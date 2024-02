Ultraschall und andere Impfstoffabgabesysteme sind in Kürze verfügbar

Impfungen werden oft mit Nadeln und Spritzen in Verbindung gebracht. Dies könnte sich jedoch in naher Zukunft erheblich ändern, da sich der Wachstumskurs der globalen Industrie für nadellose Injektoren im Laufe des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich beschleunigen wird. Von Ella Ster

Die Pharmaindustrie erhält weiterhin große Fördermittel von der Bill & Melinda Gates Foundation und von Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten, um innovative Techniken zur Verabreichung von Impfstoffen ohne den Einsatz einer Spritze zu entwickeln, beispielsweise die Verabreichung per Ultraschall.

Letzten Monat haben die Gates Foundation, die National Institutes of Health und das Verteidigungsministerium mehreren Pharmaunternehmen Zuschüsse in Höhe von insgesamt mehr als 31 Millionen US-Dollar gewährt, um die Produktion nadelfreier Impfstoffsysteme voranzutreiben.

Covid „verstärkte“ das Interesse an einer effizienteren Impfstoffverabreichung

Wissenschaftler entwickeln seit Jahrzehnten nadelfreie Impfstoffe, sogenannte Microarray-Pflaster (MAPs), doch die Covid19-Pandemie hat das Interesse wiederbelebt und verstärkt.

Treibende Kraft hinter dem enormen Wachstum ist die Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Liefersystemen. Befürworter dieser Systeme glauben, dass sie die Zugangsbarrieren senken und dazu beitragen werden, logistische Hindernisse bei der Verwendung von Impfstoffen zu überwinden.

GAVI, die Vaccine Alliance, eine zum Teil von der Gates-Stiftung gegründete Organisation, die sich dafür einsetzt, den Zugang zu Impfstoffen in armen Ländern zu verbessern, sagt, dass MAPs sicherstellen werden, dass „diese lebensrettenden Interventionen jeden, überall und so schnell wie möglich erreichen“ und das dies einen schnelleren Einsatz bei künftigen Epidemien oder Pandemien gewährleisten könnte. (Geimpft, geschädigt, geleugnet: Vertuschung im Endspurt – EMA löscht Impfnebenwirkungen aus Datenbank)

Pfizer ist ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung der nadelfreien Technologie

Die USA haben einen erheblichen finanziellen Anteil an der globalen Industrie für nadelfreie Injektoren, während Deutschland, Japan und China ebenfalls die Entwicklung nadelfreier Technologien beschleunigen.

Zu den wichtigsten Pharmaunternehmen auf dem Markt für nadelfreie Impfstoffe gehören die in den USA ansässigen Unternehmen Pfizer , Inc. und Antares Pharma, Inc.; das deutsche Unternehmen Gerresheimer AG; das australische Unternehmen CSL Limited und andere.

Impfstoffe werden per Ultraschall verabreicht

Anfang dieses Monats berichteten Nachrichtenagenturen, dass es Forschern der Universität Oxford gelungen sei, einen nadelfreien Impfstoff zu entwickeln, der mittels Ultraschall durch die Haut verabreicht wird.

Der leitende Forscher Darcy Dunn-Lawless und seine Kollegen vermischten Impfstoffmoleküle mit kleinen, becherförmigen Proteinmolekülen und trugen die flüssige Mischung dann auf die Haut von Mäusen auf. Durch den Ultraschall konnte die Mischung in die oberen Hautschichten gedrückt werden.

Die Forscher fanden heraus, dass die Tiere zwar mehr Antikörper produzierten, obwohl die Ultraschallmethode 700-mal weniger Impfstoffmoleküle lieferte als Nadeln.

Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung. Andere nadelfreie Impfsysteme umfassen ein Nasenpflaster; ein gasbasiertes System, das über einen Luftstoß verabreicht wird; essbare Impfstoffe; und ein Jet-Injektor, der „einen schmalen Hochdruck-Flüssigkeitsstrahl verwendet, um in die Haut einzudringen“.

Der Jet-Injektor ist bereits für den Einsatz im AFLURIA Quadrivalent-Grippeimpfstoff zugelassen.

Im August 2022 begann die Universität von Adelaide in Australien mit einem Versuch am Menschen, bei dem ein Omicron-Covid-Auffrischimpfstoff mithilfe eines Jetstream-Systems verabreicht wurde.

Es wird erwartet, dass der Markt für nadelfreie Impfstoffe im nächsten Jahrzehnt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 Prozent wachsen und einen Wert von 42,79 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

MRNA-Pflaster als Innovation für „nächstes Covid“

Ein Mitgründer von Moderna freut sich: Die Entwicklung eines mRNA-Pflasters, mit dem man sich selbst und schmerzfreier „impfen“ kann, schreitet voran.

Ein mobiles Gerät soll 2 cm breite Pflaster drucken, das Hunderte winzige Nadeln enthält. Damit soll dann der mRNA-Stoff verabreicht werden, wenn das Pflaster auf die Haut gedrückt wird.

Die neue Erfindung sei besonders „für Impfgegner angenehm“, denn das Pflaster sei „relativ schmerzfrei“. Der Drucker ist bereits entwickelt, sagen Wissenschaftler.

Pflasterimpfung

So schreibt die „South China Morning Post“, die offenbar denkt, „Impfgegner“ hätten nur Angst vor Nadeln. Außerdem soll das Gerät dabei beitragen, Menschen in abgelegenen Regionen zu „impfen“. Tatsächlich wird es aber noch „Jahre“ dauern, bis das mRNA-Pflaster serienmäßig verfügbar sein wird. Doch man macht große Schritte.

„Mikronadelpflaster“ heißt die „Innovation“, die man sich selbst verabreichen kann, weitaus weniger schmerzhaft als eine Spritze ist und bei Raumtemperatur lange aufbewahren lässt.

Veröffentlicht wurde eine entsprechende Untersuchung in der Fachzeitschrift Nature Biotechnology. Die Studie wurde mit Impfstoffen von Pfizer und Moderna getestet.

Robert Langer, einer der Mitautoren und auch Mitgründer von Moderna, gibt die Richtung vor: „Für das nächste Covid oder eine andere Krise“, soll der Drucker verwendet werden können, hofft er.

Alleine impfen

Entwickelt werden aber die Pflaster nicht nur für Covid, sondern auch Polio, Masern, Röteln und andere Infektionskrankheiten. Eine weitere Studienautorin betont, dass man mit dem Drucker „Flüchtlingslager oder abgelegene Dörfer“ schnell durchimpfen können, „falls eine Krankheit wie Ebola erneut ausbricht“.

Die „Tinte“ des Druckers besteht aus Lipid-Nanopartikel, die mRNA-Moleküle enthalten und aus einem Polymer, das Zuckerwasser ähnelt. Nachdem die Pflaster getrocknet sind, können sie, so die Studienautoren mit Pharmahintergrund, „mindestens sechs Monate lang aufbewahrt werden“.

Bei Tests mit Mäusen sei die Antikörperreaktion „ähnlich stark gewesen“ wie mit einer herkömmlichen Injektion. Die zukünftige „Impfung“ kann man sich in einigen Jahren wohl „gemütlich“ zuhause im Wohnzimmer selbst aufkleben.

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl/tkp.at am 04.02.2024