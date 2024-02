DUMBs: Die Form(en) der Erde

Teile die Wahrheit!

Plötzlich fing sie wieder an. „Ich frage mich, ob ich mitten durch die Erde fallen werde! Wie lustig wird es sein, unter den Leuten herauszukommen, die mit dem Kopf nach unten gehen!“

(„Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll)

(Titelbild: Anaximander`s zylindrische Erde)

Nach intensiver Untersuchung der Druckwellen im Erdmantel mit Supercomputern sind Geologen sogar so weit gegangen, eine detaillierte „Karte“ des Planeteninneren zu zeichnen. Aber wenn die Wissenschaftler Recht haben, wird es für uns möglicherweise nie eine Möglichkeit geben, den Mittelpunkt der Erde tatsächlich zu besuchen.(Auszug aus dem Buch: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“)

In einem Interview aus dem Jahr 1976 bezweifelte Julian Goldsmith, Professor für Geophysik an der University of Chicago, dass wir eine nennenswerte Distanz unter der Erdkruste zurücklegen könnten:

„Ein Abstieg ist nicht möglich. Sie erreichen einen Punkt, an dem Druck und Temperatur so hoch sind, dass Sie kein Loch mehr offen halten können. Bei einem Druck von etwa 10 Kilobar (150.000 Pfund pro Quadratzoll) – das ist etwas über 30 Kilometer oder über 18 Meilen tief in der Erde – schließen sich die Poren oder Hohlräume des festen Gesteins und das Loch würde sich zudrücken.

Es gibt keine Möglichkeit, einen Hohlraum aufrechtzuerhalten oder tiefer in die Erde einzudringen. Das ist die absolute Grenze. Ich bezweifle, dass Sie jemals ein Instrument auch nur so weit nach unten schicken könnten. Wir werden niemals die Tiefen der Erde erreichen, also alles unter 18 Kilometer.“

Geologen sagen uns heute, dass das Erdinnere geschichtet sei wie die sprichwörtliche Zwiebel. Sie haben dort einen geschmolzenen Kern mit einem Durchmesser von etwa 3.500 Kilometer verortet.

Das Zentrum des Planeten besteht aus unglaublich dichtem Eisen, gemischt mit Nickel, Kohlenstoff, Silizium und Schwefel, bei einer Temperatur von über 3.500 Grad Celsius. Dieser innere Kern ist keine glatte Kugel, sondern eine raue Kugel, die, wie der Planet selbst, teilweise abgeflacht ist und mit seinen eigenen „Ozeanen“ aus geschmolzenem Gestein und „Regen“ aus Eisenpartikeln besteht. (DUMBs: Legende und Folklore – Die Erde, unsere Mutter)

Um diesen inneren Kern herum befindet sich ein äußerer Kern, der wiederum ca. 200 Kilometer dick und 4.100 Grad Celsius heiß ist und aus festem Gestein besteht, das in Wellen und Vertiefungen gequetscht ist. Um die Kerne herum liegt der 2.850 Kilometer dicke Mantel, eine monströse, vielschichtige Mischung aus schwerem Gestein und unter dem von Professor Goldsmith beschriebenen hohen Druck steht.

Diese Drücke sind so stark, dass der Mantel, obwohl er aus festem Gestein besteht, sich wie eine Flüssigkeit verschiebt und fließt (aber am besten als plastisch definiert). Unbequem auf dem Mantel ruht die zerbrechliche Kruste aus relativ leichtem Gestein wie Granit. Die Kruste ist unter den Kontinenten durchschnittlich 35 Kilometer dick, unter den Ozeanen jedoch nur etwa acht Kilometer.

So leben wir unser Leben auf der dünnen Haut eines Globus, der alles andere als kalt und tot ist; er wird nur durch die Gravitationskraft seiner eigenen Masse zusammengehalten. Jeder, der schon einmal ein Erdbeben erlebt hat, hat gespürt, wie sich die großen Steinplatten der Kruste aufgrund der langsamen, aber unglaublich starken Konvektionsströme des Erdmantels verschieben.

Selbst wenn der Boden ruhig zu sein scheint, bewegen sich die Krustenplatten jedes Jahr um 2,5 bis 15 Zentimeter in verschiedene Richtungen und verändern so langsam die Form der Kontinente.

Wenn wir also bedenken, wie klein wir im Vergleich zu unserem Heimatplaneten sind und wie dünn die Kruste ist, die uns vor Hitze und Druck schützt, die uns in wenigen Sekunden verdampfen lassen könnten, ist es nicht schwierig, uns an die Stelle anderer zu versetzen – Menschen aus anderen Zeiten, die sich andere große Mächte, Königreiche und Kreaturen unter uns vorstellten.

Die Form(en) der Erde

Die Geologie entstand aus dem Boden der Mythologie. Und unter der Obhut der frühen griechischen Philosophen begann sich der Mittelpunkt der Erde langsam vom Land der Toten zu trennen.

Thales (640 – 572 v. Chr.) stellte sich die Erde als eine flache Scheibe vor, die „wie ein Stück Holz oder etwas Ähnlichem“ auf dem Wasser schwimmt, das alle Dinge hervorgebracht hat. Anaximandros (611 – 545 v. Chr.) glaubte, dass die Erde, wie alle anderen auch, Etwas anderes im Kosmos war: „aus der Natur des Unendlichen“ entstanden und die nur eine Reihe von Welten war, die sich ständig bildeten, veränderten und auflösten. Anaximandros‘ Erde war wie eine dicke Scheibe, die mit im Raum schwebte – während die Luft, die Sterne, die Sonne und der Mond, die darüber und darunter kreisen. Die Menschheit wohnte auf der oberen Oberfläche der Scheibe.

Weder die Seiten noch der Boden waren bewohnbar. Leukipp (ca. 450 v. Chr.) modifizierte die große Scheibe des Anaximandros in eine Halbkugel, die untere Hälfte eines Globus, der mit einer umgedrehten Luftschale bedeckt ist.

Seine Erde war von einer Reihe konzentrischer Kristallkugeln umgeben, die abwechselnd den Mond, die Planeten und die Sonne enthielten, während die Sterne darüber verstreut waren.

Abb. 86: Weltmodell nach Anaximander

Die Tradition schreibt das Konzept einer kugelförmigen Erde Pythagoras im sechsten Jahrhundert v. Chr. zu, aber die Idee in schriftlicher Form erschien in „Phaidon“, einem von Platons Dialogen.

Hier hat Platon Sokrates in den letzten Stunden, bevor dieser die tödliche Hemlocktanne konsumiert, uns ein seltsames und detailliertes Porträt unseres Planeten gegeben. Sokrates nennt es „einen runden Körper in der Mitte des Himmels“, „der daher keine Luft oder eine ähnliche Kraft als Stütze benötigt“. Die Erde wird „in irgendeiner Weise durch die Gleichmäßigkeit des umgebenden Himmels und durch ihr eigenes Gleichgewicht“ daran gehindert, zu fallen oder sich zu neigen.

Pythagoras hatte gelehrt, dass die Erde im Weltraum genau im Zentrum des Universums sitze und daher keine Richtung habe, in die sie sich neigen könne. Das Universum hatte eine Kugelform, weil eine Masse im Zentrum des Universums natürlich vorhanden wäre. Wenn wir von der Kugelform ausgehen, dann wäre der Globus von allen Seiten bewohnbar, nicht nur an seiner „oberen“ Oberfläche.

Sokrates fährt fort, indem er die Merkmale des Globus selbst beschreibt. Die Erde, sagt er, sei wie eine Kugel von riesiger Größe und verschiedenen Farben, gesprenkelt mit Gruben und Vertiefungen. Wir täuschen uns selbst, sagt er, indem wir glauben, wir leben auf der Erdoberfläche. Stattdessen wohnen wir in einer der größeren Senken, die sich vom „Fluss Phasis bis zu den Säulen des Herkules“ erstrecken – mit anderen Worten, in der gesamten Welt, die Platon kannte.

Wir werden niemals in der Lage sein, die wahre „obere“ Oberfläche der Erde zu sehen, sagt Sokrates seinen Zuhörern, bis wir an die Spitze der Atmosphäre klettern und hinausschauen können, so wie ein Fisch aus dem Wasser auf die menschliche Welt blicken könnte. Diese „obere“ Erde ist weitaus schöner als unsere. Die Hügel sind mit Bäumen, Blumen und Edelsteinen bedeckt, die farbenfroher und perfekter sind als alles, was wir hier kennen.

Die Menschen und Tiere, die „in der Luft leben, wie wir in der Nähe des Meeres leben“, haben „keine Krankheiten und leben viel länger als wir und haben Seh-, Hör- und Geruchssinn und alle anderen Sinne in weitaus größerer Vollkommenheit.“

Anstelle von Luft atmen diese Wesen Äther, ein hochentwickeltes „Element“, im Vergleich zu dem sind Luft und Feuer grob und schwer und Erde und Wasser unaussprechlich schwer (noch im 18. Jahrhundert wurde Äther in wissenschaftlichen Schriften erwähnt, als der Stoff, der den Raum zwischen den Sternen und Planeten füllt).

Schließlich sagt uns Sokrates, dass es einen „Abgrund gibt, der der größte von allen ist und die ganze Erde durchdringt“. Dieser Abgrund ist Tartarus, durch den alle Wasser und Winde der Erde fallen, um dann in einem ewigen Kreislauf wieder aufzusteigen. Es gibt vier Hauptflüsse im Tartarus: der größte heißt Si Oceanus, „der die Erde im Kreis umfließt.“

Der nächste ist Acheron, „der unter der Erde durch Wüstengebiete in den Acherusischen See gelangt. Dies ist der See, an dessen Ufer die Seelen der vielen gehen, wenn sie tot sind … und nachdem sie eine bestimmte Zeit gewartet haben … werden sie zurückgeschickt, um als Tiere wiedergeboren zu werden.“ Der dritte Fluss ist der Pyriphlegeton, der zwischen den beiden fließt.

Frühere Flüsse „ergießen sich in eine riesige Feuerregion und bilden einen See, der größer als das Mittelmeer ist und voller Wasser und Schlamm brodelt. Der letzte ist der Styx, der auf der anderen Seite der Erde entsteht; Er fließt durch ein ‚wildes Ergion, das ganz von dunkelblauer Farbe ist, wie „Lapislazuli‘ … er stürzt in den Styx See“ und bildet sich in der Unterwelt.

Unbelastet von den mythologischen Spekulationen, die Platon ihr hinzufügte, war Pythagoras‘ Kosmologie näher an den Tatsachen als die seiner Zeitgenossen – und näher als die der Philosophen im Allgemeinen für tausend Jahre.

Aber Pythagoras selbst war nicht immun gegen fantasievolle Spekulationen. Er geht davon aus, dass Erdbeben durch Armeen von Toten verursacht wurden, die im Hades kämpften. Sie existieren in einer Region, die häufig von Erdbeben und vulkanischer Aktivität heimgesucht wird.

Protogeologen der klassischen Zeit hatten jedoch Mühe, eine wirklich wissenschaftliche Erklärung für sie zu finden. Aristoteles führte Erdbeben auf turbulente Winde im Inneren der Erde zurück. Der Dichter Lucretius beschrieb in seinem Werk „Über die Natur der Dinge“ (ca. 58 v. Chr.) den sizilianischen Vulkan Ätna als einen hohlen Trichter heißer Winde.

Funken schlugen aus den unterirdischen Felsen und schleuderten heiße Steine ​​und Asche in die umliegende Landschaft. Der Druck dieser Winde, die von unten gegen die Erdoberfläche drückten, ließ Berge aufsteigen, und ihre Hitze erwärmte Geysire und heiße Quellen.

Die frühesten Vorstellungen von der Erde als Globus waren ziemlich abstrakt. Letztendlich war es das Bedürfnis nach Symmetrie, das Bedürfnis, eine perfekte Sphäre von Land und Meer zu begreifen, das die Spekulationen der frühen Geologen auf das projizierte, was jenseits der Länder lag, die das Mittelmeer umkreisen.

Die schräge Rotation der Sterne um den Nordpol deutete zumindest für die meisten Philosophen auf einen Südpol und andere ihn umgebende Länder hin (Leukippus behauptete, seine paukenförmige Erde sei lediglich „nach Süden gesunken“).

Aber diese Länder schienen den Griechen unglaublich fremd und fern zu sein und viele von ihnen waren der Ansicht, dass die Erde nur in zwei gemäßigten Zonen bewohnbar sei: einer Zone auf der Nord- und einer auf der Südhalbkugel. Zwischen den beiden Zonen liegt die unglaublich heiße und trockene Torrid Zone, deren Beschreibung auf Sagen über die Sahara basiert.

Die phönizischen Seefahrer und Händler, denen die griechischen Philosophen viele ihrer Vorstellungen über andere Länder verdankten und die möglicherweise entlang der afrikanischen Küste bis zum Kap von Afrika vorgedrungen sind.

Die Meere der Torrid Zone sollen kochend heiß, aufgrund dicker Dampfwolken undurchdringlich und voller Monster mit großen Kiefern und langen Zähnen gewesen sein.

Die Idee dieser beiden Zonen auf unserem Planeten beunruhigte die Theologen des Mittelalters, denn es implizierte, dass es zwei getrennte Schöpfungen gegeben hatte. Wenn wir sie nie erreichen könnten, könnten die Antipoden nicht die Kinder von Adam und Eva sein.

Und diese Möglichkeit (kombiniert mit dem Hauch von Schwefel, der die Vorstellung begleitet, dass Wesen unter unseren Füßen leben) machte es schwierig, sie zu akzeptieren.

Der heilige Augustinus soll besonders von der Idee der Antipoden betroffen gewesen sein und wies nachdrücklich darauf hin, dass die gesamte südliche Hemisphäre mit Wasser bedeckt sei. Seine Anhänger vertraten den Vorschlag so sehr, dass sie eine Art Doppelerde mit zwei Kugeln vorschlugen, einer aus schwebender Erde und einer aus Wasser, jede mit einem eigenen Zentrum, wie folgt dargestellt.

Abb. 87: Die zwei Globen

Für diejenigen, die sich fragten, wie eine Erdkugel auf einer Wasserkugel schwimmen konnte, da Wasser leichter als Erde ist und niemand jemals Steine ​​oder Erdklumpen in Teichen schwimmen sah, mussten die Augustiner nur auf Genesis 1,9 für ihre Rechtfertigung verweisen. Dort hatte Gott bei der Erschaffung der Welt das Land vom Wasser getrennt. Eine andere Lösung für die Frage, ob Antipodeaner existierten, wurde von Dante am Ende von „Inferno“ vorgeschlagen.

Dort erzählte ihm Vergil, dass Satan, als er fiel, auf der antipodischen Seite in die Erde geworfen wurde und das Land dort „aus Furcht vor ihm“ auf die andere Seite der Erde stürzte. Somit gab es auf der gegenüberliegenden Seite der Welt überhaupt kein Land, außer dem Berg des Fegefeuers, der sich aus dem Meer an der Spitze der Erdkugel direkt gegenüber von Jerusalem erhob (was ein Punkt im Südpazifik etwas südlich von Tahiti wäre).

Religiöser und abergläubischer Glaube bildeten im Mittelalter und in der Renaissance weiterhin die Grundlage sowohl allgemeiner als auch gelehrter Vorstellungen über die Erde.

