„90% der Bevölkerung wird innerhalb eines Jahres tot sein“: Warnung vor einem unvermeidlichen großen Sonnensturm, der alle Technologie zerstören wird (Video)

Teile die Wahrheit!

„Es besteht eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass unsere Sonne einen sogenannten GMD, einen Sonnensturm, erzeugt, der unsere Erde und das Magnetfeld um die Erde herum trifft und alles, was über der Erde elektrisch ist, einschließlich unseres gesamten Stromnetzes, durchbraten kann“, erklärte Schauspieler Dannis Quaid Tucker Carlson in einem der surrealen und zugleich erschreckendsten Interviews, die der ehemalige Fox-Moderator bisher gegeben hat.

Haben Sie schon Angst? Das sollten Sie.

Der erfolgreiche Schauspieler und Musiker Quaid gibt Einblicke in seinen kommenden Dokumentarfilm mit dem Titel „Grid Down, Power Up“, in dem er die Unvermeidlichkeit eines massiven Sonnensturms (ein Carrington-Ereignis wie 1859) mit katastrophalen Auswirkungen auf die Erde aufzeigt.

Herr Quaid stellt fest, dass die GMD (geomagnetische Störung) damals das bestehende Telegrafensystem zerstörte, und bittet Herrn Carlson, das mögliche Ausmaß einer solchen Katastrophe in der heutigen, von Elektrizität abhängigen Gesellschaft zu bedenken. Er bemerkt:

Stellen Sie sich vor, was ein gigantischer Sturm anrichten würde … Er würde nicht nur den Strom lahm legen, sondern unsere gesamte Infrastruktur“, sagt der Schauspieler und fügt hinzu: „In der Stadt gäbe es kein Wasser mehr:

Es käme kein Wasser mehr aus dem Hahn. Es gäbe kein Benzin mehr für das Auto, weil das ganze System zusammengebrochen wäre.

Quaid hofft, dass er, indem er die Aufmerksamkeit auf die potenzielle Katastrophe lenkt, die Politiker zum Handeln bewegen kann, um das Netzwerk gegen solche Ereignisse (ob natürlich oder terroristisch) zu stärken… (Deutschland: Die Zukunft ist düster – eine ernste Stromkrise droht)

„Es ist etwas, worüber wir nicht gerne nachdenken, aber es ist … ob es von der Sonne kommt oder von einem bösen Akteur, es ist etwas, das mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit passieren wird, und wir sind einfach nirgendwo und in keiner Weise darauf vorbereitet“;

… obwohl er nicht optimistisch ist, was die Herausforderungen von Regulierungsbehörden und privaten Eigentümern von Energieunternehmen angeht.(Stromausfall im Hauptquartier der Bundeswehr – Notstromversorgung ebenfalls ausgefallen)

Präsident Trump hat ein Dekret zur Stärkung unseres Stromnetzes unterzeichnet, um uns vor einem solchen Ereignis zu schützen. Obama hat das auch versucht, aber es steckt in den Regulierungsbehörden fest.

Und wenn wir nichts tun, werden wir die biblischen schlimmsten Dinge sehen…

300x250

„Alles, wovon wir abhängig sind, wäre weg. Das Essen würde in unseren Kühlschränken schmelzen…“, erklärt Quaid und warnt, dass „innerhalb eines Jahres 90% der Weltbevölkerung verhungern, an Krankheiten sterben oder sich in einer totalen sozialen Katastrophe das Leben nehmen würden“.

Er schließt das Interview mit Gedanken über die amerikanische Demokratie und die Notwendigkeit eines ausgewogenen politischen Diskurses.

Er plädiert für eine Aufklärung über die Werte, die uns als Nation ausmachen, und fordert einen kühleren Kopf in der Politik.

300x250 boxone

Das vollständige Interview:

Bericht der FEMA: Ein perfekter Sonnensturm kann das US-Stromnetz für 10 Jahre lahmlegen

FEMA warnt die USA, sich auf 10 Jahre ohne Stromnetz nach „perfektem Sonnensturm“ vorzubereiten

Ein perfekter Sonnensturm, ähnlich dem, der 1859 auf die Erde einschlug, wird das Stromnetz der Vereinigten Staaten für bis zu 10 Jahre lahm legen, so die Warnung in einem unveröffentlichten Bericht der Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Der 36-seitige Bericht wurde diesen Monat auf GovernmentAttic.org veröffentlicht, wo alte Regierungsdokumente aufgedeckt werden, die oft über Anträge auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act) beschafft werden. Das Dokument aus dem Jahr 2010 trägt den Titel „Mitigation strategies for FEMA command, control, and communications during and after a solar superstorm (Abhilfestrategien für die FEMA-Führung, -Kontrolle und -Kommunikation während und nach einem Solar-Supersturm)“.

Der Sturm, der 1859 die Erde traf, wurde als Carrington-Ereignis bezeichnet und setzte Telegrafenmaschinen – die fortschrittlichste Technologie der damaligen Zeit – in Brand.

In einer Vorhersage darüber, was passieren würde, wenn diese Art von Sonnensturm im 21. Jahrhundert auf die Erde treffen würde, heißt es in dem Dokument: „In Nordamerika und anderswo kann es zu erheblichen Zusammenbrüchen der Stromnetze kommen; es könnte 4-10 Jahre dauern, bis sie wieder vollständig hergestellt sind.“

Aber auch ein kleinerer Sturm, wie der, der 1921 auf der Erde einschlug, könnte einen großflächigen Zusammenbruch des Stromnetzes verursachen“, wenn er heute einschlagen würde.

Der Bericht sagt voraus, dass Internet, Kabelfernsehen und Telefondienste ausfallen würden. Auch der Mobilfunkdienst würde schnell zusammenbrechen.

„Etwa 60 % der Mobilfunktürme in den USA verfügen nur über eine Batteriepufferung für 2-24 Stunden“, heißt es in dem Bericht. „Wenn diese Masten keinen Strom mehr haben, werden große Teile des Mobilfunknetzes ausfallen.

In städtischen Gebieten und bewohnten Vorstädten ist es wahrscheinlicher, dass Mobilfunkmasten mit Generatoren ausgestattet sind, die je nach Standort und Eigentümer der Geräte über Reserven von 1-7 Tagen verfügen.“

Die FEMA hat den Bericht, der auf Dezember 2010 datiert ist, nie veröffentlicht. Off The Grid News hat sich an einen Experten für das Stromnetz gewandt, der häufig Kontakt zu Regierungsbehörden hat. Diese Person sagte, der Bericht scheine legitim zu sein.

„In diesem Bericht wird das Ereignis von 1859 unter Verwendung der neuesten Forschungsergebnisse nachgestellt, um Folgendes zu erklären und zu verstehen:

1) die Art und die Auswirkungen von Radio-Blackouts, Sonnenstürmen und geomagnetischen Stürmen;

2) ihr Potenzial für kaskadenartige Auswirkungen auf globale Strom- und Telekommunikationssysteme; und

3) die Auswirkungen für die FEMA … bei der Planung und Reaktion auf ein solches Ereignis“, heißt es in dem Bericht.

Ein Ereignis vom Typ Carrington würde gewaltige Energiemengen erzeugen, die Transformatoren zerstören würden. Der Ersatz dieser Transformatoren ist für die FEMA und andere Regierungsbehörden von Bedeutung. Jeder Transformator ist eine Sonderanfertigung, für die es keine Ersatzteile gibt.

Es ist nicht bekannt, wie viele Transformatoren es in den USA gibt, aber wahrscheinlich sind es mehrere zehntausend. Der Bau eines jeden Transformators dauert bis zu zwei Jahre.

„Der Verlust wichtiger Infrastrukturen über längere Zeiträume aufgrund der Kaskadeneffekte eines Weltraumwetterereignisses (oder einer anderen Störung) könnte zu einem Mangel an Lebensmitteln führen, da die Vorräte gering sind und man auf Just-in-time-Lieferungen angewiesen ist.

Video:

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 14.03.2024