Alles hat seine Zeit! Die spirituelle Essenz ﻿von Prediger Salomo 3, 1-11

Eile, Druck, Hektik, Stress und das ständige Streben nach Erfolg bestimmt unseren Alltag, der inzwischen so schnelllebig geworden ist, dass wir Menschen kaum noch mithalten können.

Zeit kann unter diesen Voraussetzungen als kostbarster Rohstoff betrachtet werden und es kann eine befreiende und heilsame Erfahrung sein, innezuhalten und über die zeitlosen Worte des Predigers Salomo nachzudenken: ›Alles hat seine Zeit!‹ (Prediger Salomo 3, 1-11).

Diese Bibelpassage kann eine wahre Oase der Ruhe und Weisheit darstellen. Ein einfacher Text, der jedoch eine tiefgreifende spirituelle Bedeutung in sich trägt, die uns der renommierte Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis in diesem Artikel näherbringt.

Nach mehr als 2000 Jahren noch aktuell

»Die Bibelpassage, die uns bewusst macht, dass alles seine Zeit hat, ist auch nach mehr als 2000 Jahren noch aktuell und den meisten Menschen – zumindest in Teilen – bekannt«, erklärt Emanuell Charis und merkt an, dass diese Bekanntheit mitunter auch auf den Popsong ›Turn, turn, turn‹ zurückzuführen ist, mit dem die amerikanische Band ›The Byrds‹ 1965 einen Evergreen geschaffen hat, dessen Songtext auf Prediger Salomo 3, 1-11 basiert.

»Betrachten wir den eigentlichen Bibeltext, wird uns rasch klar, welche tiefe Bedeutung in diesen wenigen und einfachen Worten steckt«, sagt Charis. »Eine wahre Quelle der Weisheit, als der wir auch heute noch schöpfen können!« (Was uns im März erwartet: Emanuell Charis blickt in die Sterne)

1 Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:

2 geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;

pflanzen hat seine Zeit, das Gesetzte ausreißen hat seine Zeit;

3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;

niederreißen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;

4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;

5 Stein zerstreuen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;(Das verspricht das chinesische Horoskop im Februar)

umarmen hat seine Zeit, sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit;

6 suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;

7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;

8 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;

Krieg hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit.

9 Was hat der Arbeiter für einen Gewinn von all seiner Mühe?

10 Ich sah die Beschäftigung, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich mit ihr plagen.

11 Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

Die Weisheit der Zeit

Die Bibelstelle eröffnet uns eine Sichtweise, die dem hektischen Tempo des modernen Lebens konträr gegenübersteht. »Sie erinnert uns daran, dass alles im Leben einem göttlichen Timing folgt, einem Rhythmus, der über unser Verständnis und unsere Kontrolle hinausgeht«, erläutert Star-Hellseher Charis.

»Jede Aktivität, jede Emotion, jede Erfahrung hat ihre eigene Zeit und ihren eigenen Zweck. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir Teil eines größeren kosmischen Plans sind, der uns leitet und formt.«

Es geht, so Charis weiter, darum, uns bewusst zu werden, dass es in unserem Leben Momente der Geburt und des Todes, der Saat und der Ernte gibt, Zeiten des Lachens und der Freude sowie Zeiten der Trauer und des Kummers.

Jede Phase hat ihre eigene Bedeutung und ihre eigenen Lehren. Es ist die Weisheit, die uns lehrt, dass alles in einem ständigen Zyklus von Anfang und Ende existiert – und dass wir in jedem Moment eine Gelegenheit zur Weiterentwicklung und zur spirituellen Erfüllung haben.

Integration in das moderne Leben

Gerade weil Zeitdruck, Terminkalender und Hektik unser modernes Leben bestimmen und wir oftmals die Kontrolle darüber verlieren, sodass all dies stattdessen die Kontrolle über uns gewinnt, kann die Botschaft ›Alles hat seine Zeit‹ eine transformative Kraft haben.

»Sie zeigt uns auf, dass es Zeiten gibt, in denen wir handeln und voranschreiten müssen, aber auch Zeiten des Rückzugs und der Ruhe, in denen wir innehalten und reflektieren können«, interpretiert Emanuell Charis den biblischen Text.

Ferner betont der weltbekannte Star-Hellseher, wie wichtig es ist, die Kunst des Loslassens zu erlernen: »Indem wir uns von der Vorstellung lösen, dass wir alles kontrollieren müssen, öffnen wir uns für die natürlichen Strömungen des Lebens.

Wir können lernen, dem Fluss des Universums zu vertrauen und uns mit dem göttlichen Timing zu synchronisieren.« Dies bedeutet, wie Charis weiter ausführt, jedoch keineswegs, passiv zu sein, sondern vielmehr bewusst zu sein und im Einklang mit den natürlichen Zyklen zu handeln.

Die Praxis der Achtsamkeit

Um die Weisheit von ›Alles hat seine Zeit‹ in unser tägliches Leben zu integrieren, schlägt Charis die Praxis der Achtsamkeit vor: »Durch die bewusste Zuwendung zum gegenwärtigen Moment können wir die Schönheit und Fülle des Lebens in ihrer reinsten Form erleben.

Achtsamkeit ermöglicht es uns, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen vollständig zu erfahren, ohne Urteil oder Bewertung.«

Emanuell Charis ermutigt uns daher, unsere Handlungen und Entscheidungen mit einer tiefen Verbindung zum inneren Selbst und zur göttlichen Quelle zu treffen: »Wenn wir uns voll und ganz der Gegenwart öffnen und dem Fluss des Lebens vertrauen, können wir Frieden, Harmonie und spirituelle Erfüllung finden.«

Fazit

Die Bibelpassage von Prediger Salomo 3, 1-11 erinnert uns daran, dass das Leben ein Tanz der Zeit ist sowie ein ständiger Fluss von Veränderung und Transformation. Wenn wir uns dieser Realität bewusst werden und sie akzeptieren, können wir in Harmonie mit dem Universum leben.

Emanuell Charis empfiehlt abschließend, die tiefgreifende spirituelle Bedeutung der Worte dieser Passage zu erkunden und ihre Weisheit in unserem täglichen Leben zu nutzen:

»Die Botschaft von ›Alles hat seine Zeit‹ hilft uns, uns von der Hast und der Unruhe zu lösen und erinnert uns daran, dass das Leben ein kostbares Geschenk ist, das wir mit Bewusstsein und Dankbarkeit annehmen dürfen.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 15.03.2024