Chemtrail-Projekte zur Veränderung des Erdklimas, die einst als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurden, weiten sich jetzt weltweit offen aus

Was einst nur eine „Verschwörungstheorie“ oder ein „Internet-Mythos“ war, der auf den Rand der Gesellschaft beschränkt war, wird nun zur offiziellen Politik, um zu verhindern, dass sich der Planet „erwärmt“ oder „kocht“.

Wir sprechen über Chemtrails und andere Formen des Geoengineerings, die diejenigen, die solche Dinge propagieren, einst bestritten haben, bevor sie schließlich zugaben, dass es tatsächlich Versuche gibt, die Funktion der natürlichen Ordnung zu ändern, um den „Klimawandel“ zu stoppen.

Konzepte wie „Chemikalien ins Meer ablassen“ und „reflektierende Partikel in den Himmel injizieren“ machen Schlagzeilen in prominenten Medien, die einst die Existenz solcher Dinge bestritten haben.

Aufgrund der angeblichen „Klimakrise“ kommen verrückte Wissenschaftler auf bizarre Ideen, wie zum Beispiel das Ausblenden der Sonne mit Gift , das ihrer Meinung nach die Erde vor dem Schmelzen schützen soll.

Aufhellende Wolken, atmosphärische Chemikalien, gefärbte Ozeane

Erst neulich berichtete das Wall Street Journal über einige dieser neuartigen Projekte und behauptete, dass sie die Treibhausgasemissionen viel schneller „reduzieren“ könnten als bestehende Technologien.

Um „unheimliche“ Dinge wie Hitzewellen, Gewitter und Überschwemmungen zu stoppen, unternimmt die Klimaindustrie unter anderem große Anstrengungen, um die Funktionsweise von Wolken zu ändern und den pH-Wert des Ozeans zu verändern.

Sie wollen natürlich immer noch, dass jeder auf Fleisch verzichtet und Elektrofahrzeuge (EVs) fährt, aber diese Maßnahmen reichen einfach nicht aus, um die „kohlenstofffreie Wirtschaft“ zu erreichen, die sie bis zum Jahr 2030 in vollem Umfang verwirklichen wollen. (Geoengineering: Jedes Jahr werden weltweit 40 bis 60 MILLIONEN Tonnen NANOPARTIKEL verteilt (Videos))

Eines der neuesten Projekte, die derzeit laufen, besteht darin, eine Solemischung in den Himmel zu blasen, um größere, hellere Wolken zu erzeugen, die das Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren. (Wettermanipulation: „Naturkatastrophen können künstlich erzeugt werden“ (Video))

Dieses Projekt findet an der Southern Cross University in Australien statt und wird von der Regierung, anderen Universitäten und verschiedenen Naturschutzorganisationen finanziert.

In Israel gibt ein Startup namens Stardust Solutions 15 Millionen US-Dollar an privater Finanzierung aus, um reflektierende Partikel in großer Höhe in den Himmel zu schleudern und so die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.

In den „nächsten Monaten“ werden Tests mit der proprietären Chemikalienmischung von einer Indoor-Testanlage in den tatsächlichen Außenbereich verlagert.

In den Vereinigten Staaten plant das Woods Hole Oceanographic Institute in Martha’s Vineyard, Tausende Gallonen mit chemischen Farbstoffen gefärbtes Natriumhydroxid in den Ozean zu schütten, um eine sogenannte „Kohlenstoffsenke“ zu schaffen, um Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre und in den Ozean zu ziehen.

Dann gab es die berüchtigte Geoengineering-Aktion „Make Sunsets“ in Kalifornien, die schließlich auch nach Mexiko gelangte und wegen des Schwefels und anderer schädlicher Chemikalien, die in die Atmosphäre freigesetzt wurden, weit verbreitete Kritik und Empörung hervorrief.

Der Klimakult beginnt endlich zuzugeben, dass seine Bemühungen zur Kohlenstoffreduzierung nicht funktionieren. Aus diesem Grund greifen sie zu extremeren Maßnahmen wie dem Versuch, die Sonne auszublenden und atmosphärische Gaskonzentrationen und -verhältnisse wiederherzustellen, um alles zu „reparieren“, von dem sie denken, dass es nicht mit dem Klima gut tut.

Auch bei den Vereinten Nationen (UN) wird zunehmend davon gesprochen, dass das Zeitalter der „globalen Erwärmung“ tatsächlich zu Ende ist und die Welt nun in eine Phase der „globalen Abkühlung“ übergeht.

„All dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die ‚Klimakrise‘, oder besser gesagt das ‚Klimakrise‘-Narrativ, in eine gefährliche neue Phase eintritt“, warnt National Pulse.

„Rationales Denken führt zunehmend zu Alarmismus und letztendlich zu Hysterie über den bevorstehenden Untergang. Unter solchen Bedingungen erscheinen die unvernünftigsten und unüberlegtesten Reaktionen vernünftig und angemessen.“

Ungetestete Projekte, die verhindern sollen, dass Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht, werden vom Entvölkerungsbefürworter Bill Gates angepriesen

Die von Bill Gates vertretene Idee, die Sonne teilweise abzuschirmen, um den Planeten vor dem „Klimawandel“ zu retten, mag völlig geisteskrank klingen – doch er hat offenbar Wissenschaftler gefunden, die bereit sind, genau das zu tun.

Beim experimentellen Geoengineering, das sowohl von Gates als auch vom Globalisten George Soros vorangetrieben wurde, werden künstliche weiße Wolken in die Atmosphäre gepumpt, um das Sonnenlicht von der Erdoberfläche wegzureflektieren Sie behaupten, dass die „globale Erwärmung“ so schlimm für uns sei.

Obwohl ein von Gates an der Harvard University unterstütztes Projekt , bei dem es um den Einsatz von Ballons zur Abgabe von Aerosolen ging, aufgrund des öffentlichen Widerstands eingestellt wurde, berichtet das Wall Street Journal , dass andere Wissenschaftlergruppen derzeit daran arbeiten, dieses Anliegen voranzutreiben .

Die Idee ist absurd; Gemüse, Nahrungspflanzen und Obstbäume, auf die Menschen und Tiere als Nahrungsquelle angewiesen sind, benötigen Sonnenlicht, um zu wachsen.

Darüber hinaus ist Sonnenlicht die Hauptquelle für Vitamin D. Es regt unseren Körper zur Produktion des Nährstoffs an, der für die Gesundheit des Immunsystems unerlässlich ist und nachweislich zur Vorbeugung einer Vielzahl von Krankheiten beiträgt. Dies macht Geoengineering-Bemühungen natürlich zu einem großartigen Mittel zum Zweck für Entvölkerungsbefürworter wie Gates und Soros.

Soros selbst hat behauptet: „Unsere Zivilisation droht aufgrund des unaufhaltsamen Fortschritts des Klimawandels zusammenzubrechen. Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes würde den Meeresspiegel um 7 Meter erhöhen. Das stellt eine Bedrohung für das Überleben unserer Zivilisation dar.“

Das klingt alles sehr nach den Warnungen von Al Gore, von denen keine Früchte getragen hat, aber den Menschen Angst einzujagen und ihnen zu vermitteln, dass wir die Hilfe dieser Globalisten brauchen, ist für sie der beste Weg, ihre Macht auszuüben, und das wissen sie.

Jetzt wird das Forschungsprojekt „Marine Cloud Brightening“ im Rahmen des 65 Millionen US-Dollar teuren Reef Restoration and Adaptation Program unter der Leitung der Southern Cross University durchgeführt . Dabei werden Wolken so verändert, dass sie das Sonnenlicht vom Planeten weg reflektieren, um die globale Erwärmung zu stoppen.

Mit Hilfe von Hochdruckdüsen wird eine salzige Meerwassermischung in die Luft gesprüht, um die Wolken, die in geringer Höhe über dem Meer schweben, aufzuhellen, damit sie das Sonnenlicht besser reflektieren können. Die Hoffnung besteht darin, dass der Schatten, den sie auf die Meeresoberfläche werfen, das Great Barrier Reef-Gebiet kühler macht.

In einem anderen Projekt des israelischen Startups Stardust Solutions wird ein System getestet, das Wolken reflektierender Partikel 18.000 Metter in die Luft verteilt und so das Sonnenlicht vom Planeten weg reflektiert, um die Atmosphäre zu kühlen.

Es basiert auf der Idee des Solarstrahlungsmanagements, einem Konzept, das aufgrund seiner unerprobten Natur und der unbekannten und unvorhersehbaren Auswirkungen, die es auf den Planeten und alle Lebensformen haben könnte, viele Kontroversen ausgelöst hat.

Besorgte Wissenschaftler wollen, dass Climate Engineering verboten wird

Einige Kritiker haben auf ein weltweites Verbot dieser Aktivitäten gedrängt und dabei neben anderen Gefahren das Risiko von Wettersystem- und globalen Wasserkreislaufveränderungen wie der Monsunaktivität angeführt. Monsunregen sind wichtig für die Wasserversorgung der Menschen und die Ernährungssicherheit.

Darüber hinaus könnten diese Bemühungen, wenn sie einseitig durchgeführt werden, positive Auswirkungen für das Land haben, das sie durchführt, während sie negative Auswirkungen auf einen anderen Teil der Welt haben, was zu geopolitischen Konflikten führen könnte .

Während viele Menschen zu Recht über die langfristigen Auswirkungen dieser Projekte besorgt sind, ist es auch wichtig zu bedenken, dass eines ihrer größten Risiken darin besteht, dass sie tatsächlich wirksam sind und tatsächlich die globalen Temperaturen und den Kohlendioxidausstoß senken, was zu einer Senkung der globalen Temperaturen führen würde.

Alles Leben auf diesem Planeten ist in Gefahr.

