Die ganze Welt wird Eins sein! Gechannelte Botschaften von Kennedy, Tesla und anderen Meistern der Neuen Zeit

So hat es schon John Lennon in seinem unvergesslichen Song IMAGINE ausgedrückt – und dieses Motto durchzieht das gesamte Buch.

Nie gab es Botschaften aus der Geistigen Welt, die zeitgemäßer und aktueller waren. Die Liste der großen Meister, deren Channelings auf diesen Seiten zu finden sind, liest sich wie ein Lexikon der größten Seelen unserer Zeit. Vertreter der Galaktischen Allianz melden sich ebenso zu Wort wie Albert Einstein, Nostradamus, Leonardo da Vinci, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, Dwight D. Eisenhower, J. Robert Oppenheimer, Masaru Emoto und Zorra aus der Hohlen Erde.

Sie alle schlagen Lösungen für viele unserer aktuellen Probleme vor und schildern die Hinergründe davon, was derzeit auf der Welt geschieht, wer dafür verantwortlich ist, wie es dazu kommen konnte und worauf es hinausläuft.

Sie zeigen uns Wege auf, wie wir unsere positive Entwicklung in dieser herausfordernden Zeit selbst vorantreiben können, und teilen uns mit, wie wir das neue Leben in der wundervollen Welt, die uns erwartet, manifestieren werden.

Schließen Sie sich den großen Meistern an und lassen Sie uns gemeinsam die neue Erde erschaffen, auf der Kriege und Konflikte nichts weiter sind als vage Erinnerungen.

Der Autor von „Die ganze Welt wird Eins sein!“ Ted Mahr ist ein begnadetes Medium der Neuen Zeit und betreibt seit mehr als zehn Jahren die Live-Stream-Sendung mit anschließendem Podcast »Out of This World Radio«, die in einhundert Ländern von über vierzig Millionen Zuschauern gehört wird. James Redfield, Simon Parkes, Michael E. Salla und Robert F. Kennedy jr. gehörten zu seinen Gästen. Er ist auch als Heiler tätig, bietet Fernwahrnehmung an und begleitet Menschen auf spirituellen Reisen.

Sie alle bieten Lösungen für viele unserer aktuellen Probleme an und enthüllen Informationen über einige unserer verblüffendsten Mysterien – über die Hintergründe dessen, was derzeit auf diesem Planeten geschieht, wer dafür verantwortlich ist, wie es dazu kommen konnte und worauf es hinausläuft.

Sie alle bieten Lösungen für viele unserer aktuellen Probleme an und enthüllen Informationen über einige unserer verblüffendsten Mysterien – über die Hintergründe dessen, was derzeit auf diesem Planeten geschieht, wer dafür verantwortlich ist, wie es dazu kommen konnte und worauf es hinausläuft.

Noch wichtiger ist, dass sie uns Wege aufzeigen, wie wir unsere Entwicklung in dieser herausfordernden Zeit selbst vorantreiben können, denn wir Menschen sind es, die den Weg ins Goldene Zeitalter beschreiten.

Leseprobe von „Die ganze Welt wird Eins sein!“:

JETZT IST DER RICHTIGE ZEITPUNKT!

Ich wurde von großen Seelen gebeten, dieses Buch zu schreiben. Darunter befinden sich Koryphäen wie Professor Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Michele de Nostradamus, Leonardo da Vinci, US-Präsident John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, Dr. Masaru Emoto, Mahatma Gandhi, Nikola Tesla, US-Präsident Dwight D. Eisenhower, die Galaktische Allianz und Zorra von der Hohlen Erde.

Die galaktische Weisheit ihrer kosmischen Botschaften soll die Menschheit und den Planeten Erde auf ihrem Weg von der Dunkelheit ins Licht begleiten. Und sie sind sich alle einig: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese Informationen zu veröffentlichen.

Sie sagen, wir sind alle Seelen, die nur deshalb in einem physischen Körper wohnen, um in dieser irdischen Schule unsere Lektionen zu lernen und aufsteigen zu können. Wir alle sind sozusagen Schüler in verschiedenen Klassen. Manche von uns sind junge oder neue Seelen, die ihre Seelenlektionen lernen, andere hingegen sehr alte Seelen, die erneut auf den Planeten gekommen sind, um der Menschheit bei ihrem Aufstieg zu helfen.

Ich selbst weile seit etwa 52.000 Jahren hier und habe bereits 720 Leben auf der Erde geführt. Meine einzige Aufgabe besteht darin, das Bewusstsein hier zu erhöhen, damit die Menschheit und der Planet den Aufstieg vollziehen können. All die wundervollen Wesen von der anderen Seite, mit denen ich in Freundschaft verbunden bin, hegen die große Hoffnung, dass ihre sehr profunden und wichtigen Botschaften von euch gelesen und gehört werden.

Ja, auch für die Erde ist der Aufstieg in höhere Dimensionen vorgesehen. Im September 2016 wechselte sie zum ersten Mal seit mindestens 26.000 Jahren in eine positive Energie. Jahrtausende lang lag die Schumann-Resonanz, die Eigenschwingung unseres Planeten, bei 7,83 Hertz. Am 31. Januar 2017 erreichte sie das erste Mal seit Beginn der Geschichtsschreibung Frequenzen von 36 Hertz und mehr. Am 8. Mai 2017 stieg die Frequenz des Planeten sogar bis auf einen Höchststand von 120 Hertz.

Meiner Überzeugung nach wird die Frequenz unseres Planeten in Zukunft – durch den Wechsel in die fünfte Dimension – noch höher liegen. Und es stehen weitere positive Veränderungen bevor.

Die gute Nachricht lautet: Dank dieser Veränderungen wird es keinen Dritten Weltkrieg und kein Armageddon geben, die lange und immer wieder vorausgesagt wurden. Natürlich stehen wir vor vielen Herausforderungen, die uns allen heute mehr denn je vor Augen stehen – darunter Umweltprobleme, wie sie durch Fukushima hervorgerufen wurden und dem geheimen weltweiten Chemtrail-Programm.

Doch wenn wir alle zusammenarbeiten, können und werden wir für unseren Planeten eine Wende herbeiführen, die vermutlich schneller erfolgen wird, als wir uns das vorstellen können.

Wir alle sind machtvolle spirituelle Wesen, deren Bestimmung es ist, sich zu höheren Dimensionen weiterzuentwickeln. Mithilfe des Höchsten Wesens, des Urschöpfers, stehen wir jetzt im Begriff, eine wundervolle, strahlende Zukunft zu erschaffen – und das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und viele weitere Generationen.

Das wahre Wesen der Menschheit auf Erden besteht darin, gütig, liebevoll und wohlwollend zu sein. Treffen wir die richtigen Entscheidungen – und ich weiß, dass wir das tun werden –, können und werden wir einen erheblich glücklicheren und harmonischeren Planeten erschaffen, eine Erde ohne Konflikte und Kriege, auf der wir in Eintracht leben werden. Wir alle tragen in uns den Funken des Höchsten Wesens, des Urschöpfers, den Funken Gottes.

In diesem Sinne sind wir alle eins – unabhängig von unserem Glauben, unserer Rasse oder unserer Kultur. Sobald wir erst einmal erkennen, dass wir eins sind, werden Kriege, Negativität und Konflikte, wie wir sie derzeit auf dem Planeten erleben, verschwinden.

Die politische, gesellschaftliche Seite dieses Aufstiegs hätte schon vor mehr als fünfzig Jahren stattfinden können, wäre US-Präsident John F. Kennedy nicht am 22. November 1963 durch die Machenschaften des Tiefen Staates aus dem Leben gerissen worden.

Wäre er nicht ausgeschaltet worden, würden die USA inzwischen diplomatische Beziehungen mit anderen, uns wohlgesonnenen, menschlichen und außerirdischen Zivilisationen unterhalten und wir alle, jeder Einzelne von uns, könnte ganz leicht mehr als einhundertfünfzig Jahre lang leben. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve wäre schon vor Jahrzehnten abgeschafft worden.

Geld hätte als Tauschmittel keine Bedeutung mehr, denn es stünde kostenlos Energie zur Verfügung. Auf dem ganzen Planeten würden Frieden und Harmonie herrschen – und wir wären sowohl auf materieller als auch auf spiritueller Ebene viel reicher, als wir es derzeit sind, denn Kriege würden der Vergangenheit angehören.

Im Laufe der gerade angebrochenen 2020er Jahre wird sich die Menschheit spirituell entscheidend weiterentwickeln – wir stehen jetzt an einem Scheideweg! Entweder wir entscheiden uns für den Weg nach oben und entwickeln uns spirituell weiter, oder wir begeben uns hinab auf den negativen Weg der Konflikte und Kriege.

Doch ich weiß, vor uns allen liegt eine leuchtende, wunderbare Zukunft auf diesem Planeten. Wir werden die richtige Wahl treffen und die Erde in einen wunderschönen, herrlichen Ort verwandeln – nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Kinder und Kindeskinder.

Ich hoffe, du findest Gefallen am vorliegenden Buch und den aufschlussreichen Botschaften, die es enthält. Es sind viele große Männer der Weltgeschichte auf diesen Seiten versammelt.

Ihre Mitteilungen an die Leser sollen der Menschheit als Leitfaden für die Erschaffung eines wunderschönen Planeten voller Liebe und Glück dienen!

