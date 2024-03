Geheimnisvolle blaue Spirale am Himmel über Norwegen zu sehen: Es ist nicht das, was Sie denken (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 5. März 2024 erschien gegen 2 Uhr morgen eine seltsame weiße Spirale am Nachthimmel über Norwegen, Island und Grönland, die selbst Astronomen zum Staunen brachte.

Schon mehrfach wurde dieses Phänomen in den letzten Jahren beobachtet. Meistens wurde ein Raketenstart als Grund genannt.

Russische Abgeordnete der Duma glauben aber, dass es sich um Tests einer neuen Geheimwaffe der USA handelt. Von Frank Schwede

Die geheimnisvolle Spirale bewegte sich von Süden nach Norden und verschwand im Nordwesten hintern Horizont. In einer offiziellen Erklärung wird behauptet, dass eine Space X-Falcon 9-Rakete des Milliardärs und Unternehmers Elon Musk für das Himmelsspektakel verantwortlich war.

Die Falcon 9 startete vom kalifornischen Weltraumstützpunkt Vandenberg, um 54 kleine Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern. Als die zweite Stufe der Rakete über dem Meer zündete, sollen die freigesetzten Gase das Spiralmuster an den Nachthimmel gezeichnet haben.

Im vergangenen Jahr konnte dasselbe Phänomen über dem US Bundesstaat Alaska beobachtet werden. Auch damals hieß es von offizieller Seite, dass eine Space X-Rakete ursächlich für das Phänomen war.

Auch im Dezember 2009 erschien über der norwegischen Stadt Tromso eine Lichtspirale, die von Tausenden Augenzeugen und nicht zuletzt auch von Astronomen mit Staunen beobachtet wurde.

Auch in diesem Fall soll der Grund ein Raketenstart gewesen sein. Wie es in einer Pressemitteilung hieß, hatte ein russisches U-Boot im Weißen Meer eine Interkontinentalrakete vom Typ SS-N-30 „Bulawa“ abgefeuert. Die Rakete sei dann in der Luft explodiert und in Rauch aufgegangen. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

.

Russische Quellen hingegen glauben, dass die Lichtspiralen eine andere Ursache haben. Sie vermuten, dass HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) -Technologie dahinter steckt, mit der es unter anderem möglich ist, Wetterveränderungen und sogar Erdbeben herbeizuführen – eine neuartige Geheimwaffe also, die die gesamte Weltbevölkerung bedroht.(Chemtrail-Projekte zur Veränderung des Erdklimas, die einst als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurden, weiten sich jetzt weltweit offen aus)

Experten warnen schon lange vor dieser Technologie. Zu was die Anlage fähig ist, versuchte Plasmaphysiker Bernhard Eastlund in einer Sendung auf Discovery Channels zu erklären, die unter anderem auch das Schweizer Fernsehen gezeigt hat. Eastlund betont, dass das Energiepotential dieser Anlage mit bis zu drei Millionen Watt gigantisch ist.

Die Energie reicht aus, um die in rund einhundert Kilometer über dem Boden gelegene Ionosphärenschicht auf einer Fläche von einem Quadratkilometer auf 28.000 Grad zu erhitzen.

300x250

Russland fordert Verbot geophysikalischer Experimente

Die größte HAARP-Anlage befindet sich bei Gakona im US Bundesstaat Alaska, eine weitere in Grönland und in Norwegen. Offiziell dienen die Einrichtungen zur Erforschung von Sonnenwinden und Nordlichtern und damit verbundene mögliche Auswirkungen auf Kommunikationseinrichtungen wie Satelliten.

Vor allem Russland zeigt sich besorgt über die Durchführung großangelegter wissenschaftlicher Experimente mit HAARP, die sogar dazu in der Lage sind, die Funkkommunikation zu stören, Stromnetze zu unterbrechen und die Gesundheit von Milliarden Menschen zu gefährden.

300x250 boxone

Deshalb fordert Russland ein Verbot international angelegter geophysikalischer Experimente., Der von 90 Abgeordneten der Duma unterzeichnete Appell wurde an Russlands Präsident Wladimir Putin, an die Vereinten Nationen, internationale Organisationen und an die Parlamente der UN-Mitgliedsländer geschickt.

Auch Militärexperten wie Juri Bobylow sind davon überzeugt, dass eine ganze Reihe vermeintlicher Naturkatastrophen auf das Konto dieser geheimnisvollen Technologie gehen könnten. Bobylow sagt:

„Wir haben die Situation unter Beteiligung von Spezialisten für geheime geophysikalische Waffen analysiert und sind heute zu dem überraschenden Ergebnis gekommen, dass alles, was 2004 im indischen Ozean passierte, dass Ergebnis von Tests einer radiophysischen und geographischen Superwaffe der USA aus dem HAARP-Programm war.“

Bobylow arbeitete fünfzehn Jahre lang in einer geheimen Forschungseinrichtung der russischen Rüstungsindustrie. In seinem Buch Die genetische Bombe – Die Geheimszenarien des Bioterrors berichtet der Experte über eine Reihe schrecklicher Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit, die dem Bioterrorismus zugeschrieben werden.

Zwar führten internationale Proteste 1976 zur Verabschiedung der UNO-Resolution 31.72, die eine Beeinflussung des Wetters und der Umwelt zur Kriegsführung verbietet, doch hindert die Resolution offenbar Länder wie die USA nicht daran, entsprechende Projekte weiter voranzutreiben.

HAARP wird gemeinsam von der US Luftwaffe und der Marine betrieben wird. Dass geht aus dem Haushaltsbericht der US Navy aus dem Jahre 2015, hervor, in dem 25 Millionen US Dollar für den Betrieb der Anlage in Gakona bereitgestellt wurden.

Zwar reicht dass allein noch nicht als Beweis aus, dass die Antennenanlage tatsächlich eingesetzt wird, um Naturkatastrophen wie Erdbeben auszulösen. Allerdings liegen weitere Indizien vor, die beweisen können, dass zahlreiche Erdbeben der letzten Jahre keinen natürlichen Ursprung hatten.

Geheimnisvolle ELF-Wellen

Im Dezember 2001 haben Forscher vom NASA Goddard Pace Flight Center in Maryland im Rahmen einer Untersuchung von hunderten Erdbeben, die eine Stärke von über 5 hatten, etwas Auffälliges festgestellt: Allen Beben gingen elektrische Störungen in der Ionosphäre voraus.

Beispielsweise haben die Infrarotemissionen über dem Epizentrum in den Tagen vor dem verheerenden Erdbeben in Japan am 11. März 2011 dramatisch zugenommen und in den Stunden vor dem Beben ihren Höhepunkt erreicht.

Weiter fiel den Forschern auf, dass vor dem Beben der Gesamtelektronengehalt der Ionosphäre über dem Epizentrum dramatisch gestiegen ist und drei Tage vor dem Beben das Maximum erreicht hat. Mit anderen Worten: die Atmosphäre heizte sich dramatisch auf.

Ist das vielleicht der entscheidende Beweis dafür, dass es eine Verbindung zwischen Erdbeben und HAARP- Technologie gibt? In einer n-tv-Dokumentation berichtete im Jahr 2015 der US Geologe Brooks Agnew über die Wirkung von ELF-Wellen auf die Natur.

Agnew arbeitete in den 1980er Jahren für einen Energiekonzern. Mithilfe von ELF-Wellen sollte Agnew und sein Team im US Bundesstaat Oregon nach Öl und Gas suchen.

Das dabei angewandte Verfahren wird Bodentomographie genannt. In einem Fall vermutete Agnew, dass er und seine Leute ein Beben der Stärke 4 ausgelöst haben. Die Gegend, in der sie die Tests durchgeführten, befand sich dicht an der pazifischen Störungszone, die bekannt ist für ein hohes Erdbebenrisiko.

Agnew sagt: „Sobald wir unser Gerät einschalteten hatten, brach es los.“ In Wissenschaftskreisen ist schon lange bekannt, dass ELF-Wellen, die auf die Ionosphäre treffen, reflektiert werden und durch die Erde und die Meere fließen.

Agnew rechnet vor: „Wenn 3,6 Millionen Watt ELF-Wellen absichtlich oder versehentlich auf eine ohnehin instabile Störungszone treffen, löst das ein fürchterliches Erdbeben aus.“

Viele Naturkatastrophen, ob Erdbeben, Wirbelstürme und andere extreme Wetterereignisse, sollten uns langsam vor die Frage stellen, ob sie wirklich immer einen natürlichen Ursprung haben, oder ob nicht vielleicht doch nachgeholfen wurde.

Dane Wigington von Geoengineering Watch wundert sich nicht, dass bisher kaum jemand auf die Idee gekommen ist, dass nicht immer die Natur schuld ist, wenn die Erde bebt. Er sagt:

„Viele Menschen scheinen HAARP und andere Mikrowellen-Übertragungsanlagen als jede Art von Bedrohung abzutun, offensichtlich haben sie absolut kein Verständnis für das Potential von Funkwellen bei der Übertragung ihrer tatsächlichen Leistung.“

Im Jahr 1898 schaffte es der geniale Erfinder Nikola Tesla mithilfe eines kleinen Geräts, dem sogenannten Oszillator, ein Hochhaus in der Houston Street in New York zum Wanken zu bringen. Seitdem hat sich auf dem Gebiet der Forschung viel getan. Dane Wigington:

„Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die HAARP-Anlage in Alaska nur eine von vielen großen bodengestützten Ionosphärenheizanlagen auf der ganzen Welt ist. Dieses globale Netzwerk von unglaublich leistungsstarken Anlagen richtet verheerende Schäden im Klimasystem und in der Biosphäre als Ganzes an.“

Wenn die Ionosphäre erhitzt wird, entsteht eine Struktur aus Plasma und magnetischer Strahlung, ein sogenanntes Plasmanoid. Mithilfe eines gelenkten Plasmanoids kann nicht nur das Wetter beeinflusst werden – so gut wie alles ist damit möglich: Tropische Regengüsse, Erdbeben, Hurrikane und auch Riesentsunamis wie 2004 in Südostasien.

Ist es ein Zufall, dass die Erde so sehr in Aufruhr ist? Nein, immerhin gehören Naturkatastrophen und Kriege durch Reparationszahlungen, Militäreinsätzen, Wiederaufbau und Kredite zu den größten Einnahmequellen der Banken.

Und Naturkatastrophen sind bestens dazu geeignet, das Narrativ des globalen Klimawandels zu stützen, dass sich die Länder dem Willen der Geostrategen unterwerfen.

Verheerende Naturkatastrophen durch HAARP-Experimente?

Häufig schon folgten in der Vergangenheit auf HAARP-Experimente verheerende Naturkatastrophen, die möglicherweise in enger Korrelation zu den Versuchen standen. Natürlich ist eine Vermutung noch lange kein Beweis, dennoch lohnt es sich, Gedanken darüber zu machen.

Ein weiteres Bespiel: Mehr als sechzig Millionen Amerikaner wurden im Dezember 2022 entlang der US Ostküste über die Weihnachtsfeiertage von einer „Schnee-Apokalypse“ biblischen Ausmaßes mit Temperaturen von zum Teil unter minus vierzig Grad heimgesucht. Blizzard Elliot forderte mindestens sechzig Tote.

Interessant ist, dass am 27. Dezember 2022 in Gakona ein Experiment zur Untersuchung des Asteroiden 2010 XC15 durchgeführt wurde, der am besagten Tag der Erde vorbeiflog.

Forscher der US Weltraumbehörde NASA haben dazu von der HAARP-Anlage in Alaska den Himmelskörper mit Radiowellen mit einer Frequenz von 9,6 Megahertz beschossen.

Die von dem Asteroiden zurückgeworfenen Wellen wurden von Stationen in New Mexiko und Kalifornien empfangen und ausgewertet, um mehr über das Innere des Himmelskörpers und die Verteilung der Masse zu erfahren.

Großantennen wie HAARP benötigen eine gewisse Aufwärmphase, die sich oft über einen Zeitraum von mehreren Tagen erstreckt. Deshalb haben Forscher vermutet, dass das Hochfahren der Anlage die Höhenluftströmung beeinflusst hat und verantwortlich war für Elliot.

Den Bürgern wird eine Menge Unsinn in diesem Zusammenhang erzählt, weil nur ein schwindend geringer Teil der Bevölkerung versteht, worum es hier geht.

Diese Unwissenheit machen sich Politiker und Wissenschaftler schamlos zunutze, indem sie derartige Projekte vor den Augen der Öffentlichkeit verheimlichen.

Militärische Projekte, die das Leben von Milliarden Menschen in Gefahr bringen und obendrein auch noch das gesamte Klimasystem der Erde – und am Ende steht immer die Lüge, weil die Wahrheit für die Weltherrscher die mit Abstand größte Bedrohung ist.

Nun ist es an der Zeit, den Geist aus der Flasche zu lassen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video;:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.03.2024