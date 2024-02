Russland: Putin lässt Atomwaffen verlegen! Mega-Konvoi rollt Richtung Moskau (Video)

Für Wladimir Putin war diese Nachricht ein Schock: Nach Finnland wird auch Schweden der Nato beitreten. Während die Nato-Mitglieder die ungarische Zustimmung bejubelten, geben Aufnahmen aus Russland Grund zur Sorge. Ein Konvoi mit Atomwaffen rollt Richtung Moskau.

Ungarn hat nach langem Hinauszögern die Aufnahme von Schweden in die Nato als letztes Bündnismitglied gebilligt. Das Parlament in Budapest stimmte am 26. Februar mit breiter Mehrheit für den Beitritt des skandinavischen Landes zu dem westlichen Verteidigungsbündnis.

Wladimir Putin dürfte diese Nachricht besorgt zurücklassen, denn mit dem Nato-Beitritt Schwedens breitet sich das Staatenbündnis weiter Richtung Osteuropa und damit Richtung Russland aus.

Nato-Betritt Schwedens wird für Wladimir Putin zum „nordischen Albtraum“

Die britische „Daily Mail“ betitelte Schwedens Nato-Beitritt in einem aktuellen Beitrag als „schweren Schlag für das Kreml-Regime“ und schrieb, dass diese Entwicklung für Wladimir Putin ein „nordischer Albtraum“ sei.

Denn geografisch betrachtet hat die Nato nun mehr Einfluss auf die für Putin strategisch wichtige Ostsee. Die Nato gewinnt nun an Kontrolle an der Meeresküste und kann die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland mehr stärken. In den vergangenen Monaten und Wochen gab es immer wieder Spekulationen und westliche Propaganda darüber, dass Wladimir Putin einen Einmarsch ins Baltikum planen könnte.

Angst vor 3. Weltkrieg wächst – Wladimir Putin lässt Atomwaffen verlegen

Doch während die anderen Nato-Mitglieder die ungarische Zustimmung bejubeln, geben neue Aufnahmen aus Russland Grund zur Sorge. Wie aktuell die britische „The Sun“ berichtet, ließ Wladimir Putin einen Konvoi mit Yars-Raketen Richtung Moskau rollen.

Laut dem Boulevardblatt wurden die Atomwaffen von Tejkowo in der Region Iwanowo in die russische Hauptstadt gebracht. Die Yars-Raketen sind derzeit das Hauptelement der bodengestützten Angriffe der strategischen russischen Atomstreitkräfte.

Sie haben eine Reichweite von bis zu 12.000 Kilometern, was einen russischen Angriff auf die USA ermöglicht.

Ob die Verlegung der Atomwaffen als Reaktion auf den Nato-Beitritt Schwedens zu betrachten ist, kann nur spekuliert werden. Laut „The Sun“ wurden die Yars-Raketen angeblich für die jährliche Parade zum Tag des Sieges nach Moskau transportiert. Allerdings findet dieser bekanntermaßen erst Anfang Mai statt.

amg-news.com berichtet weiter:

Das Putin-Ultimatum und die Kriegsgefahr: Putins Warnung weckt Befürchtungen im Vereinigten Königreich und Schwedens Kriegsvorbereitungen

Die Welt ist in Aufruhr, da die geopolitischen Verwerfungslinien unter der Last der zunehmenden Spannungen beben. Im Epizentrum dieses seismischen Umbruchs steht kein anderer als Wladimir Putin, die rätselhafte Figur, deren jedes Wort wie Donner über die globale Bühne hallt.

In einer kürzlich gehaltenen Ansprache, die in diplomatischen Kreisen Schockwellen auslöste, richtete Putin eine eindringliche Warnung an die NATO und forderte ein Ende dessen, was er als Aggression ansieht, die immer näher an die Grenzen Russlands vordringt.

Aber Putins ominöses Schreiben ist nur ein Teil eines größeren Puzzles, denn das Vereinigte Königreich und Schweden befinden sich im Fadenkreuz eskalierender Feindseligkeiten.

Von Wehrpflichtängsten, die die britische Bevölkerung im Griff haben, bis hin zu Schwedens fieberhaften Vorbereitungen für einen möglichen heißen Krieg – die Einsätze waren noch nie so hoch, während sich die Welt auf einen möglicherweise katastrophalen Kampf der Titanen vorbereitet.

Das Putin-Ultimatum: Mit der kraftvollen Darbietung eines Mannes, der die Schwere seiner Worte kennt, hallt Putins Warnung an die NATO mit der Last des drohenden Untergangs nach.

Seine Botschaft ist klar: Stoppen Sie den Eingriff in die Grenzen Russlands, oder tragen Sie die Konsequenzen.

Ohne Zweifel hat der russische Präsident eine Grenze in den Sand gezogen und die Westmächte herausgefordert, seinem Ruf zu folgen oder den Zorn einer Nation zu riskieren, die nicht bereit ist, dem Druck von außen nachzugeben.

Doch hinter Putins eiserner Entschlossenheit verbirgt sich ein Netz geopolitischer Intrigen, in dem jeder Zug mit der Präzision eines Schachgroßmeisters berechnet wird.

Für Russland stellt der Vormarsch der NATO-Streitkräfte eine existenzielle Bedrohung dar, eine deutliche Erinnerung an die turbulente Geschichte, die seit langem die Beziehungen zwischen Ost und West bestimmt.

Von der Annexion der Krim bis hin zum anhaltenden Konflikt in der Ukraine: Putin betrachtet die NATO-Erweiterung als einen Affront gegen die russische Souveränität, eine rote Linie, die nicht ohne Konsequenzen überschritten werden darf.

Großbritannien rüstet sich für die Konfrontation: Während das Gespenst des Krieges immer größer am Horizont auftaucht, muss sich das Vereinigte Königreich mit der ernüchternden Realität der Wehrpflicht auseinandersetzen. Militärbeamte haben die britische Bevölkerung eindringlich gewarnt und sie aufgefordert, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass sie ihr Land gegen die drohende Bedrohung durch Russland verteidigen muss.

In den Hallen der Macht wird über die „Ausbildung und Ausrüstung“ einer „Bürgerarmee“ diskutiert, einer letzten Verteidigungslinie für den Fall, dass die Diplomatie scheitert und Konflikte unvermeidlich werden.

Die Aussicht auf die Wehrpflicht hat Schockwellen in der britischen Gesellschaft ausgelöst und Erinnerungen an eine vergangene Zeit geweckt, als das Gespenst des Krieges über der Nation drohte.

Von den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bis zum Blitzkrieg des Zweiten Weltkriegs sind die Narben vergangener Konflikte noch immer spürbar und eine eindringliche Erinnerung an den Preis, der für die Freiheit gezahlt wurde.

Jetzt, da die Trommeln des Krieges immer lauter werden, sieht sich das britische Volk erneut aufgefordert, trotz aller Widrigkeiten standhaft zu bleiben und sein Heimatland gegen diejenigen zu verteidigen, die ihm Schaden zufügen wollen.

Schwedens Wettlauf gegen die Zeit: Unterdessen steht Schweden im nordischen Kernland an der Front eines potenziellen Konflikts, und die Angst vor einem heißen Krieg mit Russland treibt hektische Vorbereitungen im ganzen Land voran. Von Stockholm bis Malmö werden die Regale leergeräumt, während die Bürger in Erwartung des Undenkbaren Vorräte anhäufen.

In einer Nation, die für ihre Neutralität bekannt ist, wirft das Gespenst des Krieges einen langen Schatten und zwingt die Schweden, sich der harten Realität einer Welt zu stellen, die am Rande des Chaos steht.

Für Schweden ist die von Russland ausgehende Bedrohung nicht nur theoretischer, sondern zutiefst existenzieller Natur, eine deutliche Erinnerung an die Fragilität des Friedens in einer zunehmend unbeständigen Welt.

Von der Ostsee bis zum Polarkreis lauert das Gespenst eines Konflikts, eine dunkle Wolke am Horizont, die droht, die Nation zu verschlingen.

Doch selbst angesichts dieser Unsicherheit bleibt das schwedische Volk entschlossen und entschlossen, den Sturm zu überstehen und gestärkt aus der anderen Seite hervorzugehen.

Während die Spannungen weiter zunehmen und das Gespenst eines Krieges immer größer am Horizont auftaucht, befindet sich die Welt an einem Scheideweg und steht am Rande eines beispiellosen Konflikts.

Von den Hallen der Macht in Moskau bis zu den Straßen von London und Stockholm werden die Kriegstrommeln immer lauter, ein unerbittlicher Marsch in eine ungewisse Zukunft. Doch selbst angesichts dieser Ungewissheit bleibt Hoffnung, eine flackernde Flamme, die nicht gelöscht werden will.

Denn in den dunkelsten Zeiten ist es oft die Entschlossenheit des menschlichen Geistes, die am hellsten strahlt, ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer vom Chaos verzehrten Welt.

Am Ende liegt es an uns, den Weg nach vorne zu bestimmen und zwischen der Dunkelheit des Konflikts und dem Licht des Friedens zu wählen. Der vor uns liegende Weg mag voller Gefahren sein, aber er ist auch voller Möglichkeiten, einer Chance, eine Zukunft zu gestalten, die nicht von Angst und Spaltung, sondern von Einheit und Verständnis geprägt ist.

Während wir am Abgrund der Geschichte stehen, sollten wir uns an die Lehren der Vergangenheit erinnern und einen Kurs in Richtung einer besseren Zukunft einschlagen, in der Frieden herrscht und das Gespenst des Krieges nur noch eine ferne Erinnerung ist.

Denn am Ende wird nicht die Macht der Armeen oder die Macht der Nationen über unser Schicksal entscheiden, sondern die Stärke unserer Entschlossenheit und die Tiefe unserer Menschlichkeit.

Lassen Sie uns angesichts aller Widrigkeiten als Einheit zusammenstehen, vereint in unserer Entschlossenheit, eine Welt aufzubauen, die den künftigen Generationen würdig ist.

Der vor uns liegende Weg mag lang und beschwerlich sein, aber mit Mut und Überzeugung können wir jedes Hindernis überwinden und den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.

Die Wahl liegt bei uns. Lasst uns mit Bedacht wählen.

Quellen: PublicDomain/news.de/ am 28.02.2024