Die verdeckte Agenda von Transparency International: Eine Schachfigur im Spiel des westlichen Geheimdienstes

Am 24. Juli wurde bekannt, dass der neuseeländische Flügel von Transparency International den Expertenrat einiger der größten und berüchtigtsten Lobbyfirmen des Landes zur Verbesserung der ethischen Standards in der politischen und unternehmerischen Lobbybranche in Anspruch genommen hatte. Ein ortsansässiger Geschäftsmann, der unabhängig davon angeboten hatte, TINZ bei der Säuberung des Sektors zu unterstützen, meldete die Meldung.

Sie brachten ihr „Erstaunen“ zum Ausdruck und verglichen die von TINZ durchgeführte Befragung hochrangiger Lobbyisten zur Sanierung ihrer eigenen Branche mit der „Rekrutierung von Bandenmitgliedern durch die Polizei, um neue Regeln für die Verfolgung flüchtender Fahrer festzulegen“. Doch wer mit der Geschichte von Transparency International vertraut ist, wäre kaum überrascht.

Transparency International (TI) wurde 1993 von Weltbank-Apparatschiks gegründet und hat unermüdlich die Korruption im öffentlichen Sektor im globalen Süden aufgedeckt, während die von der Regierung ermöglichte Kriminalität in reichen Ländern ungeprüft bleibt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein Mittel, die Privatisierung im Ausland zugunsten westlicher Investoren fortzusetzen. Dementsprechend wird die Organisation von einer Vielzahl großer Unternehmen finanziert, darunter Firmen, die in Korruption und Steuerhinterziehung im industriellen Maßstab verwickelt sind, wie Google , Microsoft und Siemens .

Die Mainstream-Medien unterziehen Transparency International oder sein zweifelhaftes jährliches „Global Corruption Barometer“ und seinen „Corruption Perceptions Index“ niemals einer kritischen Prüfung und würdigen stets die regelmäßigen Veröffentlichungen und Verlautbarungen der Organisation an prominenter Stelle.

Dennoch enthielt ein Bericht des neuseeländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die TINZ-Kontroverse eine bemerkenswerte Enthüllung. Es wurde festgestellt, dass die Abteilung beträchtliche Mittel von mehreren lokalen Regierungsquellen erhielt, darunter Canberras Äquivalente der CIA und der NSA, des Security Intelligence Service und des Government Communications Security Bureau.

Der CEO von TINZ verteidigte dieses Sponsoring und argumentierte, dass Spionageagenturen „ein starkes Interesse daran haben, Korruption zu bekämpfen – das ist eines ihrer Hauptanliegen, die Dinge, die sie tun.“ (Die Zensur-NGOs und die Geheimdienste: Der »Correctiv«-Lauschangriff und das staatlich finanzierte Zensurnetzwerk)

Tatsächlich haben sich westliche Geheimdienste in den letzten Jahren stark auf die „Korruptionsbekämpfung“ konzentriert. Wie wir jedoch sehen werden, besteht das Ziel darin, das Thema zu einer Waffe zu machen, um „feindliche“ Regierungen zu dämonisieren und zu destabilisieren und vielleicht sogar einen Regimewechsel herbeizuführen.

Auch Transparency International spielte bei diesen Bemühungen häufig eine Hauptrolle.

„KOMPLEX UND KONTROVERS“

Im Jahr 2013 veröffentlichte TI seinen ersten Government Defense Anti-Corruption Index, der das Ausmaß mutmaßlicher Korruption im Verteidigungssektor und im Militär von 82 Ländern misst. Viele der schlecht eingestuften Regierungen kritisierten die Ergebnisse und die Berichtsmethodik, bei der 77 „technische Fragen“ an lokale Staatsbeamte und Vertreter von Denkfabriken und Universitäten gestellt wurden.

Wie Mark Pyman, der damalige Leiter des Verteidigungs- und Sicherheitsprogramms von TI UK, in seiner Antwort erklärte , reichte die bloße Nichtbeantwortung dieser Fragen aus, um einem Land eine negative Bewertung zu verleihen. Diese Fragen reichten von leichtfertigen Fragen – etwa ob sich die Verteidigungschefs eines Landes „öffentlich zur Korruptionsbekämpfung verpflichten“ – bis hin zu intensiven Befragungen von Militäroperationen und Beschaffungen.

Es ist durchaus verständlich, dass Regierungsbeamte beispielsweise in Venezuela – einem der Länder mit der schlechtesten Wertentwicklung im Index in diesem Jahr – solchen Ansätzen gegenüber sehr vorsichtig wären.

Diese Befürchtungen würden zweifellos noch dadurch verstärkt, dass das Verteidigungs- und Sicherheitsprogramm von TI zu diesem Zeitpunkt von der NATO und einer Reihe westlicher Regierungen finanziert würde. Obwohl es kaum Presseberichte gab, ist es seitdem zu einer eigenständigen Abteilung von TI mit einer eigenen Website geworden, die einen stetigen Strom von Berichten über Korruptionsthemen im internationalen Verteidigungssektor veröffentlicht .

Diese Veröffentlichungen verwenden eine hochtrabende Rhetorik und benennen häufig sehr ernste Themen und Probleme. Ihre Empfehlungen beziehen sich jedoch in der Regel darauf, die Kunst der Invasion und des Tötens effizienter zu gestalten , sicherzustellen, dass „falsche“ Regierungen nicht auf staatliche Waffen,

Technologie und Fähigkeiten der NATO zugreifen können, und eine leicht verstärkte staatliche Aufsicht über bestimmte Bereiche zu fördern, wie z private Militärunternehmen. Und nur dann, weil westliche Regierungen Geld verlieren könnten und Risiken für ihre „außenpolitischen Interessen“ entstehen könnten.

Maßnahmen, um die gefährlichsten, angeborenen Auswüchse der internationalen Rüstungsindustrie ernsthaft einzudämmen, geschweige denn Konflikte zu verhindern, stehen nie auf der Tagesordnung. Darüber hinaus hat TI einen blinden Fleck gegenüber der Korruption im westlichen Privatsektor, und auch TI Defence and Security übersieht unpassenderweise die völlig routinemäßige Bestechung und Schurkerei, die von US-amerikanischen und europäischen Regierungen und Verteidigungsunternehmen begangen wird, um tödliche Güter im Ausland zu vermarkten und zu verkaufen.

Mark Pyman selbst machte diese Agenda 2007 sehr deutlich, als die Aufregung über den Al-Yammah-Waffenhandel ihren Höhepunkt erreichte. Es wurde Mitte der 1980er-Jahre zwischen Großbritannien und Saudi-Arabien unterzeichnet und ist nach wie vor das größte Waffenexportabkommen zwischen Großbritannien und Saudi-Arabien, das London 600.000 Barrel Rohöl pro Tag und BAE Systems seitdem viele Milliarden Pfund einbringt.

Regierungsbeamte beider Seiten – und ihre Angehörigen – profitierten zu Unrecht von dem Deal, doch mehrere strafrechtliche Ermittlungen wurden eingestellt.

Pyman schrieb in diesem Jahr an „The Guardian“ und argumentierte, dass ein „gemeinsames saudisch-britisches Komitee“ gegründet werden sollte, um die Verteidigungsbeziehungen der beiden Länder zu prüfen.

Allerdings „eines, das nach vorne gerichtet ist“ und nur darauf bedacht ist, „die Redlichkeit“ zukünftiger Waffengeschäfte sicherzustellen. Er warnte aktiv davor, „die Geschichte“ der „komplexen und kontroversen“ Al-Yammah-Bewegung zu durchforsten, da dies „durchaus zu einem substanzlosen Ergebnis führen könnte“.

Unterdessen ermutigen die offiziellen Websites zahlreicher britischer Botschaften im Ausland bis heute einheimische Waffenhändler offen zum Handel mit lokalen Märkten und bieten Anleitungen dazu, „wie man dort Geschäfte macht“.

Dies umfasst die Bereitstellung von Kontaktvermittlungen, privilegierten Marktinformationen und sogar der Privatresidenz des britischen Botschafters für Geschäftsessen und Empfänge „mit gezieltem Top-Management aus der Regierung und/oder privaten Einrichtungen“ im Verteidigungssektor. Alles natürlich gegen ein angemessenes Entgelt.

„NICHT-TÖDLICHER EINSATZ“

Dieser Hintergrund muss unbedingt berücksichtigt werden, da das Verteidigungs- und Sicherheitsprogramm von TI UK eine formelle, wenn auch weitgehend verborgene Beziehung zur 77. Brigade, der Abteilung für psychologische Kriegsführung der britischen Armee, hat.

Die Winterausgabe 2017 von Corruption Cable , dem vierteljährlichen Newsletter von TI UK, enthält einen eigenen Abschnitt zu dieser verdächtigen Verbindung, über den Mitglieder der zwielichtigen und äußerst umstrittenen Militäreinheit regelmäßig ein Jahr lang in das Programm abgeordnet werden.

Ein Abgeordneter der 77. Brigade wurde ausführlich zitiert und lobte das Programm, das „Möglichkeiten bietet, die über die Arbeit im Zusammenhang mit der Armee hinausgehen“. Dazu gehörte die Erstellung von Material für „Fallstudien, Berichte und Lehrpakete“:

All dies wird letztendlich der Armee zugute kommen, da ich das Wissen, das ich erworben habe, mit zurücknehme und der Wert, von sachkundigen und leidenschaftlichen Menschen umgeben zu sein, nicht zu unterschätzen ist!“

Das hört sich durchaus verständlich an, obwohl, wie der Bevollmächtigte offen erklärte, zu den Kernkomponenten der 77. Brigade die wichtigsten Abteilungen für Medien- und psychologische Operationen des britischen Militärgeheimdienstes gehören. Sie fügten hinzu, dass es der Einheit daher darum gehe, „nichttödlichen Einsatz und nichtmilitärische Hebel einzusetzen, um das Verhalten von gegnerischen Kräften und Gegnern anzupassen“.

Wie sich während der COVID-19-Pandemie herausstellte , gehören zu diesen „Kräften und Gegnern“ durchschnittliche soziale Medien auf der ganzen Welt, deren Wahrnehmungen und Verhalten die Einheit durch Propaganda, Manipulation und Informationstäuschung „anzupassen“ versucht.

Es scheint so gut wie unvermeidlich, dass das Wissen, das die Mitarbeiter der 77. Brigade während ihrer Abordnung zu TI gewinnen – wozu auch die Antworten auf Fragen des Government Defense Anti-Corruption Index von ausländischen Verteidigungsbeamten gehören können – für Zwecke der psychologischen Kriegsführung ausgenutzt wird.

Diese Analyse wird durch eine Reihe durchgesickerter Dokumente im Zusammenhang mit der internen Arbeitsweise der Integrity Initiative, einer schwarzen Propagandaeinheit des britischen Geheimdienstes, untermauert. Unter den Papieren befindet sich ein Vorschlag für ein staatlich finanziertes Programm zur Aufdeckung staatlicher Korruption auf dem Westbalkan, in dem neben einem Brigadier der britischen Armee, der die Verteidigungs- und Sicherheitsabteilung von TI gründete, und zwei Veteranen der 77. Brigade, darunter auch deren Gründer, kein Geringerer als Mark Pyman genannt wird und Chef Alex Aiken als potenzielle Projektmitarbeiter.

In Aikens beigefügter Biografie heißt es, dass er persönlich für den „Aufbau der strategischen Beziehungen zu Transparency International“ verantwortlich war, ein klarer Hinweis darauf, wie wertvoll und bedeutsam das Abordnungsprogramm auf den höchsten Ebenen der britischen Armee und der 77. Brigade angesehen wurde. Euan Grant, Mitarbeiter der Integrity Initiative, wurde ebenfalls für das Projekt vorgeschlagen.

Andere durchgesickerte Akten deuten darauf hin, dass er eine Reihe weitreichender Pläne für „Informationsoperationen“ ausgeheckt hat, um angebliche russische Staats- und Unternehmenskorruption aufzudecken.

Ein Plan bestand darin, schädliche Informationen über die Aktivitäten der organisierten Kriminalität in Russland von großen Finanzinstituten zu beschaffen und die Ergebnisse dann über eine Reihe von Quellen zu veröffentlichen, etwa über Journalisten großer Verlage und die Produzenten der erfolgreichen TV-Show „McMafia“, aber „insbesondere“ über die 77. Brigade.

Eine der von Grant vorgeschlagenen Informationsquellen war HSBC, eine große britische Bank, die weltweit in jede Form von Korruption und Fehlverhalten verwickelt ist . Zufälligerweise gehörten zu seinen dortigen Kontakten ehemalige hochrangige MI5- und MI6-Beamte.

JUNGS AUS BRASILIEN

Man könnte argumentieren, dass selbst wenn die Korruption von Regierungen, Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen durch „Informationsoperationen“ der Geheimdienste aufgedeckt wird, der Zweck die Mittel heiligt. Schließlich handelt es sich bei Korruption um ein schweres Verbrechen, für das die Täter stets im vollen Ausmaß des Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden sollten, dies jedoch selten der Fall ist.

Dennoch kann der Appetit der Öffentlichkeit und der Medien auf gerechtfertigte Fensterstürze korrupter Beamter leicht für bösartige Zwecke ausgenutzt werden. Genau aus diesem Grund haben westliche Geheimdienste seit vielen Jahren so entschlossen versucht, einen solchen Appetit zu schüren.

Im November 2009 fand der vierte Kongress der brasilianischen Bundespolizeiagentenvereinigung statt . Zu den Rednern gehörte Richter Sergio Moro, der aufgrund seiner jüngsten Rolle bei der Verhinderung einer großen Geldwäscheoperation eine untergeordnete Berühmtheit war und ein Panel zum Thema „Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität“ leitete. Er plädierte für Gesetzesänderungen und mehr Autonomie der Justiz, um die Strafverfolgung zu erleichtern der Wirtschaftskriminalität im Land.

Anwesend war auch die amerikanische Staatsanwältin Karine Moreno-Taxman, die damals in der US-Botschaft in Brasilien tätig war. Sie leitete ein Gremium, das sich dafür einsetzte, dass die brasilianischen Behörden ein informelles System der Zusammenarbeit mit ihren amerikanischen Amtskollegen beibehalten und formelle Kooperationsstrukturen umgehen sollten, wie sie in internationalen Verträgen festgelegt sind. Unterwegs betonte sie die Notwendigkeit, die öffentliche Meinung bei der Strafverfolgung hochrangiger Persönlichkeiten zu manipulieren, um Abscheu bei denjenigen hervorzurufen, gegen die ermittelt wird:

„Die Gesellschaft muss das Gefühl haben, dass diese Person ihren Job tatsächlich missbraucht hat, und ihre Verurteilung fordern. Wenn Sie diese Person nicht zur Strecke bringen können, führen Sie keine Ermittlungen durch.“

Fünf Jahre später waren Moro und Moreno-Taxman Schlüsselfiguren der Operation Lava Jato. Öffentlich dargestellt als ein Kreuzzug gegen die Korruption, der einen neuen Aufbruch in Brasilien ankündigt, in dem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit oberste Priorität haben, handelte es sich in Wirklichkeit um einen Betrug, der von der CIA, dem FBI und dem US-Justizministerium (DoJ) inszeniert wurde. Ziel war es, die profitabelsten Unternehmen des Landes zu zerstören und die Linke daran zu hindern, die Macht zurückzuerobern.

Jahrelang wurden die Staatsanwälte von Lava Jato – allesamt Absolventen von FBI- und DoJ-Schulungsprogrammen – sowie Moro, der die Bemühungen beaufsichtigte, von westlichen Journalisten und Beamten gefeiert. Moro wurde 2016 vom Time Magazine sogar zu einer der „100 einflussreichsten Personen“ ernannt . Im Dezember desselben Jahres schenkte TI dem Lava Jato-Team seinen jährlichen „Anti-Corruption Award“, der „bemerkenswerte Einzelpersonen und Organisationen weltweit ehrt, die Korruption aufdecken und bekämpfen“.

Weder „Time“ noch TI gaben zu, dass lokale Medien Monate zuvor enthüllten, dass Moro das Verteidigungsteam des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva illegal abgehört hatte . Dies war eine von vielen ungeheuerlichen kriminellen Taktiken, die der Richter und die Staatsanwälte von Lava Jato routinemäßig anwendeten. Tatsächlich ignorierte TI Brasilien viele schädliche Enthüllungen über die Ermittler, statt dessen deckte es die Operation ab, schmeichelte der Berichterstattung und dokumentierte und lobte ihre Bemühungen auf Schritt und Tritt.

Die Staatsanwälte von Lava Jato folgten wortwörtlich dem Rezept von Moreno-Taxman, dass „die Gesellschaft das Gefühl haben muss, dass diese Person den Job wirklich missbraucht hat, und fordern muss, dass sie verurteilt wird“, und unternahmen enorme Anstrengungen, um Lula zu dämonisieren.

In regelmäßigen Pressekonferenzen präsentierten Staatsanwälte lächerliche PowerPoints , die ihn im Epizentrum einer großen, labyrinthischen regionalen und internationalen Korruptionsverschwörung darstellten, durch die der ehemalige Präsident eng in jedes erdenkliche schwere Verbrechen verwickelt war.

Im Juli 2017 begrüßte TI Lulas Verurteilung wegen Korruptionsvorwürfen als „ein bedeutendes Zeichen dafür, dass die Rechtsstaatlichkeit in Brasilien funktioniert und dass es keine Straflosigkeit gibt, nicht einmal für die Mächtigen“. Es fügte hinzu, dass an der Untersuchung beteiligte Staatsanwälte und Richter „Angriffen von allen Seiten ausgesetzt waren … ein Beweis dafür, dass Korruption keinen Unterschied zwischen Ideologien oder politischen Parteien macht“.

„DEMOKRATISCHE REFERENZEN“

Dennoch war Lava Jato stark parteiisch eingestellt. Untersuchungen von „The Intercept“, die auf den gehackten Mitteilungen von Ermittlern basierten, enthüllten ab Juni 2019 deutlich den betrügerischen Charakter der Operation und die engen Verbindungen zum US-Geheimdienst. Ein Staatsanwalt nannte Lulas Inhaftierung , die ihn vom Rennen disqualifizierte und den Grundstein für den daraus resultierenden Sieg des rechtsextremen Jair Bolsonaro legte, „ein Geschenk der CIA“.

Als Reaktion auf diese bombastischen Enthüllungen veröffentlichte TI schnell eine Erklärung , in der es behauptete, „die Berichterstattung aufmerksam zu verfolgen“. Bemerkenswerterweise verurteilte die Organisation jedoch nicht den rechtswidrigen Einsatz von Korruption für bösartige Zwecke durch Lava Jato, sondern lobte vielmehr vor allem die Operation. Darin wurde behauptet, TI habe „kriminelle Pläne aufgedeckt“ und „einflussreiche Politiker und Geschäftsleute herausgefordert“ und gleichzeitig „eine positive Antikorruptionsdynamik in Lateinamerika gestärkt, die in mehreren Ländern zu bedeutenden Ergebnissen geführt habe“.

Während TI einräumte, dass die Staatsanwälte von Lava Jato „angebliche Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die von „The Intercept“ aufgedeckten Grundsätze der Waffengleichheit und Unparteilichkeit erklären mussten, hielt es eine „rigorose Untersuchung der Verletzung privater Kommunikation“ für „ebenso entscheidend“. Ein Zyniker könnte annehmen, dass TI besorgt war, dass spätere Enthüllungen die Organisation direkt in die bösartigen Machenschaften von Lava Jato verwickeln würden, was sie auch tat.

Der Regisseur der gehackten Kommunikationssendung TI Brasilien, Bruno Brandão, pflegte eine sehr herzliche Beziehung zum leitenden Staatsanwalt von Lava Jato, Delton Dallagnol, und er war Mitglied mehrerer Messaging-App-Gruppen, in denen verschiedene Duldungen formuliert und diskutiert wurden . Darüber hinaus half Brandão persönlich bei der Erstellung einer von TI Brasilien genehmigten Liste von Kandidaten für die Wahl 2018, die erklärtermaßen Lava Jatos Ethos teilten, sowie einer Rangliste der Politiker nach ihren rechtlichen Problemen und ihrem angeblichen Engagement für die Demokratie.

Brandão hat seitdem versucht , sich von Lava Jato zu distanzieren und behauptet, er und TI hätten einfach einen Fehler gemacht, „in der Annahme, dass die Führer von Lava Jato über demokratische Referenzen verfügten“. Doch im April 2022 versuchten der Bundesrechnungshof und die Staatsanwaltschaft Brasiliens, eine Untersuchung gegen TI Brazil wegen illegaler Zusammenarbeit mit Staatsanwälten einzuleiten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Organisation von dieser Beziehung möglicherweise finanziell profitiert hätte .

Es kann nur die Frage aufkommen, ob Brandão – und damit auch TI Brazil – die ganze Zeit über in den Betrug verwickelt war. Im Jahr 2016 hatte er Dutzende Auftritte in nationalen und internationalen Medien und bestritt, dass ein Putsch im Gange sei, nachdem Dilma Rousseff aufgrund falscher Korruptionsvorwürfe zu Unrecht abgesetzt worden sei. Unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt begann Brasilia damit, ihre Offshore-Ölreserven an ausländische Käufer zu versteigern. Zwei der größten Nutznießer waren Shell und ExxonMobil, beide Geber von Transparency International.

Dies war nur eines von vielen Beispielen für die wirtschaftliche Zerstörung von Lava Jato . Die Operation schuf ein Klima, in dem selbst vage Andeutungen von Unangemessenheit großen Unternehmen, wenn nicht ganzen Industrien schaden könnten. Dadurch wurde der Bausektor lahmgelegt, Millionen von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen gingen verloren, was dazu führte, dass das BIP des Landes um mindestens 3,6 % schrumpfte.

Für die CIA, die Brasilien auf seinen verarmten, autoritären und leicht ausnutzbaren Status im Kalten Krieg reduzieren wollte, war genau das der Punkt.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Arbeiten wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht.

