Immer mehr Todesfälle durch Turbokrebs bei geimpften 15- bis 44-Jährigen

Eine alarmierende neue Studie hat einen dramatischen Anstieg der Todesfälle durch Turbokrebs bei mit Covid mRNA geimpften jungen Menschen aufgedeckt. Britische Regierungsdaten zeigen einen schockierenden Anstieg der Todesfälle durch Turbokrebs bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 44 Jahren seit 2021. In den letzten drei Jahren meldeten Ärzte einen sprunghaften Anstieg der Fälle von tödlichem Turbokrebs.

Eine Analyse von Daten der britischen Regierung zeigt einen beispiellosen Anstieg der Krebstodesfälle bei 15- bis 44-Jährigen, die mit den Corona-Präparaten geimpft wurden, so ein neuer Bericht des Datenanalysten Edward Dowd.

Der neuen Analyse von Dowd zufolge sterben Teenager und junge Menschen in den 20er, 30er und 40er Jahren in Großbritannien in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an schnell metastasierenden und tödlich verlaufenden Krebserkrankungen, seit die Massenimpfungen begonnen haben.

Das Problem ist jedoch nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt, da die Daten auch für andere westliche Länder gelten, die die gleichen Corona-Impfungen für die Bevölkerung durchgeführt haben.

Der 45-seitige Bericht von Dowd, einem Datenexperten und ehemaligen Wall-Street-Hedgefondsmanager, alarmierte auch Onkologen, die ihn als eine scharfe Umkehrung jahrzehntelanger Mortalitätsdaten bezeichneten.

Dowd, Autor von „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022), stützte sich bei seiner Analyse auf leicht zugängliche Regierungsstatistiken des britischen Amts für nationale Statistiken.

Im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern verfügt die britische Regierung über eine öffentlich zugängliche Datenbank mit Daten über die Todesfälle in der Bevölkerung. (Britischer Abgeordneter enthüllt, Elite habe ihm gesagt: „Alle Geimpften werden bald an Turbo-Krebs sterben“ (Videos))

In einem Interview mit The Defender sagte Dowd, dass er und seine Forschungspartner alle Codes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision, (ICD-10) für die Todesursache in Großbritannien im Untersuchungszeitraum von 2010-2022 untersucht haben.

Das Forschungsteam, dem eine Handvoll hochrangiger Wissenschaftler, Datenanalysten und Finanzexperten angehören, untersuchte die Trends bei bösartigen Neubildungen (C00- bis C99-Codes). Bei den ICD-10-Codes handelt es sich um die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegte internationale ärztliche Klassifikation von Diagnosen, Symptomen und Verfahren für die Bearbeitung von Anträgen.

Ein bösartiges Neoplasma ist ein krebsartiger Tumor.

Dowd sagte, sein Forschungsteam habe ein auffälliges Muster festgestellt: Während fast alle Todesfälle bei älteren Menschen in Wales und England in den Jahren 2021 und 2022 kodiert worden waren, waren 8 % der Todesfälle bei den 15- bis 44-Jährigen im Jahr 2021 und 30 % der Todesfälle in dieser Altersgruppe im Jahr 2022 noch nicht kodiert worden.

„Wenn man in einem Krankenhaus stirbt, hinterlässt man eine Spur von Leben und Tod mit Hinweisen darauf, was zum Tod geführt hat“, sagte er. „Wenn ein junger Mensch am Steuer eines Autos, beim Gehen auf der Straße oder im Schlaf stirbt, gibt es eine Untersuchung“, die Zeit braucht, um die Todesursache zu bestimmen.

Dowd erklärte, die fehlenden Codes seien „ein Hinweis auf das Problem“ der übermäßigen Todesfälle unter jungen Menschen. Aber selbst mit dem Vorbehalt der fehlenden Codes, sind die verbleibenden 92 % der codierten Todesfälle im Jahr 2021 und 70 % der codierten Todesfälle im Jahr 2022 „ein starkes Signal von Krebstodesfällen bei jungen Menschen“.

„Wir zeigen einen starken Anstieg der Sterblichkeit aufgrund bösartiger Neubildungen, der im Jahr 2021 begann und sich im Jahr 2022 erheblich beschleunigte. Der Anstieg der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 ist statistisch hoch signifikant (Extremereignis)“, schrieb Dowd in seinem Bericht.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ab Ende 2021 ein neuartiges Phänomen auftritt, das zu einem Anstieg der Todesfälle durch bösartige Neubildungen bei Personen im Alter von 15 bis 44 Jahren in Großbritannien führt.“

Zu den Ergebnissen der Studie, die eine über der historischen Norm liegende Rate von Krebstodesfällen im Jahr 2022 für die Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen im Vereinigten Königreich ergaben, gehören:

Ein Anstieg der tödlichen Brustkrebsraten bei Frauen um 28 %.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Bauchspeicheldrüsenkrebs um 80 % bei Frauen und um 60 % bei Männern.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Dickdarmkrebs um 55 % bei Männern und um 41 % bei Frauen.

Eine 120%ige Zunahme der tödlichen Melanome bei Männern und eine 35%ige Zunahme bei Frauen.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Hirntumore um 35 % bei Männern und um 12 % bei Frauen.

Eine 60%ige Zunahme der Krebstodesfälle bei Männern bei Krebsarten „ohne Ortsangabe“ und eine 55%ige Zunahme bei Frauen.

Dowd habe sein datengestütztes Pro-Bono-Projekt gestartet, um die öffentliche Politik zu unterstützen, als er sah, wie die COVID-19-Pandemiepolitik das Vertrauen der Gesellschaft in institutionelle Experten zerstörte.

Als er die Vereinnahmung der nationalen und bundesstaatlichen Regulierungsbehörden und der Medien durch Big Pharma und andere globale Interessen beobachtete, wurde ihm klar: „Wir brauchen unabhängige Vertreter, die als Wächter des öffentlichen Interesses fungieren.“

Die zunehmende klinische Evidenz, die eine Verbindung zwischen der Zunahme von Krebserkrankungen bei jungen Menschen und den COVID-19-Impfstoffen herstellt, hat Dowd zu seiner neuesten Studie veranlasst.

Ärzte haben wiederholt darauf hingewiesen, dass Turbokrebs ein neues Phänomen ist, das bei Corona-geimpften Menschen erst ab 2021 auftrat.

„Wir konzentrieren unsere Forschung auf jüngere Personen im Alter von 15 bis 44 Jahren, da dies derzeit ein Thema von besonderem Interesse ist, da es immer mehr anekdotische Hinweise auf viele unerklärliche aggressive und ungewöhnliche Krebsarten (wie Turbokrebs … ) gibt, die in der Bevölkerung auftreten, insbesondere bei jüngeren Personen“, schreibt er in der Studie.

Dowds Methode besteht darin, die Anzahl der Todesfälle, die in England und Wales zwischen 2010 und 2022 auf Krebs zurückzuführen sind, anhand der Daten des britischen Amtes für nationale Statistik (ONS) zu analysieren.

Er verglich die überschüssigen Sterberaten, d. h. die Differenz zwischen den beobachteten Todesfällen und dem Ausgangswert für die erwarteten Todesfälle, vor und nach der COVID-19-Pandemie.

Er ermittelte eine Basislinie normaler Krebstodesraten von 2010 bis 2020, die bemerkenswert konsistent war und nur wenige Abweichungen aufwies – bis die Krebstodesraten Ende 2021 in Großbritannien nach dem Start der Corona Impfkampagne deutlich anstiegen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts sind:

Brustkrebs dominiert bei Frauen. Die häufigste Ursache für tödliche Krebserkrankungen bei Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren ist Brustkrebs, auf den im Jahr 2022 etwa 25 % der gesamten durch bösartige Tumore verursachten überhöhten Sterberate bei Frauen entfallen. Die nächsten gefährlichen Krebsarten für Frauen, gemessen an der überhöhten Sterblichkeitsrate, sind Dickdarmkrebs und Gebärmutterhalskrebs.

Während die Zahl der tödlichen Krebstodesfälle im Jahr 2022 sowohl bei jungen Männern als auch bei jungen Frauen dramatisch anstieg, verzeichneten junge Männer einen überproportionalen Anstieg der Krebstodesfälle, wobei jedoch keine Krebsart dominierte, die mit Brustkrebs bei Frauen vergleichbar war. Hirntumore, Darmkrebs und Magenkrebs machten 30,9 % des Anstiegs der tödlichen Krebserkrankungen bei Männern im Jahr 2022 aus.

Krebsarten „ohne Ortsangabe“, die auf eine schnelle Metastasierung in andere Organe hinweisen und gemeinhin als „Turbokrebs“ bezeichnet werden, „explodierten“ im Jahr 2022, so Dowd. „Diese Krebsarten verzeichneten sowohl bei Frauen (2021 und 2022) als auch bei Männern (2022) einen sehr starken Anstieg und waren wahrscheinlich bereits metastasiert, als sie identifiziert wurden. Da es sich um jüngere Personen handelt, die keine Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch nehmen, waren diese Krebsarten wahrscheinlich von raschem Wachstum geprägt.“

Bei den Männern war ein enormer Anstieg der Hautkrebs-Todesfälle um 118 % im Jahr 2022 zu verzeichnen. „Auch wenn diese Krebsarten keinen großen Anteil an allen Krebsarten ausmachen“, sagte Dowd.

Krebserkrankungen des Verdauungstrakts „erlebten in den Jahren 2021 und 2022 explosive Veränderungen im Vergleich zum Trend von 2010 bis 2019“, schrieb Dowd. „Besonders auffällig sind Krebserkrankungen des Dickdarms (international als C18 kodiert), des Magens (C16) und der Speiseröhre (C15). „Diese mit dem Verdauungstrakt zusammenhängenden Krebsarten scheinen erheblich an Bedeutung gewonnen zu haben, und wir stellen auch fest, dass sie Männer in unverhältnismäßiger Weise zu betreffen scheinen.

Bauchspeicheldrüsenkrebs „verzeichnete sowohl bei Frauen (2022) als auch bei Männern (2021 und 2022) einen sehr starken Anstieg. Warum diese Krebsarten so dramatisch angestiegen sind und warum sie zuerst bei Männern und dann bei Frauen auftraten, ist eine der Fragen, die wir für untersuchungswürdig halten.“

Dowd betonte, dass seine Forschung „ein erster Versuch ist, einige Muster herauszuarbeiten, die in den Trends“ bei Krebserkrankungen nach 2020 zu beobachten sind.

…

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 23.04.2024