Die rekordverdächtigen Naturkatastrophen, die wir derzeit in Texas und Kalifornien erleben, sind wahrlich historisch

Wenn Sie denken, dass das, was wir erleben, „normal“ ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. In den letzten Jahren wurden die Vereinigten Staaten von einer großen Naturkatastrophe nach der anderen heimgesucht.

Die Zahl der milliardenschweren Naturkatastrophen im Jahr 2023 erreichte einen neuen Allzeitrekord für ein einziges Jahr, und das Jahr 2024 hat mit Sicherheit einen fulminanten Start hingelegt. Es scheint, als ob jede neue Woche mehrere neue Katastrophen mit sich bringt, und im Moment beobachten wir ein paar Whopper. Von Michael Snyder

Der Schneesturm, der den Bundesstaat Kalifornien zu erschüttern begann, ist so gewaltig, dass man kaum glauben kann, dass er tatsächlich real ist, und das Stonehouse Creek Fire im Panhandle von Texas ist offiziell zum größten Feuer in der gesamten Geschichte dieses Bundesstaates geworden …

Das Smokehouse Creek Fire ist offiziell das größte und verheerendste Feuer in der Geschichte von Texas – das mörderische Inferno brennt auf über 1,1 Millionen Hektar Land.

Bis Donnerstag hat der rekordverdächtige Waldbrand eine Fläche von 1.075.000 Acres verwüstet und ist zu drei Prozent eingedämmt. Tausende Menschen haben ihre Häuser evakuiert.

Fürchterliche Winde gepaart mit tosenden Flammen haben weite Teile des Panhandle verkohlt – und das verheerende Feuer hat mittlerweile die gleiche Größe wie ganz Rhode Island.

Dieses Feuer hat bereits mehr als eine Million Acres niedergebrannt, aber es sind immer noch nur 3 Prozent eingedämmt. (Eine Zeit der Kriege und Gerüchte über Kriege, Hungersnöte, Seuchen und großen Naturkatastrophen)

Wie ist das überhaupt möglich?

Laut CBS News sind überall in der Region „Laternenmasten geschmolzen, Stromleitungsmasten in zwei Hälften geteilt und Häuser und Grundstücke nur noch verkohlte Überreste“.

Es ist bereits der zweitgrößte Brand in der gesamten Geschichte unseres Landes, und selbst wenn der Brand jetzt gelöscht würde, würde die Wiederherstellung aufgrund der großen Verwüstung noch viele Jahre dauern.

Die Turkey Track Ranch ist eine der ältesten und geschichtsträchtigsten Ranches im Bundesstaat Texas und wurde fast vollständig zerstört …

Das Feuer zerstörte auch den größten Teil der historischen Turkey Track Ranch im Wert von 180 Millionen US-Dollar, auf der gegen Ende des Bürgerkriegs „eine der größten und blutigsten Schlachten der Great Plains“ stattfand und in der der Red River War begann 1874.

Schätzungsweise 80 % der Weiden, Ebenen und Bachböden des Anwesens, eine der ältesten Ranches des Staates, die sich über eine Fläche von etwa 80.000 Acres erstreckt, brannten bei einem Brand nieder, berichtet die CBS-Tochtergesellschaft KHOU-TV.

„Der Verlust von Vieh, Ernten und Wildtieren sowie von Ranchzäunen und anderer Infrastruktur auf unserem gesamten Grundstück sowie auf anderen Ranches und Häusern in der Region ist unserer Meinung nach beispiellos in unserer Geschichte“, sagten die Eigentümer in einer Erklärung. „…Wir sind alle völlig am Boden zerstört und persönlich untröstlich über das Ausmaß dieses schrecklichen Ereignisses.“

Ich kann nicht einmal verstehen, was die Eigentümer gerade durchmachen.

Versuchen Sie sich einfach vorzustellen, wie es sein muss, wenn Ihr Lebenswerk an einem einzigen Tag niedergebrannt wird.

Und dieses Feuer wird auch für uns alle große Auswirkungen haben.

85 Prozent der Rinder im Bundesstaat Texas befinden sich im Panhandle. Videoaufnahmen von verbrannten Rindern werden in allen sozialen Medien geteilt, und Landwirtschaftskommissar Sid Miller schätzt, dass bereits „Zehntausende“ getötet wurden …

Reuters sprach mit dem Landwirtschaftskommissar des Bundesstaates Sid Miller, der warnte, dass der Waldbrand wahrscheinlich Zehntausende Nutztiere getötet und Getreide in Lagerbehältern zerstört habe.

„Es ist fast wie Benzin, wenn es steigt“, sagte Miller und fügte hinzu: „Wir haben jetzt über eine Million Hektar Land verloren.“

Die Rindfleischpreise sind im ganzen Land bereits auf ein absolut wahnsinniges Niveau gestiegen.

Was wird nun also passieren?

Miller warnt auch davor, dass es für das überlebende Vieh nichts mehr zu fressen geben wird …

„Für die überlebenden Rinder sind die Futtervorräte knapp, weil das Feuer Weideland und Lagerplätze für Getreide wie Weizen und Mais zerstört hat“, sagte er.

Miller fuhr fort: „Es gibt absolut keine Vegetation. Die Rinder, die überleben, haben absolut nichts zu fressen.“

Wenn Sie Rindfleisch lieben, sollten Sie sich jetzt eindecken, denn die Preise werden bald deutlich steigen.

Unterdessen wird der Bundesstaat Kalifornien von einem weiteren historischen Sturm heimgesucht.

Ein „lähmender Schneesturm“ hat bereits begonnen, und wenn das Wochenende vorbei ist, werden einige Gebiete buchstäblich unter 3 Fuß Schnee begraben sein …

Es wird erwartet, dass Ende dieser Woche und bis ins Wochenende hinein ein verheerender Schneesturm über die Berge in Kalifornien und Nevada fegt und den bisher größten Schneefall der Saison mit sich bringt. Bis alles vorbei ist, könnten die höchsten Erhebungen unter einer über drei Meter hohen Schneedecke begraben sein.

Der schlimmste Sturm wird in der Bergkette der Sierra Nevada zu spüren sein. Der Sturm beginnt nun am Donnerstag, wird ihren Höhepunkt jedoch ab Freitag erreichen und bis zum Wochenende andauern. Bei einem starken Wintersturm wie diesem können die Windböen über den Gebirgskämmen der Sierra leicht Geschwindigkeiten von mehr als 100 Meilen pro Stunde erreichen, was zu heftigen Schneestürmen führt, die tagelang anhalten können.

„Es ist einfach das ganze Wochenende“, sagte FOX-Wettermeteorologin Britta Merwin. „Das ist alles, was Sie wissen müssen. Es ist buchstäblich das ganze Wochenende.“

Es wird berichtet, dass am Donnerstag am Ward Mountain eine Windböe von 120 Meilen pro Stunde registriert wurde und die extrem starken Winde das ganze Wochenende über anhalten werden, da der Schnee in atemberaubendem Tempo fällt.

Wenn Sie es glauben können, wird prognostiziert, dass „Schneefallraten von bis zu 5 Zoll pro Stunde möglich sind“ …

Extrem starke Schneefälle von bis zu 5 Zoll pro Stunde seien möglich, sagte Brittany Whitlam, Prognostikerin im Reno-Büro des Wetterdienstes. Die Schneefallanhäufungen über drei Tage hinweg werden in der gesamten Sierra im Allgemeinen zwischen 50 und 100 Zoll liegen, mit lokal höheren Mengen in höheren Lagen, sagte der UCLA-Klimaforscher Daniel Swain am Donnerstag in einer Prognosediskussion auf YouTube

„Das wird wahrscheinlich an manchen Orten ein weiterer Schneesturm für die Rekordbücher sein“, sagte Swain.

Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie ein Sturm dieser Stärke aussehen würde, weil ich so etwas noch nie erlebt habe.

Den Anwohnern wird mitgeteilt, dass einige Gemeinden für einen längeren Zeitraum isoliert sein könnten und die Gesamtschneemenge an den am schlimmsten betroffenen Orten tatsächlich „15 Fuß oder 180 Zoll“ erreichen könnte …

AccuWeather prognostiziert, dass am Donner Pass über mehrere Tage hinweg 6 bis 10 Fuß oder bis zu 120 Zoll Schnee fallen werden. Ähnlicher Schneefall ist in vielen Skigebieten in der Sierra Nevada wahrscheinlich, mit einem AccuWeather Local StormMax™-Schneefall von 15 Fuß oder 180 Zoll. Die vom Sturm verursachten Verwehungen werden mehrere Stockwerke hoch sein.

Das ist ein Sturm!

Seit Jahren warne ich in meinen Büchern davor, dass Naturkatastrophen an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden.

Und eigentlich ist das, was wir gerade erleben, erst der Anfang.

Es zeichnet sich noch viel mehr ab, und die meisten Menschen in der Bevölkerung haben keine Ahnung …

