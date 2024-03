Teile die Wahrheit!

Der Kölner Dom in der drittgrößten Stadt Deutschlands ist zu Recht eines der geheimnisvollsten von Menschenhand geschaffenen Bauwerke und sicherlich der geheimnisvollste Tempel der Welt.

Der Bau begann im Jahr 1248, wurde jedoch noch nicht abgeschlossen, was die Kathedrale zu einem Rekord „Langzeitbau“ in der Geschichte der Architektur macht.

Das majestätische Gebäude im gotischen Stil zieht Millionen von Touristen aus aller Welt an. Doch was haben die Teufelszeichnungen damit zu tun und warum läutet die Fertigstellung des Kölner Dombaus den Weltuntergang ein?

Der Bau der Kathedrale erfolgte in mehreren Etappen und erstreckte sich über viele Jahrhunderte, wobei der Dom eine Reihe erstaunlicher Ereignisse erlebte, deren Wahrhaftigkeit kaum zu glauben ist.

Die geheimnisvolle Baugeschichte des Kölner Doms

Der Grundstein für den Dom wurde 1248 gelegt. Der Bau wurde dem deutschen Architekten Gerhard von Riehle anvertraut, dessen Aufgabe es war, ein Symbol der Stadt zu schaffen – einst eines der mächtigsten Zentren des Heiligen Römischen Reiches.

Das Projekt der riesigen Kathedrale war in seinem Umfang beeindruckend: 143 Meter lang, 86 Meter breit, 157 Meter hoch, was den Tempel zu dieser Zeit zum höchsten Gebäude der Welt gemacht hätte. (Die Schlammflut-Hypothese: Wie Tartaria- und die „Alte Welt“ erfunden wurden)

Bereits in der Planungsphase der grandiosen Kathedrale ereigneten sich unerklärliche Ereignisse. Eine alte deutsche Legende besagt, dass Gerhard von Riehle trotz seiner herausragenden Kenntnisse der Architektur keine Zeichnungen für den künftigen Dom anfertigen konnte – entweder Fehler in der arithmetischen Berechnung oder mangelnde kreative Ideen ließen ihn im Stich.

Dann machte der Architekt aus Verzweiflung einen Deal mit dem Teufel selbst und bat ihn, das fertige Kathedralenprojekt gegen seine Seele einzutauschen.

Gemäß den Vertragsbedingungen sollte die Übergabe der Zeichnungen mit dem morgendlichen Krähen des ersten Hahns erfolgen. Doch von Riehles Frau erfuhr von dem mysteriösen Geschäft und krähte statt des Hahns, und der betrogene Teufel brachte die versprochenen Zeichnungen.

So konnte der Architekt seine Seele retten und erhielt die lang erwartete Zeichnung, dank derer er den majestätischsten und grandiosesten Tempel in der Geschichte der Menschheit schaffen konnte.

Gerhard von Riehle starb 1271, ohne Zeit zu haben, den Bau des östlichen Teils des Gebäudes abzuschließen, von dem aus der Bau des Doms begann.

Der weitere Bau erfolgte mit häufigen Unterbrechungen und Unterbrechungen und wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen, woraufhin sofort mit der Restaurierung des Gebäudes begonnen wurde, die bis heute andauert.

Warum wird die Fertigstellung der Kathedrale das Ende der Welt bedeuten?

Kehren wir zur Legende zurück. Der getäuschte Teufel hegte einen Groll gegen den Architekten und seine listige Frau, weil sie gegen die Vertragsbedingungen verstoßen hatten. Er verfluchte die Kathedrale und sagte, dass die Apokalypse kommen würde, sobald der Bau abgeschlossen sei.

Natürlich kann man diese Geschichte auf unterschiedliche Weise angehen. Aber wie können wir erklären, dass eine der größten Kirchen der Menschheitsgeschichte erst in fast 800 Jahren fertiggestellt werden kann?

Während der gesamten Bauzeit drohte dem Kölner Dom immer wieder die Gefahr einer völligen Zerstörung.

Zum Beispiel hätte Napoleon Bonaparte, der mit seinen Eroberungszügen durch Europa marschierte, den Tempel zerstören können, aber er ordnete an, dass er günstiger, wenn auch sehr respektlos, behandelt werden sollte – in der Kathedrale wurde ein Lager für Heu eingerichtet, was früher üblich war füttere die Pferde.

Überraschend ist auch, dass der Kölner Dom während der massiven Bombardierung Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu unbeschädigt blieb.

Die majestätischen Türme des fast intakten Doms erhob sich über den Ruinen, die von Köln übrig geblieben waren, nachdem Hunderte britische und amerikanische Granaten auf die Stadt einschlugen.

Anschließend stellten Wissenschaftler die Theorie auf, dass die Bomber die Türme des Doms als Bezugspunkt für den Angriff auf Köln nutzten und es für sie daher schlicht unrentabel sei, den Dom selbst zu zerstören.

Aber wer weiß, vielleicht steht der Kölner Dom tatsächlich unter dem Schutz himmlischer Mächte, die die Menschheit vor dem Weltuntergang bewahren wollen?

Interessante Fakten zum Kölner Dom

Der Kölner Dom ist in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und auf die Liste des gefährdeten Welterbes aufgenommen. Regen und Umweltverschmutzung verursachen schwere Schäden am Dom.

Die jährlichen Bau- und Restaurierungsarbeiten am Dom kosten den deutschen Haushalt rund 10 Millionen Euro.

Der Kölner Dom beherbergt die größte funktionierende Glocke der Welt – „Peter“ mit einem Gewicht von 24 Tonnen. Jetzt wird es mit Strom angetrieben, aber früher brauchte man die Kraft von zwölf Männern, um es zu schwingen.

Im Jahr 1842 wurde eine Gemeinschaft gegründet, um den Bau des Doms zu unterstützen, die bis heute aktiv ist. Sie hat mehr als tausend Mitglieder auf der ganzen Welt – engagierte Menschen, die Spenden für den Bau des Doms sammeln (und offenbar den Weltuntergang beschleunigen wollen).

Und übrigens erzählt auch die Legende vom Bau des Münchner Mariendoms von einem Deal mit dem Teufel.

Der Architekt konnte sich lange Zeit kein Projekt vorstellen und wandte sich hilfesuchend an den „Bösen“. Der Teufel stimmte zu, stellte jedoch die Bedingung, dass es keine Fenster geben sollte. Es wurde eine Einigung erzielt, und der Teufel zog zufrieden davon und überließ dem Architekten die Pläne.

Er schüttelte und versetzte die Stützsäulen in die Mitte des Kirchenschiffs, wodurch sie dicker wurden. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die drinnen stand, das Licht sah, aber nicht sah, woher es einfiel.

Das ist der Effekt!

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 23.02.2024