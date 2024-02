Ein Medium gibt Auskunft auf die Frage: Was passiert wirklich an den drei Tagen der Dunkelheit? (Video)

Teile die Wahrheit!

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsichtige Menschen eine dreitägige Finsternis voraus. Wie glaubwürdig ist die Prophezeiung und was ist damit gemeint? Wird es eine totale Sonnenfinsternis geben, werden Internet oder Strom ausfallen?

Izabela von „Tarot by Izabela“ ist der Frage nachgegangen und hat ihre Kristallkugel und Karten befragt. Von Frank Schwede

Konkrete Beschreibungen einer dreitägigen Finsternis gibt es nicht nur im christlichen Abendland. Auch nordamerikanische Indianer, Mongolen, selbst islamische Quellen sprechen seit langer Zeit von diesem großen Ereignis.

Sind die Tage der Dunkelheit möglicherweise ein Zeichen für die in der Bibel zitierte Endzeit? Um eine klare Antwort auf diese Frage zu bekommen, muss man wissen, dass bestimmte Passagen in der Bibel herausgeschnitten und verdreht wurden. Das ist Teil der geistigen Programmierung, um die Menschheit tatsächlich im Dunkeln tappen zu lassen.

Häufig werden die Tage Dunkelheit mit einem großen Ereignis in Verbindung gebracht, das die Menschheit erwachen lässt. Was aber hat das genau zu bedeuten und müssen sich Menschen Sorgen machen? Izabela hat zu dem wichtigen Thema einen Blick in ihre Kristallkugel geworfen und dazu folgende Botschaft erhalten::

„Ich sehe einen Fernseher und sehe die Kanäle. Es gibt eigentlich keine Kanäle. Das ist ein Teil der Dunkelheit. Kommunikationsdunkelheit. Die Propagandamaschinerie durch das Fernsehen wird gestoppt und sie wird in die Dunkelheit versinken. Ich sehe die Zahl zehn.

Das können also auch zehn Tage Dunkelheit sein. Der Fernseher wird von etwas anderem gekapert, um andere Informationen zu liefern. Aber nicht das Normale, was wir im Fernsehen sehen.“

Die Dunkelheit könnte also durchaus auch symbolisch gemeint sein, weil viele Menschen während dieser Zeit in der Dunkelheit zurückgelassen werden und nicht wissen, was passiert. Sie wissen nicht, woran sie noch glauben sollen. Ihr gesamtes Weltbild wurde erschüttert und steht plötzlich auf dem Kopf. Izabela.

„Das kann für viele Menschen sehr belastend sein und sich anfühlen wie Dunkelheit: Vor allem dann, wenn sie fest an etwas geglaubt haben und ihnen dann direkt der Beweis vor Augen geführt wird, dass all ihre Überzeugungen oder was auch immer sie verteidigt haben, in Wirklichkeit eine Illusion sind, dass es nicht real oder etwas sehr Zerstörerisches ist. Und das wird Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen in völliger Dunkelheit zurücklassen.“

Die Zeit wird nicht einfach sein

Die Menschen wissen nicht, ob sie nach rechts oder links oder nach oben oder nach unten gehen sollen. Das ist eine emotionale psychologische Dunkelheit. Die Frage, die gerade viele Menschen beschäftigt, ist, wird die Dunkelheit bald eintreten? Izabela:

„Eine Zeit ist schwer vorherzusagen. Ich möchte eigentlich keinen genauen Zeitrahmen nennen. Ich erhalte die Nummer zwei. Es könnte innerhalb von zwei Jahren sein. Es können auch zwei Wochen, zwei Monate oder der zweite Monat des Jahres, der Februar sein. Jedenfalls hat es etwas mit der Nummer zwei zu tun.“

300x250

Die Zeit wird für die Menschen nicht einfach sein. Das ist schon mal klar. Es wird viel Chaos geben. Und wer in Panik gerät, macht für gewöhnlich dumme Dinge und trifft falsche Entscheidungen. Was ist zu tun, wenn es soweit ist? Izabela:

„Wenn das passiert, kann ich nur wärmstens empfehlen, einfach Ruhe zu bewahren, die Dinge werden gelöst. Ich sehe sogar 15 Tage, zwei Wochen Dunkelheit. Es ist möglich, dass sie kein Bargeld abheben können. Es könnte sein, dass Kreditkarten nicht funktionieren.“

Sogar das gesamte Bankensystem könnte zusammenbrechen. Niemand kann mehr etwas kaufen, Online-Dienste funktionieren nicht mehr, weil es keine elektronische Kommunikation mit Banken und Konten und dergleichen mehr gibt. Doch wer ist für das Chaos verantwortlich? Izabela:

„Es könnte viele Probleme geben. Es kann zu Plünderungen kommen. Aber an diesem Punkt könnte es sein, dass ein paar Militärs für Ruhe und Ordnung sorgen. Ich sehe, es könnte eine Rasse sein, die nicht von der Erde stammt, die sich mit ihren Schiffen unserem Planeten nähern und mit ihrer fortschrittlichen Technologie unsere alte, unterentwickelte Technologie lahmlegen.“

300x250 boxone

Izabela sagt, dass dieses Ereignis eine andere Sicht auf die Menschheit wecken wird, dass es eine große Chance für die Menschen sein wird, sich in eine andere, in eine positive Richtung weiterzuentwickeln: Izabela:

„Wir müssen lernen zu teilen, uns auf ganz andere Weise um unsere Nachbarn und die Familie kümmern. In den letzten fünfzig bis sechzig Jahren waren wir isoliert, verschlossen in unseren Gefühlen und Emotionen, im Austausch und der Fürsorge füreinander.

Diese Art von Dunkelheit, die über den Planeten Erde kommen wird, wird die Menschen auf die eine oder andere Weise dazu zwingen, in ihr Herz zu schauen, sich zu öffnen und zu beginnen, über Dinge nachzudenken, die im Leben wirklich wichtig sind.“

Es werden eine Menge Dinge enthüllt

Die Schiffe werden für jedermann sichtbar sein und es wird keine Blue-Beam-Projektion sein, sagt Izabela. Es ist etwas viel Größeres und es wird an jedem Ort auf dem Planeten zu sehen sein:

„Bevor das passiert, sehe ich Tiere in den Ozeanen, an Land und in der Luft, die sich sehr seltsam verhalten, in bestimmten Mustern schwimmen oder fliegen. Sie bewegen sich in geometrischen Mustern oder Posen – so, als würden sie sich auf eine Art nicht-terrestrische Frequenz ausrichten. Wie unter Hypnose.“

In den Karten sieht Izabela, dass während oder kurz vor den Tagen der Dunkelheit eine Menge Dinge enthüllt werden, was bei vielen Menschen auf der ganzen Welt extrem viel Wut hervorrufen wird. Vor allem im Hinblick auf das, was den Kindern angetan wurde. Izabela:

„Ich denke, dass in diesen zehn Tagen Dunkelheit viel enthüllt werden wird und in dieser Zeit müssen die Menschen miteinander auskommen, egal welche Hautfarbe, welche Religion – wir sind alle Menschen. Wir müssen Freunde finden, wir müssen füreinander da sein.“

Ein wichtiger Aspekt der dunklen Tage wird sein, herauszufinden, wer wirklich gut ist und wer nur eine Maske des Guten trägt. Wer ist gierig, wer ist böse, wer versteckt sich hinter der Maske des Guten, aber ist in Wirklichkeit böse? Das wird sich während der Periode der Dunkelheit offenbaren. Izabela:

„Es ist ein Reinigungsprozess. Wir werden eine andere Sicht auf das bekommen, was wirklich vor sich geht. Während dieser Zeit werden wir sehen, dass wir nicht allein sind. Reisende von weit her werden sich offenbaren. Sie haben sich lange Zeit vor uns versteckt, sie haben sich uns in gewisser Weise nicht vollständig gezeigt.“

Wenn sich die außerirdischen Reisenden unserem Planeten nähern, werden Tiere ihre Anwesenheit zu erst spüren. Es könnte passieren, dass wir auf der gesamten Welt ein seltsames Verhalten der Tiere beobachten können. Izabela:

„Das könnte ein erster wichtiger Hinweis sein, dass bald die ersten Aliens eintreffen werden.“

Abschließend versucht Izabela die Frage zu klären, was bei einem längeren Stromausfall mit den Menschen passieren wird, die auf Strom angewiesen sind, etwa in Krankenhäusern. Werden sie sterben, werden sie leiden oder wird es irgendeine Art von Hilfe oder Beistand für diese Menschen geben? Izabela:

„Auch wenn wir hier die Todeskarte sehen, kann der Tod auch Veränderung symbolisieren, einen Wandel von etwas Altem zu etwas Neuem. Es ist eine völlige Transformation. Ich sehe keine schrecklichen Karten, die Todeskarten sagen eigentlich nur, dass sich etwas verändern wird. Vielleicht wird es eine andere Art von Elektrizität geben, damit die Leute keine Angst haben müssen.

Die drei Kelche bedeuten Party, Licht, Gefühle, Glück, einen Grund zu feiern. Ich denke, sie werden das unter Kontrolle haben und einen Ersatz finden, für den Fall, dass der Strom ausfällt.

Ich glaube nicht, dass es eine große Bedrohung für die Menschen darstellt, die dringend Strom benötigen, um am Leben zu bleiben.

Es ist, als hätten sie alles unter Kontrolle. Es hat wirklich keinen Sinn, Angst oder Panik zu bekommen, bevor etwas passiert.“

Izabela zieht zwei Sternkarten und den Narr aus ihren Tarotkarten. Demnach sieht es so aus, als würde das Erscheinen außerirdischer Völker für die Menschheit eine Überraschung sein. Izabela:

„Sie werden plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Sie werden der Menschheit helfen, das Böse zu überwinden, unter dem wir heute leiden und gefangen sind. Es ist, als hätten sie darauf gewartet, sie haben sich vorbereitet. Und wenn sie erscheinen, werden die Wünsche vieler Menschen wahr.

Was Izabela schon jetzt sagen kann, ist, dass sich niemand vor den dunklen Tagen fürchten muss. Alles sieht so aus, als wurde diese Zeit tatsächlich schon vor sehr langer Zeit geplant. Es wird eine andere Art von Dunkelheit sein. Also kein Weltuntergang, von dem in vielen Büchern die Rede ist, um die Menschheit bewusst weiter in Angst und Schrecken zu halten, vor dem, was kommt.

Es sind nur die dunklen Kräfte, die ein Interesse daran haben, positive Veränderungen für die gesamte Menschheit in Weltuntergangsszenarien umzumünzen.

Dazu ist es wichtig zu wissen, dass viele spirituelle Blogs, die sich nach außen positiv und den Menschen gegenüber wohlwollend präsentieren, von den dunklen Kräften gekapert wurden, um dass sie dort weiter Gehirnwäsche betreiben können.

Deshalb ist es wichtig, bei jeder Information in sich zu gehen und sein höheres Selbst zu befragen. Fühlt es sich gut an, kann man den Informationen trauen, ansonsten sollte man die Finger von solchen Seiten lassen.

Dass Böse tritt immer in der Maske des Guten auf – und das macht die Sache für viele Menschen so schwierig.

Und genau diese Täuschung kann von so vielen Menschen nicht gesehen werden. Es wird sowohl eine geistige, eine körperliche und eine wirtschaftliche Dunkelheit in verschiedenen Zeiträumen, wobei, wie gesagt, Dunkelheit eine Metapher für Veränderung ist.

Das Konzept wird komplett geändert und viel Böses wird von diesem Planeten beseitigt werden, unter dem die Menschheit seit Tausenden von Jahren bis heute leidet.

Die einzige offene Frage, die bleibt, ist, wann die Befreiung geschehen wird. Und genau an dieser Frage scheiden sich wie immer die Geister. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Erlösung und Befreiung wird schon eine ganze Weile versprochen und fast könnte man meinen, dass auch hier die dunklen Kräfte ihre Finger im Spiel haben, was natürlich auszuschließen ist.

Es gibt bekanntlich nichts Schlimmeres als unerfüllte Hoffnung, die irgendwann in Verzweiflung und Wut umschlägt. Izabela zieht also eine letzte Karte, um noch einmal eine genau zeitliche Perspektive zu bekommen:

„Wir haben ein Ass. Ein Ass ist die Nummer eins. Die Nummer eins könnte ein Jahr sein, ein Monat, eine Woche sogar zehn Jahre, schwer zu sagen.“

Mehrmals wurden Izabela unterschiedliche Zeiträume genannt, was darauf schließen lässt, dass da möglicherweise etwas in der Schwebe ist, das im schlimmsten Fall erst in zehn Jahren eintritt.

Ob die Geschichte am Ende möglicherweise nur Schwindel ist, muss jeder für sich entscheiden Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig als Abwarten und Tee trinken!

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.02.2024