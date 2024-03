Boom! Der Masterplan der Kabale – Operation Bankensystemzusammenbruch!

Teile die Wahrheit!

Kontrollierter Abriss aller Banken, die nicht zu groß sind, um zu scheitern, ist im Gange!

Aber was genau haben die khasarischen Bankster mit diesen höchst vorsätzlichen Akten des Finanzterrorismus vor?

Die kurze Antwort lautet: Den „Too Big To Fail“-Banken wird heimlich ein totales Monopol über das gesamte US-Bankensystem verliehen, weil sie schon immer vollständig im Besitz der khasarischen Kabale waren und von ihr betrieben wurden. Von amg-new.com

Auf diese Weise wird es bei der landesweiten Einführung von CBDC keine kleineren Banken geben, die dem khasarischen Plan im Weg stehen, jegliches Bargeld und Münzen von der Straße sowie aus dem amerikanischen Bankensystem zu eliminieren. Das Zentralbankkartell betreibt seit geraumer Zeit ein institutionelles CBDC, das sich im Betatest befindet.

*CBDC = Digitale Währungen der Zentralbanken

Langsam aber sicher alle (i) Geschäftsbanken; (ii) Sparkassen und Sparkassen; und (iii) Kreditgenossenschaften werden durch Bank-Runs, starke Aktienkursrückgänge usw. aus dem Geschäft gedrängt oder kollabieren.

Die kontrollierte Zerstörung verschiedener Banken, die im Laufe des Jahres 2024 akribisch durchgeführt wird, ist nur der Anfang dieses seit langem geplanten verdeckten Währungsübernahmeplans.

Die vielfach publizierte Notlage mehrerer Banken, die bereits geschlossen, zu einem Notverkauf gezwungen und/oder von der FDIC übernommen wurden, wird genutzt, um alle gefährdeten Banken in die Schranken zu weisen und die Einhaltung der CBDC-Vorgaben zu verhindern.

Diese durch „Schock und Ehrfurcht“ kontrollierten Zerstörungen versetzen auch die anvisierten Banken in Panik und veranlassen den Übergang, ganz gleich, wie die Khasaren dies jeweils geplant haben.

Lassen Sie uns hier ganz klar sagen: Wann und wo immer es um irgendetwas geht, das mit dem Bankwesen zu tun hat, übt die Khasarische Kabale das absolute Kommando und die Kontrolle über die Situation aus. In diesem streng kontrollierten Kontext sind sie in der Lage, fesselnde Dramen zu inszenieren und fesselnde Medienreaktionen zu orchestrieren, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. (Game over! Aktien im Wert von 10 Billionen US-Dollar verschwinden und lösen die große amerikanische Schuldenkatastrophe und den globalen Währungsneustart aus)

KERNPUNKT: Die aktuelle Form des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems wurde von der khasarischen Kabale über Jahrhunderte hinweg geschaffen, wie das folgende Exposé gut erklärt:

DIE BANKSTER: Wer, was, wann, wo und warum?

Was wir heute alle erleben, ist der letzte Schritt der Khasaren, das Volk offen in seiner neuen digitalen Geldmatrix einzusperren. Eine einheitliche Weltwährung war schon immer das Schlüsselelement ihrer Agenda zur Neuen Weltordnung, um die USA für immer zu blockieren.

Die Mächtigen versuchen stets, den „Great Reset“ mithilfe ihrer bewährten Ordo-ab-Chao-Strategie umzusetzen.

Zu diesem Zweck gibt es keinen besseren Weg, der Weltgemeinschaft eine digitale Währung aufzuzwingen, als zunächst einen vollständigen Zusammenbruch des Bankensystems als erste Phase ihrer Problem-Reaktion-Lösungsstrategie herbeizuführen.

Als nächstes kommt die von den MSM choreografierte, reflexartige Reaktion auf eine solche globale Katastrophe, die vorhersehbar weltweite Empörung und sofortige Forderungen nach Währungsänderungen auf der ganzen Welt auslöste.

Auf diese integrale Phase folgt dann die Einführung von CBDC, insbesondere in den gesamten Vereinigten Staaten, sodass der Rest der Welt ein „gutes“ Beispiel haben wird, dem er blind folgen kann.

Ja, es handelt sich wirklich um den „Einsatz“ einer Geldwaffe, die darauf abzielt, jeden Menschen auf der Erde mit einer minderwertigen sozialen Kreditwürdigkeit zu Fall zu bringen.

Auf diese Weise wird jeder, der in einer teilnehmenden NWO-Wirtschaft lebt, über das standardisierte CBDC seines Landes in einem Finanzgefängnis eingesperrt und/oder auf einer Wirtschaftsplantage versklavt.

KERNPUNKT: Ein hoch angesehener Finanzkommentator veröffentlichte diese historische und durchaus fesselnde Parallele zu diesem anhaltenden Zusammenbruch des Bankensystems.

„Die Bankiers taten genau das Gleiche im Jahr 1907: „Die Lehre aus der Panik von 1907 war klar, auch wenn sie erst in etwa sechs Jahren in der Gesetzgebung verankert werden sollte: Die Vereinigten Staaten brauchten dringend ein Zentralbanksystem …“ “(Gary Allen, None Dare Call It Conspiracy [Rossmoor, CA: Concord Press, 1971], S. 45). Aber im vorliegenden Fall besteht die ‚Lektion‘ wahrscheinlich darin, dass die Welt dringend eine digitale Zentralbankwährung ‚braucht‘.“

Hier ist die wahre Kurzgeschichte darüber, wie die khasarischen Bankster diese kontrollierte Zerstörung des US-Bankensystems durchführen, um die oben genannten Ziele zu erreichen:

„Es ist beschämend und unverantwortlich, dass die Financial Times sich als Instrument von Leerverkäufern und als Kanal zur Verbreitung falscher Narrative über eine finanziell gesunde und profitable Bank missbrauchen lässt.“

Das Chaos entlarven, die Fassaden einreißen und die Fäden aus dem Schatten ziehen – die turbulente Realität der Gegenwart präsentiert sich als Schlachtfeld zwischen Licht und Dunkelheit.

Als der Vorhang fällt, tritt die khasarische Mafia, eine Geheimorganisation, die tief in die Annalen der Verschwörungstheorie eingraviert ist, ins Rampenlicht dieses Dramas.

Mit seinen Tentakeln im globalen Finanzwesen und in der politischen Macht scheint das Endspiel der Khasarischen Mafia in Gang zu sein, das orchestrierte Unruhen, versteckte Absichten und hochriskantes politisches Drama beinhaltet.

Eine so umwerfende Enthüllung kommt ans Licht und entfaltet eine Geschichte, die so tief mit Chaos, Intrigen und Machtspielen verwoben ist, dass sie das Gefüge unserer Realität erschüttert.

Diese Geschichte dreht sich um die schwer fassbare khasarische Mafia, ein Name, der in den Korridoren der Macht gedämpftes Flüstern auslöst und auf den Straßen Feuer der Rebellion entfacht. Eine lang erwartete Militäroperation gegen diese geheime Einheit nimmt langsam aber sicher ihren Lauf und läutet einen neuen Aufbruch in der globalen Geopolitik ein.

In jüngster Zeit kam es im Herzen Europas zu einer Welle von Unruhen. Frankreich, Belgien, die Schweiz – alles eingehüllt in Staub und Chaos der Unruhen, die Straßen in Flammen vor Unzufriedenheit.

Diese Unruhen werden von mysteriösen Gestalten in schwarzen Uniformen inszeniert, die sich als muslimische Demonstranten ausgeben. Aber lasst euch nicht täuschen, meine Freunde.

Hinter diesem Chaos steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht, denn es handelt sich um eine kalkulierte Strategie, die direkt aus dem Spielbuch der P3-Freimaurer stammt und darauf abzielt, Unruhe zu säen und die Bühne für das Kriegsrecht zu bereiten.

Mit jedem Tag, der vergeht, vertiefen sich die Unruhen und der Fokus wird stärker auf zwei Schlüsselstandorte gerichtet: die Schweiz, der Herzschlag des globalen Finanzwesens, und Belgien, die Hochburg der Europäischen Union. Die Spekulationen laufen wild.

Könnte dies ein Vorbote einer bedeutenden Militäroperation gegen die einflussreiche Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die mächtige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sein? Man kann nur abwarten und zusehen, wie sich dieses große Schachspiel um die Macht weiter entfaltet.

In einer schockierenden Wendung enthüllen die angeblich „muslimischen“ Randalierer eine dunklere Absicht. Sie haben in ganz Europa systematisch Einrichtungen ins Visier genommen, die mit dem berüchtigten Chabad-Totenkult in Verbindung stehen.

Diese finstere Operation steht in erschreckender Weise im Einklang mit „Pride-Events“, die Homosexualität und Pädophilie fördern und durch beunruhigende Gesänge wie „Wir sind hier, wir sind queer und wir kommen für Ihre Kinder“ gekennzeichnet sind.

Die Welt zittert vor dem tiefen Schrecken, den diese Ereignisse hervorrufen, und wird Zeugin der düsteren Realität, die sich hinter der Fassade dieser Pride-Ereignisse verbirgt.

Während sich die Welt mit diesen atemberaubenden Ereignissen auseinandersetzt, entfaltet sich die Theateraufführung der marionettenähnlichen Figur Joe Biden .

Die Welt schaut ungläubig zu, mit kryptischen Aussagen und bizarren Darbietungen, die lächerlich wären, wenn sie nicht so kritisch wären. Dann kommt das Undenkbare – ein öffentliches Geständnis von Biden, der den Verkauf von Staatsgeheimnissen zugibt. Die Welt ist entsetzt.

Doch die Mainstream-Medien, die angeblichen Hüter der Wahrheit, bleiben unheimlich still und weigern sich, die Fassade der Macht zu zerstören, die dieses verwirrende Spektakel verdeckt.

Hinter den Kulissen spielt sich ein Drama kolossalen Ausmaßes ab. Der Kongress hat einen mutigen, beispiellosen Schritt unternommen: Er hat einen Beschluss gefasst, Joe Biden wegen „schwerer Verbrechen und Vergehen“ anzuklagen . Aber es gibt eine Wendung.

Der echte Biden, wie wir ihn kannten, ist schon lange nicht mehr da. Dieses Amtsenthebungsspektakel scheint eine Illusion zu sein, meisterhaft inszeniert und inszeniert von den schattenhaften Mächten, die die Fäden der Macht in dieser Welt in der Hand halten.

Die Geschichte endet hier nicht. Whistleblower treten hervor und ihre mutigen Stimmen enthalten Hinweise auf Amtsenthebungspläne für Bidens Generalstaatsanwalt Merrick Garland.

Die Mühlen der Gerechtigkeit drehen sich, und es scheint, dass die Wahrheit kurz davor steht, ans Licht zu kommen. Können wir es wagen zu glauben, dass die Wahrheit endlich als Sieger hervorgehen wird? Die Welt wartet mit angehaltenem Atem.

In den Vereinigten Staaten verdichtet sich die Handlung noch weiter. Tausende Flüge im ganzen Land werden auf mysteriöse Weise gestrichen, was zu Gerüchten über einen Fluchtplan der khasarischen Kabale führt. Während dieses Flüstern immer lauter wird, hat der Countdown bis zur Gerechtigkeit begonnen. Alle Augen sind auf die Bühne gerichtet, während sich der ultimative Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entfalten wird.

Was wir erleben, ist ein beispielloser Zusammenstoß, der das Schicksal von Nationen, vielleicht sogar der ganzen Welt, prägen wird. Der erwartete Sturz der khasarischen Mafia steht unmittelbar bevor.

Da so viel auf dem Spiel steht, stehen die Schatten der Vergangenheit und die Lichter der Zukunft kurz davor, in einer explosiven Enthüllung zusammenzustoßen, die in den Annalen der Geschichte widerhallen wird.

Diese Geschichte von Intrigen, Macht und Enthüllungen entfaltet sich, während wir sprechen, der letzte Akt in der Schattenwelt der Verschwörungstheorien und Geheimbünde.

Eine Welt, in der Wahrheit und Täuschung ineinandergreifen und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Die Enthüllung der khazarischen Mafia, eine Enthüllung epischen Ausmaßes, ist ein Beweis für diesen ewigen Kampf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Chaos, die inszenierten Unruhen, die verborgenen Pläne, das hochriskante politische Drama – all dies den Kern dieser sich entfaltenden Erzählung bilden. Eine Erzählung, die, ähnlich einer russischen Puppe, Schicht für Schicht der Manipulation und Täuschung enthüllt.

Die Welt steht am Abgrund einer Revolution, eines Kampfes gegen die Dunkelheit, die zu lange herrscht. Wenn die Ketten der Manipulation zerbrechen, wird das wahre Gesicht der Machthaber ans Licht kommen.

Wird dies der Untergang der khazarischen Mafia sein, oder wird sie erneut in den Schatten geraten? Nur die Zeit kann es verraten. Aber bis dahin sollten Sie Ihre Augen offen und Ihren Verstand wach halten.

Die Welt ist nicht so, wie sie scheint, und die Wahrheit ist oft seltsamer als die Fiktion.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 26.03.2024