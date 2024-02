Wirtschaftliches Armageddon: Russland und China feuern den Dollar ab – Aufkommen des Quantenfinanzsystems

Teile die Wahrheit!

Russland und China haben Schockwellen auf den Finanzmärkten ausgelöst, als sie ankündigten, den US-Dollar im Handelsverkehr aufzugeben. Dieser mutige Schritt markiert einen Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte, stellt eine Herausforderung für die Hegemonie der amerikanischen Währung dar und signalisiert einen dramatischen Wandel in der internationalen Handelsdynamik. Von amg-news.com

Machen Sie sich bereit, während wir uns mit den Auswirkungen dieses kühnen Manövers befassen und erkunden, was in den turbulenten Gewässern der globalen Finanzwelt vor uns liegt.

In einer donnernden Erklärung, die in der ganzen Welt nachhallte, haben Russland und China, zwei Wirtschaftsgiganten, der Vormachtstellung des US-Dollars einen vernichtenden Schlag versetzt.

Diese Machthaber geben sich nicht mehr damit zufrieden, nach Amerikas Pfeife zu tanzen, sondern haben trotzig die Verbindung zum Dollar abgebrochen und damit den Anbruch einer neuen Ära in der Weltwirtschaft signalisiert.

Dieser seismische Wandel in der Währungstreue ist nicht nur eine Fußnote in der Finanzgeschichte; Es ist eine donnernde Erklärung der Autonomie und Unabhängigkeit.

Die Ära der Unterwerfung vor den Launen der Vereinigten Staaten ist vorbei, da Russland und China ihren eigenen Weg in Richtung wirtschaftlicher Souveränität einschlagen.

Der Beginn einer neuen Wirtschaftsepoche. Vorbei sind die Zeiten, in denen der US-Dollar als unangefochtener König der Währungen herrschte. Russland und China haben den Fehdehandschuh hingeworfen und die Dominanz des amerikanischen Fiat-Imperiums herausgefordert.

Mit diesem mutigen Schritt drehen sie nicht nur das Drehbuch um; Sie schreiben die gesamte Erzählung des globalen Finanzwesens neu.

Zu lange wurde die Welt von den Launen des allmächtigen Dollars gefangen gehalten. Aber nicht mehr. Russland und China haben der amerikanischen Wirtschaftshegemonie den Todesstoß eingeläutet und eine neue Ära der Multipolarität und Vielfalt im internationalen Handel eingeläutet.

Der Fallout: Ein Tsunami wirtschaftlicher Störungen. Täuschen Sie sich nicht: Die Auswirkungen der Entscheidung Russlands und Chinas werden weit und breit spürbar sein. Von der Wall Street bis zur Main Street, von London bis Tokio werden die Erschütterungen dieser seismischen Veränderung jeden Winkel der Weltwirtschaft spüren.

Der US-Dollar, der einst als Fundament der Stabilität galt, steht nun am Rande der Bedeutungslosigkeit. Während sich Russland und China von der amerikanischen Währung trennen, werden die Grundfesten des globalen Finanzsystems bis ins Mark erschüttert.

300x250

Machen Sie sich auf eine Flutwelle wirtschaftlicher Störungen gefasst, während die Welt mit den Folgen dieses bahnbrechenden Manövers zu kämpfen hat.

Der Aufstieg der Krypto-Revolution. Inmitten des Chaos und der Unsicherheit ist eines klar: Die Ära zentralisierter Fiat-Währungen neigt sich dem Ende zu. Da die traditionelle Finanzordnung durcheinander geraten ist, ist die Bühne für den Aufstieg eines neuen Konkurrenten bereitet: der Kryptowährung.

Unternehmen wie Bitcoin, Ethereum und eine Vielzahl anderer digitaler Vermögenswerte sind bereit, die Lücke zu füllen, die das zerfallende Fiat-Regime hinterlassen hat.

300x250 boxone

In einer Welt, in der das Vertrauen in traditionelle Institutionen schwindet, bieten dezentrale Kryptowährungen einen Hoffnungsschimmer für diejenigen, die finanzielle Freiheit und Autonomie suchen.

Eine schöne neue Welt wirtschaftlicher Möglichkeiten. Während wir am Abgrund dieser schönen neuen Welt des wirtschaftlichen Umbruchs stehen, ist eines völlig klar:

Die alte Ordnung bröckelt und ein neuer Morgen bricht am Horizont an. Die mutige Entscheidung Russlands und Chinas, den US-Dollar aufzugeben, ist nur die erste Salve in einem langwierigen Kampf um die wirtschaftliche Vormachtstellung.

Aber inmitten des Chaos und der Unsicherheit gibt es Chancen. Eine Chance für diejenigen, die mutig genug sind, sie zu ergreifen und in den turbulenten Gewässern der globalen Finanzwelt ihren eigenen Kurs zu bestimmen.

Die Welt mag sich verändern, aber eines bleibt konstant: der unbezwingbare Geist der menschlichen Innovation und Widerstandsfähigkeit. Machen Sie sich also bereit, Mitreisende, denn die vor Ihnen liegende Reise verspricht geradezu außergewöhnlich zu werden.

Der BRICS-Plan zur Neudefinition der globalen Wirtschaftsmacht: Rohstoffe vs. Finanzanlagen

In einer Welt, in der die wirtschaftliche Vorherrschaft hart umkämpft ist, tritt ein neuer Akteur aus dem Schatten hervor, der bereit ist, den Status quo herauszufordern.

Machen Sie sich auf einen gewaltigen Wandel gefasst, während sich die BRICS-Allianz unter der Führung Chinas und Russlands darauf vorbereitet, die globale Finanzlandschaft neu zu gestalten, indem sie Rohstoffen Vorrang vor traditionellen Finanzanlagen einräumt.

In der turbulenten Arena des internationalen Handels und der Finanzwelt entfaltet sich vor unseren Augen ein Kampf epischen Ausmaßes. Im letzten Jahrzehnt erlebte die Welt eine erschreckende Zunahme globaler Exportbeschränkungen für kritische Materialien, während westliche Mächte ihren Einfluss auf die Finanzsysteme verschärften und Nationen verwundbar und den Launen einiger weniger ausgeliefert machten.

Der Aufstieg der BRICS: Betreten Sie die BRICS, eine Koalition aufstrebender Volkswirtschaften – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika –, die bereit sind, die bestehende Weltordnung herauszufordern.

Da die BRICS-Staaten riesige Reserven an kritischen Rohstoffen unter ihrer Kontrolle haben, haben sie es sich zum Ziel gesetzt, die Dominanz im Welthandel zu behaupten, und sind entschlossen, den traditionellen Finanzzentren die Macht zu entreißen.

Texas und 24 US-Bundesstaaten gehen den Vorstoß an: Treten Sie der BRICS-Allianz bei, um das durch Gold unterstützte Quantenfinanzsystem (QFS) zu nutzen!

Texas leitet zusammen mit 24 anderen US-Bundesstaaten einen monumentalen Wandel ein, indem es die Mitgliedschaft in der BRICS-Allianz beantragt . Diese historische Entscheidung stellt eine klare Bestätigung des Quantum Financial System (QFS) dar, einer hochmodernen, durch Gold gestützten Plattform, die bereit ist, die Art und Weise, wie wir Finanztransaktionen wahrnehmen und durchführen, zu revolutionieren.

Während sich die Welt auf diesen Paradigmenwechsel vorbereitet, wollen wir uns eingehend mit den Auswirkungen und Feinheiten dieser bahnbrechenden Entwicklung befassen.

Der Wind des Wandels weht, und das Epizentrum dieses finanziellen Erdbebens liegt im Herzen von Texas, wo eine kühne Vision für wirtschaftliche Souveränität Gestalt annimmt.

Mit dem Aufkommen des Quantenfinanzsystems (QFS), einem technologischen Wunderwerk, das auf den Prinzipien des Quantencomputings basiert, werden traditionelle Fiat-Systeme in die Annalen der Geschichte aufgenommen.

Da Texas neben 24 anderen US-Bundesstaaten die Führung bei der Einführung dieser transformativen Technologie übernimmt, steht die globale Finanzlandschaft vor einem tektonischen Wandel, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 21.02.2024