Die falsche Matrix: Die 4D Welt zwischen den Welten und der Kollaps der Astralwelt (Video)

Hält uns die Vergangenheit von unserer Weiterentwicklung ab? Davon ist zumindest Medium Kerry K. überzeugt. Um sich aus dem Gefängnis der bereits zusammengebrochen alten Matrix zu befreien, ist es nach Worten des Mediums notwendig, mit der eigenen Vergangenheit abzuschließen.

In einem interessanten neuen Videobeitrag, verrät Kerry K, was zu tun ist. Von Frank Schwede

Erinnerung sind oft liebgewonnene Souvenirs von gestern, die wir ständig mit uns herumtragen. Jetzt aber ist es nach Worten von Kerry K. wichtig, dass wir mit der Vergangenheit abschließen, um uns aus dem Gefängnis der alten Matrix zu befreien.

Das sich ständige Erinnern ist nach Worten des Mediums eine Gewohnheit aus unserer Vergangenheit, ein Konditionierungsprogramm, das uns quasi in einer Art Zeitblase gefangen hält, die uns von unserer Entwicklung und somit auch von unserer Zukunft abhält. Kerry K.:

„Es sind unsere Gedanken, die unsere Zukunft erschaffen, nicht wir selbst. Solange wir nicht in das Jetzt eintreten, werden wir den Morgen immer aus der Erinnerung heraus erschaffen.

Wir haben eine Konditionierung im Gehirn, womit uns das Gehirn gefangen hält. Das ist die Konditionierung der falschen Matrix. Sie hält es uns in der Vergangenheit gefangen, weil das Gehirn darauf konditioniert wurde.“

Das Problem ist, dass wir uns nahezu ständig in der Vergangenheit aufhalten und dabei das Jetzt aus den Augen verlieren. Wir haben zwar den Eindruck, dass wir im Jetzt leben, doch die Wirklichkeit ist leider eine andere. (Was uns im März erwartet: Emanuell Charis blickt in die Sterne)

Kerry K.:

„Wir orientieren uns an die Vergangenheit und kommentieren die Vergangenheit und leben somit in der Reflektion der Vergangenheit. Solange wir uns nicht in das Jetzt bringen, werden wir immer in der Vergangenheit kleben bleiben. Nur das, worauf wir uns Bewusstsein richten, bestimmt unsere Realität.“

Das Wort Erwachen ist in spirituellen Kreisen zurzeit in aller Munde. Was aber müssen wir uns unter diesem Begriff vorstellen? Erwachen ist laut dem Medium nichts anderes als ein Loslösen vom dem, was uns unser Gedächtnis diktiert – auch und vor allem die Vergangenheit spielt dabei die wichtigste Rolle.

Im Prozess des Erwachens werden wir die Zuständigkeit verlieren, die unser Verstand in der Vergangenheit auf uns hatte – und wir werden eins sein: frei, weil wir uns nicht mehr verpflichtet fühlen werden, uns an die Vergangenheit zu erinnern.

Wir werden nämlich nur an dem Ort sein, an dem wir eigentlich sein sollten: im Jetzt.

Kerry K. beschreibt diesen Prozess als Gefängnisausbruch:

„Die falsche Matrix ist ein Gefängnis, dem du gehorchst und dem du Rechenschaft schuldest, wenn Du lange genug darin lebst. Und wir haben viele Leben lang im Gefängnis der falschen Matrix gelebt.

Wir sind hierher gekommen, um uns aus dem Gefängnis der falschen Matrix zu befreien, indem wir das Bewusstsein in die falsche Matrix selbst hineinbringen und die Wände der falschen Matrix zum Schmelzen bringen – solange, bis wir uns im Jetzt wieder finden können.“

Ausbruch aus dem Gefängnis

Die falsche Matrix ist eine Zeitmatrix, weil wir an diesem dunklen Ort auf einer bestimmten Zeitlinie festkleben. 5D-Wesen werden nach Worten von Kerry K. wissen, dass sie Zeitreisende sind, weil sie dazu in der Lage sind, auf Versionen von sich zuzugreifen, die in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig existieren.

Sie sind in gewisser Weise multidimensionale Wesen. Kerry K.:

„Ihr werdet Zugang zu allen Versionen von euch haben. Euer höheres Selbst ist nichts anderes, als das, was ihr mit der Zeit werdet. Wenn ihr damit beginnt, dann bewegt ihr euch über das Gefängnis hinaus.

Ihr brecht aus dem Gefängnis aus, in dem ihr die falsche Matrix verlasst. Das Interessante an der falschen Matrix ist, dass sie nicht mehr existiert – außer in der Erinnerung der Menschen.“

Dass heißt, dass die Realität, in der wir uns befinden, im Wesentlichen durch die Erinnerung an unsere Vergangenheit bestimmt wird. Die Erinnerung an die falsche Matrix ist etwas, dass die Menschen jeden Tag von neuem aufgreifen, obwohl die falsche Matrix in Wahrheit bereits zusammengebrochen ist.

Kerry K.:

„Stellt euch vor, ihr steht in den Trümmern der falschen Matrix. Die meisten Menschen stehen in den Trümmern der falschen Matrix, doch sie beginnen immer wieder von neuem damit, die Trümmer und den Schutt vom Boden aufzusammeln und ein altes Haus neu zu bauen – weil es das ist, was sie kennen, was ihnen vertraut ist.“

Sie bauen ihr Gefängnis täglich neu. Die meisten tun dies unbewusst, weil sie sich in der unbekannten Freiheit panisch fühlen, weil sie glauben, keine Kontrolle mehr über ihr Leben zu haben, weil die Sicherheit des Alten fehlt und weil sie etwas Vertrautes in ihrer Umgebung brauchen.

Alle Zeitlinien sind mittlerweile zu einer einzigen zusammengeschmolzen. Doch die Zeitlinie, auf der wir uns gerade befinden, ist dazu in der Lage, viele Frequenzen zu halten.

Wenn wir von Zeitlinien sprechen, sprechen wir von Realitäten, von Frequenzen innerhalb einer übergeordneten Zeitlinie. Und die eine übergeordnete Zeitlinie in der wir uns befinden, steuert auf den Aufstieg zu. Kerry K.:

„Es wird diejenigen geben, die einen Ausgang nehmen, und es wird diejenigen geben, die dieses Leben zu verlassen, wenn es für sie an der Zeit ist. Entweder zum Zeitpunkt des Aufstiegs oder bereits vorher, wenn sie entschieden haben, dass der Aufstieg nicht ihr Weg ist, dass 5D nicht das ist, wofür sie bereit sind. Dann gehen sie in 4D, eine Zeitlinie, die einen weiteren Aufstiegszyklus beinhaltet, der wahrscheinlich viele tausend Jahre lang sein wird.“

Die Wege trennen sich

Die, die auf den alternativen Pfad abbiegen, sollten sich daran erinnern, dass wir uns im Moment in einer Zeitlinie mit verschiedenen Realitäten befinden. Wir machen also technisch gesehen keinen Zeitliniensprung, sondern verschieben lediglich die Realität.

Innerhalb der Zeitlinie, auf der wir uns gerade befinden, haben wir zwei Pfade, also zwei Möglichkeiten. Die eine geht in Richtung 5D-Aufstieg, die andere führt in 4D mit einem neuen Aufstiegszyklus und einer Wiedergeburt auf der Erde oder einem erdähnlichen Planeten. Kerry K.:

„Ihr werdet neue Körper und neue Namen bekommen – genau wie es zu Beginn dieses Lebens passiert ist. Zu Beginn dieses Lebens habt ihr auch nicht die Erinnerung mitgebracht, daran, wo ihr vorher gewesen seit. Ihr kamt frisch und neu, aber ihr kamt, wie die meisten von uns, abgekämpft und müde. Weil ihr euern Weg oft wiederholt habt.“

Das heißt, diejenigen, die sich für den 4D-Pfad entschieden haben, werden in eine neue Erfahrung der Realität abbiegen. Die, die 5D gewählt haben, müssen jetzt erkennen, dass die falsche Matrix tot ist, doch viele Menschen sind noch immer abhängig von ihr, versklavt und gehorsam gegenüber dem Elend. Kerry K.:

„Sehr viele sind noch immer auf das Elend programmiert und sind gehorsam. Manche haben sogar ihr Selbstwertgefühl auf der Grundlage von Kampf und Leiden entwickelt. Doch jetzt sollten wir uns von all diesen Dingen befreien.“ .

Dafür empfiehlt Kerry K. eine Übung zur Tiefenentspannung, die an einen Ort führt, an dem der Verstand nicht die Kontrolle hat. Dann sind wir nur einen Sprung vom zeitlosen Jetzt entfernt, sagt Kerry K.:

„Erst wenn der Verstand dir nicht diktiert, wer du bist, dann bist du frei zu sein, wer du bist. Es ist nicht so, dass du die Erinnerung verloren hast. Es ist eher so, dass du alle Erinnerungen an alle Vergangenheiten und alle Zukünfte gewonnen hast.

Wenn du anfängst, dich mit der Gesamtheit zu identifizieren und sie in deinen Körper zu bringen, dann erinnerst du dich, ich muss nicht fliehen, ich muss nirgendwo physisch hingehen, ich muss nur all dieses Potential ins Jetzt bringen und mein gesamtes höheres Bewusstsein ins Jetzt bringen. Das ist der Punkt, an dem ihr euch als frei erlebt.“

Kerry K. ist sicher, dass viele diesen wichtigen Prozess immer wieder üben müssen, weil die Erinnerung tief verankert ist. Die Erinnerung an den Schmerz, an die Vergangenheit, an das Ego, an die Geschichte, an das, was jeder einmal war.

Das führt dazu, dass es viele Menschen gibt, die ausrasten, wen sie diese Worte hören, weil es sehr schwierig ist, ein nichtlineares Verständnis linear zu machen. Es ist so gut wie unmöglich, weil das Gehirn so sehr darauf konditioniert ist, dass die Dinge immer eine Reihenfolge haben müssen, dass sie vorhersehbar sind, dass sie verständlich sind.

Aber das ist nicht die Natur der Realität, betont Kerry K.

Das ist das, was Erinnerungen tun, aber nicht das, was die Realität tut. Wenn man das Gedächtnis wegnimmt, wäre die Wirklichkeit so interessant. Kerry K. möchte, dass sich die Menschen an eine wichtige Tatsache erinnern: „Die Freiheit ist auf der anderen Seite des Gefängnisses der Zeit – und da sind wir alle.“

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.03.2024