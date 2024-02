Gesundheit: Warum dieses Mittel besonders ab 40 unverzichtbar ist!

Teile die Wahrheit!

Zwar können Falten interessant sein, doch viele möchten dieses sichtbare Zeichen des Alterns hinauszögern. Verbunden ist das vorzeitige Altern mit einem besonderen Mikronährstoff, der unsere Energieproduktion auf Trab hält. Ein Mangel hat weitere dramatische Folgen. Von Matthias Lehmann

Q10 steckt in vielen Multivitaminprodukten, in Cremes und in Getränken, wird als Anti-Aging-Mittel hoch gelobt, soll Muskeln, Herz, Gedächtnis stärken und vieles mehr.

Doch offizielle Empfehlungen für Coenzym Q10 gibt es in Deutschland kaum. Dabei ist sein Nutzen unbestritten und mit großen Studien bereits wissenschaftlich nachgewiesen.

Gerade deswegen verdient Q10 unsere Beachtung. Denn in anderen Ländern, wo Coenzym Q10 als ein anerkanntes Arzneimittel zur ergänzenden Therapie bei verschiedenen Krankheiten wie Bluthochdruck und Herzinsuffizienz gilt, ist man schon weiter.

„Das Coenzym Q10, auch bekannt als Ubiquinon, ist eine fettlösliche vitaminähnliche Substanz, die in nahezu allen menschlichen Geweben vorkommt“, so der Pharmazeut Uwe Gröber, der als Leiter der Akademie für Mikronährstoffmedizin auch ein anerkannter Fachautor ist.

Insbesondere spielt Ubiquinon eine besondere Rolle in unseren Mitochondrien. Richtig: das sind unsere Zellkraftwerke.

Power für die Mitochondrien

Damit wären wir auch schon bei der wichtigsten Funktion dieses Vitaminoids: Es sorgt in der Atmungskette dafür, dass die Nahrungs- in Zellenergie umgewandelt wird. Oder umgekehrt, ohne Q10 wäre eine Energiebereitstellung durch unsere Zellkraftwerkeschlicht nicht möglich. Und 95 der gesamten Energie werden nunmal in den Mitochondrien erzeugt.

Den etwas komplizierten Zusammenhang auf einen Nenner gebracht: Das Vitaminoid wirkt in jeder Zelle, damit Energie freigesetzt werden kann. „Damit ist Q10 lebenswichtig, denn alle Prozesse, die im Körper ablaufen, sind abhängig von den Mitochondrien“, bringt Gröber die Zusammenhänge auf den Punkt.

Noch dramatischer wird die ganze Situation, weil mit etwa 20 Jahren die körpereigene Q10-Produktion abnimmt. Spätestens ab dem 40. Lebensjahr sollte man gezielt auf die ausreichende Versorgung mit Q10 achten. Denn mit über 40 erreicht die Q10-Produktion nurmehr 70 Prozent des ursprünglichen Niveaus.

Studien haben bewiesen, dass bereits ein Q10-Mangel von 25 Prozent zu schweren Schäden an den Mitochondrien führen kann. Da diese für die Bildung von Adenosintriphosphat (ATP) – das ist unser Zellkraftstoff – zuständig sind, kann ein spürbarer Energieverlust die Folge sein.

Besonders dort, wo die Mitochondriendichte sehr hoch ist, wirkt sich ein Mangel fatal aus. Das sind vor allem die Sinnesorgane, also Nase, Netzhaut und Gehirn, Herz- und Skelettmuskeln, Leber sowie Bauchspeicheldrüse und Nieren. Die Leistungsfähigkeit dieser Organe hängt demnach besonders stark von Q10 ab.

Unser Körper ist auch ein Überlebenskünstler. Da diese Organe lebenswichtig sind, wird Q10 im Bedarfsfall woanders abgezogen, z. B. aus der Haut. Diese altert dann vorzeitig und bekommt diese Falten. Genau deshalb ist in vielen Kosmetika auch Q10 enthalten.

Q10-Quellen

Klar, dass man das Ubiquinon auch in der Nahrung findet, so in einigen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Eier oder Milchprodukten. Allerdings liefern sie das Vitaminoid nur in geringer Menge, „Sie können also letztlich gar nicht so viel Ölsardinen – diese haben einen hohen Q10-Gehalt – essen, wie Sie bräuchten, um ihren Q10 Bedarf zu decken“, lässt Gröber Dramatisches erahnen.

Denn man könnte auch die Q10-Eigenproduktion gezielt ankurbeln. Etwa mit Vitamin C, bestimmten Aminosäuren wie Phenylalanin oder Methionin. Doch über diesen Prozess ist noch wenig bekannt. „Deshalb lässt sich auch nicht genau sagen, was man essen muss, um die körpereigene Produktion von Q10 zu steigern“, bringt unser Experte das Dilemma auf den Punkt.

Q10-Mangel und Folgen

Das Nachlassen der Q10-Produktion, das etwa im 20. Lebensjahr beginnt und spätestens mit 40 bedenkliche Defizite erreicht, hat noch andere Folgen. Einerseits wird dadurch die Energieproduktion (ATP) vermindert, andererseits werden unsere Zellen schwächer und anfälliger für Zellschäden, z. B. durch freie Radikale.

Freie Radikale, die sich mit wirksamen Antioxidantien wie Astaxanthin und OPC gut im Zaum halten lassen, haben bei einem Q10-Mangel ein leichteres Spiel. Mit der Folge, dass überall im Körper Entzündungsherde entstehen können.

Übrigens, viele Zellschäden vor allem an den wichtigen Faserproteinen Kollagen und Elastin lassen sich schneller reparieren mit besagtem OPC. Mehr dazu hier.

Da diese Entzündungen zunächst oft im Stillen ablaufen, werden ihre Folgen erst später sichtbar. Mediziner nennen es altersbedingte Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf oder auch Alzheimer, die nun ihren Lauf nehmen. Das klingt nach einem fatalem Werdegang.

Als ob man sich dem automatisch aussetzen müsste. Nein, das muss nicht sein! Hier gilt es bewusst gegenzusteuern. Einerseits mit gezielter Ernährung – wobei die Experten noch nicht genau sagen können wie es geht – um die Produktion anzukurbeln.

Andererseits kann man mit guten Präparaten das Q10-Depot auffüllen. Gerade, wenn man diese zu den Mahlzeiten einnimmt, ist im Nahrungsbrei eine gute Aufnahme durch unseren Stoffwechsel gewährleistet.

Q10-Mangel erkennen

Das ist gar nicht so einfach, weil die Symptome für einen möglichen Q10-Mangel ziemlich unspezifisch sind. Abgeschlagenheit, Muskelschwäche, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Infektanfälligkeit – eben alles, was mit Energiemangel einhergehen kann.

Doch für diese Beschwerden kommen auch viele andere Ursachen in Frage, nicht nur zu wenig Q10. Wer sich einem Bluttest unterzieht, könnte hier schon mehr Gewissheit erlangen: „Der Referenzwert für Gesunde liegt bei 1,2 Mikrogramm pro Milliliter“, weiß Gröber.

Wer allerdings krank ist, etwa Diabetes, Bluthochdruck oder Arteriosklerose hat, für den seien Bereiche interessant, die die Zellfunktion verbessern, also ab 2,5 Mikrogramm pro Milliliter. Das sind oft genau die altersbedingten Erkrankungen, von denen oben die Rede war.

Q10-Mangel bekämpfen

Völlig zu Unrecht ist die Einnahme von Q10-Präparaten in Deutschland bisher noch nicht großartig propagiert. Denn zum einen gibt es gute Anbieter, die nach höchsten Kriterien auf Qualität achten. Zum anderen kann man bei sachgemäßer Anwendung gar nicht überdosieren.

Wer viel Sport treibt, kann sowohl seine Leistung mit Q10 steigern als auch wesentlich schneller regenerieren! Das zeigten auch Studien mit Leistungssportlern. Denen verabreichte man 6 Wochen lang hochdosiertes Q10, was tatsächlich auch bei diesen jungen Leuten zu einem Leistungszuwachs führte. Auch von dem Weltklasseschwimmer Mark Spitz ist bekannt, dass er Q10 einnahm.

Als Therapieergänzung eignet sich Q10 z. B. bei Diabetes, Bluthochdruck, Parkinson, Arteriosklerose, Herzinsuffizienz, Multiple Sklerose, Hashimoto Thyreoiditis und Alzheimer.

Neuere Studien zeigen auch, dass sich der Verlauf bei Herzschwäche (Herzinsuffizienz) nicht nur günstig beeinflussen lässt, sondern die Einnahme von Q10 einen hohen Effekt hat. Die Sterblichkeitsrate ließ sich in einer dänischen Studie um die Hälfte senken. „In Kanada und China sind übrigens schon länger Q10-Produkte zur Mitbehandlung der Herzinsuffizienz zugelassen, Europa hinkt hier noch hinterher“, bemerkt Uwe Gröber und Deutschland hängt besonders hintendran.

Auch die Nebenwirkungen von Statinen (das sind Cholesterinsenker) lassen sich mit Q10 wirksam bekämpfen. Bekanntlich sind ihre häufigsten Nebenwirkungen muskuläre Probleme, bis zu 30 Prozent der Patienten könnten betroffen sein. Diese Nebenwirkungen können durch Q10 abnehmen, worauf eine weitere Studie hinweist.

Warum Q10 auch als gutes Anti-Aging-Mittel gilt

„Insgesamt tritt deutlich hervor, dass sich Alterungsprozesse verzögern, dafür gibt es sogar einen biochemischen Marker“, weiß Gröber aus zahlreichen Untersuchungen. Das ist die Polymerlänge der Leukozyten, die Q10 stabilisieren könne. Man weiß, dass die Verkürzung der Telomere die primäre Ursache des menschlichen Alterns ist sowie altersbedingter Krankheiten wie Krebs, Herzkrankheiten und Störungen des Immunsystems. Da Coenzym Q10 die Energieverwertung der Zelle verbessert und antientzündlich wirkt, richtet es sich gegen Alterungsprozesse.

Alterung sowie die meisten Krankheiten stehen in Verbindung mit entzündlichen Prozessen, die nicht akut sind, sondern still verlaufen. Diesen stillen Entzündungen gilt es präventiv vorzubeugen, einerseits durch gute Antioxidantien, wie Astaxanthin, um den freien Radikalen den Garaus zu machen.

Verstärkt wird die Wirkung von Astaxanthin noch durch das OPC, da es in der Lage ist, Zellschäden wieder zu reparieren. Andererseits kann man Entzündungen auch vorbeugen über die Stärkung der Zellen selbst, indem man mit Q10 die Energieerzeugung wieder ankurbelt.

Auch viele Krebstherapien lassen sich wirksam mit Q10 begleiten. Vor allem bei der Therapie mit Krebsmedikamenten wie Anthrazyklinen, Herceptin, Taxanen oder Tamoxifen sei die Einnahme von Q10 sinnvoll, so Gröber, der auch in der Deutschen Krebsgesellschaft aktiv ist.

Für wen ist Q10 gut und die richtige Dosis?

„Die Einnahme von Q10 ist also nicht nur für die verschiedensten Patientengruppen empfehlenswert, im allgemeinen letztlich für alle, die über 40 sind“, rät der Experte. 50 Milligramm (zum Beispiel Ubiquinon) reicht als Tagesdosis für Gesunde.

Wer krank ist, etwa Bluthochdruck oder Diabetes hat, kann mindestens 100 bis 200 Milligramm (zum Beispiel Ubiquinon) einnehmen. Sportler nehmen teilweise noch höhere Dosen, etwa 300 bis 350 mg täglich! Nebenwirkungen bei zu hohen Dosierungen sind nicht bekannt.

Welche Form von Q10 am besten wirkt

Besonders hoch ist die Bioverfügbarkeit von Ubiquinon, das der Körper viermal so gut resorbiert und in der Zelle verwertet als die anderen Q10-Formen, so gibt Gröber einen guten Tipp. Bei der Einnahme kommt es dann auf die Darreichungsform an: Kapseln oder Tabletten sollten beim Essen eingenommen werden, „dabei zerfällt das Q10 im Speisebrei und erreicht eine höhere Resorptionsfläche“.

Q10-Produkte als Lösung oder Emulsion dagegen sollte man etwa eine Minute im Mund einwirken lassen und erst dann hinunterschlucken. So wird Q10 bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen, die außerdem besser durchblutet wird – wichtig für ein gesundes Zahnfleisch.

Zusammenfassung

Q10 ist kein Wundermittel aber eigentlich ein Muss für Leute ab 40. Denn mit einem ausreichenden Q10-Spiegel lässt sich der Alterungsprozess wirksam und sichtbar aufhalten. Wurde in der Vergangenheit Q10 oft für straffere Haut und weniger Falten empfohlen, zeigen neuere Untersuchungen, dass Q10 überall im Körper gute Dienste leisten kann.

Bekämpft das Antioxidans Astaxanthin, wirksam unterstützt von OPC, die freien Radikalen, so sorgt Q10 mit dafür, dass die Zellen weniger anfälliger werden für das Werk dieser Zellschädiger. Die Folge: Entzündliche Prozesse, insbesondere die stillen, werden so wirksam verhindert und viele chronische Krankheiten können sich nicht entfalten.

Wissenschaftlich bewiesen macht Q10 auch einen guten Job zur Therapieergänzung bei Herzkrankheiten, Parkinson, Bluthochdruck, Alzheimer, Arteriosklerose und Diabetes, aber auch zur Milderung von Nebenwirkungen bei der Einnahme von Statinen oder bestimmten Krebsmedikamenten.

Und Sportler profitieren von der schnelleren Regeneration und ein paar Prozenten mehr Leistung!

Quellen: PublicDomain/compact-online.de am 04.02.2024