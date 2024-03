CIA-Agent gestand: Wir haben „Adrenochrom-Farmen“ geschaffen, auf denen Millionen Kinder an VIPs verkauft werden (Videos)

Adrenochrome-Farmen sind in den Vereinigten Staaten tätig und handeln mit Kindern, die keine Geburtsurkunden oder internationalen Dokumente haben und für riesige Geldsummen an VIP-Eliten verkauft werden.

Diese Kinder haben keine offiziellen Dokumente, aber sie haben ein „Verfallsdatum“ von 2 bis 4 Jahren, da sie oft vergewaltigt und misshandelt werden. Danach werden sie „ungestraft“ getötet oder rituell ermordet, je nach Vorliebe ihrer Besitzer.

Aber glauben Sie mir nicht beim Wort. Dies alles ist laut Robert David Steele, Veteran des US-Marinekorps und ehemaliger CIA-Einsatzoffizier, der zu einem der am besten platzierten Whistleblower der Geschichte wurde, als er vor einem schockierten Richter das gesamte globale Kontrollsystem für Pädophilie in einer Kommission aufdeckte.

8 Millionen Kinder werden jedes Jahr auf der Welt vermisst und viele von ihnen landen in den Händen von Elite-Pädophilen, die die Welt regieren, denn wie Robert David Steele bei der ITNJ Judicial Commission Into Human Trafficking and Child Sex Abuse erklärte, nutzt die Elite Kinder aus als eine Form der Währung.

Wie Robert David Steele erklärt, war die Arroganz, die die globale Elite in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat, atemberaubend. Doch das Blatt wendet sich gegen sie.

Pädophilie ist die Art und Weise, wie die globalistische Elite ihr Volk rekrutiert und kontrolliert, aber sie ist auch die Achillesferse der Elite. Wie Robert Robert Steele erklärt, stürzt das gesamte Kartenhaus der Elite ein. (Opfer sagt über Pädophilienkult aus: „Michelle Obama hat mich vergewaltigt, als sie ein Mann war“ (Video))

Robert David Steele war ein Informant und langjähriger Freund von der Webseite The People’s Voice. Er verstarb 2021 auf tragische Weise, nachdem er einer der ersten, wenn nicht der allerersten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens war, der Covid als künstliche Pandemie anprangerte.. (MKUltra ist real: Opfer sagt, die pädophile Hollywood-Elite habe sie als Kind während satanischer Rituale vergewaltigt)

Sie wissen, dass er etwas auf der Spur war, denn die Mainstream-Medien gingen zum Angriff über und behaupteten, er sei an Covid gestorben, um ihn dumm dastehen zu lassen , obwohl seine Freunde und Familie aussagten, er sei im Krankenhaus getötet worden, als sie ihn an ein Beatmungsgerät angeschlossen hatten.

Die Aufdeckung elitärer Pädophilie ist vielleicht die gefährlichste Beschäftigung der Welt.

Steeles Arbeit, die Verbrechen der Elite aufzudecken, wird von Tag zu Tag wichtiger.

Das Weltwirtschaftsforum fordert nun die Entkriminalisierung von Sex mit Kindern und argumentiert, dass Gesetze gegen die sogenannte „Age Gap Love“, besser bekannt als Pädophilie, „die Menschenrechte verletzen“.

Laut Klaus Schwab, dessen Weltwirtschaftsforum erklärt hat, dass Pädophilie aus einem bestimmten Grund in immer größerer Zahl von der Natur geschaffen wird, ist die Pädophilie-Epidemie, die die Welt erfasst, keine Geißel, sondern vielmehr ein „Geschenk der Natur“ an die Menschheit sei.

Das WEF hat eine Vision die Familieneinheit zu zerstören und die Erde zu entvölkern.

Und jetzt machen sie ihren Schritt.

Das Weltwirtschaftsforum hat in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen Regierungen auf der ganzen Welt angewiesen, sich für die Entkriminalisierung von Kindervergewaltigung und Pädophilie einzusetzen.

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen fordert die weltweite Entkriminalisierung aller Formen von Drogenkonsum und sexueller Aktivität – einschließlich Pädophilie, Sodomie und Inzest.

Der als „Grundsätze des 8. März“ bezeichnete Bericht fordert die Entkriminalisierung von Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Sex, einschließlich Pädophilie und Inzest.

Nach Ansicht der Rechtsexperten der Vereinten Nationen und des WEF stellen Gesetze gegen Pädophilie einen Angriff auf die Menschenrechte dar. Richtig, der globalistischen Elite zufolge ist das Schutzalter ein diskriminierendes Konzept, das Kinder diskriminiert, die Sex mit Erwachsenen haben wollen.

Natürlich können Minderjährige dem Sex mit einem Erwachsenen nicht wirklich zustimmen – das sollten diese sogenannten UN-Experten wissen. Oder wissen sie das vielleicht nur allzu gut, sind sie alle Pädophile?

Wenn das zu weit hergeholt klingt, um wahr zu sein, lernen Sie Calin Georgescu kennen, einen ehemaligen Präsidenten des Club of Rome und ehemaligen Exekutivdirektor der Vereinten Nationen, der 17 Jahre lang in leitenden Positionen bei den Vereinten Nationen gearbeitet und mit ihnen eng mit der Elite zusammengearbeitet hat. Er hatte verschiedene Ämter innerhalb der Organisation inne, darunter Senior Fellow, Sonderberichterstatter und Geschäftsführer.

Er ist ein echter UN-Insider und deshalb könnten seine Enthüllungen nicht erschreckender sein.

„Pizzagate ist real“: Ehemaliger UN-Exekutivdirektor wirft Bombe auf globale Elite

Laut Calin Georgescu, dem ehemaligen Exekutivdirektor der Vereinten Nationen und ehemaligen Präsidenten des Club of Rome, ist die globale Elite eine Kabale von Pädophilen, die es auf Kinder abgesehen haben und warnt: „Pizzagate ist real.“

Die detaillierten und außergewöhnlichen Anschuldigungen, die Georgescu gegen seine ehemaligen Elitekollegen erhoben hat, machen den ehemaligen UN-Direktor zu einem der am besten platzierten Whistleblower der Geschichte.

Mehr als acht Millionen Kinder werden jedes Jahr auf der Welt vermisst und viele von ihnen landen in den Händen von Elite-Pädophilen, die die Welt regieren, denn wie Georgescu erklärt, nutzen die Eliten Kinder als Zahlungsmittel.

Die Implikationen von Georgescus Vorwürfen sind enorm. Sie drohen, unsere Illusionen über mächtige Menschen zu zerstören, darunter Präsidenten, Königshäuser, Hollywood und diejenigen, denen wir vertrauen, dass sie unsere Länder regieren.

Dies ist nur eine weitere böse Politik, die die globalistische Elite den ahnungslosen Bürgern westlicher Länder aufzwingt. Wenn Sie sich fragen, wie ein Erwachsener sich überhaupt dazu durchringen kann, zu argumentieren, dass Gesetze gegen Pädophilie die Rechte von Kindern verletzen, dann müssen Sie bedenken, dass für die globalistische Elite das Schlechte gleich dem Guten ist. Und wir sind jetzt in der Phase ihres Masterplans angekommen, in der sie uns unter die Nase reiben.

Wir brauchen Ihre Hilfe, um diese Kriminellen aufzudecken, sie vor Gericht zu bringen, die Kinder zu retten und einen 9.000 Jahre alten Pädophilenkult aufzulösen.

