Der stellvertretende Vorsitzende des Russischen Föderationsrates, Dmitri Medwedew, sagte heute, dass Kiew, London, Washington, Berlin und andere Orte von russischen Atombomben getroffen werden, bevor Russland jemals die Rückgabe der Gebiete, die es jetzt besitzt, zulassen würde.

In Medwedews Beitrag auf Telegram Social Media fragte er sich, was passieren würde, wenn Russland den Krieg gegen „Neonazis zusammen mit ihren westlichen Sponsoren“ verlieren und zu seinen Grenzen von 1991 zurückkehren würde.

Er bezeichnet dieses Ergebnis als „den unumkehrbaren Zusammenbruch des heutigen Russlands, zu dem laut Verfassung neue Gebiete gehören“. Medwedew glaubt, dass danach ein „Bürgerkrieg mit zig Millionen Opfern“ und „der Tod der Zukunft Russlands“ beginnen werde.

Zitat: „ „Glauben diese Idioten wirklich, dass das russische Volk eine solche Spaltung seines Landes hinnehmen wird? […]

„Leider ist es passiert. Sie haben gewonnen. Russland, wie wir es heute kennen, existiert nicht mehr. Es ist natürlich bedauerlich, aber wir müssen weiterhin in einem Land leben, das zusammenbricht und stirbt, denn ein Atomkrieg ist für uns weitaus schlimmer als der Tod unserer Lieben, Kinder, Russland …“?

Dass die Staatsführung, angeführt vom Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Russischen Föderation, in diesem Fall vor den schwierigsten Entscheidungen zittern wird?“

Lass mich ausreden. Es wird völlig anders sein. Der Zusammenbruch Russlands wird weitaus schlimmere Folgen haben als der Ausgang eines konventionellen, sogar langfristigen Krieges.

Versuche, Russland an die Grenzen von 1991 zurückzubringen, werden nur zu einem führen. Zu einem globalen Krieg mit westlichen Ländern unter Einsatz des gesamten strategischen Arsenals unseres Staates – In Kiew, Berlin, London, Washington – Auf all die anderen schönen historischen Orte, die vor langer Zeit als Ziele unserer nuklearen Triade eingegeben wurden. (Russland setzt erstmals Hyperschall-Rakete ein – Putins 30 Kilometer langer „Zarenzug“ soll Streitkräfte schützen)

Werden wir dazu genug Mut haben, wenn ein tausend Jahre altes Land, unsere große Heimat, vom Aussterben bedroht ist und die Opfer, die das russische Volk im Laufe der Jahrhunderte gebracht hat, umsonst sind?

Die Antwort liegt auf der Hand.“

„Nur Schachzug, um Zeit für Gegenschlag zu gewinnen“ – Medwedew zu Verhandlungsangeboten

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew schätzte in einem großen Interview ein, wie er die Chancen für einen russischen Sieg im Krieg um die Ukraine sieht. Auch erklärte er, warum er in sozialen Medien so polternd auftritt.

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat in einem ausführlichen Interview mit Medienvertretern seine Position zu vielen Fragen rund um den Ukraine-Konflikt und die Konfrontation mit dem Westen erläutert.

Seit Jahren bekleidet er das wichtige Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrats. Auch ist er für seine äußerst streitlustigen und aggressiven Kommentare in den sozialen Medien bekannt. In einer Frage mit diesem Ruf konfrontiert, hat er diesen Umstand mit einer emotionalen Reaktion auf die große „Ungerechtigkeit im Umgang mit Russland“ begründet.

„Wir hätten ihnen (dem Westen) schon früher eine äußerst harte Antwort auf alle Fragen geben müssen“, sagte er. Irgendwann werde es aber sowieso niemanden mehr geben, dem man im Westen die Hand reichen könnte.

„Wenn sich die Beziehungen normalisieren, wird die absolute Mehrheit der gegenwärtigen Politiker im Westen in die politische Versenkung verschwinden, sie werden verschwinden“, sagte Medwedew.

Es werde allerdings noch sehr lange dauern, womöglich Jahrzehnte, bis es dazu kommt. Zu groß sei die Wasserscheide, die Russland und den transatlantischen Westen trennt.

Von möglichen Friedensverhandlungen, die die Kampfhandlungen im Stellvertreterkrieg mit der NATO und dem Westen zum Erliegen bringen könnten, hält er nicht viel. Diese Signale seien ein schlauer Schachzug, der darauf abziele, dass Russland seine strategischen Verteidigungskräfte stoppe.

Dies würde verhindern, dass „russische Gebiete in ihren heimischen Schoß zurückkehren“. Zu diesen Gebieten hat Medwedew u. a. die „russische Stadt“ Odessa und die Hauptstadt Kiew gezählt.

Kiew habe „russische Wurzeln“, sei aber derzeit von Feinden des Landes, allen voran den USA, übernommen worden und stelle für Russland eine Gefahr dar, so der ehemalige Präsident.

„Wenn von der Ukraine nach all dem, was geschieht, etwas übrig bleibt, dann hat ein solcher Staat vielleicht eine Chance zu überleben, wenn auch keine sehr große …

Wir müssen die Zukunft Russlands garantieren, und ohne die Niederlage dieser nationalistischen, profaschistischen Clique in Kiew ist das unmöglich. Dieses Regime muss fallen, es muss zerstört werden, es darf nicht in der Welt bleiben“, sagte Medwedew.

Er hielt es für möglich, dass einige Gebiete im westlichen Teil des Landes nach dem Ende der Kampfhandlungen nicht unter russischer Kontrolle bleiben. Die Zukunft dieser Gebiete könnte dann im Zuge eines politischen Prozesses geklärt werden, wobei die Menschen, die diese Gebiete bewohnen, in diesem Prozess ein Wort mitzureden haben sollten.

Der derzeitige ukrainische Staat sei für die Ukrainer selbst gefährlich, betonte Medwedew. „Und für sie sieht diese Wahl so aus: entweder in einem normalen, gemeinsamen Staat mit Russland zu leben oder auf jeden Fall auf der Grundlage einiger identischer Prinzipien des gemeinsamen Staates – oder aber endloser Krieg.

Sie müssen diese Wahl für sich selbst treffen.“

Russland ist nicht an einem Dritten Weltkrieg interessiert

Laut der Nachrichtenagentur TASS, die sich auf den Facebook-Account des slowakischen Premierministers Robert Fico beruft, habe dieser erklärt, dass Russland nicht an einem Dritten Weltkrieg interessiert sei und der Konflikt in der Ukraine von Anfang an hätte beigelegt werden können.

Fico schrieb:

„Wer ist an einem Dritten Weltkrieg interessiert? Glauben Sie wirklich, dass Russland an einem Dritten Weltkrieg interessiert ist? Ich glaube nicht. … Dieser Krieg begann im Jahr 2014 mit den zügellosen ukrainischen Neonazis. Im Endeffekt wurde Russland auch vorgegaukelt, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen würde, und heute geht es so weit, dass die Ukraine bereits ein NATO-Mitgliedsstaat werden soll.

Ich persönlich halte das für eine gute Grundlage, um den Dritten Weltkrieg anzuzetteln. Die Ukraine, Russland und Europa brauchen Frieden. Die Ukraine und Russland brauchen Sicherheitsgarantien, die von den stärksten Akteuren der internationalen Bühne gegeben werden.“

Der militärische Konflikt in der Ukraine hätte, so Fico, gleich zu Beginn beendet werden können. Die Ukrainer, die auf externe Berater hörten, haben dies nicht getan, so der Premierminister.

Er betonte:

„Die Slawen bringen sich gegenseitig um und der Westen unterstützt dies. Ich möchte weinen, wenn ich sehe, dass dort Menschen sterben, auf der einen und auf der anderen Seite, und welch enormen Zuspruch dies im Westen findet.„

Lidové noviny: Zeit arbeitet für Putin

Die Atmosphäre auf der Münchner Konferenz lässt sich am besten mit dem Satz „Die Welt stürzt zusammen“ beschreiben, meint der Autor der tschechischen Zeitung Lidové noviny. Vor einem Jahr schienen die Aussichten der Ukraine für die meisten im Westen noch rosig. Dieses Mal wurde auf der Konferenz von Ängsten und düsteren Prognosen gesprochen. Die Lidové noviny schreiben:

„Letztes Jahr schien das ‚Problem‘ nur der bewaffnete Konflikt in der Ukraine zu sein. Und er wurde in einem anderen Kontext diskutiert. Außerdem war allen klar, dass Europa die akuteste und gefährlichste Phase der Gaskrise überwinden würde, und die Aussichten für den Konflikt schienen den meisten Menschen rosig.“

„Dieses Jahr sind wir von tiefen Krisen umgeben. … Die nachlassende Militär- und Finanzhilfe der USA für die Ukraine ist nicht der einzige Grund für die jüngsten Misserfolge an der ukrainischen Front. Der Ukraine mangelt es an Soldaten und an Nachwuchskräften. Das Land hat viele falsche Entscheidungen getroffen und das Kommando zu einem ungünstigen Zeitpunkt gewechselt.“

Auch wenn Europa seine Einstellung zu den eigenen Verteidigungsressourcen zu ändern scheint und mehr Geld für die Rüstung bereitstellen wird, so arbeitet doch „die Zeit für Putin“, resümieren die Lidové noviny enttäuscht.

Quellen: PublicDomain/halturnerradioshow.com am 26.02.2024