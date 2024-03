Bevölkerungsreduktion nach Malthus: WEF fordert weniger „Seelen auf dem Planeten“ (Videos)

Seit dem britischen Ökonomen Thomas Malthus hängen vor allem die herrschenden Eliten der Theorie an, dass es zu viele Menschen gebe. Malthus hatte die die Überbevölkerung als Problem einer sich entwickelnden Ökonomie und Gesellschaft ausgemacht.

Nach den Theorien des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ werden immer wieder malthusianische Ideen hinter Aktivitäten wie der Energiewende, der Corona „Pandemie“, dem Wunsch nach Gesundheitsdiktatur durch die WHO und ähnlichem vermutet. Als treibende Kraft ist das die Interessen der Tausend größten Konzerne vertretende WEF auszumachen.

So wirbt das Weltwirtschaftsforum (WEF) schon seit längerem mit einem beunruhigenden Slogan für seine menschenfeindliche Entvölkerungsagenda und behauptet, dass wir weniger „Seelen auf dem Planeten“ brauchen, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Einer der so genannten „Agenda-Beitragenden“ des WEF hatte den neuen Entvölkerungs-Slogan vorgestellt und sich gleichzeitig darüber beschwert, dass diejenigen, die anderer Meinung sind, der „Rettung des Planeten“ im Wege stehen.

Yogi Sadhguru, einer der Agenda Beiträger des WEF, forderte, dass ein großer „Dekarbonisierungs“-Plan umgesetzt wird, um „die Anzahl der Füße“ auf der Erde zu reduzieren. Er sagte: „Sie stellten mir eine brillante Frage: ‚Wie kann man den menschlichen Fußabdruck reduzieren? Ich sagte: ‚Ihr müsst die Anzahl der Füße reduzieren.’“

„Solange man den menschlichen Fußabdruck auf dem Planeten nicht verringert, gibt es keine Lösung für irgendetwas„, warnte Sadhguru.

Is there a „horseshoe theorem“ for how all those people trying to „warn“ everyone eventually get tired of the resistance they receive and subsequently just come to agree with the very people they were warning about?

„ok fine, they CAN’T see it, just go ahead…“ pic.twitter.com/7DKc0V7fuf

— Stephen A. Ridley (@s7ephen) July 1, 2023