DUMBs: Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung  

Teile die Wahrheit!

Während des Kalten Krieges bohrten Forscher im Nordwesten Russlands das tiefste Loch der Welt. Das Prestigeprojekt sollte die USA beeindrucken und wissenschaftliche Erkenntnisse liefern.

Nach dem Fall der Sowjetunion wurde die Forschungsstation dicht gemacht – bis heute überdauert hat jedoch ein Schauermärchen um das Superloch: Haben die Russen damals die Hölle angebohrt?(Auszug aus dem Buch: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“)

Im Kalten Krieg wetteiferten die USA und Russland um Rekorde. Raumfahrt, Waffenarsenal, Eiskunstlauf – jeder Sieg hatte große politische Symbolkraft.

Doch der Wettstreit fand nicht nur im Weltraum oder bei den Olympischen Spielen statt, sondern auch tief unter der Erde.

Am 24. Mai 1970 startete die Sowjetunion auf der Kola-Halbinsel nahe den Grenzen zu Finnland und Norwegen ein Bohrprojekt, mit dem das bis dahin tiefste Bohrloch der USA bei Weitem übertrumpft werden sollte.

15 Kilometer senkrecht in die Erde sollte die „Supertiefe Kola-Bohrung SG-3“ führen – rund 5,5 Kilometer tiefer als das Bohrloch „Bertha Rogers“ in Oklahoma.

Auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu Ressourcenvorkommen und dem Aufbau der Erdkruste erhoffte sich die UdSSR davon. (DUMBs: Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen und die Hohle- bzw. Innere Erde-Theorie?)

Abb. 97: (Im Uhrzeigersinn von links) Arbeiter im Bohrraum; ein Stück Kern, das aus dem Kola-Loch gewonnen wurde; ein Stück Metabasaltgestein aus 6.238,25 Metern Tiefe in der Erdkruste

Binnen weniger Jahre wurde die Unternehmung zu einem Vorzeigeprojekt der Sowjetunion, das Millionen verschlingen sollte – auch deshalb, weil mehrere Anläufe nötig waren.(DUMBs: Die Form(en) der Erde)

Insgesamt 16 Mal wurde der 21 Zentimeter breite Bohrkopf der „Uralmasch-15000“ angesetzt, um sich Schicht für Schicht in das Gestein zu drehen.

300x250

Immer wieder musste die Bohrung abgebrochen, das Loch zementiert und neu angesetzt werden. Im Jahr 1989 war bei 12.262 Metern endgültig Schluss – die Temperaturen in dieser Tiefe waren mit 180 Grad Celsius deutlich höher als erwartet. Das Vorankommen wurde zunehmend schwerer und die wirtschaftliche Situation in der Sowjetunion zudem immer dramatischer.

Das Vorhaben, 15 Kilometer tief in die Erde zu bohren, scheiterte: 1992 wurden der Bohrturm teilweise abgerissen und das Loch mit einem Stahldeckel versiegelt.

„Letztendlich war es eine finanzielle Entscheidung der Geldgeber, dass die Forschung auf der Kola-Halbinsel eingestellt wurde“, sagt Ulrich Harms, Wissenschaftler am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. „Es war dennoch eine absolute Meisterleistung, was die Russen damals geschafft haben.“

Bis heute gilt das Kola-Bohrloch als tiefstes Loch der Welt, auch wenn das streng genommen nicht mehr ganz richtig ist. „Als ich im Jahr 2000 dort zu Besuch war, war das Kola-Bohrloch nur noch 6.000 Meter tief“, so Harms.

300x250 boxone

Durch Wasser und Spannungen in der Erdkruste seien die Rohre deformiert und begännen zu rosten. Wissenschaftlich nutzen lasse sich das Bohrloch längst nicht mehr. „Da müsste man wieder von ganz vorne anfangen.“ Inzwischen befindet sich das tiefste noch aktive Bohrloch der Welt in Windischeschenbach in der Oberpfalz, rund 130 Kilometer östlich von Nürnberg.

Seit 1995 forschen Wissenschaftler wie Ulrich Harms dort in 9.101 Metern Tiefe, denn auch heute noch seien Tiefbohrungen für die Forschung wichtig. „An der Erdoberfläche werden die Signale von menschgemachtem Schall und Lärm gestört“, sagt Harms. In der Tiefe können man viel besser hineinhorchen, was da unten tatsächlich vor sich gehe.

Untersucht werden mit der kontinentalen Tiefbohrung (KTB) in Windischeschenbach der allgemeine Aufbau der Erdkruste oder die Entstehung der Erde.

Im Zentrum stünden allerdings vor allem angewandte Forschungsfragen zu Ressourcen und Naturgefahren wie Erdbeben und Vulkanismus, erklärt Harms.

Auch die Bohrarbeiten in der Oberpfalz seien damals von den überraschend hohen Temperaturen von 280 Grad Celsius in der Tiefe erschwert worden. „Da stößt man dann an erhebliche technische Grenzen.“ Grundsätzlich sei es heute aber möglich, tiefer als neun oder zwölf Kilometer zu bohren.

„Würde man einen Tiefenrekord aufstellen wollen, würde man eine kühlere, stabile Stelle suchen“, sagt Harms. Die Kola-Halbinsel im Nordwesten Russlands sei vom Standort her tatsächlich ideal.

Auch dort ging es den Russen damals nicht nur um ein Kräftemessen mit den USA. Auf dem Weg ins Erdinnere gelang es den Forschern, anhand von Geräuschen in der Tiefe Erdbeben vorherzusagen. Sechs Kilometer unter der Erdoberfläche stießen sie auf Gold.

Abb. 98: Die kleine blau-weiße Kappe, die von Trümmern umgeben ist, ist alles, was das Kola-Bohrloch versiegelt

Die interessanteste Entdeckung ist aus Sicht von Harms aber eine andere: „Es konnte erstmals nachgewiesen werden, dass in großer Tiefe noch Grundwässer zirkulieren.“

Bis dahin sei man davon ausgegangen, dass es in der Tiefe nur dichtes Gestein gebe. „Wir haben zumindest in der oberen Erdkruste nicht nur Gestein, sondern auch Wasser und Gase“, erklärt Harms.

„Das ist ein komplexes System, das da zusammenwirkt, und das wurde bis dahin nicht beachtet.“

Berühmt ist das Kola-Bohrloch heute jedoch weniger für seine bahnbrechenden Erkenntnisse, als vielmehr für einen grausigen Mythos. Irgendwann wurde aus dem Vorzeigeprojekt der UdSSR eine tief religiöse Angelegenheit.

Gerüchte machten die Runde, die Forscher seien in 14 Kilometern Tiefe auf einen Hohlraum gestoßen, in dem Temperaturen von 1.100 Grad Celsius herrschten. Ein hitzeresistentes Mikrofon hätte dort unten seltsame Geräusche aufgenommen: Menschliche Schreie wie aus Tausenden gequälten Kehlen. Der Mythos war geboren: Die Russen haben die Hölle angebohrt!

Natürlich gebe es Geräusche in der Tiefe, sagt Harms dazu. „Spannungsrisse kann man akustisch messen und mit einem Tonband aufnehmen, das hört sich an wie ein Knistern.“ Je nachdem, wie schnell oder langsam man das Tonband abspiele, ließe sich alles heraushören, auch Schreie.

Der Geowissenschaftler glaubt, dass der Mythos möglicherweise in der Oberpfalz seinen Anfang nahm.

In Windischeschenbach habe in den ersten Jahren der Tiefenbohrung ein Schülerwettbewerb stattgefunden. Bei der Besichtigung der Anlage hätten die Kinder das Wort „Teufe“ gehört – ein alter bergmännischer Ausdruck für Tiefe.

„Einige Kinder haben daraufhin Bilder gemalt, mit einem Teufel unter dem Bohrturm“, erzählt Harms. Das sei auch in einem Kalender abgedruckt worden und habe Nachahmer gefunden, unter anderem in Russland.

Wie auch immer die Geschichte tatsächlich ihren Anfang nahm – sie war offenbar zu gut, um sie zum Ende des Kalten Krieges mit dem Bohrloch zu begraben.

Laut einer Recherche des „Spiegel“ fand die Mär über die Entdeckung der Hölle sogar ihren Weg zum damals größten religiösen TV-Sender in den USA, dem „Trinity Broadcasting Network“, kurz TBN.

Bei einem Besuch in den USA habe der norwegische Lehrer Åge Rendalen 1989 den Beitrag zufällig im Fernsehen gesehen.

Amüsiert von der Meldung habe er beschlossen, die Leichtgläubigkeit der Menschen auf die Probe zu stellen. „Es war ein Experiment, um herauszufinden, ob sie alles annehmen würden, solange es zu ihrer Weltsicht passt“, sagte er dem „Spiegel“. …

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Mehr hier: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 25.02.2024