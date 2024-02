Top-Arzt enthüllt: „Wir können seit 42 Jahren Krebs heilen“ (Video)

Da diese Woche bei König Charles angeblich Krebs diagnostiziert wurde, lohnt es sich, die Geschichte eines Arztes namens Stanislaw Burzynski noch einmal Revue passieren zu lassen.

Big Pharma und die Mainstream-Medien haben jahrzehntelang versucht, seinen Namen und seine medizinische Forschung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

100percentfedup.com berichtet: Nachdem ich von ihm erfahren und den Dokumentarfilm gesehen habe, den ich Ihnen gleich zeigen werde, denke ich, dass diese Person es perfekt auf den Punkt bringt.

Diese Leute sind wirklich böse.

Man kann Krebs nicht heilen, das würde alle Gewinne wegnehmen!

Hier ist die kurze Geschichte: Sie haben das Heilmittel seit 42 Jahren:

Mehr hier:

In a 2021 interview, Dr Burzynski says that he believes that at some time in the future the intervention will be able to be delivered via a particular frequency instead of by injection (aka Nikola Tesla).

Here are his notes from the end of that interview:https://t.co/ArlqV3PaKA pic.twitter.com/FUssv8WMxm

300x250

— La Fleur Productions (@LaFleurDelSur) January 3, 2023