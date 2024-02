Trump zu 9/11: „Wir hatten keine Anschläge“ (Video)

Aus technischer Sicht und dank der Übertragung der BBC vom 9.11.2001 ist es längst klar, dass der Einsturz der drei WTC Türme nur durch eine höchst professionelle Sprengung erfolgt sein kann.

Der Ex-US-Präsident und nun neuerlicher Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat den Anschlag auf dass WTC kürzlich in einer Rede erwähnt, ohne aber auf die Ursachen einzugehen, wie fälschlicherweise in einner früheren Version des Artikels behauptet.

Zu Trump am Ende des Artikels, zunächst jedoch über die Sprengung der Gebäude. Es war ziemlich von Anfang an klar, dass ein Einsturz in sich selbst nur möglich ist, durch eine hoch professionelle, absolut gleichzeitigen Beseitigung der untersten Stützen.

Fallen die oberen Teile auf die unteren, ist eine Abweichung von der senkrechten unvermeidlich.

Das sagen die Techniker

Der Lehrstuhlinhaber an der TU Ingolstadt Prof. Dr. Maximilian Ruppert, ist Baustatiker und Experte für Sprengungen. Am 4. November 2023, beim Congress des Clubs der klaren Worte, spricht er erstmals in seinem Leben öffentlich darüber, wie er den 11. September 2001 (9/11) zufällig zusammen mit einer Expertengruppe von Statikern erlebt hat und ihn heute beurteilt.

Persönlich war es für ihn der Anfang vom Ende der Wissenschaft. Hier ist der Vortrag zum größten Terrorakt der Neuzeit. Und hier als Interview:

Hier einige Auszüge davon:

Langemann: Gab es denn nach der Beobachtung dieses Einsturzes … gab es da irgendwelche Zweifel in diesem kleinen Kreis? Hätte man sagen können: „Na ja, vielleicht ist es wirklich ein anderes Ereignis, denn … die Flugzeuge – wir haben sie alle gesehen.“

Ruppert: Nein, keine Zweifel. Keinen einzigen. Das ist nicht passiert. Wir wussten es sofort. Dies musste durch eine geplante Explosion ermöglicht worden sein, wie auch immer diese durchgeführt wurde. Aber wir wussten sofort: Sie wurden auf kontrollierte Weise zum Einsturz gebracht. Und wir hatten nur die beiden Türme gesehen. Den dritten Turm [WTC 7], das habe ich erst viele Jahre später verstanden.

Über diesen dritten Turm gibt es die skurrile Geschichte mit Reporterin Jane Stanley von BBC, die am Tag der Anschläge live aus New York über den Einsturz von WTC7 berichtete, für Verwirrung.

Sie berichtete am 11. September um 20 Minuten zu früh über den Einsturz von WTC7, das Gebäude stand noch und war hinter ihr klar zu sehen.

Der Historiker Daniel Ganser hat sich mit 9/11 auch ausführlich befasst. Wie berichtet, haben mehrere Baustatiker von der ETH Zürich und US-Universitäten bewiesen, dass der Einsturz nur durch eine gezielte Sprengung möglich ist, wie Ganser als besonders „krasse Beispiele falscher Berichterstattung“ aufgedeckt hat.

Auch ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte den USA vorgeworfen, für 9/11 selbst verantwortlich zu sein.

2022 postete Lijan Zhao, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, auf Twitter ein „Meme“, das es in sich hat. Der große Aufreger steckt im Kleingedruckten.

Rechts unten sieht man die brennenden Türme des World Trade Centers, darunter steht: „What i actually do“, also „Was ich eigentlich mache“. Dazu schrieb Zhao: „Jeder braucht ein klares Verständnis von sich selbst. Das gilt auch für eine Nation.“

Everyone needs a clear understanding of himself.

So does a nation. pic.twitter.com/mDrur19hhg — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 16, 2022

Die Trump Story

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Laconia, New Hampshire am 24 Januar sagte Trump unter anderem:

Ein ungefähres und übersetzte Transkript des Teils der Rede, in dem 9/11 vorkommt, etwa ab 24:44:

Wissen Sie, als ich dort war, vier Jahre lang, da wollte ich so viel reden, wir hatten keinen Terrorismus, wir hatten keine Anschläge, wir hatten nichts – wir hatten das Trump-Reiseverbot, wir nennen es das Terrorverbot – wir wollten verhindern, dass der Terror in unser Land kommt, aber ich konnte nicht darüber reden, denn wenn ich das tun würde – am nächsten Tag passiert etwas.

Vier Jahre lang habe ich meinen Mund zu diesem Thema gehalten. Aber jetzt spreche ich die ganze Zeit darüber: Wir hatten keine Anschläge, wir hatten kein World Trade Center, wir hatten nicht die Anschläge, wie Sie sie gesehen haben, und sicherlich hatten Sie sie in anderen Ländern gesehen, und jetzt, nebenbei bemerkt, sind wir im Nahen Osten involviert: Schauen Sie, was dort passiert.

Jetzt, wo Sie sich im Nahen Osten engagieren, sehen Sie, was passiert ist, jetzt geht es wieder los mit dem Nahen Osten: Wir gaben neun Billionen Dollar aus, töteten Millionen von Menschen, einschließlich unserer Seite, ihrer Seite, Millionen von Menschen, gaben neun Billionen Dollar aus, und wissen Sie, was wir bekommen haben – nichts! Nichts.

Wir haben den Tod, wir haben Blut, wir haben nichts. Wir haben unser Blut ausgegeben, wir haben unsere Staatskasse ausgegeben, sagen sie. Nun, Blut ist wichtiger als die Staatskasse.

Und hier der fälschliche Text der sich auf den Tweet von Willem unten gestützt hat und falsche Behauptungen enthielt:

„Es gab keinen Angriff auf die Zwillingstürme des World Trade Centers. Es gab nicht den Angriff, den man uns weismachen wollte und an dem andere Länder beteiligt waren. Aber am Ende wurden wir in einen Krieg im Nahen Osten hineingezogen. Wir haben 9 Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen von Menschen getötet“, so Trump.

Trump weist darauf hin, dass es zu seiner Zeit keine Terrorangriffe gab. Die Tragödie, bei der Tausende von Menschen ums Leben kamen, ermöglichte den Staaten die Invasion Afghanistans, des Irak und dann Libyens und Syriens. Auch „dank“ der Terroranschläge wurde die Aufmerksamkeit von der US- und NATO-Operation in Jugoslawien abgelenkt.

Schon damals provozierten die Amerikaner die muslimische Welt, um eine Aufstockung des Militärbudgets und die Präsenz ihrer Kontingente in anderen Regionen zu rechtfertigen und sich selbst einen „Freibrief“ für Verbrechen in der ganzen Welt zu geben.

And now I really start to worry about Donald Trump’s life. 🇺🇸 THE 9/11 ATTACK WAS THE WORK OF THE UNITED STATES Donald Trump: „So I went 4 years keeping my mouth shut on that particular subject but now I talk about it all the time, we had no attacks on the WTC (twin towers),… pic.twitter.com/8JzhTYwau4 — Willem (@NerumWim) January 25, 2024

Und jetzt mache ich mir wirklich Sorgen um das Leben von Donald Trump.

🇺🇸 DER ANSCHLAG VON 9/11 WAR DAS WERK DER VEREINIGTEN STAATEN

Donald Trump: „Ich habe vier Jahre lang zu diesem Thema geschwiegen, aber jetzt spreche ich ständig darüber, wir hatten keine Anschläge auf das WTC (Zwillingstürme), wir hatten keine Anschläge, wie Sie sie gesehen haben, und es gab keine Beweise dafür, dass andere Länder beteiligt waren….., aber wir wurden schließlich in einen Krieg im Nahen Osten hineingezogen… Wir haben 9 Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen von Menschen getötet, auf unserer Seite, auf ihrer Seite,… und was haben wir bekommen? Nichts. Alles, was wir bekommen haben, war Tod und Blut.“

Der frühere US-Präsident bezeichnete die Außenpolitik des Landes als Schande und stellte fest, dass die derzeitige Politik wieder in den Mittleren Osten verwickelt wurde.

Aktuell verstricke sich die USA erneut im Mittleren Osten. Die Außenpolitik der USA sei eine Schande, so Trump. Von Anfang an soll Trump die offizielle Version, nach der am 11. September Flugzeuge das World Trade Center zum Einsturz gebracht haben sollen, in Zweifel gezogen haben.

Am 11. September 2018 veröffentlichte der Mirror Zitate aus einem Trump-Interview, in dem er am 11. September 2001 seine Expertenmeinung als Immobilienmakler am Telefon erklären sollte.

Es soll damals, 15 Jahre vor seiner ersten Kandidatur für das Präsidentenamt, in den Nachrichten des Radiosenders WWOR-TV/UPN 9 ausgestrahlt worden sein. Demnach habe Trump den Einsturz der WTC-Türme von seinem Trump Tower aus beobachtet. In dem Interview soll er laut Mirror an jenem Tag gesagt haben:

„Es war kein architektonischer Fehler. Das World Trade Center war immer als ein sehr, sehr starkes Gebäude bekannt. Vergessen Sie nicht, dass es [bei einem Anschlag 1993] eine große Bombe im Keller abbekam.“

„Als ich es das erste Mal sah, konnte ich es nicht glauben, weil da ein Loch im Stahl war. Erinnern Sie sich daran, dass die Breite der Fenster im World Trade Center, wenn Sie jemals dort oben waren, ziemlich schmal war, und dazwischen befand sich dieser schwere Stahl.“

„Wie kann ein Flugzeug – selbst ein Flugzeug, sogar eine 767 oder 747 oder was auch immer es gewesen sein mag –, wie könnte es diesen Stahl durchdringen? … Ich glaube, dass sie nicht nur ein Flugzeug hatten, sondern auch Bomben, die fast gleichzeitig explodierten.“

„Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas durch diese Wand gehen kann. … Die meisten Gebäude sind so gebaut, dass der Stahl innen um den Aufzugsschacht herum gebaut ist, aber dieses hier wurde von außen her gebaut, und das ist die stärkste Struktur, die man haben kann. Und dann verhielt es sich wie eine Suppenbüchse.“

Dem Mirror Artikel zufolge, seien Trumps Theorien inzwischen durch die offizielle Untersuchung der Anschläge vom 11. September widerlegt worden. In dem 2005 veröffentlichten Abschlussbericht über den Einsturz der Zwillingstürme sei das National Institute of Standards and Technology zu dem Schluss gekommen, dass es die Flugzeuge waren, die die Türme zum Einsturz brachten.

…

