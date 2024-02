Durchgesickert: Bill Gates plant 2024 mit KI weltweit WEF-Führungskräfte in Machtpositionen einzusetzen

Teile die Wahrheit!

Bill Gates plant, KI zu nutzen, um sich in Wahlen einzumischen und Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2024 in Machtpositionen auf der ganzen Welt zu befördern, in einem verzweifelten Versuch, sich der Gerechtigkeit für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu entziehen.

Woher wissen wir, was Gates plant? Denn wie immer hat er uns im Vorfeld alles über seine Pläne erzählt. Gates hat eine unheimliche Erfolgsbilanz bei der Vorhersage zukünftiger Black Swan-Ereignisse und ist zufälligerweise perfekt aufgestellt, um davon zu profitieren, wenn sie eintreten.

Wie Robert F. Kennedy Jr. sagt , genießt Gates nichts mehr, wie Gott mit dem Leben von Menschen zu spielen, die er als „geringere Menschen“ betrachtet , und es ist höchste Zeit, ihn auf frischer Tat zu ertappen und dafür zu sorgen, dass ihm für seine vielen Verbrechen Gerechtigkeit widerfährt.

Bill Gates, dessen Frau sich wegen seiner unheimlichen Freundschaft mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein von ihm scheiden ließ, hat Angst, während die Menschen auf der Welt immer wieder die Realität seiner bösen Pläne erkennen.

Gates plant nun, mithilfe von KI eine dystopische Zukunft der Gerechtigkeit über Gleichheit zu schaffen, die auch als moderner Technokommunismus oder die von seinen Kumpanen im Weltwirtschaftsforum vertretene Ideologie bekannt ist, um die Macht zu ergreifen und abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Die dystopische Vision von Gates und dem WEF im Stil von 1984 legt die Kontrolle – die totale Kontrolle – in die Hände der autoritären globalen Elite.

In einem in CNET veröffentlichten Interview erklärte Gates, er glaube, dass „die Wahlen 2024 ein Wendepunkt sowohl für die Gesundheit als auch für das Klima sein werden“. Warum ist er so zuversichtlich, dass sich die Dinge in seine Richtung entwickeln werden? (Bill Gates gründete 20 Briefkastenfirmen, um den Kauf von Farmland in Nebraska im Wert von 113 Millionen US-Dollar zu verbergen)

Denn wie der globalistische Milliardär seinem jubelnden liberalen Publikum erklärt, plant er, mithilfe von KI Menschen einer Massengehirnwäsche zu unterziehen, damit sie für die gefährlich erwachten Kandidaten stimmen, die von der globalen Elite unterstützt werden.

Bürger aus fast 60 Ländern werden dieses Jahr an den Urnen teilnehmen, um Führungskräfte auf allen Regierungsebenen zu wählen. In diesen Ländern leben mehr als 4 Milliarden Menschen, was mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung entspricht.

Da Young Global Leaders über mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung herrschen, haben Gates und die globale Elite einen Freibrief, um ihre autoritäre Agenda mit Kohlenstoffsteuern und Freiluftgefängnissen, auch bekannt als 15-Minuten-Städte, durchzusetzen.

KI steht im Mittelpunkt der globalistischen Agenda, um den einfachen Menschen ihre Autorität aufzuzwingen. Fragen Sie einfach Klaus Schwabs rechte Hand, den Propheten von Davos, Noah Yuval Harari.

Laut Harari werden Entscheidungen über Sie und Ihr Leben von der KI getroffen. Wird die KI entscheiden, dass Sie es wert sind – oder wird die KI entscheiden, dass Sie der „nutzlosen Klasse“ der Menschen angehören, wie Harari es genüsslich nennt ?

Es geht um Kontrolle. Totale Kontrolle. Der Durchschnittsmensch wird von den Mainstream-Medien so einer Gehirnwäsche unterzogen, dass er wie ein Frosch in einem kochenden Bottich mit Wasser sein Schicksal erst erkennt, wenn es zu spät ist.

Gates, der im Jahr 2022 plötzlich Amerikas größter Ackerlandbesitzer wurde, ist damit noch nicht fertig. Er plant, die Kontrolle über die Farmen der ganzen Welt und die globale Nahrungsmittelversorgung zu übernehmen.

Was passiert, wenn Landwirte sich nicht an Gates‘ Pläne halten, die DNA ihrer Nutzpflanzen zu verändern und so dauerhaft die Kontrolle über ihre Produkte zu übernehmen?

Wir haben bereits in den Niederlanden gesehen, was passiert, wenn Landwirte sich der globalistischen Ordnung widersetzen. Laut John Kerry sollten US-Landwirte aufpassen.

Täuschen Sie sich nicht, die globale Elite strebt nach der totalen Kontrolle über die Menschheit.

Wer es für übertrieben hält, das WEF als moderne technokommunistische Weltregierung zu bezeichnen, hat nicht aufgepasst.

Sehen Sie, wie Schwab gegenüber Google-Mitbegründer Sergei Brin damit prahlt, dass die globalistische Elite auf eine Welt zusteuert, in der Wahlen nicht mehr notwendig sind.

Vergessen Sie den Willen des Volkes. Laut WEF ist es an der Zeit, Wahlen ganz abzuschaffen.

Das WEF ist bereits eine nicht gewählte Weltregierung. Schwab will das ausbauen.

Warum müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Elite zu entlarven und so viele Menschen wie möglich aufzuwecken? Weil das Weltwirtschaftsforum die Regierungen aufgefordert hat, ihre Bevölkerung „als Angelegenheit oder Dringlichkeit“ um 86 % zu reduzieren , um den Planeten zu retten und der globalistischen Elite einen „höheren Lebensstandard“ zu ermöglichen.

Die jüngste Forderung wurde vom WEF-Beamten Dennis Meadows gestellt, der argumentiert, dass die massive Entvölkerungsoffensive „friedlich“ erreicht werden kann, wenn die menschliche Bevölkerung ausreichend einer Gehirnwäsche unterzogen wird, damit sie ihr Schicksal akzeptiert.

Meadows ist ein langjähriger globalistischer Vordenker und einer der Autoren des Club of Rome-Buchs „ The Limits to Growth “ aus dem Jahr 1972, das sich für die Entvölkerung einsetzt.

Laut dem leitenden WEF-Manager plant die Elite, Sie „friedlich“ und auf zivile Weise zu ermorden.

Sollten wir zulassen, dass sie die totale Kontrolle über die Menschheit übernehmen und ihre bösen Pläne umsetzen? Oder ist es Zeit für Nürnberg 2.0?

Die Ergebnisse liegen vor und es ist klar – die Menschen haben gesprochen.

