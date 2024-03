Hollywood pervers: Oppenheimers 7 Oscar-Awards und John Cenas „Nackt“-Ritual am 70. Tag des Jahres

Teile die Wahrheit!

Den Medien zufolge erholte sich die Oscar-Verleihung weiter und verzeichneten dank miserabler Filme wie „Oppenheimer“ und „Barbie“ die größte Zuschauerzahl seit 2020; am Sonntagabend erreichten sie durchschnittlich 19,5 Millionen Zuschauer. Von Joachim Bartoll

Nun, ich habe keine Ahnung, wie irgendjemand solch extremen satanischen Dreck sehen konnte, und noch dazu mit der abscheulichen Marionette Jimmy Kimmel als Moderator, aber ich schätze, einige Leute haben es getan, auch wenn die Zahlen überhöht und in Drehbüchern geschrieben sind.

Da es sich wie in Hollywood um eine satanische und perverse Filmindustrie handelt, musste sie natürlich einen „viralen Moment“ erleben, und dieses Jahr war es der ehemalige „Wrestler“ und gedankengesteuerte Freimaurer-Schauspieler John Cena, der die Bühne in einer körperfarbenen engen Unterwäsche betrat, um nackt auszusehen, während er den Umschlag für das „beste Kostümdesign“ vor scheinbar nackte Genitalien hielt.

Äußerst geschmacklos, aber was würde man von einer solchen Preisverleihung erwarten, die die umgekehrte, perverse und satanische Filmindustrie des Saturn-Kults repräsentiert?

Kein Titel Kein Titel

Die Oscar-Verleihung bzw. „Oscar“ wurde am Sonntagabend, dem 10. März, dem 70. Tag des Jahres, verliehen.

Die Begeisterung drehte sich um „Oppenheimer“, der „sieben“ (am 70. Tag siebzig) Auszeichnungen gewann, und um den „John Cena“-Moment. (MKUltra ist real: Opfer sagt, die pädophile Hollywood-Elite habe sie als Kind während satanischer Rituale vergewaltigt)

Oppenheimer = 70

Sieben = 70

John Cena = 70

Und es war der perfekte Tag für diese Oscar-Verleihung, eine Hommage an Saturn, ihren umgekehrten Sonnengott.

Die Oscar-Verleihung = 61, 70 , 101

Hommage an Saturn = 61, 70 , 101

Was John Cena betrifft, so ist es ein klassisches freimaurerisches Demütigungsritual, „nackt“ auf der Bühne zu erscheinen, und wir haben Cena bereits bei ähnlichen früheren Ritualen an einem angeblichen Filmset als Frau verkleidet gesehen.

Nun, der 10. März war genau 322 Tage nach Cenas Geburtstag. 322 ist die Nummer des Ordens 322, Skull and Bones Freemaurerei des Ordens, der den größten Teil Hollywoods und der Unterhaltungsindustrie, einschließlich American Wrestling, kontrolliert.

300x250

Und wenn Sie sich erinnern, hat John Cena im Jahr 2006 in einem Interview mit Howard Stern einfach gesagt, dass „John Cena“ nicht existiert, es ist einfach ein Produkt, eine Figur, die der Unterhaltungsindustrie gehört (und in diesem Fall Vince McMahon , ein bekannter Freimaurer 33. Grades.)

Auch Cenas „nackter“ Auftritt erfolgte genau 44 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag.

Nackt = 44

Cenas vollständiger Name ist „John Felix Anthony Cena“, der so geschrieben wurde, dass er zu seinen Meistern passt, da seine Summe „ 223 “ ist, die Umkehrung von „ 322 “, und die Zahl des Emblems von Skull and Bones, der „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“.

300x250 boxone

Und wieder haben wir es mit einer „Hommage an Saturn“ zu tun, um die es bei diesem Ritual geht: Es ehrt ihren umgekehrten schwarzen Sonnengott, das falsche Licht, das des Saturn, des Satans, des Antichristen.

John Felix Anthony Cena = 223

Totenkopf = 223

Hommage an Saturn = 223

John Cena ist derzeit 46 Jahre alt und genau 46 Wochen nach seinem Geburtstag ging er bei der Oscar-Verleihung viral.

Denken Sie daran, „Skull and Bones“ wurde von der Gesellschaft Jesu, dem Jesuitenorden, geschaffen.

Oscar-Verleihung = 46

Societas Iesu = 46 (Die Gesellschaft Jesu, Der Jesuitenorden)

Natürlich gab es am 10. März eine freimaurerische Numerologie mit 48 Datumsangaben, und die Mitglieder des Ordens 322, Skull and Bones Freemaurerei, werden „The Bonesmen“ genannt.

Auch die Filmindustrie und Hollywood werden oft mit dem Schwindel der Jesuiten und Illuminaten in Verbindung gebracht.

Und der Freimaurer John Cena bedeckte seine „Genitalien“ mit dem Umschlag des Gewinners.

10.03.2024 = 3 + 1+0 + (20) + (24) = 48

10.03.24 = 3 × 1 × 2 × 2 × 4 = 48

Die Knochenmänner = 48

Hollywood = 48

Illuminaten = 48

Freimaurer = 48

Die Freimaurer = 48

Genitalien = 48

Da der 10. März der 70. Tag des Jahres ist, befindet sich Skull and Bones außerdem an der Yale University.

Und denken Sie daran, dass die Yale University derzeit 322 Jahre alt ist, was auf den 10. März zurückgeht, also 322 Tage nach Cenas Geburtstag.

Yale University = 70

Auch hier ist alles durch die Zahlen vorgegeben und inszeniert, einschließlich John Cenas „viralem Moment“ und den „sieben“ Preisgewinnen für den beschissenen Oppenheimer.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 13.03.2023