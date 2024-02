MKUltra ist real: Opfer sagt, die pädophile Hollywood-Elite habe sie als Kind während satanischer Rituale vergewaltigt

Teile die Wahrheit!

Mena Suvaris Stiefschwester hat den rituellen sexuellen Missbrauch und die Folter im MK-Ultra-Stil, die sie als Kind durch die Hollywood-Elite erlitten hat, zu Protokoll gegeben.

In einem viralen X-Beitrag beschuldigt eine Benu.tzerin mit dem Pseudonym @StellarFox16 ihren Vater, sie an Elite-Pädophile in Alabama, Disneyland, Las Vegas, Long Beach und Hollywood verkauft zu haben.

Infowars.com berichtet: Die Frau nennt auch Personen in Kalifornien, die angeblich als Teenager an ihrem Sexhandel beteiligt waren.

Obwohl es Infowars unmöglich ist, diese Behauptungen zu bestätigen, ist die Aussage der Frau faszinierend und wirft Licht auf die verborgene Schattengesellschaft, die sich illegal am rituellen sexuellen Missbrauch von Kindern hinter verschlossenen Türen beteiligt.

Lesen Sie unten eine Abschrift des Beitrags von @StellarFox16:

I deleted the post and will not be appearing on podcasts.

I wanted to expose some dark shit. I wanted to help other survivors. I knew there was a possibility of attention but it was a lot, all at once.

And my words have been changed and reposted with the pictures I posted.…

— Stellar_Fox (@StellarFox16) February 14, 2024

Ich habe den Beitrag gelöscht und werde nicht in Podcasts erscheinen. Ich wollte etwas Dunkles ans Licht bringen. Ich wollte anderen Überlebenden helfen. Ich wusste, dass die Möglichkeit der Aufmerksamkeit bestand, aber es war eine Menge auf einmal. 300x250 Und meine Worte wurden geändert und mit den Bildern, die ich gepostet habe, neu gepostet. Und Menschen können wirklich schrecklich sein. Und ich brauche das Drama wirklich nicht. Ich muss wirklich nicht von Fremden wegen etwas so zutiefst Persönlichem geistig oder verbal beschimpft werden. Und ich habe nicht die Geduld, jeden falschen Beitrag oder jedes falsche Zitat zu korrigieren. Lassen Sie mich das hier belassen: Mena hatte keinen Anteil an den Misshandlungen, die ich erlitten habe. 300x250 boxone Wenn Sie müssen, folgen Sie mir nicht mehr, ehrlich gesagt, ich habe meinen kleinen, abgegrenzten Bereich genossen, in dem ich entspannte Gespräche mit netten Menschen geführt habe. ….

Ich habe mit den Dingen, die ich durchgemacht habe, um den heißen Brei herumgeredet, deshalb hier eine Aufschlüsselung. Tiefer Atemzug.

Von meiner Geburt bis zu meinem 11. Lebensjahr war ich an Mkultra-Programmen beteiligt. Die Namen wurden mir nie genannt, aber die Programme waren nicht alle gleich und passten nicht unter den allgemeinen Schirm des Experiments zur Gedankenkontrolle.

Mein Vater wandte bei mir Verhaltensmodifikationen, SA, Folter und rituellen Missbrauch an, die er entweder woanders gelernt oder selbst studiert hatte. Allein und manchmal mit Gruppen. (Pädophilie in den Zirkeln der Macht: Epstein-Bruder hinterfragt Selbstmordtheorie durch neues Autopsiefoto (Video))

Ich wurde zu Kindervideogruppen und anderen Orten verschleppt, darunter Disneyland/Disneyland Hotel, Las Vegas, der Yachthafen in Long Beach, Museen und Villenpartys.(Pädo-Eliten: Eine Epstein-Zeugin von Vergewaltigungen ist verschwunden, eine andere ist jetzt tot)

Ich bin ein „Erfahrer“

Im Alter von 11 Jahren änderte sich alles, als mein Vater die Mutter einer Berühmtheit kennenlernte und heiratete. Die Dinge verlangsamten sich und sie zog ein.

Sie zogen schließlich nach Alabama und ihre Ehe zerbrach, als er versuchte, sie zu töten.

Nachdem er nach Alabama gezogen war, wurde ich von anderen Gruppen gehandelt. Er erinnerte mich gern daran, dass es dort legal sei, mit 14 Jahren und mit Erlaubnis der Eltern zu heiraten.

Meine Mutter litt unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, also einer Geisteskrankheit, daher war mein Leben von allen Seiten sehr isolierend.

Ich hatte Menschen in „Hollywood“, die in mein Privatleben und meinen Menschenhandel verwickelt waren. Menschen in der Unterhaltungsindustrie.

Ich poste darüber nicht aus Sympathie oder Aufmerksamkeit, sondern um es offenzulegen. Ich bin einfach ein Mensch, der wahnsinnig viel durchgemacht hat. Ich habe kaum Beweise – und das ist beabsichtigt. So wie sie es wollen. Aber ich werde es erzählen. #Mkultra # Okkult .

… pic.twitter.com/wpYmZXW8J1

– Stellar_Fox (@StellarFox16) 12. Februar 2024

In einem Folgebeitrag erläuterte @StellarFox16 detailliert ihre Beziehung zu Mena Suvari und nannte Personen, die Berichten zufolge an ihrem Sexhandel beteiligt waren.

Zweites Update: Wow, das ist über Nacht explodiert und bewegt sich immer noch so schnell! Hier sind die Namen: Meine Ex-Stiefschwester ist Mena Suvari.

Mein Vater ist Robert Strand Davis.

Als Teenager wurde ich von Randy Lehrman von Real Genius DJs gehandelt – einem großen Unternehmen im Unterhaltungsgeschäft im Süden … – Stellar_Fox (@StellarFox16) 13. Februar 2024

Die CIA führte in den 1950er bis 1970er Jahren das heimliche Menschenexperimentsprogramm MKUltra durch, bei dem bewusstseinsverändernde und gehirnwäschende Substanzen an ahnungslosen Geisteskranken getestet wurden.

Die Hauptziele der MKUltra-Experimente bestanden darin, die Auswirkungen von Drogen, insbesondere Halluzinogenen, und anderen Formen der Psychotherapie – einschließlich Elektroschocktherapie – auf Menschen zu testen und Foltermethoden zu erforschen und zu perfektionieren, die am besten zur Schaffung mandschurischer Kandidaten genutzt werden könnten, um gedankengesteuerte Personen zu erschaffen, die darauf programmiert werden könnten, eine beliebige Anzahl schädlicher Handlungen auszuführen.

Die britische Zeitung The Sun berichtet:

Laut FOIA-Mitteilung führt die CIA „immer noch MKUltra-Experimente durch“

Beunruhigende Details geheimer Gedankenkontrollexperimente der CIA wurden in neu veröffentlichten Dokumenten zum Freedom of Information Act enthüllt, die die Agentur seit Jahrzehnten geheim zu halten versucht.

Die neuen Dokumente enthüllen, wie die CIA im Rahmen des streng geheimen – und illegalen – Gedankenkontrollprojekts MKUltra Experimente an Menschen und Tieren mit Drogen, Hypnose und elektronischen Geräten durchgeführt hat.

Erschreckenderweise könnten die vielen Informationen, die in den Aufzeichnungen immer noch fehlen oder geschwärzt sind, laut Experten bedeuten, dass die CIA die Experimente NOCH bis heute durchführt.

In einem Dokument wird detailliert beschrieben, wie die CIA plante, „in einer Gefängniskrankenstation auf ihren Prozess wartende Kriminelle“ unter Drogen zu setzen, um „verbesserte Techniken bei Drogenverhören“ zu entwickeln.

In einem anderen Dokument geht es detailliert um das Interesse der CIA an der Entwicklung von Möglichkeiten, Amnesie bei Menschen durch Experimente hervorzurufen, „egal wie seltsam, nicht schlüssig oder ungewöhnlich sie auch sein mögen“.

Weiter geht es im Detail darum, wie sie nach Wegen suchten, hypnotische Sprechtechniken zu entwickeln, die den Geist eines „großen Publikums“ kontrollieren und „die Anfälligkeit der Gruppe erhöhen“ würden.

In diesem Dokument werden Pläne detailliert beschrieben, Insassen eines Gefängniskrankenhauses Drogen zu verabreichen und sie anschließend zu verhören

Experimente, die „zu gefährlich, zu schockierend, zu ungewöhnlich für Routinetests wären, wären für uns von Interesse“, heißt es in der Notiz aus dem Jahr 1956.

In den Aufzeichnungen werden auch Experimente zur Gedankenkontrolle an Hunden, Katzen und Mäusen mit einem Medikamentencocktail und der Implantation elektronischer Geräte detailliert beschrieben – höchstwahrscheinlich als Vorläufer menschlicher Experimente.

Sie erforschten auch elektrische Fische, die sich gegenseitig mit Strom versorgen können, um einen Supersoldaten zu erschaffen, der das Gleiche tun könnte.

Die Aufzeichnungen wurden vom Forscher John Greenewald Jr. erhalten, der sie 2018 auf seiner Website The Black Vault veröffentlichte.

John, der Besitzer der Black Vault-Website, hat Tausende von Informationsfreiheitsanfragen gestellt, um Regierungsgeheimnisse aufzudecken

John, 37, aus Castaic, Kalifornien, sagte gegenüber Sun Online, er kämpfe seit 1999 darum, die CIA zur Herausgabe der Dokumente zu bewegen, und sagte, sie würden „die Geschichte“ des umstrittenen Projekts „völlig neu schreiben“.

John sagte: „Versucht die CIA immer noch, Projekte zu vertuschen, die in den 50er und 60er Jahren stattgefunden haben? Meiner Meinung nach ja.

Sie versuchen, es zu vertuschen, und das beweist nicht nur das, was ich durchgemacht habe, um an die Dokumente zu kommen, sondern auch die Dokumente selbst.

Anhand dieser Aufzeichnungen können Sie sehen, dass sie viele verschiedene Arten von Medikamentenforschung an Katzen, Hunden und anderen Tieren durchgeführt haben.

Sie implantierten elektronische Geräte in Tiere, um zu sehen, ob elektronische Impulse das Gehirn im Wesentlichen steuern können.

Erst 2016 stellte ein Forscherkollege fest, dass unglaubliche 4.358 Seiten, von denen die CIA behauptete, dass sie auf der CD waren, tatsächlich fehlten, und John begann seinen Kampf um die Freigabe der fehlenden Aufzeichnungen.

Obwohl die CIA zunächst behauptete, John habe sich geirrt und „hart gegen ihn gekämpft“, erhielt er 2018 schließlich zwei separate Kartons mit Akten.

Am besorgniserregendsten sei jedoch, sagt John, dass immer noch mindestens 1.245 Seiten fehlen – die noch mehr beunruhigende Details enthalten könnten.

Er glaubt, dass die fehlenden Informationen möglicherweise mit streng geheimen Mind-Control-Projekten zusammenhängen, die NOCH stattfinden.

„Die Möglichkeiten hinter den redigierten Informationen sind ehrlich gesagt endlos – wir wissen nicht, was sich unter diesem geheimen Material befindet“, sagte John.

Dieses Dokument beschreibt detailliert, wie die CIA finstere Methoden zur Folter und Befragung von Personen entwickeln wollte

„Wir wissen seit vielen Jahren, dass MKUltra-bezogenes Material zerstört wurde, aber wenn man sich diese Dokumente ansieht, erkennt man, dass außerhalb von MKUltra viel passiert ist – immer noch im Zusammenhang mit Drogen, Gedankenkontrolle und Manipulation.“

„Man beginnt zu begreifen, dass MKUltra letztendlich nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. „Wenn wir X kennen, was zum Teufel wird unter Y geschwärzt? Wir können es nicht genau wissen, aber es ist auf jeden Fall beängstigend, darüber nachzudenken.

Dieses Dokument aus dem Jahr 1953 enthüllt, wie die CIA versuchte, ein „Wunder“-Wahrheitsserum-Medikament zu entwickeln, das die Opfer dazu bringen sollte, alles zu vergessen, was sie gesagt hatten

„Sie redigieren die Informationen, weil es eine absolute Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt, sie uns mitzuteilen.

„Könnte die Gefahr darin bestehen, dass sie diese Forschung bis heute betreiben? Ja, möglicherweise – es macht Sinn. Wir wissen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten Dinge tut, die über das Gesetz hinausgehen und über die Norm dessen hinausgehen, was genehmigt wurde.

#

„Edward Snowden hat bewiesen, dass es immer wieder Telefonabhörungen gibt, die sich natürlich ein wenig von Gedankenkontrolle unterscheiden, aber in der Vergangenheit konnten diese Geheimdienste nachweislich mit einer Menge ungeschoren davonkommen, was gegen das Gesetz verstieß.

„Die CIA könnte also durchaus Jahrzehnte später diese Art von Forschung fortsetzen – wenn man sich die Aufzeichnungen ansieht, wird einem klar, dass sie mit dieser Forschung große Erfolge erzielt haben.

Die CIA hat sogar einen detaillierten 100-seitigen Bericht über elektrische Fische erstellt – in dem Versuch, Menschen zu erschaffen, die Elektrizität erzeugen können

„Wenn all dieses Zeug freigegeben würde, ohne viele Schwärzungen und nur einen Misserfolg nach dem anderen, dann besteht wahrscheinlich die Möglichkeit, dass sie tatsächlich die Finanzierung des Programms streichen, aber wenn man diese Materialien liest, erkennt man, dass sie tatsächlich Sprünge und Fortschritte gemacht haben .

„Ich bin sicher, dass sie das, was sie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren – und darüber hinaus – gefunden haben, wahrscheinlich auch heute nutzen.“

John, der seit 1996 über 9.000 Informationsfreiheitsanfragen gestellt und über 2 Millionen Seiten mit Dokumenten online gestellt hat, glaubt, dass die CIA alles getan hat, um ihn an der Beschaffung der Dokumente zu hindern, und über Briefe und schriftliche Beweise verfügt, die beweisen, dass sie ihn gelogen und in die Irre geführt haben in den letzten 20 Jahren.

Er ist nun entschlossen, die fehlenden Dokumente zu beschaffen.

„Es gab mehrere Male, in denen sie mir immer wieder schlechte Informationen gaben, und oft sagten sie mir schriftlich etwas, das nicht unbedingt wahr war“, sagte er.

„Wenn es nur einen einzigen frustrierenden Moment gäbe, könnten wir es auf einen Fehler zurückführen – menschliches Versagen – aber wenn man alles zusammenzählt, was sie mir angetan haben, um an diese Dokumente zu kommen, wäre das lächerlich.

„Und man kann nur darauf hinweisen, dass sie mir nicht die Wahrheit gesagt haben. Es gibt wirklich keinen anderen Weg, es zu umgehen.

„Aber mein Kampf besteht immer noch darin, die fehlenden Dokumente zu beschaffen oder die CIA dazu zu bringen, zu sagen, wo diese 1.245 Seiten geblieben sind.“

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.01.2024