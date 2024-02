Eine Zeit der Kriege und Gerüchte über Kriege, Hungersnöte, Seuchen und große Naturkatastrophen

In gewisser Weise können die meisten Menschen spüren, was auf sie zukommt. Aus diesem Grund liegen die Verkäufe von Notnahrungsmitteln auf Rekordniveau, Überlebenssendungen gehören zu den beliebtesten im Fernsehen und Mark Zuckerberg baut auf Hawaii einen „sich selbst tragenden Weltuntergangsbunker“ .

Millionen von uns sind sich bewusst, dass wir am Rande eines äußerst chaotischen Kapitels in der Geschichte der Menschheit stehen. Von Michael Snyder

Natürlich waren die letzten Jahre schon ziemlich wild, aber ich glaube, dass die Jahre, die unmittelbar vor uns liegen, die Dinge auf ein völlig neues Niveau bringen werden.

Vor ein paar Jahren war ein „Dritter Weltkrieg“ noch nicht einmal abzusehen, doch jetzt brechen überall auf dem Planeten Konflikte aus und die Mainstream-Medien verwenden eine apokalyptische Sprache, um zu beschreiben, was uns bevorsteht.

Das Folgende stammt beispielsweise aus einem auf Yahoo News veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Während der Krieg Armageddon immer näher rückt, scheint das Ende aller Tage nicht mehr so ​​weit entfernt zu sein“…

Von Megiddos Hügelspitze aus hat man einen tollen Blick auf das Westjordanland, das nicht mehr als drei Kilometer entfernt ist.

Im Norden sind die Raketen der Hisbollah – insgesamt rund 160.000 Stück – in diese Richtung gerichtet, während im Süden die israelischen Streitkräfte (IDF) in einem fast vier Monate dauernden Krieg heftige Feuergefechte mit der Hamas liefern.

Israel ist am Rande. Wenn man in Megiddo steht, mitten im Land und heute Heimat einer riesigen archäologischen Stätte, herrscht in der Region ein Gefühl der Vorahnung.

Als ich einen Artikel auf Yahoo News sah, in dem das Wort „Armageddon“ vorkam, erregte es wirklich Aufmerksamkeit.

Wenn Israel in den Südlibanon vordringt, um die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zu verdrängen, wird es im Nahen Osten richtig verrückt.

Und es wird berichtet, dass IDF-Einheiten im Norden ein „rigoroses Training“ absolviert haben, um sich auf die bevorstehende Konfrontation vorzubereiten …

300x250

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) führten eine rigorose Ausbildung der nördlichen Reserve-Fallschirmjägerbrigade durch, um die Bereitschaft entlang der Nordgrenze zu erhöhen.

An den Übungen, die Teil der laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft waren, war die Northern Parachute Brigade (226) beteiligt, eine entscheidende Einheit innerhalb der Formation „Hempetz“ (146).

Die Soldaten waren mit schwierigen Winterbedingungen wie Regen und Nebel konfrontiert, als sie Taktiken für dicht besiedelte Gebiete übten. Die Ausbildung umfasste verschiedene Einheiten, von kleineren Trupps bis hin zu größeren Bataillonsteams, wobei verschiedene Kräfte wie Panzer, Infanterie, Technik und Artillerie integriert wurden.

Auf der anderen Seite der Welt haben die Chinesen ihre „Einschüchterungskampagne“ gegen Taiwan verstärkt …

300x250 boxone

Die Volksrepublik hat ihre Einschüchterungskampagne in den Wochen nach den Präsidentschaftswahlen in diesem Monat, bei denen der proamerikanische Lai Ching-te gewählt wurde, verstärkt.

Peking hat sowohl vor als auch unmittelbar nach der Abstimmung fast täglich Spionageballons in den taiwanesischen Luftraum geschickt. Geopolitische Analysten gehen davon aus, dass dies ein Versuch ist, Forderungen nach einer Unabhängigkeit der Insel abzuschwächen.

Der Krieg wird in den nächsten Jahren so viel Tod und Zerstörung verursachen.

Und es wird unsere schnell wachsende globale Nahrungsmittelkrise noch schlimmer machen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen stehen wir derzeit vor einem „perfekten Sturm“ , der „eine Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes“ geschaffen hat …

Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Klimawandel und steigende Preise für Lebensmittel und Düngemittel bilden zusammen einen perfekten Sturm und führen zu einer Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes. Derzeit gibt es in einigen der hungrigsten Orte der Welt einfach nicht genug Nahrung, um die Bevölkerung zu ernähren.

Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber wir befinden uns derzeit mitten in der schlimmsten globalen Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte.

Und laut EU ist die Zahl der Menschen auf der ganzen Welt, die mit akuter Ernährungsunsicherheit zu kämpfen haben, im Jahr 2023 gegenüber dem Rekordwert von 2022 um 10 Prozent gestiegen …

Die globale Nahrungsmittelkrise betrifft Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2023 herrscht aufgrund anhaltender Nahrungsmittelkrisen und neuer Schocks weiterhin ein Rekordniveau an akuter Ernährungsunsicherheit. In 48 Ländern sind 238 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen – 10 % mehr als im Jahr 2022.

Natürlich ist das erst der Anfang.

Da die weltweiten Nahrungsmittelvorräte immer knapper werden, wird es irgendwann auf der ganzen Welt zu schweren Hungersnöten kommen .

In den letzten Jahren waren auch die Seuchen ein großes Thema, die sich weltweit wie ein Lauffeuer ausbreiteten.

Vor ein paar Tagen habe ich über die verrückte Explosion von Masernfällen geschrieben , die wir in Europa und anderswo sehen.

In diesem Artikel wollte ich auf die schnelle Ausbreitung der Vogelgrippe im Bundesstaat Kalifornien hinweisen.

Allein in den letzten zwei Monaten haben Vogelgrippeausbrüche allein in diesem Bundesstaat zur Vernichtung von mehr als einer Million Hühnern und Truthähnen geführt …

Ein Jahr, nachdem die Vogelgrippe zu Rekordpreisen bei Eiern und weit verbreiteten Engpässen geführt hat, richtet die als hochpathogene Vogelgrippe bekannte Krankheit in Kalifornien verheerende Schäden an, wo die frühere Welle von Ausbrüchen, die Geflügelfarmen im Mittleren Westen verwüstete, verschont blieb.

Das hochansteckende Virus hat Sonoma County heimgesucht, wo Beamte den Ausnahmezustand ausgerufen haben. In den letzten zwei Monaten mussten fast ein Dutzend kommerzieller Farmen mehr als eine Million Vögel töten, um den Ausbruch einzudämmen, was einen wirtschaftlichen Schlag für Landwirte, Arbeiter und ihre Kunden bedeutete.

Insgesamt wurden in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Vogelgrippe-Pandemie mehr als 82 Millionen Hühner und Truthähne ausgerottet.

Wenn Sie sich also gefragt haben, warum Geflügel viel mehr kostet als früher, wissen Sie es jetzt.

Die letzten Jahre waren auch eine Zeit großer Naturkatastrophen.

Tatsächlich wird berichtet, dass die Zahl der milliardenschweren Naturkatastrophen im Jahr 2023 die höchste war, die jemals registriert wurde …

Umweltkatastrophen und Naturkatastrophen sollten Arbeitnehmern Anlass zur Sorge geben, insbesondere nachdem diese Vorfälle die Weltwirtschaft im Jahr 2023 laut einem Bericht von Aon 380 Milliarden US-Dollar gekostet haben.

Dieser Wert liegt 22 % über dem Durchschnitt des 21. Jahrhunderts.

Insgesamt gab es im Jahr 2023 398 nennenswerte Katastrophenereignisse. Und die wirtschaftlichen Schadensereignisse in Höhe von 66 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr sind die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen und übertreffen den Jahresdurchschnitt von 42.

Es versteht sich von selbst, dass das, was wir bisher erlebt haben, nur eine Vorschau auf die kommenden Attraktionen ist.

Es drohen noch viel größere und zerstörerischere Naturkatastrophen.

🇺🇸Mark Zuckerberg is building a huge underground bunker.

Mark Zuckerberg is building a residential complex on the Hawaiian island of Kauai. At the same time, the project provides for an underground bunker with an area of 500 square meters with an “explosion-proof door.” A tunnel… pic.twitter.com/yV01x6wSpB

— dana (@dana916) December 16, 2023