Gesundheit: Melatonins wichtige Rolle in der Krebsprävention und Stärkung unseres Immunsystems

Teile die Wahrheit!

Das Hormon Melatonin ist maßgeblich an der Regulation des menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt, erfüllt aber noch weitere wichtige Funktionen im Körper.

Es spielt unter anderem eine Rolle bei der Regulierung der Körpertemperatur, des Stoffwechsels und des Blutdrucks. Studienergebnisse zeigten, dass Melatonin positiv auf das Immunsystem und als Antioxidans wirken kann.

Was ist Melatonin?

Melatonin ist ein Hormon, das in der Zirbeldrüse, einer kleinen Drüse im Hirn, bei Dunkelheit ausgeschüttet wird. In der Zirbeldrüse bildet Serotonin den Ausgangsstoff für Melatonin.

Daneben wird Melatonin auch in geringen Mengen im Verdauungstrakt produziert. Das Hormon ist maßgeblich für unsere innere Uhr verantwortlich und steuert, wann wir müde werden und wann wir aufwachen.

Melatonin-Spiegel sinkt im Alter

Sobald Melatonin ausgeschüttet wird, steigt der Melatonin-Spiegel im Blut und erreicht gegen 2 Uhr nachts seinen Höhepunkt und sinkt danach bis zum Morgen wieder.

In jungen Jahren produziert der Körper deutlich mehr Melatonin. Mit zunehmendem Alter vermindert sich die Melatonin-Produktion. Im Alter von 60 Jahren schüttet die Zirbeldrüse nur noch etwa die Hälfte der Menge Melatonin aus wie mit 20 Jahren.

Neben der direkten Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst Melatonin noch andere Prozesse, die damit in Verbindung stehen, etwa die Nierenfunktion, den Blutdruck, die Körpertemperatur und das Immunsystem.

Da Melatonin unmittelbar mit der Sonnenlichteinwirkung zusammenhängt, ist der Melatonin-Spiegel im Winter meist erhöht, da die Tage kürzer sind. Die Folge sind mitunter erhöhte Schläfrigkeit und eine sogenannte „Winterdepression“. (Melatonin: das Superhormon für unsere Gesundheit)

So wirkt Melatonin

300x250

Melatonin wird aufgrund seiner Eigenschaften eine Wirkung gegen Krebs und andere Krankheiten nachgesagt. In Tierversuchen konnte man mit Melatonin das Immunsystem aktivieren, so dass vermehrt Antikörper gegen Viren und Bakterien produziert wurden.

Daneben scheint Melatonin Zellen vor Schäden durch Schwermetalle wie Quecksilber zu schützen. In vielen anderen Ländern wird Melatonin als wirksames Antioxidans angepriesen, welches bei unterschiedlichsten Beschwerden wie Jetlag, Winterdepressionen, nächtlichen Bluthochdruck oder Gedächtnisproblemen helfen soll.

In den USA steht Melatonin sogar in Drugstores frei verkäuflich zur Verfügung. In Deutschland wird die Einnahme von Melatonin bisher jedoch ausschließlich zur Behandlung von Schlafstörungen oder einem Jetlag genutzt.

Weitere Anwendungsgebiete

300x250 boxone

Melatonin nimmt eine wichtige Rolle in der Krebsprävention und in der Stärkung unseres Immunsystems ein. Das Superhormon ist zudem in der Lage, die Zellalterung zu verlangsamen und wird daher in den USA häufig als Anti-Aging-Wundermittel bezeichnet.

Über 100 wissenschaftliche Publikationen weltweit konnten inzwischen die antioxidative Wirkung von Melatonin bestätigen.

Melatonin-Mangel erkennen

Typische Anzeichen für einen Mangel an Melatonin sind:

Ein- und Durchschlafstörungen

Leichter Schlaf, häufiges Aufwachen

Stimmungsschwankungen

Migräne

Gedächtnisschwäche

Depressionen

Sodbrennen

Schnellere Hautalterung

Lebensmittel mit Melatonin

Wer unter Schlafstörungen leidet, kann auch mit einer bewussten Ernährung zu einer angenehmen Nachtruhe beitragen, denn einige Lebensmittel enthalten Melatonin. Hafer, Mais, Reis, Weizen und Gerste eignen sich besonders, um Melatonin mit der Nahrung aufzunehmen.

Diese Lebensmittel enthalten zwischen 1.000 und 1.800pg (1.000.000 Pikogramm = 1 Milligramm) Melatonin pro Gramm. Neben Haferflocken, Müsli & Co. sind folgende Nahrungsmittel aufgrund ihres Melatoningehalts schlaffördernd:

Cranberrys

Pistazien

Kirschen

Erdbeeren

Tomaten

Bananen

Außerdem enthalten Samen und Nüsse, wie Sonnenblumenkerne, Senfsamen, Walnüsse, Erdnüsse und Milch geringe Mengen Melatonin.

Nebenwirkungen von Melatonin

Die Einnahme von Melatonin sollte mit Vorsicht genossen werden. Schlaffördernde Mittel können stets auch das Gegenteil bewirken, also zu Schlaflosigkeit führen. Zudem sollte Melatonin nur vor dem Schlafengehen eingenommen werden.

Tagsüber ist ansonsten mit Müdigkeit zu rechnen, das Bedienen von Fahrzeugen und Maschinen sollte dann unterlassen werden. Andere mögliche Nebenwirkungen bzw. Erscheinungen von Überdosierungen oder Langzeiteinnahme von Melatonin sind z. B.:

Kopfschmerzen

Schwindel

Übelkeit

Reizbarkeit, Nervosität

Hautausschläge

Zudem kann es bei der gleichzeitigen Gabe von Melatonin und Antiepileptika, Antidepressiva oder Antithrombosemitteln zu Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Medikamenten kommen.

Tipp

Die ultimative Entspannung

Pflanzen-Extrakte und Melatonin in idealer Kombination

Kennen Sie das?

Während Schlaf für viele vollkommen mühelos ist, wälzt sich jeder Dritte Nacht für Nacht hellwach im Bett von einer Seite auf die andere. Die meisten haben schon alles probiert und können doch nicht schlafen.

Der Alltag ist heutzutage voll mit Anspannung, Lärm und Verantwortung – und auch nachts ist an Entspannung nicht zu denken, weil die negativen Gedanken uns verfolgen. Sie versuchen, sich auf Ihre kleine ruhige Insel zurückzuziehen, um etwas Lebensqualität zu gewinnen, und es mag nicht gelingen.

Wir helfen Ihnen, dies auf natürliche Weise zu erreichen. Wenn Sie in der Nacht ausreichend Schlaf und Erholung bekommen, sieht der nächste Tag schon viel besser aus.

Kopp Vital® Schlaf Formula ist ein in Deutschland mit unserem Partner entwickeltes Naturprodukt in der bewährten Kopp-Vital-Qualität ohne Zusatzstoffe. Ihre Vitalität und Ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen!

Für dieses neue Produkt bedienen wir uns der Pflanzenkunde und kombinieren verschiedene Zutaten, die Ihnen in ihrer Zusammensetzung dabei helfen, zuverlässig entspannen zu können.

Die Aminosäure Tryptophan benötigt Ihr Körper, um das wichtige Schlafhormon Serotonin herzustellen – helfen Sie Ihrem Körper dabei. Unterstützt durch Taurin und Glutathion als Rundumschutz für Ihre Nervenzellen.

Die Extrakte aus Hopfen, Helmkraut, Lavendel, Passionsblume und Ashwagandha sorgen für die pflanzliche Stimulation Ihrer Entspannungsbalance.

Melatonin schließlich trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Diese positive Wirkung stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 2 Kapseln eingenommen werden.

Produktart: Nahrungsergänzungsmittel

Kopp Vital® Melatonin Dual Plus Kapseln

Für schnelleres Einschlafen und gute Nerven

Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Diese positive Wirkung stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 Kapsel Melatonin aufgenommen wird.

3 mg Melatonin pro Kapsel.

Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei.

Ein guter Schlaf beeinflusst auf natürliche Weise unser Wohlbefinden am Tag. Der Tag-Nacht-Rhythmus kann durch die Abdunkelung des Tages und die Aufhellung der Nacht, durch Bildschirme aller Art und intensive Beleuchtung gestört werden.

Dadurch gerät unser Melatoninspiegel aus dem Gleichgewicht. Melatonin wird von der Zirbeldrüse gebildet und steuert zusammen mit den Hormonen Serotonin und Cortisol den Tag-Nacht-Rhythmus. Der Melatoninspiegel im Blut wird durch die Tageszeit gesteuert, er nimmt in der Dunkelheit kontinuierlich zu und ist in der Nacht am höchsten.

Je älter wir werden, umso mehr geht die körpereigene Melatonin-Produktion zurück. Das ist einer der Gründe, weshalb gerade ältere Menschen oft schlechter in den Schlaf finden.

Kopp Vital® Melatonin Dual Plus mit 3 Milligramm Melatonin kann dabei eine wertvolle Hilfe sein.

Wir haben das Produkt so entwickelt, dass neben dem Melatonin auch Zink, Selen und Vitamin B12 einen Komplex bilden, der die Wirkung des Melatonins sinnvoll unterstützt.

Produktart: Nahrungsergänzungsmittel

Quellen: PublicDomain/wolfs-apotheke.de am 12.11.2023