Der globale Tiefe Staat: Eine faschistische Weltordnung, finanziert vom Steuerzahler

„Die Verrückten sind an der Macht.“ – Philip K. Dick, The Man in the High Castle

Die Debatte über die US-Auslandshilfe ist eine Ablenkung.

Das heißt nicht, dass die Summe der Steuergelder, die in Form von Militär- und Wirtschaftshilfe ins Ausland fließen, unbedeutend ist. Auch wenn die Vereinigten Staaten weniger als 1 % des Bundeshaushalts ausmachen, geben sie immer noch mehr für Entwicklungshilfe aus als jedes andere Land.

Der jüngste Gesetzentwurf für Entwicklungshilfe umfasst 95 Milliarden US-Dollar für die Ukraine, Israel und Taiwan.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA Israel mehr Auslandshilfe geleistet als jedes andere Land (318 Milliarden US-Dollar ), wobei der Großteil dieser Mittel für Israels militärische Bemühungen bestimmt war.

Trotzdem erhalten mehr als 150 Länder auf der ganzen Welt vom US-Steuerzahler finanzierte Unterstützung .

Wie Forbes berichtet, „stellt die US-Auslandshilfe die Bundesmittel in den Schatten, die jährlich von 48 von 50 Landesregierungen ausgegeben werden.“ Nur die Landesregierungen von Kalifornien und New York gaben mehr Bundesmittel aus, als die USA jedes Jahr ins Ausland überwiesen.

Unabhängig davon, ob ein Teil dieser Auslandshilfe für legitime Zwecke verwendet wird oder nicht, ist das globale Sozialsystem selbst voller Korruption und Verschwendung. Wie Adam Andrzejewski zu Recht fragt: „Wissen die Steuerzahler instinktiv, dass sie Chorleiter in Turkmenistan, Filmemacher in Peru, Hilfe für Geflügelzüchter in Tansania und Sexualerziehungsworkshops für Prostituierte in Äthiopien finanzieren?“

Das Problem besteht nicht so sehr darin, dass die Steuerzahler nicht wissen, wofür ihr hart verdientes Geld ausgegeben wird. Vielmehr wird „uns dem Volk“ weiterhin gesagt, dass wir in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht haben. (Der Tiefe Staat: hybride Kriegsführung und ihre Folgen)

Wir haben keinen wirklichen Einfluss darauf, wie die Regierung arbeitet oder wie unsere Steuergelder verwendet werden, aber das hindert die Regierung nicht daran, uns auf Schritt und Tritt auszuschröpfen und uns zu zwingen, für endlose Kriege zu zahlen, die mehr zur Finanzierung des militärisch-industriellen Komplexes beitragen als uns zu beschützen, Schweinefleisch-Projekte, die wenig bis gar nichts produzieren, und ein Polizeistaat, der nur dazu dient, uns in seinen Mauern einzusperren.(„Wissenschaft des Social Engineering“ ist Gehirnwäsche)

Diese finanzielle Tyrannei bleibt bestehen, egal ob ein Demokrat oder ein Republikaner an der Spitze steht.

In einer Zeit, in der die Regierung Geld, das sie nicht hat, für Programme ausgibt, die sie sich nicht leisten kann, wächst die Staatsverschuldung weiter, unsere Infrastruktur verschlechtert sich weiter und unsere Grenzen werden weiterhin durchbrochen.

Was ist los?

Die „Regierung des Volkes, vom Volk, für das Volk“ wurde von einer Schattenregierung – einer korporatisierten, militarisierten, fest verwurzelten globalen Bürokratie – überholt, die voll einsatzfähig ist und das Land regiert.

Diese mächtige internationale Kabale bestehend aus internationalen Regierungsbehörden und Unternehmen – nennen wir sie den Global Deep State – ist genauso real wie der korporatisierte, militarisierte, industrialisierte amerikanische Tiefe Staat und stellt eine ebenso große Bedrohung für unsere Rechte als die der Individuen der US-Verfassung dar, wenn nicht sogar größer.

Offensichtlich sind wir in eine neue Weltordnung eingetreten: Faschismus auf globaler Ebene.

Es bleibt unklar, ob der amerikanische Tiefe Staat („ ein nationaler Sicherheitsapparat, der sogar über die gewählten Führer herrscht, die ihn fiktiv leiten “) dem globalen Deep State untersteht oder ob der globale Deep State lediglich den amerikanischen Deep State stärkt. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, in welchem ​​Ausmaß sie auf komplexe und symbiotische Weise miteinander verflochten und ineinandergreifen.

Bedenken Sie, inwieweit unser Leben und unsere Freiheiten durch diese internationale Konvergenz staatlicher und profitorientierter Unternehmensinteressen im Überwachungsstaat, im militärisch-industriellen Komplex, in der privaten Gefängnisindustrie, im Geheimdienstsektor, im Sicherheitssektor, im Technologiesektor, der Telekommunikationssektor, der Transportsektor und in den letzten Jahren auch der Pharma- und Gesundheitssektor usw. beeinträchtigt werden.

Alle diese Sektoren werden von Megakonzernen dominiert, die auf globaler Ebene agieren und über staatliche Kanäle daran arbeiten, ihre Gewinnmargen zu steigern. Die gewinnorientierte Politik dieser globalen Konzernriesen beeinflusst alles, von der Gesetzgebung über die Wirtschaft bis hin zu Umweltfragen und der medizinischen Versorgung.

Globale Krankheit

Die COVID-19-Pandemie hat uns in ein völlig neues globales Grenzgebiet getrieben, in dem sich diejenigen, die sich in dieser vernetzten und hochtechnologischen Welt der Kontaktverfolgung, Impfpässe und digitalen Pässe zurechtfinden möchten, mit Problemen auseinandersetzen müssen, die tief verwurzelte moralische, politische und religiöse Aspekte berühren und persönliche Fragen, auf die es möglicherweise keine eindeutigen Antworten gibt.

Unsere Fähigkeit, auf die Welt zuzugreifen, uns zu engagieren und uns in der Welt zu bewegen, hängt mittlerweile davon ab, in welches Lager wir fallen: diejenigen, die gegen die von den Machthabern als neueste Krankheit X erachtete Impfung geimpft wurden, und diejenigen, die dies nicht getan haben.

Das ist es, was MIT-Professor Ramesh Raskar als die neue „ Währung für Gesundheit “ bezeichnet, ein passender Spitzname angesichts der potenziell lukrativen Rolle, die Big Business (insbesondere Big Pharma und Big Tech) bei der Etablierung dieses Pay-to-Play-Marktplatzes spielen wird. Die Luftfahrtindustrie hat an einem Reisepass gearbeitet. IBM entwickelt einen digitalen Gesundheitspass. Und die US-Regierung war nur allzu gerne damit einverstanden, dass der Unternehmenssektor die Führung übernimmt .

„Es ist das neueste Statussymbol. Zeigen Sie es den Menschen und Sie erhalten Zugang zu Konzerten, Sportarenen oder lange verbotenen Restauranttischen. Eines Tages könnte es Ihnen sogar helfen, eine Grenze zu überqueren, ohne in Quarantäne gehen zu müssen“, schreibt Heather Murphy für die New York Times . „Die neue Platinkarte des Covid-Zeitalters ist der Impfnachweis.“

Globale Überwachung

Unter der Führung der National Security Agency, die sich wenig um verfassungsmäßige Grenzen oder Privatsphäre schert, dominiert der Überwachungsstaat mittlerweile unsere Regierung und unser Leben.

Doch die Regierung agiert nicht allein. Sie kann nicht. Es erfordert einen Komplizen. So wurden die immer komplexer werdenden Sicherheitsbedürfnisse unserer riesigen Bundesregierung, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Überwachung und Datenmanagement, vom Unternehmenssektor erfüllt, der sich als mächtiger Verbündeter erwiesen hat, der sowohl auf das Wachstum angewiesen ist als auch es fördert der Regierungsbürokratie.

Nehmen wir zum Beispiel AT&T. Durch sein riesiges Telekommunikationsnetz, das sich kreuz und quer über den Globus erstreckt, stellt AT&T der US-Regierung die komplexe Infrastruktur zur Verfügung, die sie für ihre Massenüberwachungsprogramme benötigt. Laut The Intercept :

„Die NSA betrachtet AT&T als einen ihrer vertrauenswürdigsten Partner und lobt die ‚extreme Hilfsbereitschaft‘ des Unternehmens.“ Es handelt sich um eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wenig bekannt ist jedoch, dass sein Anwendungsbereich nicht auf die Kunden von AT&T beschränkt ist. Den Dokumenten der NSA zufolge schätzt sie AT&T nicht nur, weil es „Zugang zu Informationen hat, die das ganze Land durchqueren“, sondern auch, weil es einzigartige Beziehungen zu anderen Telefon- und Internetanbietern unterhält. Die NSA nutzt diese Beziehungen zu Überwachungszwecken aus, beschlagnahmt die riesige Infrastruktur von AT&T und nutzt sie als Plattform, um heimlich auf die von anderen Unternehmen verarbeitete Kommunikation zuzugreifen.“

Vergrößern Sie es nun, was die US-Regierung durch AT&T auf globaler Ebene tut, und Sie haben das „ 14 Eyes Program “, auch bekannt als „SIGINT Seniors“. Diese globale Spionageagentur besteht aus Mitgliedern aus der ganzen Welt (USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Deutschland, Belgien, Italien, Schweden, Spanien, Israel, Singapur, Süden, Korea, Japan, Indien und alle britischen Überseegebiete).

Allerdings ist Überwachung nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um diese globalen Allianzen geht.

Profitgier im globalen Krieg

Krieg ist zu einem riesigen, gewinnbringenden Unterfangen geworden, und Amerika ist mit seinem riesigen Militärimperium und seinen inzestuösen Beziehungen zu einer Vielzahl internationaler Rüstungsunternehmen einer seiner größten Käufer und Verkäufer .

Der amerikanische militärisch-industrielle Komplex hat ein Reich errichtet, das in seiner Breite und Reichweite in der Geschichte seinesgleichen sucht und sich der Führung ständiger Kriege auf der ganzen Erde verschrieben hat. Beispielsweise hat der militärisch-industrielle Komplex mit der Errichtung eines Sicherheitsüberwachungsstaates in den USA ein weltweites Militärimperium aufrechterhalten, in dem amerikanische Truppen in 177 Ländern (über 70 % der Länder weltweit) stationiert sind.

Obwohl die Bundesregierung ihre Verteidigungsausgaben so sehr verschleiert, dass es schwierig ist, genaue Zahlen zu erhalten, wissen wir, dass die US-Regierung seit 2001 mehr als 1,8 Billionen US-Dollar für die Kriege in Afghanistan und im Irak ausgegeben hat (das sind 8,3 Millionen US-Dollar pro Stunde ).

Dabei sind Kriege und Militärübungen rund um den Globus nicht eingerechnet, die die Gesamtkosten bis 2053 voraussichtlich auf über 12 Billionen US-Dollar erhöhen werden .

Die illegale Fusion der globalen Rüstungsindustrie und des Pentagons, vor der uns Präsident Dwight D. Eisenhower vor mehr als 50 Jahren gewarnt hat, stellt heute vielleicht die größte Bedrohung für die fragile Infrastruktur des Landes dar.

Amerikas expandierendes Militärimperium lässt das Land mit einer Rate von mehr als 15 Milliarden Dollar pro Monat (oder 20 Millionen Dollar pro Stunde) ausbluten – und genau das gibt die Regierung für Kriege im Ausland aus. Darin sind die Kosten für den Unterhalt und die Personalausstattung der über 1000 US-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt nicht eingerechnet .

Obwohl die USA nur 5 % der Weltbevölkerung ausmachen, ist es unglaublich, dass Amerika fast 50 % der gesamten Militärausgaben der Welt ausgibt und damit mehr für das Militär ausgibt als die nächsten 19 Nationen mit den höchsten Ausgaben zusammen.

Tatsächlich gibt das Pentagon mehr für den Krieg aus als alle 50 Staaten zusammen für Gesundheit, Bildung, Sozialfürsorge und Sicherheit ausgeben. Es gibt einen guten Grund, warum „aufgedunsen“, „korrupt“ und „ineffizient“ zu den Wörtern gehören, die am häufigsten für die Regierung verwendet werden , insbesondere für das Verteidigungsministerium und seine Auftragnehmer. Preistreiberei ist innerhalb des amerikanischen Militärimperiums zu einer akzeptierten Form der Korruption geworden.

Leider wird nicht nur die amerikanische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen.

Angetrieben von einem gierigen Verteidigungssektor hat sich das amerikanische Heimatland in ein Schlachtfeld mit militarisierter Polizei und Waffen verwandelt, die besser für ein Kriegsgebiet geeignet sind.

Präsident Biden hat im Gleichschritt mit seinen Vorgängern das amerikanische Militärimperium im Ausland und im Inland weiter ausgebaut, in einem klaren Versuch, den mächtigen Geldinteressen (Militär, Unternehmen und Sicherheit) nachzugeben, die den Deep State leiten und die Regierung in ihren Fängen halten .

Globale Polizeiarbeit

Wenn Sie einen Blick auf Bilder internationaler Polizeikräfte werfen, fällt es Ihnen schwer, zwischen der amerikanischen Polizei und denen anderer Nationen zu unterscheiden. Es gibt einen Grund, warum sie alle gleich aussehen, gekleidet in die militarisierte, bewaffnete Uniform einer stehenden Armee.

Es gibt einen Grund, warum sie sich auch ähnlich verhalten und eine gemeinsame Sprache der Gewalt sprechen: Sie gehören einer globalen Polizei an.

Beispielsweise stand Israel – einer der engsten internationalen Verbündeten Amerikas und einer der wichtigsten jährlichen Empfänger von mehr als drei Milliarden US-Dollar an ausländischer Militärhilfe der USA – an der Spitze eines wenig beachteten Austauschprogramms, das darauf abzielte, amerikanische Polizisten für den Einsatz als Besatzer auszubilden Kräfte in ihren Gemeinden.

Wie The Intercept es zusammenfasst, zieht die amerikanische Polizei „ im Wesentlichen Lehren von Behörden, die Militärherrschaft statt Zivilrecht durchsetzen “.

Diese Idee der globalen Polizeiarbeit wird durch das Strong Cities Network-Programm gestärkt, das lokale Polizeibehörden in ganz Amerika darin schult, Extremismus zu erkennen, zu bekämpfen und zu verhindern sowie Intoleranz in ihren Gemeinden anzugehen und dabei alle ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen.

Zu den im globalen Netzwerk enthaltenen Städten gehören New York City, Atlanta, Denver, Minneapolis, Paris, London, Montreal, Beirut und Oslo.

Das Ziel besteht darin, gewalttätigen Extremismus zu verhindern, indem man dessen Ursachen angreift: Rassismus, Bigotterie, Hass, Intoleranz usw. Mit anderen Worten: Die Polizei – als verlängerter Arm der Vereinten Nationen – wird Personen identifizieren, überwachen und abschrecken, die sich zeigen, sich äußern oder sich daran beteiligen alles, was als extremistisch ausgelegt werden könnte.

Die Sorge beim Anti-Extremismus-Programm der Regierung besteht natürlich darin, dass es in vielen Fällen dazu genutzt wird, ansonsten rechtmäßige, gewaltfreie Aktivitäten als potenziell extremistisch darzustellen.

Bedenken Sie, dass die Regierungsbehörden, die an der Aufspürung amerikanischer „Extremisten“ beteiligt sind, ihre Ziele – potenzielle Extremisten zu identifizieren und abzuschrecken – gemeinsam mit Fusionszentren (von denen es landesweit 78 gibt, mit Partnern im privaten Sektor und weltweit) umsetzen werden.

Diese sind: Datenerfassungsagenturen, Verhaltensforscher, Unternehmen, soziale Medien und Community-Organisatoren und indem sie sich auf modernste Technologie für Überwachung, Gesichtserkennung, prädiktive Polizeiarbeit , Biometrie und Verhaltensepigenetik (bei der Lebenserfahrungen die genetische Ausstattung eines Menschen verändern) verlassen.

Das ist Vorkriminalität im ideologischen Ausmaß und es hat lange auf sich warten lassen.

Fangen Sie jetzt an, sich ein Bild davon zu machen?

Die Regierung und ihre globalen Partner haben eine Vereinbarung getroffen, bei der das gemeine Volk auf der Verliererseite der Abmachung steht.

An fast jeder Front, sei es der Krieg gegen Drogen, der Verkauf von Waffen, die Regulierung der Einwanderung, die Errichtung von Gefängnissen, die Weiterentwicklung der Technologie oder die Bekämpfung einer Pandemie: Wenn es darum geht, Profit zu machen und Macht anzuhäufen, ist unser Freiheiten werden ausgehöhlt, während sich der Global Deep State immer mehr verfestigt.

Wir haben unsere Freiheiten seit so langer Zeit schrittweise verloren – sie wurden uns im Namen der nationalen Sicherheit und des globalen Friedens verkauft, durch das als Recht und Ordnung getarnte Kriegsrecht aufrechterhalten und durch ein stehendes Heer militarisierter Polizei und eines politischen Beamten durchgesetzt.

Die Elite ist entschlossen, ihre Macht um jeden Preis aufrechtzuerhalten – dass es schwierig ist, genau zu bestimmen, wann es bergab ging, aber wir befinden uns jetzt sicherlich auf dem Abwärtstrend, und die Dinge gehen schnell voran.

Angesichts der dramatischen Expansion, Globalisierung und Verschmelzung von Regierungs- und Unternehmensbefugnissen werden wir dieses Land in 20 Jahren nicht wiedererkennen.

…

Quellen: PublicDomain/activistpost.com am 16.02.2024