„Was auch immer am Steuer sitzt, es kümmert sich nicht darum, dass es Menschen tötet, die ein langes Leben mit potenziell wichtigen Beiträgen vor sich haben“.

Während die ganze Welt am Sonntagabend den Super Bowl verfolgte, führten der Evolutionsbiologe und Darkhorse-Podcast-Moderator Bret Weinstein und Alex Jones eine zweistündige Diskussion über das Schicksal der Menschheit.

Alex Jones hob die aus seiner Sicht zentralen Probleme hervor und erwähnte Themen wie offene Grenzen, Geldentwertung und die allgemeine Destabilisierung der Gesellschaft.

Jones kommentierte: „Sie [die Mächtigen] können eigentlich nie etwas wirklich aufbauen. Also sitzen sie da und sagen: ‚Schaut her, was für ein großartiger Künstler ich bin‘, zerstören Dinge und dann sieht die Gesellschaft aus wie ein Jackson Pollock. Aber wie sollen sie jemals ein Rembrandt malen?“

„Das tun sie nicht“, antwortete Weinstein. „Was sie begriffen haben, ist, dass sie keine Verwendung für uns haben. Und ich wünschte, das wäre eine Übertreibung, aber man sieht es so deutlich an dem, was sie der Öffentlichkeit wegen COVID angetan haben“.

Es folgt eine kurze Auflistung der destruktiven COVID-Maßnahmen, die anscheinend darauf abzielen, zu töten und Schaden anzurichten, anstatt Leben zu retten:

Nr. 1 – Frühbehandlung wurde verleumdet und unterdrückt. Ärzten wurden schwere Strafen angedroht, wenn sie HCQ und Ivermectin verschrieben/empfohlen.

Nr. 2 – Krankenhäuser zwangen COVID-Patienten zu Remdesivir und Beatmungsgeräten, zwei Therapien, die nicht nur sehr lukrativ waren, sondern sich auch extrem negativ auf die Ergebnisse der Patienten auswirkten. Laut Dr. Joseph Mercola starben in den ersten Wochen des COVID-Ausbruchs „76,4% der COVID-19-Patienten (im Alter von 18 bis 65 Jahren) in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren“.

Nr. 3 – „Es gab nie ein vernünftiges Argument für die Verabreichung dieser Impfstoffe an gesunde junge Menschen.“

Nr. 4 – Die Impfungen wurden schnell auf Schwangere, Kleinkinder und Babys ausgeweitet – die letzten Menschen, denen man eine Spritze geben möchte, ohne die langfristigen Folgen zu kennen. (Insider gibt zu, dass „Krankheit X“ und „Turbo AIDS“ die endgültige Lösung zur Entvölkerung von 6 Milliarden Menschen sind (Videos))

Nr. 5 – Als sich herausstellte, dass die Impfungen keine Krankheiten bekämpften, gab es kein Argument mehr für die Impfung von Jugendlichen, aber die Behörden setzten sie trotzdem fort.(Die WHO wurde gegründet, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und zu beherrschen)

300x250

Nr. 6 – Medien und Behörden haben sich während der COVID-Kampagne so sehr bemüht, „Leben zu retten“. Aber jetzt, wo COVID vorbei ist und die Zahl der Todesfälle weiterhin hoch ist, kümmert sich niemand in den Behörden darum, die Ursachen zu untersuchen.

Nr. 7 „Bis heute scheint Harvard die Impfpflicht für seine eigenen Studenten wieder eingeführt zu haben“.

Nachdem er über das große Ganze nachgedacht hatte, bemerkte Weinstein: „Was auch immer die Ursache ist, es kümmert sich niemand darum, dass es Menschen tötet, die ein langes Leben mit potenziell wichtigen Beiträgen vor sich haben“.

300x250 boxone

Übersetzung:

Das ist für mich der zentrale Punkt.

In Ihrer Sendung, Tucker, haben Sie gesagt, dass es keine Worte gibt, um zu beschreiben – ich paraphrasiere – wie düster das alles ist.

Die offenen Grenzen, die Abwertung der Währungen, die Destabilisierung.

Wenn man sich das anschaut, gibt es eine Organisation durch die Verwalter, wie Sie sagten.

Es ist leicht, Dinge zu zerstören, wenn man der Verwalter ist und all das Geld von BlackRock hat, aber man merkt, dass sie nie wirklich etwas aufbauen können.

Also sitzen sie da und sagen: „Seht mal, was für ein großer Künstler ich bin, wenn ich Dinge zerstöre, dann sieht die Gesellschaft aus wie ein Jackson Pollock, aber wie sollen sie jemals einen Rembrandt malen?“

Das tun sie nicht.

Sie haben verstanden, dass sie uns nicht brauchen.

Ich wünschte, das wäre nicht übertrieben, aber man sieht es so deutlich an dem, was sie der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit COVID angetan haben.

Es war ihnen gleichgültig, neuartige sogenannte Impfstoffe an Menschen zu verabreichen, die keine Chance hatten, davon zu profitieren.

Gesunde junge Menschen.

Es gab nie ein vernünftiges Argument dafür, diese Impfstoffe gesunden jungen Menschen zu verabreichen.

Die Logik, sie gesunden Jugendlichen zu verabreichen, die nicht von COVID bedroht sind und nichts davon haben, hat sich in Luft aufgelöst.

Und doch tun wir es heute noch.

Harvard hat diese Impfung für seine Studenten offenbar gerade wieder zur Pflicht gemacht.

Wer auch immer am Steuer sitzt, kümmert sich nicht darum, dass er Menschen tötet, die ein langes Leben mit potenziell wichtigen Beiträgen vor sich haben.

Wenn ein experimenteller Impfstoff bei einer erheblichen Anzahl von Personen, die ihn erhalten, das Herz und das Immunsystem schädigt, könnte dies möglicherweise zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerungsgröße führen.

Dies kann verschiedene Gründe haben.

Erstens könnte eine Schädigung des Herzens zu einem Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, die weltweit eine der häufigsten Todesursachen darstellen. Dies könnte zu einer höheren Zahl von Todesfällen bei Personen führen, die den Impfstoff erhalten haben.

Zweitens könnte eine Schädigung des Immunsystems dazu führen, dass Menschen anfälliger für andere Infektionen und Krankheiten werden, was ebenfalls zu einem Anstieg der Sterblichkeit beitragen könnte.

Last but not least könnten die negativen Auswirkungen des Impfstoffs auf die Fruchtbarkeit und die reproduktive Gesundheit zu einem Rückgang der Geburtenzahlen führen und damit weiter zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerungsgröße beitragen.

Würde ein solcher Impfstoff entwickelt und verbreitet, könnte dies möglicherweise zu einer Entvölkerung aufgrund erhöhter Sterblichkeit und verminderter Fruchtbarkeit führen.

Bedauerlicherweise befindet sich die Welt in einer Situation, in der mächtige Institutionen und Regierungen Millionen von Menschen dazu gezwungen haben, sich einen experimentellen COVID-19-Impfstoff zu besorgen, der all die oben genannten unglücklichen Folgen hat.

Offizielle Regierungsberichte und vertrauliche Pfizer-Dokumente beweisen es.

Deshalb erleben Sie, wie sich vor Ihren Augen eine Massenentvölkerung abspielt.

Beim Vorstoß für eine Massenimpfung gegen Covid-19 geht es nicht um die Bekämpfung eines Virus, sondern um die Reduzierung der Weltbevölkerung.

Dieses Ziel steht im Einklang mit den Interessen bestimmter mächtiger Unternehmen und Einzelpersonen, die von einer kleineren, besser überschaubaren Bevölkerung profitieren könnten.

Unabhängig von der konkreten Ursache sind die Auswirkungen dessen, was derzeit in der realen Welt geschieht, erheblich.

Entvölkerung durch Covid-19-Impfung

Die möglichen Folgen der COVID-19-Impfkampagne sind alarmierend und könnten zu einer weltweiten Entvölkerung führen.

Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ und jede Beeinträchtigung des Herzens könnte verheerende Folgen haben. Dies gilt insbesondere für junge und gesunde Erwachsene und Kinder, da eine Myokarditis möglicherweise keine Symptome verursacht, bis die Erkrankung ein schweres Stadium erreicht hat.

Daten von Pfizer zeigen, dass 46 % der schwangeren Frauen, die den Impfstoff erhielten, Nebenwirkungen erlitten, wobei bei 58 % schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten, die von Uteruskontraktionen bis zum Tod des Fötus reichten.

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass sich der Impfstoff mit der Zeit in den Eierstöcken ansammelt, was Bedenken hinsichtlich seiner möglichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit aufkommen lässt.

Offizielle Zahlen zeigen auch, dass die Sterblichkeitsraten in allen Altersgruppen bei der geimpften Bevölkerung am höchsten und bei der ungeimpften Bevölkerung am niedrigsten sind.

Angesichts all dieser Beweise ist klar, dass die Covid-19-Impfkampagne schwerwiegende Folgen für die Zukunft der Menschheit haben könnte.

Aber warum?

Es gibt verschiedene Gründe, warum manche Menschen den Planeten entvölkern wollen.

Ein Grund könnte die Überbevölkerung sein, da einige Menschen glauben, dass die Ressourcen der Erde aufgrund der wachsenden Bevölkerung in einem unhaltbaren Tempo erschöpft werden.

Andere mögen argumentieren, dass eine Entvölkerung aufgrund der negativen Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt notwendig sei und dass eine Reduzierung der Bevölkerung dazu beitragen könnte, einige dieser Probleme zu mildern.

Einige Menschen befürworten möglicherweise auch eine Entvölkerung, weil sie Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels haben, da eine kleinere Bevölkerung wahrscheinlich zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führen würde.

Schließlich glauben einige Menschen möglicherweise einfach, dass eine kleinere Bevölkerung besser zu kontrollieren und zu kontrollieren sei, und plädieren aus diesem Grund möglicherweise für eine Entvölkerung.

Klaus Schwab und Bill Gates sind zwei mächtige Persönlichkeiten, die ihre Unterstützung für die Idee der Entvölkerung durch verschiedene Mittel, einschließlich Impfungen, zum Ausdruck gebracht haben.

Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, hat argumentiert, dass eine Verringerung der Weltbevölkerung für die Umwelt und die Wirtschaft von Vorteil wäre, und hat vorgeschlagen, dass fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz eine Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielen könnten.

In ähnlicher Weise hat Bill Gates erklärt, dass Impfkampagnen zur Verringerung der Bevölkerungszahl genutzt werden können, und hat zahlreiche Initiativen finanziert, die Impfungen als Mittel zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums fördern.

Jetzt sollte es also verständlich werden, warum mächtige Persönlichkeiten wie Bill Gates und Klaus Schwab sich für weitreichende Impfkampagnen einsetzen.

Beim Vorstoß für eine Massenimpfung gegen Covid-19 geht es nicht um die Bekämpfung eines Virus, sondern um die Reduzierung der Weltbevölkerung.

Dieses Ziel steht im Einklang mit den Interessen bestimmter Unternehmen und Einzelpersonen, die von einer kleineren, besser überschaubaren Bevölkerung profitieren könnten.

Video:

Quellen: PublicDomain/vigilantnews.com am 20.02.2024