Top-Kardiologe meldet einen 47-fachen Anstieg schwerer Myokarditis nach Covid-Impfungen und fordert eine Untersuchung

Dr. Dean Patterson, ein führender Facharzt für Kardiologie auf Guernsey und Mitglied des Royal College of Physicians, hat sich in einem Schreiben an die britische Berufsaufsicht General Medical Council (GMC) gewandt. (Top-Kardiologe: Herzversagen nimmt zu bei Geimpften (Video))

Darin fordert er eine Untersuchung der durch die COVID-19-Impfstoffe verursachten Schäden, die zuerst auf der Website von Dr. Aseem Malhotra veröffentlicht wurde.

Februar 2024

Charlie Massey

Vorsitzender des Executive Board

Der Allgemeine Ärztliche Rat

Sehr geehrter Herr Massey,

Ich schreibe, um meine begeisterte Unterstützung für Dr. Aseem Malhotra zum Ausdruck zu bringen. Er ist ein angesehener Mediziner, der durch sein Engagement für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und die Förderung evidenzbasierter Arzneimittel zahlreiche Mediziner dazu inspiriert hat, sich für eine nicht-pharmazeutische Behandlung chronischer Krankheiten einzusetzen.

In der Vergangenheit wurde er wegen seiner Haltung in Bezug auf Zucker und Statine angegriffen. Heute wird er erneut beschuldigt, gefährliche Fehlinformationen zu verbreiten, und zwar von einer Gruppe von Medizinern, die offenbar bestrebt sind, Wissenschaft und medizinische Praxis auf eine „Halluzination“ zu reduzieren.

In den letzten 10-15 Jahren habe ich Dr. Aseem Malhotra zunehmend als einen Kardiologen kennengelernt, der bedeutende Beiträge zum Bereich der präventiven Kardiologie und der Lifestyle-Medizin geleistet hat.

Sein Engagement, konventionelle medizinische Weisheiten in Frage zu stellen und einen ganzheitlicheren Ansatz in der Gesundheitsversorgung zu vertreten, hat ihm in der medizinischen Fachwelt und darüber hinaus großen Respekt und Bewunderung eingebracht. Allerdings ist er im Laufe der Jahre auch auf den Widerstand von Kritikern gestoßen.

Er hat sich dieser Kritik offen gestellt und die wissenschaftliche Debatte gefördert. Dies ist ein Grundpfeiler der wissenschaftlichen Methode. Der Mut von Dr. Malhotra hat mich inspiriert. Er ist der britische Vorreiter in Sachen Integrität und Mut, wenn es darum geht, sich für die Sicherheit der Patienten einzusetzen. Die Welt braucht mehr Ärzte wie ihn.

Viele Ärzte haben zu viel Angst, das Mainstream-Dogma in Frage zu stellen. Wenn man es Ärzten mit gegenteiligen Ansichten ermöglicht, die Redefreiheit von Dr. Malhotra zu unterbinden, schadet das der Patientensicherheit. (Ärzte sagen nun doch, dass die Gefahr des „Shedddings“ bei COVID-19-Impfstoffs real ist!)

Ich erinnere mich, dass ich vor der COVID-19-Pandemie einen Online-Vortrag von Dr. Malhotra vom 15. Dezember 2019 mit dem Titel „Evidence-Based Medicine has been hijacked“ (Die evidenzbasierte Medizin wurde missbraucht) gesehen habe. Dieser Vortrag erklärt kurz und bündig, warum die Ärzte von heute nicht ausreichend geschult sind, um ihren Patienten das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Medikamenten und Interventionen zu erklären.(Impftote: Übersterblichkeit mit gefälschter Statistik wegmanipuliert)

Dr. Malhotra ist nicht nur ein erfahrener Arzt, sondern auch ein leidenschaftlicher Verfechter der Bekämpfung der Ursachen chronischer Krankheiten, insbesondere durch Lebensstilinterventionen und Ernährungsumstellung. Seine Bemühungen, das Bewusstsein für die Auswirkungen des übermäßigen Zuckerkonsums und des übermäßigen Einsatzes von Medikamenten bei der Behandlung chronischer Krankheiten zu schärfen, haben dazu beigetragen, wichtige Gespräche über die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Gesundheitswesen anzustoßen.

Es ist in der Tat eine traurige Ironie, dass Dr. Malhotra als „Anti-Impfungs-Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt wurde, da er selbst den ursprünglichen COVID-19-Impfstoff erhielt und ihn anderen, sogar seinem Vater, empfahl. Später erkannte er, dass ernsthafte Sicherheitssignale gemeldet wurden. Er hat verständlicherweise Bedenken, dass der COVID-19-Impfstoff zu einem beschleunigten tödlichen akuten Herzinfarkt bei seinem Vater beigetragen haben könnte.

In den vergangenen 18 Jahren war ich Partner, beratender Kardiologe und Allgemeinmediziner bei der Medical Specialist Group und dem Princess Elizabeth Hospital auf Guernsey mit seinen 63.000 Einwohnern. Ich kann mit Stolz sagen, dass wir hier einen reinen Konsiliardienst anbieten. Dies führt zu einer außergewöhnlichen Kontinuität in der Versorgung, verglichen mit dem NHS, wo sich mehrere Ärzte im Schichtdienst um die Patienten kümmern.

Nach meiner persönlichen Erfahrung hat der COVID-19-Impfstoff bei mir hier in Guernsey unerträgliche Sorgen um die Sicherheit der Patienten ausgelöst. In den 33 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich noch nie einen derartigen Schaden durch einen therapeutischen Eingriff erlebt. Im Jahr 2021 habe ich eine Patientin im Alter von 42 Jahren durch eine Myokarditis verloren. Eine 63-jährige fitte Frau starb einen Monat nach ihrer Auffrischungsimpfung im Jahr 2022 an Myokarditis, nachdem sie innerhalb einer Woche nach der Injektion Atemnot bekommen hatte.

Darüber hinaus habe ich persönlich einen 20-jährigen Mann mit schwerer Myokarditis betreut, die sich innerhalb von 24 Stunden nach seiner zweiten Impfung von Pfizer entwickelte. Im ersten Jahr der Markteinführung habe ich 20 Patienten mit Myokarditis und 15 Fälle von Perikarditis diagnostiziert, darunter einen Todesfall (42-jähriger Mann) und einen weiteren, der einen ICD benötigte (79-jähriger Mann). In den 16 Jahren davor diagnostizierte ich im Durchschnitt zwei bis drei Myokarditisfälle pro Jahr, wobei sich die Zahl der schweren Fälle auf einen alle drei bis vier Jahre beschränkte.

Die ONS-Daten des Vereinigten Königreichs für England und Wales zeigen 250 Krankenhauseinweisungen wegen Myokarditis über einen Zeitraum von 10 Jahren. Dies entspricht zwei Fällen pro 10 Jahre auf Guernsey. Im ersten Jahr der Einführung des Impfstoffs hatten wir 10 Krankenhauseinweisungen wegen Myokarditis. Im zweiten Jahr der Einführung des Impfstoffs habe ich weitere 18 Myokarditis-Fälle beobachtet, darunter den Tod der oben genannten 63-jährigen Frau.

Außerdem habe ich einen Anstieg der Fälle von Herzinsuffizienz und akutem Myokardinfarkt festgestellt. Ich bin gerade dabei, die ambulanten EKG-Daten zu prüfen, da ich glaube, dass die Belastung durch Arrhythmien zugenommen hat. Unglaublicherweise bleiben die Nebenwirkungen nicht aus, denn seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe hat sich die Zahl der Schlaganfälle verdoppelt und die Zahl der thromboembolischen Erkrankungen insgesamt zugenommen.

Ich schreibe Ihnen daher nicht nur, um die Ansichten von Dr. Malhotra in dieser Angelegenheit zu unterstützen, sondern auch, um Sie darüber zu informieren, dass das medizinische Establishment blind für den Schaden zu sein scheint. Ich bin äußerst besorgt, dass die medizinische Praxis selbst durch die Folgen des falschen Umgangs mit den Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs irreparablen Schaden nehmen wird. Dr. Malhotra muss in seinen Bemühungen unterstützt werden, Licht in diese Angelegenheit zu bringen.

Obwohl die GMC den Auftrag hat, Patienten zu schützen und Ärzte zu überwachen, befindet sie sich derzeit in einem regulatorischen Vakuum. Sie ist, wie viele andere Ärzte auch, nicht in der Lage, eine dringende unabhängige Untersuchung der Sicherheit des Impfstoffs Covid offen zu unterstützen.

Ich bin der Meinung, dass die festgestellten Nebenwirkungen nur die Spitze des Eisbergs sind. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe melden die Fälle der Gelben Karte nur unzureichend, während die NHS-Ärzte überlastet sind und sich kaum 30-45 Minuten Zeit nehmen, um einen Fall der Gelben Karte zu melden.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dieselben Ärzte mit der Aussage indoktriniert wurden, dass die Covid-Impfstoffe sicher und wirksam sind. Dabei sind die Beweise für diese Sicherheit und Wirksamkeit aus doppelblinden, placebokontrollierten Studien äußerst schwach.

Die ersten Covid-Studien sollten im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Wir warten auf den Abschlussbericht, obwohl der größte Teil der Placebogruppe bereits 2021 geimpft wurde.

Eine vor kurzem veröffentlichte Studie (K. Faksova, et al., COVID-19 vaccines and adverse events of special interest „A multinational Global Vaccine Data Network cohort study of 99 million vaccinated individuals“, Vaccine, 2024/COVID-19 Impfstoffe und schädigende Nebenwirkungen von besonderem Interesse, „Eine multinationale Kohortenstudie des Global Vaccine Data Network mit 99 Millionen geimpften Personen“) zeigt signifikante Nebenwirkungen, die auf dieser bekannten Untererfassung beruhen.

(Vgl. sciencedirect.com)

Die meisten Kardiologen machen weiterhin die COVID-19-Infektion für die von mir beobachteten Schäden verantwortlich. Ich habe jedoch vor der Einführung des Impfstoffs auf Guernsey keinen einzigen Fall von Myokarditis nach COVID-19 diagnostiziert. Auf der Website der britischen Regierung aus dem Jahr 2021 ist zu lesen, dass Covid Myokarditis verursacht. Die Beweise, die sie dafür anführt, sind fehlerhaft.

Eine Studie von Buckley et al. („Prevalence and clinical outcomes of myocarditis and pericarditis in 718,365 COVID-19 patients“, Eur J Clin Invest. 2021/Prävalenz und klinische Ergebnisse von Myokarditis und Perikarditis bei 718.365 COVID-19-Patienten) kamen zu dem Schluss, dass die Prävalenz der Myokarditis bei Covid-Patienten bei 5% liegt.

In dieser Studie wurden Daten aus den EMR-Aufzeichnungen der USA verwendet, die durch den Geldfluss vergiftet sind. Es ist gut dokumentiert, dass Krankenhäuser in den USA 37.000 Dollar erhielten, wenn ein Patient mit Covid auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Die Einweisung in die Intensivstation würde bei Patienten mit „Multisystembeteiligung“ gefördert.

Ein Anstieg des Troponins, sei er auch noch so unbedeutend, wäre der Grund für die Diagnose einer Myokarditis, und die damit einhergehende Zahlung von 37.000 Dollar, wenn der Patient auf die Intensivstation eingeliefert wird.

(Vgl. onlinelibrary.wiley.com)

In Kardiologenkreisen war bereits vor Covid bekannt, dass Patienten mit Sepsis häufig einen Troponinanstieg aufweisen, der proportional zum Alter und zu Komorbiditäten ist und nicht auf eine Myokarditis oder einen Herzinfarkt hinweist. Im Jahr 2020 gab es in Guernsey 20.000 Covid-Fälle, was laut dem Bericht von Buckley et al. zu 1.000 Fällen von Myokarditis führen würde. Ich habe jedoch vor der Einführung des Impfstoffs keinen einzigen Fall von Myokarditis diagnostiziert.

Dr. Melissa Heightman, eine UCL-Long-Covid-Expertin, gab bei einer Rede auf der Konferenz für Akut- und Allgemeinmedizin im Jahr 2022 zu Protokoll, dass sie nach einem MDT mit Kardiologen über das späte Gadolinium, das auf CMRI-Scans zu sehen ist, zu dem Schluss kam, dass es sich nur um das übliche Hintergrundrauschen handelt.

In der oben genannten Arbeit von Buckley et al. wird auf eine Arbeit von Puntmann et al. verwiesen („Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 COVID-19/Ergebnisse der kardiovaskulären Magnetresonanztomographie bei Patienten, die sich kürzlich von einer Coronavirus-Erkrankung erholt haben“, JAMA Cardiol. 2020).

Darin wird fälschlicherweise der Schluss gezogen, dass 78 von 100 Personen, die sich von einer leichten Covid-Erkrankung ohne kardiale Symptome erholt hatten, auf ihren kardialen MRT-Scans eine myokardiale Beteiligung aufwiesen.

Die korrekte Interpretation ist, dass die festgestellten Anomalien auf das von Dr. Heightman erwähnte Hintergrundrauschen zurückzuführen sind, das durch die in Deutschland durchgeführte Studie mit 3-Tesla-MRT-Scannern noch verstärkt wurde.

Im Vereinigten Königreich verwenden wir hauptsächlich 1,5-Tesla-MRT-Scanner. Mehr Leistung bedeutet auch mehr Lärm! Ich bin der Meinung, dass die GMC nicht nur Whistleblower wie Dr. Malhotra unterstützen muss, sondern auch dringend die folgenden Maßnahmen ergreifen sollte:

Eine Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Sicherheit des Impfstoffs COVID-19. Darf ich vorschlagen, dass Sie mit Dr. Yvonne Young von der UKHSA und Dr. Melissa Heighten (UCL) sprechen, um ihre Meinung zu dieser Angelegenheit einzuholen? Ich gehöre zu einer wachsenden Gruppe von Ärzten, die gerne an dieser Untersuchung teilnehmen würden, und ich bin sicher, dass Dr. Malhotra dies auch tun würde.

Eine Beratungsstelle zur Unterstützung von Ärzten, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen.

Eine Beratungsstelle zur Unterstützung derjenigen, die durch Impfungen geschädigt wurden. Natürlich sollte die GMC die MHRA und die britische Regierung um Unterstützung bei der Finanzierung dieser Arbeit bitten.

Es sollte ein Gremium eingerichtet werden, das die Diskussion eröffnet und in den Medien unvoreingenommen über die oben genannte Strategie berichtet, um eine übermäßige Belastung der Bevölkerung und des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich Dr. Aseem Malhotra von ganzem Herzen unterstütze und glaube, dass sein unerschütterliches Engagement für die Förderung eines stärker auf den Patienten ausgerichteten, evidenzbasierten Ansatzes in der Gesundheitsversorgung ihn zu einer wertvollen Bereicherung für die medizinische Gemeinschaft macht.

Ich bin zuversichtlich, dass seine Beiträge zur Aufdeckung der Wahrheit über die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs auch weiterhin einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unzähliger Menschen haben werden. Es gibt viele Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe, die meine Ansicht offen unterstützen, aber leider gibt es eine schweigende Mehrheit, die meine Ansicht nur im Stillen in privaten Gesprächen unterstützt.

Leider befindet sich die Medizin an einem Scheideweg. Die Saat der Spaltung ist groß. Die Frage an Sie lautet daher: Werden Sie diese Wunden heilen oder die unumkehrbare Spaltung des Gesundheitswesens unterstützen, die sich in einer zunehmend unsicheren Zukunft anbahnt?

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Dean Patterson MBCHB, FRCP

Die Pathologin Frau Dr. Clare Craig schreibt auf X, wenn man davon ausgehe, dass Dr. Patterson alle Fälle auf der Insel gesehen hat, „dies 35.000 Myo- und Perikarditisfällen in Großbritannien und 200.000 in den USA entsprechen würde“.

Der Anstieg von einem schwerwiegenden Fall alle drei bis vier Jahre, in Bezug auf die 28 Krankenhauseinweisungen, die Dr. Patterson für die Jahre 2021 und 2022 meldet, bedeutet eine 47-fache Zunahme der Inzidenz.

Die Daten sind zwar nicht öffentlich zugänglich, so dass eine unabhängige Überprüfung nicht möglich ist. Es gibt jedoch keinen Grund, an den Berichten von Dr. Patterson aus seiner klinischen Erfahrung zu zweifeln. Eine Untersuchung der tatsächlichen Risiken dieser neuartigen therapeutischen Produkte ist dringend erforderlich.

Ausserdem berichtet das Health Advisory and Recovery Team (HART) über eine japanische Autopsie, die zeigt, dass selbst eine subklinische Myokarditis nach einer Impfung später zu einem tödlichen Ereignis führen kann – und bei den meisten Autopsien übersehen wird.

Das bedeutet, dass die mRNA-Impfstoffe eine versteckte Rolle bei einer beträchtlichen Anzahl von Herztodesfällen spielen. (Vgl. hartuk.substack.com)

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 01.03.2024