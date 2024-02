WEF fordert ein Verbot demokratischer Wahlen: „Die Elite kann entscheiden, wer die Welt regiert“

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, hat erklärt, dass es an der Zeit sei, Wahlen weltweit zu verbieten und der Elite die Entscheidung zu überlassen, die Welt zu regieren.

„Wir können ein System schaffen, in dem wir nicht einmal demokratische Wahlen brauchen, weil wir vorhersagen können, wie Sie denken und fühlen werden“, sagte Klaus.

Technocracy.news berichtet: Ganz zu schweigen davon, dass demokratische Wahlen der fernen Vergangenheit angehören. In den letzten etwa zwanzig Jahren gab es kaum eine Wahl auf der Welt, die nicht irgendwie von den Meistern des Universums manipuliert worden wäre … selbst im Heimatland der Meister und selbsternannten Kaiser.

Interessanterweise bezieht sich Schwab immer auf Wir, da WIR Sie, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle kontrollieren und Sie in einen „Vorhersagemodus“ versetzen.

Was Herr Schwab jedoch nie sagt, ist jedoch stark implizit, dass die „ Wir “, die die elektronisch gesteuerten Gehirnwellen kontrollieren, Ihr Denken so beeinflussen werden, wie SIE es wollen.

Sehen Sie sich unten einen 5-minütigen Videoclip für die vollständigen Schreckensmomente verrückter „vorausschauender Planung“ an. Da es sich um ein Kultritual handelt, ist es für Klaus Schwab – und andere seinesgleichen im dunklen Zeitalter – ein MUSS, den Menschen vorherzusagen, ihnen zu sagen und sie zu warnen, was sie mit uns, „Wir, das Volk“, vorhaben.

In einer anderen Sitzung des WEF Davos24 fragte jemand: „Was können wir tun, um zu verhindern, dass der falsche Präsident gewählt wird?“

Es wurden keine Namen genannt, aber es war offensichtlich, dass sich der Kommentator auf Donald Trump bezog, einen Globalisierungsgegner, der die USA erdrutschartig erobern würde, wenn heute FAIRe Wahlen abgehalten würden. (WEF-Präsident: „Dieses Jahr ist das Jahr der Neuen Weltordnung“ – Schwab pfeift, Habeck und Baerbock tanzen an (Videos))

Wir leben derzeit in der westlichen Welt unter einer Sektendiktatur, und die meisten von uns haben es noch nicht einmal bemerkt. Durchdrungen von jahrtausendealtem Sektendenken werden dunkle Taten nur dann erfolgreich sein, wenn sie den Menschen, die davon betroffen sein werden, auf die eine oder andere Weise mitgeteilt werden.

Oftmals geschieht dies verkleidet, in Form von Fantasien oder in Filmen (Hollywood ist Teil der Kultkultur), damit die Menschen es gelassen hinnehmen und sich nicht auflehnen. Wenn es eintrifft, ist es zu spät.

Die Obsession, dass implantierte Chips und KI unseren Alltag bestimmen und Roboter den Menschen auf dem Arbeitsmarkt ersetzen, besteht schon seit langem.

Die Indoktrination oder Social Engineering, wie das britische Tavistock Institute es als eine der wichtigsten Agenturen zur Manipulation des Geistes bezeichnet, wurde in Perfektion durchgeführt.

Tavistock arbeitet wahrscheinlich mit Hollywood zusammen, um bei Veranstaltungen wie dem WEF-Davos, der UN-Generalversammlung und vielen weiteren internationalen sowie lokalen Veranstaltungen den Puls zu spüren und die Reaktionen und Impulse der Menschen kennenzulernen.

Deshalb ist es heute so schwierig, den Schwindel, zum Beispiel die Klimafarce , zu erkennen und überhaupt zu erkennen, dass er getäuscht wurde. Sich selbst und anderen gegenüber zuzugeben, dass man auf die Lüge oder Gedankenmanipulation hereingefallen ist, ist die schwierigste Hürde, die es zu überwinden gilt – und die am schwierigsten aufzuwachen ist. Die Social Engineers wissen es.

Wir leben in kognitiver Dissonanz in einer dystopischen Umgebung, in der alles „normal“ wird. Wir sind weit über George Orwells 1984 hinaus – wo Krieg Frieden und Hass Liebe ist.

Beim WEF Davos24 wurde jemand mit den Worten zitiert: „Wir müssen unseren Weg zum Frieden bombardieren.“ Leider ist die Referenz nicht mehr verfügbar. Es ist Opfer von „Faktenprüfern“ geworden, die „falsche Informationen“ beseitigen.

Wir MÜSSEN aufmerksam sein, was um uns herum geschieht. Während sie in Brüssel Panikmache über die bevorstehende Einführung einer digitalen ID schüren, die mit allem Persönlichen, Gesundheitsakten, Impfakten, Bankunterlagen und letztendlich mit der alles kontrollierenden programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft wäre.

Wenn das passiert und wir es aus Vernachlässigung zulassen, dann sind wir fertig.

Die digitale ID, eine Fehlbezeichnung, weil es sich nicht nur um eine ID handelt, wird in einer Form der Tarnung umgekehrt aufgebaut. In der Schweiz und anderswo in Europa werden Menschen zum QR-Code-/Smartphone-E-Banking gezwungen.

Dies ist der erste Schritt zur Kontrolle des Geldes, dessen, was Sie kaufen, und wo Sie etwas kaufen oder eine Geldtransaktion durchführen, weil Sie über das Smartphone verfolgt werden. Der QR-Code sammelt alle Daten.

Die Bankentyrannei ist bereits da. Wenn Sie Ihr Bankkonto weiterhin nutzen möchten, müssen Sie sich an die Regeln des Finanzsystems halten. Es hat nichts mit Gesetzen zu tun – es ist die regelbasierte Ordnung.

Der QR-Code kann eine nahezu unbegrenzte Menge an persönlichen Daten sowie Daten darüber enthalten, wo und wofür Sie Ihr Geld ausgeben – und so möglicherweise mehr über Sie wissen, als Sie selbst wissen.

WEF sagt den Amerikanern: „Eure von Gott gegebenen Rechte sind eine Fiktion“ … „Ihr werdet als Sklaven glücklicher sein“

Bürger der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder, die glauben, sie hätten „von Gott gegebene Rechte“, werden laut dem Weltwirtschaftsforum, das erklärt hat, dass Menschen die gleichen Rechte wie „Quallen“ haben, ein böses Erwachen erleben.

Laut Yuval Noah Harari, der rechten Hand von Klaus Schwab, müssen sich Menschen darauf vorbereiten, versklavt zu werden, denn alles, was Menschen über Gott, ihre Nationen und sich selbst glauben, sind Fake News.

Hararis beunruhigende Rede stellt den bisher verheerendsten Angriff des WEF auf die Menschheit dar und signalisiert, dass die Elite ihre Mission, die Massen zu versklaven, auf Hochtouren bringt.

Aber wir haben Neuigkeiten für den Propheten von Davos und seine Kumpane beim Weltwirtschaftsforum. Wir Menschen wachen auf und lassen uns nicht von globalistischen Psychopathen manipulieren, die Lügen und Unwahrheiten verbreiten.

Um deinen Feind zu kennen, müssen wir einen Blick auf die neueste Blasphemie werfen, die aus dem Weltwirtschaftsforum kommt, in diesem Fall aus dem Mund von Yuval Noah Harari.

Bei einer Rede auf einer TedX-Veranstaltung, bei der er versuchte, Ungläubige für den globalistischen Kult zu gewinnen, informierte Harari zunächst die Anwesenden darüber, dass Homo Sapiens keine Rechte haben.

Laut Harari und der Elite ist die Vorstellung, dass Menschen Rechte haben und daher die Freiheiten genießen sollten, die wir in den Vereinigten Staaten und der westlichen Welt haben, einfach eine Fiktion.

Glauben Sie nicht, dass Ihr Land Sie vor dem Zorn der globalen Elite schützen wird. Laut Harari respektiert die globale Elite die Nationen nicht.

Genau wie Ihre sogenannten Freiheitsrechte sind Nationalstaaten nichts anderes als Scheingebilde, die jederzeit aufgelöst werden können, wenn es den Plänen der Globalisten entspricht.

Es muss kaum erwähnt werden, dass Hararis Gotteslästerung im direkten Widerspruch zu allem steht, was auf dieser Welt gut und richtig ist.

Wie die Unabhängigkeitserklärung der USA, in der es heißt:

„Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“

Was geht hier vor sich? Warum sind Harari und die Elite so entschlossen, die Menschheit einer Gehirnwäsche zu unterziehen und zu akzeptieren, dass sie keine Rechte hat und ein Leben ohne Freiheit und Glück akzeptieren muss?

Wie die Europaabgeordnete Christine Anderson erklärt, geht es vor allem um die Errichtung eines totalitären Kontrollregimes.

Doch den Menschen wird die Agenda der Elite bewusst, und auf der ganzen Welt gibt es täglich wachsende Protestbewegungen, die die Pläne derer vereiteln, die uns unsere Rechte wegnehmen wollen.

In Paris und Berlin herrscht Stillstand, da sich französische und deutsche Landwirte gemeinsam mit ihren niederländischen Verbündeten gegen ihre vom WEF infiltrierten Regierungen erheben und sich weigern, aus dem Wirtschaftskreislauf vertrieben zu werden.

Diese Proteste mit echten Bauern und echten Menschen könnten nicht weiter von der erlesenen Atmosphäre des Weltwirtschaftsforums in Davos entfernt sein, wo sich letzte Woche die Elite traf und plante, alles in Ihrem Leben, das Sie genießen, zu verbieten, bis Sie Ihr Schicksal akzeptieren ein Sklave zu sein.

Sie haben uns bereits gewarnt, dass wir in 15-Minuten-Städten eingesperrt sein werden, ohne das Recht zu reisen, ohne das Recht, Fleisch zu essen, ohne das Recht, mehr als zwei oder drei neue Outfits pro Jahr zu kaufen.

Jetzt kommen sie wegen unserer einfachen Freuden. Stimmt, das WEF hat jetzt … Kaffee den Kampf angesagt .

Laut Hubert Keller, Agenda-Mitarbeiter des Weltwirtschaftsforums, „stößt der Kaffee, den wir alle trinken, zwischen 15 und 20 Tonnen CO2 pro Tonne Kaffee aus … Jedes Mal, wenn wir Kaffee trinken, geben wir CO2 in die Atmosphäre ab.“

„Der größte Teil des Kaffees wird in Monokulturen produziert, und auch die Monokultur ist vom Klimawandel betroffen. Die Qualität dieser Naturgüter verschlechtert sich rapide.“

Laut Weltwirtschaftsforum müssen sich Kaffeetrinker künftig auf zwei bis drei Tassen Kaffee pro Jahr beschränken.

