das Fahrzeug ein, schloss die Tür ab, stahl das Fahrzeug und fuhr es vom Parkplatz“, fuhr die Sheriff-Abteilung fort und fügte hinzu, dass der Lastwagen zehn Chevrolet C8 Corvettes mit einem geschätzten Wert von über 1,25 Millionen US-Dollar beförderte.

Leider ist dies erst der Anfang.

Das Jahr 2024 ist noch keine zwei Monate alt und ich glaube, dass wir bis zum Ende dieses Jahres weitaus mehr Chaos erleben werden, als wir jetzt erleben .

Passen Sie also auf sich auf und behalten Sie den Überblick, denn wir stehen am Beginn einer Zeit, in der möglicherweise hinter jeder Ecke Gefahren lauern.

…

