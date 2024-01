Stehen die USA am Rande eines apokalyptischen Krieges mit dem Iran?

Teile die Wahrheit!

Nach einem schrecklichen Terroranschlag, bei dem drei US-Soldaten getötet und Dutzende verletzt wurden, fordern US-Gesetzgeber Militärschläge im Iran. Wie werden die Iraner reagieren, wenn die USA Ziele auf iranischem Territorium angreifen? Von Michael Snyder

Es ist theoretisch möglich, dass sie nachgeben könnten, aber ich bezweifle es. Alle Luftangriffe, die wir bisher gegen vom Iran unterstützte Terrorgruppen im Irak und in Syrien durchgeführt haben, haben sie nicht zum Nachgeben veranlasst.

Und die Luftangriffe, mit denen wir die Houthis im Jemen getroffen haben, haben auch nicht dazu geführt, dass sie nachgeben. Die Wahrheit ist, dass sich die USA bereits im Nahen Osten im Krieg befinden, und es sieht so aus, als könnte dieser bald eine apokalyptische Wendung nehmen.

US-Streitkräfte im Nahen Osten wurden in den letzten Monaten immer wieder angegriffen, aber der Angriff am Sonntag war der erste, bei dem tatsächlich Angehörige des US-Militärs getötet wurden …

Bei einem unbemannten Luftdrohnenangriff auf im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze stationierte US-Streitkräfte seien drei US-Soldaten getötet und Dutzende möglicherweise verletzt worden, sagten Präsident Joe Biden und US-Beamte am Sonntag.

Biden machte vom Iran unterstützte Gruppen für den Angriff verantwortlich, den ersten tödlichen Angriff gegen US-Streitkräfte seit Ausbruch des Israel-Hamas-Krieges im Oktober, der Schockwellen im gesamten Nahen Osten auslöste.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passierte. (Die drei großen Konflikte, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden)

Insgesamt wurden US-Truppen im Irak und in Syrien seit dem 17. Oktober mehr als 150 Mal angegriffen …

Nach Angaben des Pentagons haben vom Iran unterstützte Milizen seit dem 17. Oktober mehr als 150 Angriffe auf von US-Truppen besetzte Stützpunkte im Irak und in Syrien verübt. Die meisten Angriffe erfolgten mit Raketen und Einweg-Angriffsdrohnen, die größtenteils abgefangen wurden.

Wenn jemand Ihre Streitkräfte mehr als 150 Mal angreift, befinden Sie sich mit ihm im Krieg.

Wer anders denkt, hat nur Wahnvorstellungen.(Plötzlich warnen Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt, dass der Dritte Weltkrieg sehr nahe sei)

Als Reaktion auf den Angriff vom Sonntag sagte Joe Biden der Welt: „Wir werden alle Verantwortlichen zu einem Zeitpunkt und auf eine Weise unserer Wahl zur Rechenschaft ziehen“ …

„Während wir immer noch die Fakten dieses Angriffs sammeln, wissen wir, dass er von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen ausgeführt wurde, die in Syrien und im Irak operieren“, sagte Biden in einer Erklärung.

„Zweifeln Sie nicht – wir werden alle Verantwortlichen zu einem Zeitpunkt und auf eine Art und Weise unserer Wahl zur Rechenschaft ziehen“, sagte er.

Unnötig zu erwähnen, dass dies für viele republikanische Falken im Kongress nicht stark genug war. Hier sind nur einige ihrer Zitate , die von Axios zusammengestellt wurden …

-Mitch McConnell: Die Minderheit im Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), forderte „schwerwiegende, lähmende Kosten“ für den Iran, „nicht nur für terroristische Stellvertreter an vorderster Front, sondern auch für ihre iranischen Sponsoren, die amerikanisches Blut als Ehrenzeichen tragen.“

-Lindsey Graham: Senatorin Lindsey Graham (RS.C.) sagte in einer Erklärung, dass die Angriffe der USA auf iranische Stellvertreter außerhalb des Iran „die iranische Aggression nicht abschrecken werden“ und rief dazu auf, „bedeutsame Ziele innerhalb des Iran anzugreifen“.

-Tom Cotton: „Die einzige Antwort auf diese Angriffe muss eine verheerende militärische Vergeltung gegen die terroristischen Kräfte des Iran sein, sowohl im Iran als auch im gesamten Nahen Osten“, sagte Senator Tom Cotton (R-Ark.). „Alles andere wird Joe Biden als Feigling bestätigen, der es nicht wert ist, Oberbefehlshaber zu sein.“

-John Cornyn: Senator John Cornyn sagte in einem Beitrag auf der Social-Media-Seite und sein Zweig der Quds-Truppe.

Okay, stellen wir uns also vor, dass Biden tut, was sie wollen.

Würden die Iraner darauf reagieren, indem sie Raketen auf US-Ziele in der Region abfeuern?

Und wie würden wir reagieren, wenn die Iraner einen solchen Schritt unternehmen würden?

Wenn es um Geopolitik geht, muss man immer mehrere Schritte im Voraus denken.

Unterdessen warnt einer der prominentesten Politiker Israels, dass der Iran zu einem „legitimen Ziel“ für israelische Raketen geworden sei …

Der Iran sei nun ein „legitimes Ziel“ für israelische Raketenangriffe, sagte einer der höchsten Minister des Landes gegenüber dem Telegraph und erhöhte die Aussicht auf einen umfassenden Krieg mit Teheran.

In einem ausführlichen Interview sagte Nir Barkat, Israels Wirtschaftsminister, auch, dass Palästinenser aus dem Westjordanland nie wieder im Land arbeiten dürften und durch mehr als eine Viertelmillion importierter ausländischer Arbeitskräfte ersetzt würden.

Er beklagte auch, dass der Krieg in Gaza nicht aggressiv genug geführt worden sei.

Diejenigen, die zu Militärschlägen gegen Ziele im Iran drängen, gehen davon aus, dass die Iraner nur über konventionelle Waffen verfügen.

Was aber, wenn das nicht wahr ist?

Tatsächlich haben viele schon seit langem versucht, uns zu warnen, dass das nicht stimmt.

Die Iraner zeigen uns nicht alle Karten, und sie haben sich seit Jahrzehnten auf diesen Showdown vorbereitet.

Interessanterweise haben die Iraner gerade drei neue Satelliten ins All geschickt …

Iran gibt an, mit der Simorgh-Trägerrakete drei einheimische Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht zu haben, was das erste Mal sei, dass das Land gleichzeitig drei Satelliten ins All geschickt habe.

Zu den am frühen Sonntag gestarteten Satelliten gehören Mahda mit einem Gewicht von 32 kg und zwei Nanosatelliten, Keyhan 2 und Hatef 1 mit einem Gewicht von weniger als 10 kg, die auf eine Umlaufbahn von mindestens 450 Kilometern (279 Meilen) und maximal 1.100 Kilometern geschickt wurden ( 683,5 Meilen), berichteten staatliche Medien unter Berufung auf die PR-Abteilung des Verteidigungsministeriums.

Der Satellitenträger Simorgh, der die drei Satelliten ins All beförderte, wurde vom iranischen Verteidigungsministerium entwickelt, heißt es in der Erklärung des Ministeriums.

Man geht davon aus, dass diese Satelliten zur Lenkung ballistischer Raketen in die Umlaufbahn geschickt wurden.

Wir sind dem Undenkbaren so nahe. Sobald die Raketen überall in der Region fliegen, wird der Nahe Osten nie wieder derselbe sein.

Unterdessen untersuchen die Chinesen weiterhin Taiwans Verteidigungsanlagen …

Taiwans Verteidigungsministerium gab am Samstag bekannt, dass neben Marineschiffen auch über 30 chinesische Kampfflugzeuge auf das Land zusteuerten.

Dreiunddreißig Flugzeuge wurden von der chinesischen Volksbefreiungsarmee von Freitag, 6 Uhr morgens, bis Samstag, 6 Uhr morgens, geschickt, sagten Beamte. Zu den Flugzeugen gehörten SU-30-Jäger.

Ein apokalyptischer Konflikt im Nahen Osten würde China die perfekte Gelegenheit bieten, eine gewaltsame „Wiedervereinigung“ mit Taiwan zu versuchen.

Behalten wir also die Chinesen im Auge.

Und vergessen wir nicht die Russen. Am Wochenende haben sie den Ukrainern noch mehr Territorium abgenommen.

Dies ist eine Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“, und diejenigen, die mit meiner Arbeit vertraut sind, werden nicht überrascht sein zu hören, dass ich glaube, dass die Dinge später in diesem Jahr stark eskalieren werden.

Wir sollten auf Frieden hoffen, uns aber auch auf den Krieg vorbereiten.

Denn der Krieg kommt definitiv und er wird Milliarden aus ihrer derzeitigen Selbstgefälligkeit reißen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 31.01.2024